Трамп після розмови із Рютте: США можуть забезпечити мир у всьому світі завдяки силі
Президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову із генсеком НАТО Марком Рютте щодо Гренландії.
Про це він повідомив у соцмережі Truth Social, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Я погодився на зустріч різних сторін у Давосі, Швейцарія. Як я всім дуже чітко заявив, Гренландія є надзвичайно важливою для національної та світової безпеки. Не може бути ніякого повернення назад – з цим всі згодні! Сполучені Штати Америки - найпотужніша країна на земній кулі, безумовно.
Значною мірою це пов'язано з відновленням наших збройних сил під час мого першого терміну, яке продовжується ще прискореними темпами. Ми - єдина СИЛА, яка може забезпечити МИР у всьому світі - і це робиться, дуже просто, завдяки СИЛІ!" - наголосив лідер США.
Трамп оприлюднив малюнок, на якому ставить прапор США на Гренландії. Острів позначено американською територією із 2026 року.
Також він опублікував фото із зустрічі з європейськими лідерами, на якому він демонструє їм мапу із Канадою та Гренландією в складі США.
Що передувало?
- Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп анонсував запровадження з 1 лютого мит проти низки європейських країн, які не згодні з його позицією щодо Гренландії.
- Депутати Європарламенту вже заявили про готовність призупинити схвалення торговельної угоди між ЄС та США. Крім того, президент Європейської ради Антоніу Кошта оголосив про скликання позачергового засідання Європейської ради для координації подальших дій.
*********** задоволені ним!!
Південну Корею все-таки США підняли та захистили, і окупація Японії пішла їй на користь, країна зараз - що треба.
Не далекий той час, коли вказівки Тромба будуть "ділитись на тридцять два" чи просто ігноритись.
Бо сила лідера нації і лержави не у спроможностях існуючих державних інституціях, а у продуманості, послідовності і правильності його політики і рішень. Що й забезпечують йому підтримку.
Только потом вещай, что ты на что-то способен ради мира.
Спочатку, піндоси знаходять державу значно поменьше з нафтою або копалинами.
Під видом несення добра та демократії завалюють бомбами ракетами. Потім глибоко обсираються з наземною операцією. Потім завалюють грошима, які місцеві ділки крадуть безбожно.
Просирючи тріліони доларів, внікуди.
Далі об'вляють про переможну перемогу та біжать, кидаючи все, необертаючись!
Трамп, яскравий приклад, вижимка світосприйняття піндосами своєї ролі у правлінні планетою.
Як що піндосам треба, вони заберуть, насрати на союзників. А, ворогів піндоси бояться.
він реально в шоці від того, яке лайно чекає на світ через дурну голову трампа.
Коли дізнаєшся про ці договори, виникає питання - найуха той острів, як власний, потрібний США? Що нарцису Трумпу потрібна чергова іграшка для самозвеличення зрозуміло.
І от ця "движуха" називається міжнародною політикою! Сміх крізь сльози ...
Уявляєте як будуть стрибати на радощах реднеки в якійсь сраці світу в, наприклад Дакоті, що їх лідОр приєднав новий штат, хоча вони поняття не мають де ця Гренландія.
І рейтинги підскочать.
Надо еще добавить от Трампа:
"Кто похвалит меня, то получит сладкую конфету" (без мыта).