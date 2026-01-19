РУС
Новости Трамп хочет видеть Гренландию в США
393 6

Дания пропустит форум в Давосе на фоне посягательств США на Гренландию, - Bloomberg

Дания пропустит форум в Давосе на фоне посягательств США на Гренландию

Правительство Дании решило не участвовать во Всемирном экономическом форуме в Давосе. Причиной стало обострение ситуации вокруг Гренландии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg.

Подробности

Как отметили организаторы форума, представители датского правительства были приглашены в этом году, однако решение об участии каждая страна принимает самостоятельно.

"Мы можем подтвердить, что правительство Дании не будет представлено в Давосе на этой неделе", - говорится в заявлении организаторов ВЭФ.

В то же время в Белом доме подтвердили участие в форуме президента США Дональда Трампа.

Планы США на Гренландию

  • В начале января 2025 года Трамп заявил, что Дания должна отказаться от Гренландии для защиты "свободного мира".
  • Премьер Дании Метте Фредериксен не может представить и не верит в то, что США применят военную или экономическую силу для контроля над Гренландией.
  • Глава МИД Дании Расмуссен , в свою очередь, заявил, что Гренландия может стать независимой, если ее жители захотят этого, однако она не будет штатом США.
  • CNN пишет, что чиновники Дании опасаются, что президент США Дональд Трамп гораздо серьезнее настроен на приобретение Гренландии, чем в первый срок.
  • Ранее премьер-министр Гренландии Муте Эгеде заявил, что остров не хочет быть американским или датским, а стремится к независимости, отметив, что это не является чем-то новым.
  • 5 марта Трамп заявил, что США готовы принять Гренландию в свой состав, если народ будет "за": "Мы получим ее "так или иначе".
  • В ноябре парламент Гренландии принял закон, который ограничивает право иностранцев на покупку недвижимости на острове. Это произошло на фоне роста интереса США к приобретению недвижимости в Гренландии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дания ничего не делала с российской угрозой в Гренландии, теперь это будет сделано, - Трамп

Автор: 

Гренландия (169) Давос (393) Дания (705) США (29005)
Що цікаво Данія член засновник НАТО. І Договір про покупку Данської Вест-Індії між США та Данією у 1917 році - Данія дала США одну територію в обмін на визнання суверенітету над іншими

.....тепер цю туфту продають нам
19.01.2026 15:22 Ответить
Потрібно всим із здоровим глуздом іх підтримати та оголосити бойкот при участі рижого.
19.01.2026 15:23 Ответить
Краще б сша не пустили в Давос. Нехай Тромб сидить на своєму острові і проводить форуми з венесуельцями і мексиканцями
19.01.2026 15:25 Ответить
хєрово, дуже хєрово
розхріначить рудий Західний світ як слон посудну лавку
19.01.2026 15:32 Ответить
трумп - ганстер,
а хло - гопник...
обоє пе''дофюрери..
19.01.2026 15:35 Ответить
Логічно , хай ідуть обтікають .
19.01.2026 15:37 Ответить
 
 