Данія і Гренландія пропонують розгорнути на острові місію НАТО, Рютте підтримав безпекову співпрацю

Данія та Гренландія запропонували розгорнути на острові місію Північноатлантичного альянсу. У НАТО заявили про співпрацю у питанні колективної безпеки.

Про це сказав міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен після зустрічі з генсеком НАТО Марком Рютте 19 січня, цитує TV2, передає Цензор.НЕТ.

Пропозиція

Поульсен зазначив, що на зустрічі з Рютте він та міністерка закордонних справ Гренландії запропонували ідею місії НАТО у Гренландії. 

"Марк Рютте уважно вислухав нас. Як на мене, добре, що дискусія відбувається у переговорній кімнаті, а не у публічному просторі", - зазначив міністр.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Данія пропустить форум у Давосі на тлі зазіхань США щодо Гренландії, - Bloomberg

Реакція НАТО

У дописі на платформі X Рютте зазначив, що сторони обговорили "важливість Арктики, включаючи Гренландію, для нашої колективної безпеки". Він додав, що НАТО продовжуватиме співпрацювати з Данією та Гренландією в питаннях безпеки Арктичного регіону.

Плани США на Гренландію

  • На початку січня 2025 року Трамп заявив, що Данія має відмовитися від Гренландії для захисту "вільного світу".
  • Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен не може уявити та не вірить у те, що США застосують військову або економічну силу для контролю над Гренландією.
  • Глава МЗС Данії Расмуссен своєю чергою заявив, що Гренландія може стати незалежною, якщо її жителі захочуть цього, проте вона не буде штатом США.
  • CNN пише, що чиновники Данії побоюються, що президент США Дональд Трамп набагато серйозніше налаштований щодо придбання Гренландії, ніж у перший термін.
  • Раніше прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде заявив, що острів не хоче бути американським чи данським, а прагне до незалежності, зазначивши, що це не є чимось новим.
  • 5 березня Трамп заявив, що США готові прийняти Гренландію до свого складу, якщо народ буде "за": "Ми отримаємо її "так чи інакше".
  • У листопаді парламент Гренландії ухвалив закон, який обмежує право іноземців на купівлю нерухомості на острові. Це сталося на тлі зростання інтересу США до придбання нерухомості в Гренландії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мерц хоче переконати Трампа відмовитися від планів щодо захоплення Гренландії

Топ коментарі
+5
Що, вже запустили пропаганду що данці бажають смерті греландцям?
Це ж треба до такої ницості дійти, виправдовуючи дії збоченого старого пердуна в кріслі президента США.
показати весь коментар
19.01.2026 20:38 Відповісти
+2
Булочки,вони розгорнули
показати весь коментар
19.01.2026 19:53 Відповісти
+2
Британці дадуть 1 людину.
Німці дадуть 5 людей на 3 дні.
Голандці пришлють 5-7 планокурів.
У датчан вже є 2 собачі упряжки.
Так переможуть!!!
показати весь коментар
19.01.2026 20:01 Відповісти
Балачки - німці вже розгорнули і зразу згорнули
показати весь коментар
19.01.2026 19:52 Відповісти
Сі накаже путлу і трамплу щоб вони одночасно напали: сі на тайвань, трампло - на гренландію, а путло - розбомбило АЕСи
показати весь коментар
19.01.2026 19:55 Відповісти
...а амерiканцi нададуть ще 100000 людей - так точно переможуть...
показати весь коментар
19.01.2026 20:52 Відповісти
Цирк на дроті... Данії потрібен острів з копалинами, чи жителі? Схоже, що жителі не потрібні, і Гренландії варто було би згадати деякі дії Данії, що схожі на ГЕНОЦИД стосовно них...
Дуже мерзенна, неприваблива історія для Данії - як з'ясувалося, з 1966 по 1970 рр. дівчаткам, які проживають у Гренландії, встановлювали внутрішньоматкові спіралі (ВМС) без їх відома чи згоди, - повідомляє The Guardian, Aftershock News та Secretra. На момент процедури деяким із них було лише 12 років. Цікаво і цинічно, що ВМС встановлювалися прямо у школах.
Коментар: таким чином влада Данії, мабуть, домагалася скорочення чисельності населення острова, уточнює Guardian. Шість років тому Найя Ліберт перша заявила, що їй встановили ВМС без її згоди, зробили це під час шкільного медичного огляду. «На материку в Данії вони ніколи б не вчинили так із датськими дівчатками», - стверджує вона. «Це справжнісінька стерилізація дівчаток». Після процедури багато жінок відчували побічні ефекти, такі, як травми матки, дуже сильні болі, кровотечі, інфекції черевної порожнини та довгострокове безпліддя, а деяким довелося видалити матку. Одна з жінок дізналася про свою ВМС лише торік.
«Це трагедія. Історії жінок мене вразили. Група експертів проводить незалежне та неупереджене розслідування», - заявила міністр охорони здоров'я Данії Софі Леді.
показати весь коментар
19.01.2026 20:04 Відповісти
Війни завжди велись за території. Чи дименційному діду потрібні мешканці Гренландії?
Він міг би запропонувати їм за гроші переїхати в Каліфорнію, побудувати там котеджі для них, виплатити за згоду переїзду по 10 млн доларів.
показати весь коментар
19.01.2026 20:09 Відповісти
Власне, так міг зробити і пуйло - забрати луганчан та донбасян, але...
Як кажуть: "В кожній дії є дві причини - справжня, і та, яка гарно звучить".
Але загалом я хотів донести думку, до Данії так само НАСРАТИ на гренландців, як і Трампону...
показати весь коментар
19.01.2026 20:40 Відповісти
Ця тема - геноциду гренландців, підіймалась, коли Трампон ще не був президентом.
Тому я і дивуюсь, що він не використав ці факти проти Данії - тут всі козирні карти в нього...
показати весь коментар
19.01.2026 20:42 Відповісти
Які карти можуть бути у дебіла. І його пропагандистів.
показати весь коментар
19.01.2026 20:48 Відповісти
Ну, він же постйно несе пургу про якісь карти...
показати весь коментар
19.01.2026 20:53 Відповісти
Трам хоче бути як )(уйло.
показати весь коментар
19.01.2026 20:09 Відповісти
ОБСЄ туди направте. Вони профі, побачать США ще коли ті порти свої залишать.

показати весь коментар
19.01.2026 20:10 Відповісти
НАТО защищается от НАТО - чудны дела твои! Господи!)
показати весь коментар
19.01.2026 20:15 Відповісти
Якщо місія НАТО сформована із військ США, то і Трамп погодиться. Цирк.
показати весь коментар
19.01.2026 20:18 Відповісти
Датчане, ядерное оружие, и решимость его применить против любой миндичной шавки в этом миреза малейшую угрозу Дании . Никакие наты вам не помогут.
показати весь коментар
19.01.2026 20:34 Відповісти
 
 