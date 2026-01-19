Дания пропустит форум в Давосе на фоне посягательств США на Гренландию, - Bloomberg
Правительство Дании решило не участвовать во Всемирном экономическом форуме в Давосе. Причиной стало обострение ситуации вокруг Гренландии.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg.
Подробности
Как отметили организаторы форума, представители датского правительства были приглашены в этом году, однако решение об участии каждая страна принимает самостоятельно.
"Мы можем подтвердить, что правительство Дании не будет представлено в Давосе на этой неделе", - говорится в заявлении организаторов ВЭФ.
В то же время в Белом доме подтвердили участие в форуме президента США Дональда Трампа.
Планы США на Гренландию
- В начале января 2025 года Трамп заявил, что Дания должна отказаться от Гренландии для защиты "свободного мира".
- Премьер Дании Метте Фредериксен не может представить и не верит в то, что США применят военную или экономическую силу для контроля над Гренландией.
- Глава МИД Дании Расмуссен , в свою очередь, заявил, что Гренландия может стать независимой, если ее жители захотят этого, однако она не будет штатом США.
- CNN пишет, что чиновники Дании опасаются, что президент США Дональд Трамп гораздо серьезнее настроен на приобретение Гренландии, чем в первый срок.
- Ранее премьер-министр Гренландии Муте Эгеде заявил, что остров не хочет быть американским или датским, а стремится к независимости, отметив, что это не является чем-то новым.
- 5 марта Трамп заявил, что США готовы принять Гренландию в свой состав, если народ будет "за": "Мы получим ее "так или иначе".
- В ноябре парламент Гренландии принял закон, который ограничивает право иностранцев на покупку недвижимости на острове. Это произошло на фоне роста интереса США к приобретению недвижимости в Гренландии.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
.....тепер цю туфту продають нам
розхріначить рудий Західний світ як слон посудну лавку
а хло - гопник...
обоє пе''дофюрери..