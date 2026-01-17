Трамп объявил о введении пошлин для ряда европейских стран из-за Гренландии

Президент США Дональд Трамп анонсировал введение с 1 февраля пошлин против ряда европейских стран, которые не согласны с его позицией относительно Гренландии.

Об этом американский лидер сообщил в своей соцсети Truth Social, информирует Цензор.НЕТ.

Пошлины для европейских стран

Трамп заявил, что США якобы "много лет субсидировали Данию, все страны Европейского Союза и другие, не взимая с них пошлин или каких-либо других форм вознаграждения".

За это, по словам главы Белого дома, Дания должна якобы "отблагодарить" США и отдать контроль над островом Гренландия.

"Начиная с 1 февраля 2026 года... Дания, Норвегия, Швеция, Франция, Германия, Великобритания, Нидерланды и Финляндия будут облагаться пошлиной в размере 10% на все товары, поступающие в Соединенные Штаты Америки", - заявил Трамп.

Президент США добавил, что с 1 июня тариф будет увеличен до 25%. По словам Трампа, "этот тариф будет действовать, пока не будет достигнута договоренность о полном приобретении Гренландии".

США способны гарантировать безопасность острова

По словам американского лидера, "на сегодняшний день у них есть две собачьи упряжки для защиты, одна добавлена недавно".

Трамп в очередной раз заявил, что только США способны гарантировать безопасность острова.

"Только США под руководством президента Дональда Трампа могут играть в эту игру - и очень успешно", - написал глава США.

"Кроме того, Дания, Норвегия, Швеция, Франция, Германия, Великобритания, Нидерланды и Финляндия отправились в Гренландию с неизвестными целями. Это очень опасная ситуация для безопасности, защиты и выживания нашей планеты... Поэтому для защиты глобального мира и безопасности крайне важно принять решительные меры, чтобы эта потенциально опасная ситуация закончилась быстро и без вопросов", - заявил Трамп.

Трамп отметил, что Вашингтон пытается приобрести Гренландию более 150 лет, но Дания каждый раз отказывалась.

По его словам, в настоящее время необходимость в приобретении острова возросла в связи с развитием современных наступательных и оборонительных систем вооружений и реализацией программы "Золотой купол".

Напоследок глава США добавил, что готов к переговорам с Данией и другими странами.

"США открыты для переговоров с Данией и/или любой из этих стран", – написал он.

