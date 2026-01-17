РУС
2 893 53

Трамп объявил о введении пошлин для ряда европейских стран из-за Гренландии

Трамп вводит пошлины для стран ЕС из-за вопроса Гренландии

Президент США Дональд Трамп анонсировал введение с 1 февраля пошлин против ряда европейских стран, которые не согласны с его позицией относительно Гренландии.

Об этом американский лидер сообщил в своей соцсети Truth Social, информирует Цензор.НЕТ.

Пошлины для европейских стран 

Трамп заявил, что США якобы "много лет субсидировали Данию, все страны Европейского Союза и другие, не взимая с них пошлин или каких-либо других форм вознаграждения".

За это, по словам главы Белого дома, Дания должна якобы "отблагодарить" США и отдать контроль над островом Гренландия.

"Начиная с 1 февраля 2026 года... Дания, Норвегия, Швеция, Франция, Германия, Великобритания, Нидерланды и Финляндия будут облагаться пошлиной в размере 10% на все товары, поступающие в Соединенные Штаты Америки", - заявил Трамп.

Президент США добавил, что с 1 июня тариф будет увеличен до 25%. По словам Трампа, "этот тариф будет действовать, пока не будет достигнута договоренность о полном приобретении Гренландии". 

Читайте также: Будущее Гренландии должны решать Гренландия и Дания. Канада готова к защите, - Карни

США способны гарантировать безопасность острова

По словам американского лидера, "на сегодняшний день у них есть две собачьи упряжки для защиты, одна добавлена недавно".

Трамп в очередной раз заявил, что только США способны гарантировать безопасность острова.

"Только США под руководством президента Дональда Трампа могут играть в эту игру - и очень успешно", - написал глава США.

"Кроме того, Дания, Норвегия, Швеция, Франция, Германия, Великобритания, Нидерланды и Финляндия отправились в Гренландию с неизвестными целями. Это очень опасная ситуация для безопасности, защиты и выживания нашей планеты... Поэтому для защиты глобального мира и безопасности крайне важно принять решительные меры, чтобы эта потенциально опасная ситуация закончилась быстро и без вопросов", - заявил Трамп.

Трамп отметил, что Вашингтон пытается приобрести Гренландию более 150 лет, но Дания каждый раз отказывалась.

По его словам, в настоящее время необходимость в приобретении острова возросла в связи с развитием современных наступательных и оборонительных систем вооружений и реализацией программы "Золотой купол".

Напоследок глава США добавил, что готов к переговорам с Данией и другими странами.

"США открыты для переговоров с Данией и/или любой из этих стран", – написал он.

Смотрите также: "Гренландия не продается": в Дании прошли протесты против угроз Трампа захватить остров. ФОТОрепортаж

Гренландия (152) Дания (703) пошлина (537) Трамп Дональд (7484)
+7
Одне тільки цікавить зараз - коли цю руду макаку попруть з Білого дому, чи анулюють всю оцю дічь, чи вибачаться перед союзниками, чи зможуть хоч частково відновити довіру до Штатів?
А з іншого боку - Європі вже давно було потрібно прокинутись і почати проводити самостійну політику, розібратись зі своїми гнидами та ліваками всіх мастей.
17.01.2026 19:36
+6
Європейські країни повинні відповісти зеркальним митом і відійти від $.
17.01.2026 19:36
+5
Дисфункція людської фізіології: роль голови виконує срака.
17.01.2026 19:36
https://t.me/voynareal Реальна Війна | Україна |https://t.me/voynareal/129409

https://t.me/voynareal/129409
https://t.me/voynareal/129409 😱«Потужна» підтримка від НАТО не припиняється: уявіть, аж двох фінських солдат відправлять на захист Гренландії

🤯 Близько 37 (!) військових - це «армія», яку НАТО спромоглося відправити відбивати Гренландію у США та зміцнити військову присутність в Арктиці

Кількість військових від кожної країни. Просто вдумайтесь в ці цифри:
• Франція - 15 військових.
• Фінляндія - 2 військових.
• Велика Британія - 1 військових.
• Норвегія - 2 військових.
• Німеччина - близько 12-13 військових.
• Нідерланди - 1 військовий.
• Швеція - 3 військових.

І поки світова спільнота стурбована долею Гренландії, наступною ціллю Трампа https://www.politico.eu/newsletter/brussels-playbook/on-greenland-trump-means-business-so-does-europe/ може стати Ісландія.
17.01.2026 19:32
із України мене запишіть - я теж ЗГОДЕН!
17.01.2026 19:35

17.01.2026 19:37
це слово пишетьсчя із двома "П" - жоППа
17.01.2026 19:40
Міняй стать і вали. Тіко хутко. Бо москальські зеки-штурмовики прийдуть - буде невдобно.
показать весь комментарий
17.01.2026 19:47
тебе послати чи сам підеш?
17.01.2026 19:48
Це не ті всі 30 ,,охочих,, яких до нас мали прислати боронити Україну від кацапів?
показать весь комментарий
17.01.2026 19:36
Якщо Данія не зробить ядерну зброю то втратить Гренландію як ми втратили крим.
Заскріньте цей комент, покажете онукам.
17.01.2026 19:33
Якби ж ту ядерку було так просто зробити,вже б в кожному гаражі клепали мініядерки. Он Іран не спасла ядерка від ударів Трампа.
показать весь комментарий
17.01.2026 19:45
В ірані не було готової ядерки. В iзраіля була - нею примусили сша ударити по ірану. Samson option.
показать весь комментарий
17.01.2026 19:53
Була.
17.01.2026 19:55
Якби була, то летіла б на тель-авів. Скільки нетаняху тобі платить за хуцпу?
показать весь комментарий
17.01.2026 19:59
🤦
17.01.2026 19:46
Не встигне. Та й зелені і ООН не дадуть
показать весь комментарий
17.01.2026 20:03
Розпочалося....
Попкорн тут не допоможе - тільки валеряна, справжня... болгарська... або українська!
показать весь комментарий
17.01.2026 19:33
США нібито "багато років субсидували Данію, всі країни Європейського Союзу та інші, не стягуючи з них мит чи будь-яких інших форм винагороди.

Ще треба було сказати про 350 мільярдів, які через це втратили штати.
17.01.2026 19:34
Одне тільки цікавить зараз - коли цю руду макаку попруть з Білого дому, чи анулюють всю оцю дічь, чи вибачаться перед союзниками, чи зможуть хоч частково відновити довіру до Штатів?
А з іншого боку - Європі вже давно було потрібно прокинутись і почати проводити самостійну політику, розібратись зі своїми гнидами та ліваками всіх мастей.
17.01.2026 19:36
Європи єдиної нема. Уважно дивись список.
17.01.2026 19:48
Дисфункція людської фізіології: роль голови виконує срака.
17.01.2026 19:36
Європейські країни повинні відповісти зеркальним митом і відійти від $.
показать весь комментарий
17.01.2026 19:36
Тим більше , шо євро , як валюта , має значний потенціал !
17.01.2026 19:39
найближчі три роки то абсолютно точно!

і надалі, напевно, теж.
скидайте чаші доляри, панове !
скидайте, поки не пізно....

.
17.01.2026 20:14
Їбанаріум на марші.
Але трамподауни і тут придумають якусь відмазку для рижого. Можливо це має якось простимулювати НАТО до більших витрат на оборону чи я хз.
17.01.2026 19:39
Дурачок
17.01.2026 19:39
...заборістий.

здається, вже треба надсилати санітарів з гамівною сорочкою.

.
17.01.2026 20:16
Єслі нє будут брать - отлючім газ(с). Трамп на ,,Бріліантовой рукє,, вчився?
17.01.2026 19:43
є катарський.

.
17.01.2026 20:17
країна учасниця НАТО оголосила торгову війну НАТО
17.01.2026 19:43
ці 200 річні потуги США ,викликають подив , по великому рахунку ,Канада більше підходе до Гренландії ...і вона буде захищати добровільний вибір Грендландії ... ...
17.01.2026 19:45
Донні під маскою старечої деменції, в геополітиці грає , як покерист світовий чемпіон.
17.01.2026 19:47
О, реліктовий трамподрочер виповз.
17.01.2026 19:50
17.01.2026 19:51
Прикольно-тепер Європі тяжко буде-або гроші або гренландія-якщо піддадуться трампу -то опустять свій статус і всі інші будуть на них плювати
17.01.2026 19:47
Гарний союзник ... Не готові віддати свою територію, ось вам мита....
17.01.2026 19:50
А шо там торгівельна угода США - ЄС? Тіко ж от щойно уклали. Так можна було?
17.01.2026 19:51
Рудий орангутанг з гранатою круто рулить.
17.01.2026 19:54
Країнам ЄС треба врешті - стати в позу і послати іржавого нах.. . Разом з його митами . Як би їм це не боліло .
Інакше шантаж ніколи не припиниться .
А якщо вони це проковтнуть , іржавий підар ще більше обнагліє .
17.01.2026 19:56
17.01.2026 19:56
день-два і старого хитне в другу сторону, чи в третю. Не переживайте все буде добре, довбоїбізм не вічний
17.01.2026 19:56
Європейцям вже пора поняти, що світ в якому вони жили вже не існує
17.01.2026 19:56
17.01.2026 19:57
Кончена гнида. Потрібно визнати що ніхто крім ***** цьому виродку шизонутому ніколи не вгодить і протрібно просто поменше йому попадатись на очі і просто перечекати ці три роки. Бо давши щось цьому американському ***** одне він буде вимагати ще і ще. Китай зразу зрозумів що до чого і відразу послав Тромба нах. Потім Тромб сам приповз до Китаю і почав просити переговорів
17.01.2026 19:58
В України немає часу. Треба робити ядерку.
17.01.2026 20:01
Світ прямує в часи холодної війни 2.0, а під час холодної війни 1.0 район Гренландії і Ісландії, тільки дякуючи базам НАТО (США), отримали якусь суб'єктність, а Данмарк , як і інші європейські країни НАТО збудували високій соціальний рівень своєму населенню, а США фінансував їх захист від червоної чуми.
КНР і рф це представникі червоної чуми 2.0.
17.01.2026 20:00
А, все ясно. Ніякої війни і захоплення острова не буде.
17.01.2026 20:01
Звісно не буде ! Тромбу треба будь яка двіжуха , аби тільки відволікати увагу від файлів Епштейна !
17.01.2026 20:03
Ще Зеля придурок продовжує з цим шизоїдом грати в його дебільну гру поки не дограється до того що Тромб скаже що Україна належить йому бо Україна невзмозі сама себе захистити і Україна винна гамериці 300500млрд за допомогу яку надав колись Байден і тд...
17.01.2026 20:02
ДЫБИЛ
17.01.2026 20:04
*****!
17.01.2026 20:08
полудурок доиграется что Европа развернется к Китаю
17.01.2026 20:08
Якщо Росія чи Китай зазіхнуть на гренландію, то "рішучі, бажаючі і охочі" на захист острова пошлють 30 людей, із них Великобританія - 1. Здається Трамп правий, що тільки США може захистити гренландію
17.01.2026 20:11
Треба просто перечекати до осені.
17.01.2026 20:11
 
 