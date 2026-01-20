Трамп після розмови із Рютте: США можуть забезпечити мир у всьому світі завдяки силі

Президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову із генсеком НАТО Марком Рютте щодо Гренландії.

Про це він повідомив у соцмережі Truth Social.

Подробиці

"Я погодився на зустріч різних сторін у Давосі, Швейцарія. Як я всім дуже чітко заявив, Гренландія є надзвичайно важливою для національної та світової безпеки. Не може бути ніякого повернення назад – з цим всі згодні! Сполучені Штати Америки - найпотужніша країна на земній кулі, безумовно.

Значною мірою це пов'язано з відновленням наших збройних сил під час мого першого терміну, яке продовжується ще прискореними темпами. Ми - єдина СИЛА, яка може забезпечити МИР у всьому світі - і це робиться, дуже просто, завдяки СИЛІ!" - наголосив лідер США.

Трамп оприлюднив малюнок, на якому ставить прапор США на Гренландії. Острів позначено американською територією із 2026 року.

Також він опублікував фото із зустрічі з європейськими лідерами, на якому він демонструє їм мапу із Канадою та Гренландією в складі США.

Що передувало?

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп анонсував запровадження з 1 лютого мит проти низки європейських країн, які не згодні з його позицією щодо Гренландії.

Депутати Європарламенту вже заявили про готовність призупинити схвалення торговельної угоди між ЄС та США. Крім того, президент Європейської ради Антоніу Кошта оголосив про скликання позачергового засідання Європейської ради для координації подальших дій.

