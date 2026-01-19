Дания ничего не делала с российской угрозой в Гренландии, теперь это будет сделано, - Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что НАТО в течение 20 лет предупреждало Данию о российской угрозе в Гренландии.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом лидер США сообщил в Truth Social.
Заявление Трампа
"НАТО уже 20 лет говорит Дании, что "она должна избавиться от российской угрозы в Гренландии". К сожалению, Дания ничего не смогла с этим сделать. Теперь пришло время, и это будет сделано!!!" - отметил он.
Что предшествовало?
- Напомним, что президент США Дональд Трамп анонсировал введение с 1 февраля пошлин против ряда европейских стран, которые не согласны с его позицией по Гренландии.
- Лидеры ЕС и Великобритании отреагировали на намерения президента США Дональда Трампа ввести пошлины на ряд европейских государств из-за их позиции по Гренландии.
У 1867 році, після купівлі Аляски у Росії, тодішній держсекретар США Вільям Г. Сьюард вів переговори про купівлю Гренландії у Данії, але не зміг домовитися.
У 1946 році США запропонували заплатити 100 млн доларів (на сьогодні це 1,2 млрд доларів) за цю територію, вважаючи, що вона є життєво важливою для національної безпеки Америки, але данський уряд відмовився.
Трамп також намагався купити Гренландію під час свого першого терміну. І Данія, і уряд Гренландії відхилили пропозицію 2019 року, заявивши: "Гренландія не продається".
Ось так потрібно робити сделку.
Тепер Гренландію.
в Німеччині
та просто повиганяйте всіх кацапів на родіну
і позбудетесь.
а ворог для вільного світу?
Доречі,він правий,коли звинувачує
Европу в бездіяльності що стосується
захисту та безпеки.Европа дійсно,
повинна давати Україні в рази
більше допомоги,адже диктаторські
режими піднімають свого хвоста
на планеті.
Ой! Наоборот!
Загалом вони мали передати Україні 19 бортів, більша частина з яких вже на озброєнні в ПС ЗСУ."
Яку я сам вигадав, а тільки розраховували на підтримку від НАТО, куди і входять США. А ось коли я приєднанаю їх до себе, тоді вже НАТО допоможе. Дебіл, тобі так кортить бути похожим на ху...ло, що ти готовий принизити США. Рано чи пізно ви всі здохніте і все повернеться як було.