РУС
Новости Трамп хочет видеть Гренландию в США
3 662 32

Дания ничего не делала с российской угрозой в Гренландии, теперь это будет сделано, - Трамп

Трамп упомянул о российской угрозе в Гренландии: что известно?

Президент США Дональд Трамп заявил, что НАТО в течение 20 лет предупреждало Данию о российской угрозе в Гренландии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом лидер США сообщил в Truth Social.

Заявление Трампа

"НАТО уже 20 лет говорит Дании, что "она должна избавиться от российской угрозы в Гренландии". К сожалению, Дания ничего не смогла с этим сделать. Теперь пришло время, и это будет сделано!!!" - отметил он.

Читайте: Бессент о Гренландии: США демонстрируют силу, а европейцы - слабость

Что предшествовало?

  • Напомним, что президент США Дональд Трамп анонсировал введение с 1 февраля пошлин против ряда европейских стран, которые не согласны с его позицией по Гренландии.
  • Лидеры ЕС и Великобритании отреагировали на намерения президента США Дональда Трампа ввести пошлины на ряд европейских государств из-за их позиции по Гренландии.

Читайте также: ЕС рассматривает введение тарифов против США на 93 млрд евро, - FT

Гренландия (157) Дания (705) Трамп Дональд (7498)
+14
А що США робить з російською загрозою при Трампові? Розстеляє червоні доріжки? Краще б мовчало.
19.01.2026 07:44
+5
від нав'язливих ідей треба позбавлятися
19.01.2026 07:20
+5
Тільки в дурку. Вона його не попуска.
19.01.2026 07:37
Вже понад століття низка президентів США намагалися отримати контроль над Гренландією. Уперше цю ідею висунув 17-й президент країни Ендрю Джонсон у 1860-х роках.

У 1867 році, після купівлі Аляски у Росії, тодішній держсекретар США Вільям Г. Сьюард вів переговори про купівлю Гренландії у Данії, але не зміг домовитися.

У 1946 році США запропонували заплатити 100 млн доларів (на сьогодні це 1,2 млрд доларів) за цю територію, вважаючи, що вона є життєво важливою для національної безпеки Америки, але данський уряд відмовився.

Трамп також намагався купити Гренландію під час свого першого терміну. І Данія, і уряд Гренландії відхилили пропозицію 2019 року, заявивши: "Гренландія не продається".
19.01.2026 07:17
1,2 млрд доларів кожному і по рукам !
19.01.2026 07:21
19.01.2026 09:16
від нав'язливих ідей треба позбавлятися
19.01.2026 07:20
Тільки в дурку. Вона його не попуска.
19.01.2026 07:37
Якийсь дебіл ,та дай ти кожній родині по 10 млн , і вийде в тебе десь за 300 млрд купити цю гренландію. А не влаштовуєш цю щоденну клоунаду. Сумніваюсь що хтось з тих 57 тис. гренланців відмовиться бути мільйонером.
19.01.2026 07:35
Або всім мешканцям Данії по 10 млн - або йдіть у дупу.
Ось так потрібно робити сделку.
19.01.2026 07:40
Навіть це було б для США прийнятною ціною, зважаючи на все те ,що є в гренландії. Але трампакс думає , що своїми крихітними яічками залякає всіх і нічого не заплатить. Думає як вадітєля автобусу витягнув з наркопритону, то і по всьому світі зможе повторити це. Він дебіл, що з нього взяти.
19.01.2026 07:48
Надрукуйте мені будьласка хоч одну тисячу.
19.01.2026 09:00
так тавой... вся ойропа нічого не робили для захисту від загрози рососії... може, купити й її матушку? а якщо не погодиться - закатати в асфальт...
19.01.2026 07:39
Ну все, знову Путін програв.
Тепер Гренландію.
19.01.2026 07:43
А що США робить з російською загрозою при Трампові? Розстеляє червоні доріжки? Краще б мовчало.
19.01.2026 07:44
кацапський чобіт вже хоче ступити на Гренландію - Трамп
19.01.2026 07:50
а с какого пальца он это высосал???пуйло ему лично об этом сказал???ну тогда "Два дебила ,это сила"
19.01.2026 07:51
Придбає Гренландію і Путім там Путіну розстелить червону доріжку.
19.01.2026 07:54
ще бажано позбутись російської загрози
в Німеччині
та просто повиганяйте всіх кацапів на родіну
і позбудетесь.
19.01.2026 07:55
То,виявляється,що раша не друг,
а ворог для вільного світу?
Доречі,він правий,коли звинувачує
Европу в бездіяльності що стосується
захисту та безпеки.Европа дійсно,
повинна давати Україні в рази
більше допомоги,адже диктаторські
режими піднімають свого хвоста
на планеті.
19.01.2026 07:56
Маніакально-деприсивний синдром,їбанько з села Їбаньки.
19.01.2026 07:59
-Если бы мы туда не вошли, там уже были бы солдаты НАТО!
Ой! Наоборот!
19.01.2026 07:59
Та ладно Доня, в якже це : ***** хоче процвітаючої Гренландія, і миру всім народам цього острова.Просто заберіть звідти військові бази , просто давайте розробляти надра всі разом,просто давайте там перестанемо утискувати всіх рускіх,просто давайте там зробимо рускі школи і рускіх депутатів і надалі разом мирно процвітатимемо Гренландію сказало *****
19.01.2026 08:03
І чогось за 20 (!) років рашка так і не напала на бідну незахищену Гренландію. Але то таке.
19.01.2026 08:10
Хер тебе на воротник рыжий мудило
19.01.2026 08:19
А з якою конкретно загрозою ?
19.01.2026 08:20
Це йому таракані у голові так підказують
19.01.2026 09:07
@ "Данія офіційно попрощалася з винищувачами F-16, які були на службі 46 років.
Загалом вони мали передати Україні 19 бортів, більша частина з яких вже на озброєнні в ПС ЗСУ."
19.01.2026 08:20
********* дєд молодець! Жорстоко, але необхідно повертає європейських вгодованих лінивих котів у реальний світ. Іншого варіанту немає, коли цілий континент втратив інстинкт самозбереження
19.01.2026 08:23
А тебе хто там тримає, ждун або бздун
19.01.2026 09:06
Данія страна-засновник НАТО. Що значить, НАТО казало Данії? Сенс безпекової складової НАТО? Старий рюрік-педофіл просто хоче приєднати Гренландію (хех, а потім Канаду).
19.01.2026 08:37
https://www.youtube.com/shorts/WaSsfERAFrI Навіщо Трампу Гренландія?
19.01.2026 08:40
Ну щось робити треба, та і ху... ло дав йому наказ
19.01.2026 09:04
Данія нічого не робила із російською загрозою в Гренландії
Яку я сам вигадав, а тільки розраховували на підтримку від НАТО, куди і входять США. А ось коли я приєднанаю їх до себе, тоді вже НАТО допоможе. Дебіл, тобі так кортить бути похожим на ху...ло, що ти готовий принизити США. Рано чи пізно ви всі здохніте і все повернеться як було.
19.01.2026 09:03
Зовсім руда чмоня мене заплутала. Спочатку "путін хоче миру (а зєлєнскій - не хоче)", тепер якась російська загроза. путін і росія - це що, різні речі? Чи крім путінської росії (яка хоче миру) є ще одна росія (яка становить загрозу). Чи це різні точки зору на одну й ту саму річ: із Заходу, зі Сходу і через антарктику? Чи просто жадоба грошей так мізки поплавила, що вже до купи і думки не збираються?
19.01.2026 09:13
 
 