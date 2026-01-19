Данія пропустить форум у Давосі на тлі зазіхань США щодо Гренландії, - Bloomberg

Уряд Данії вирішив не брати участі у Всесвітньому економічному форумі в Давосі. Причиною стало загострення ситуації навколо Гренландії.

Bloomberg.

Як зазначили організатори форуму, представників данського уряду було запрошено цього року, однак рішення щодо участі кожна країна ухвалює самостійно.

"Ми можемо підтвердити, що уряд Данії не буде представлений у Давосі цього тижня", - йдеться у заяві організаторів ВЕФ.

Водночас у Білому домі підтвердили участь у форумі президента США Дональда Трампа.

Плани США на Гренландію

На початку січня 2025 року Трамп заявив, що Данія має відмовитися від Гренландії для захисту "вільного світу".

Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен не може уявити та не вірить у те, що США застосують військову або економічну силу для контролю над Гренландією.

Глава МЗС Данії Расмуссен своєю чергою заявив, що Гренландія може стати незалежною, якщо її жителі захочуть цього, проте вона не буде штатом США.

CNN пише, що чиновники Данії побоюються, що президент США Дональд Трамп набагато серйозніше налаштований щодо придбання Гренландії, ніж у перший термін.

Раніше прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде заявив, що острів не хоче бути американським чи данським, а прагне до незалежності, зазначивши, що це не є чимось новим.

5 березня Трамп заявив, що США готові прийняти Гренландію до свого складу, якщо народ буде "за": "Ми отримаємо її "так чи інакше".

У листопаді парламент Гренландії ухвалив закон, який обмежує право іноземців на купівлю нерухомості на острові. Це сталося на тлі зростання інтересу США до придбання нерухомості в Гренландії.

