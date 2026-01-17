Трамп объявил о введении пошлин для ряда европейских стран из-за Гренландии
Президент США Дональд Трамп анонсировал введение с 1 февраля пошлин против ряда европейских стран, которые не согласны с его позицией относительно Гренландии.
Об этом американский лидер сообщил в своей соцсети Truth Social, информирует Цензор.НЕТ.
Пошлины для европейских стран
Трамп заявил, что США якобы "много лет субсидировали Данию, все страны Европейского Союза и другие, не взимая с них пошлин или каких-либо других форм вознаграждения".
За это, по словам главы Белого дома, Дания должна якобы "отблагодарить" США и отдать контроль над островом Гренландия.
"Начиная с 1 февраля 2026 года... Дания, Норвегия, Швеция, Франция, Германия, Великобритания, Нидерланды и Финляндия будут облагаться пошлиной в размере 10% на все товары, поступающие в Соединенные Штаты Америки", - заявил Трамп.
Президент США добавил, что с 1 июня тариф будет увеличен до 25%. По словам Трампа, "этот тариф будет действовать, пока не будет достигнута договоренность о полном приобретении Гренландии".
США способны гарантировать безопасность острова
По словам американского лидера, "на сегодняшний день у них есть две собачьи упряжки для защиты, одна добавлена недавно".
Трамп в очередной раз заявил, что только США способны гарантировать безопасность острова.
"Только США под руководством президента Дональда Трампа могут играть в эту игру - и очень успешно", - написал глава США.
"Кроме того, Дания, Норвегия, Швеция, Франция, Германия, Великобритания, Нидерланды и Финляндия отправились в Гренландию с неизвестными целями. Это очень опасная ситуация для безопасности, защиты и выживания нашей планеты... Поэтому для защиты глобального мира и безопасности крайне важно принять решительные меры, чтобы эта потенциально опасная ситуация закончилась быстро и без вопросов", - заявил Трамп.
Трамп отметил, что Вашингтон пытается приобрести Гренландию более 150 лет, но Дания каждый раз отказывалась.
По его словам, в настоящее время необходимость в приобретении острова возросла в связи с развитием современных наступательных и оборонительных систем вооружений и реализацией программы "Золотой купол".
Напоследок глава США добавил, что готов к переговорам с Данией и другими странами.
"США открыты для переговоров с Данией и/или любой из этих стран", – написал он.
https://t.me/voynareal/129409
https://t.me/voynareal/129409 😱«Потужна» підтримка від НАТО не припиняється: уявіть, аж двох фінських солдат відправлять на захист Гренландії
🤯 Близько 37 (!) військових - це «армія», яку НАТО спромоглося відправити відбивати Гренландію у США та зміцнити військову присутність в Арктиці
Кількість військових від кожної країни. Просто вдумайтесь в ці цифри:
• Франція - 15 військових.
• Фінляндія - 2 військових.
• Велика Британія - 1 військових.
• Норвегія - 2 військових.
• Німеччина - близько 12-13 військових.
• Нідерланди - 1 військовий.
• Швеція - 3 військових.
І поки світова спільнота стурбована долею Гренландії, наступною ціллю Трампа https://www.politico.eu/newsletter/brussels-playbook/on-greenland-trump-means-business-so-does-europe/ може стати Ісландія.
Заскріньте цей комент, покажете онукам.
Попкорн тут не допоможе - тільки валеряна, справжня... болгарська... або українська!
Ще треба було сказати про 350 мільярдів, які через це втратили штати.
А з іншого боку - Європі вже давно було потрібно прокинутись і почати проводити самостійну політику, розібратись зі своїми гнидами та ліваками всіх мастей.
і надалі, напевно, теж.
скидайте чаші доляри, панове !
скидайте, поки не пізно....
.
Але трамподауни і тут придумають якусь відмазку для рижого. Можливо це має якось простимулювати НАТО до більших витрат на оборону чи я хз.
здається, вже треба надсилати санітарів з гамівною сорочкою.
.
.
Інакше шантаж ніколи не припиниться .
А якщо вони це проковтнуть , іржавий підар ще більше обнагліє .
КНР і рф це представникі червоної чуми 2.0.