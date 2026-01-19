Данія і Гренландія пропонують розгорнути на острові місію НАТО, Рютте підтримав безпекову співпрацю

Данія та Гренландія запропонували розгорнути на острові місію Північноатлантичного альянсу. У НАТО заявили про співпрацю у питанні колективної безпеки.

Про це сказав міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен після зустрічі з генсеком НАТО Марком Рютте 19 січня, цитує TV2, передає Цензор.НЕТ.

Пропозиція

Поульсен зазначив, що на зустрічі з Рютте він та міністерка закордонних справ Гренландії запропонували ідею місії НАТО у Гренландії.

"Марк Рютте уважно вислухав нас. Як на мене, добре, що дискусія відбувається у переговорній кімнаті, а не у публічному просторі", - зазначив міністр.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Данія пропустить форум у Давосі на тлі зазіхань США щодо Гренландії, - Bloomberg

Реакція НАТО

У дописі на платформі X Рютте зазначив, що сторони обговорили "важливість Арктики, включаючи Гренландію, для нашої колективної безпеки". Він додав, що НАТО продовжуватиме співпрацювати з Данією та Гренландією в питаннях безпеки Арктичного регіону.

Плани США на Гренландію

На початку січня 2025 року Трамп заявив, що Данія має відмовитися від Гренландії для захисту "вільного світу".

Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен не може уявити та не вірить у те, що США застосують військову або економічну силу для контролю над Гренландією.

Глава МЗС Данії Расмуссен своєю чергою заявив, що Гренландія може стати незалежною, якщо її жителі захочуть цього, проте вона не буде штатом США.

CNN пише, що чиновники Данії побоюються, що президент США Дональд Трамп набагато серйозніше налаштований щодо придбання Гренландії, ніж у перший термін.

Раніше прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде заявив, що острів не хоче бути американським чи данським, а прагне до незалежності, зазначивши, що це не є чимось новим.

5 березня Трамп заявив, що США готові прийняти Гренландію до свого складу, якщо народ буде "за": "Ми отримаємо її "так чи інакше".

У листопаді парламент Гренландії ухвалив закон, який обмежує право іноземців на купівлю нерухомості на острові. Це сталося на тлі зростання інтересу США до придбання нерухомості в Гренландії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мерц хоче переконати Трампа відмовитися від планів щодо захоплення Гренландії