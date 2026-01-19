Дания пропустит форум в Давосе на фоне посягательств США на Гренландию, - Bloomberg

Правительство Дании решило не участвовать во Всемирном экономическом форуме в Давосе. Причиной стало обострение ситуации вокруг Гренландии.

Как отметили организаторы форума, представители датского правительства были приглашены в этом году, однако решение об участии каждая страна принимает самостоятельно.

"Мы можем подтвердить, что правительство Дании не будет представлено в Давосе на этой неделе", - говорится в заявлении организаторов ВЭФ.

В то же время в Белом доме подтвердили участие в форуме президента США Дональда Трампа.

Планы США на Гренландию

В начале января 2025 года Трамп заявил, что Дания должна отказаться от Гренландии для защиты "свободного мира".

Премьер Дании Метте Фредериксен не может представить и не верит в то, что США применят военную или экономическую силу для контроля над Гренландией.

Глава МИД Дании Расмуссен , в свою очередь, заявил, что Гренландия может стать независимой, если ее жители захотят этого, однако она не будет штатом США.

CNN пишет, что чиновники Дании опасаются, что президент США Дональд Трамп гораздо серьезнее настроен на приобретение Гренландии, чем в первый срок.

Ранее премьер-министр Гренландии Муте Эгеде заявил, что остров не хочет быть американским или датским, а стремится к независимости, отметив, что это не является чем-то новым.

5 марта Трамп заявил, что США готовы принять Гренландию в свой состав, если народ будет "за": "Мы получим ее "так или иначе".

В ноябре парламент Гренландии принял закон, который ограничивает право иностранцев на покупку недвижимости на острове. Это произошло на фоне роста интереса США к приобретению недвижимости в Гренландии.

