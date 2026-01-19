Дания ничего не делала с российской угрозой в Гренландии, теперь это будет сделано, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что НАТО в течение 20 лет предупреждало Данию о российской угрозе в Гренландии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом лидер США сообщил в Truth Social.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Заявление Трампа

"НАТО уже 20 лет говорит Дании, что "она должна избавиться от российской угрозы в Гренландии". К сожалению, Дания ничего не смогла с этим сделать. Теперь пришло время, и это будет сделано!!!" - отметил он.

Читайте: Бессент о Гренландии: США демонстрируют силу, а европейцы - слабость

Что предшествовало?

Напомним, что президент США Дональд Трамп анонсировал введение с 1 февраля пошлин против ряда европейских стран, которые не согласны с его позицией по Гренландии.

Лидеры ЕС и Великобритании отреагировали на намерения президента США Дональда Трампа ввести пошлины на ряд европейских государств из-за их позиции по Гренландии.

Читайте также: ЕС рассматривает введение тарифов против США на 93 млрд евро, - FT