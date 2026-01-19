УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11307 відвідувачів онлайн
Новини Трамп хоче бачити Гренландію в складі США
1 770 9

Данія пропустить форум у Давосі на тлі зазіхань США щодо Гренландії, - Bloomberg

Данія пропустить форум у Давосі на тлі зазіхань США щодо Гренландії

Уряд Данії вирішив не брати участі у Всесвітньому економічному форумі в Давосі. Причиною стало загострення ситуації навколо Гренландії.

Про це повідомляє  Цензор.НЕТ з посиланням на Bloomberg.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Подробиці

Як зазначили організатори форуму, представників данського уряду було запрошено цього року, однак рішення щодо участі кожна країна ухвалює самостійно.

"Ми можемо підтвердити, що уряд Данії не буде представлений у Давосі цього тижня", - йдеться у заяві організаторів ВЕФ.

Водночас у Білому домі підтвердили участь у форумі президента США Дональда Трампа.

Плани США на Гренландію

  • На початку січня 2025 року Трамп заявив, що Данія має відмовитися від Гренландії для захисту "вільного світу".
  • Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен не може уявити та не вірить у те, що США застосують військову або економічну силу для контролю над Гренландією.
  • Глава МЗС Данії Расмуссен своєю чергою заявив, що Гренландія може стати незалежною, якщо її жителі захочуть цього, проте вона не буде штатом США.
  • CNN пише, що чиновники Данії побоюються, що президент США Дональд Трамп набагато серйозніше налаштований щодо придбання Гренландії, ніж у перший термін.
  • Раніше прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде заявив, що острів не хоче бути американським чи данським, а прагне до незалежності, зазначивши, що це не є чимось новим.
  • 5 березня Трамп заявив, що США готові прийняти Гренландію до свого складу, якщо народ буде "за": "Ми отримаємо її "так чи інакше".
  • У листопаді парламент Гренландії ухвалив закон, який обмежує право іноземців на купівлю нерухомості на острові. Це сталося на тлі зростання інтересу США до придбання нерухомості в Гренландії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Данія нічого не робила із російською загрозою в Гренландії, тепер це буде зроблено, - Трамп

Автор: 

Гренландія (227) Давос (277) Данія (908) США (26365)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Що цікаво Данія член засновник НАТО. І Договір про покупку Данської Вест-Індії між США та Данією у 1917 році - Данія дала США одну територію в обмін на визнання суверенітету над іншими

.....тепер цю туфту продають нам
показати весь коментар
19.01.2026 15:22 Відповісти
Потрібно всим із здоровим глуздом іх підтримати та оголосити бойкот при участі рижого.
показати весь коментар
19.01.2026 15:23 Відповісти
Краще б сша не пустили в Давос. Нехай Тромб сидить на своєму острові і проводить форуми з венесуельцями і мексиканцями
показати весь коментар
19.01.2026 15:25 Відповісти
хєрово, дуже хєрово
розхріначить рудий Західний світ як слон посудну лавку
показати весь коментар
19.01.2026 15:32 Відповісти
трумп - ганстер,
а хло - гопник...
обоє пе''дофюрери..
показати весь коментар
19.01.2026 15:35 Відповісти
Логічно , хай ідуть обтікають .
показати весь коментар
19.01.2026 15:37 Відповісти
В Данії вже оголосили мобілізацію? Закрили кордони для чоловіків 18-60? Президент (чи хто в них там) переодягнувася в чорну/сіру/коричневу піжаму?
показати весь коментар
19.01.2026 15:52 Відповісти
трумп, бери якутію..
абрамович її тобі продасть..
дешево..
показати весь коментар
19.01.2026 16:06 Відповісти
 
 