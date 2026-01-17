Трамп оголосив про запровадження мит для низки європейських країн через Гренландію

Трамп запроваджує мита для країн ЄС через питання Гренландії

Президент США Дональд Трамп анонсував запровадження з 1 лютого мит проти низки європейських країн, які не згодні з його позицією щодо Гренландії.

Про це американський лідер повідомив у своїй соцмережі Truth Social, інформує Цензор.НЕТ.

Мита для європейських країн 

Трамп заявив, що США нібито "багато років субсидували Данію, всі країни Європейського Союзу та інші, не стягуючи з них мит чи будь-яких інших форм винагороди".

За це, за словами глави Білого дому, Данія має нібито "віддячити" США та віддати контроль над островом Гренландія.

"Починаючи з 1 лютого 2026 року… Данія, Норвегія, Швеція, Франція, Німеччина, Велика Британія, Нідерланди та Фінляндія обкладатимуться митом у розмірі 10% на всі товари, що надходять у Сполучені Штати Америки", - заявив Трамп.

Президент США додав, що з 1 червня тариф буде збільшено до 25%. За словами Трампа, "цей тариф діятиме, доки не буде досягнуто домовленість про повне придбання Гренландії". 

США здатні гарантувати безпеку острова

За словами американського лідера, "на сьогодні в них є дві собачі упряжки для захисту, одна додана недавно".

Трамп укотре заявив, що лише США здатні гарантувати безпеку острова.

"Лише США під керівництвом президента Дональда Трампа можуть грати в цю гру – і дуже успішно",- написав очільник США.

"Крім того, Данія, Норвегія, Швеція, Франція, Німеччина, Велика Британія, Нідерланди та Фінляндія вирушили до Гренландії з невідомими цілями. Це дуже небезпечна ситуація для безпеки, захисту та виживання нашої планети... Тому для захисту глобального миру і безпеки вкрай важливо вжити рішучих заходів, щоб ця потенційно небезпечна ситуація закінчилася швидко і без питань", - заявив Трамп.

Трамп зазначив, що Вашингтон намагається придбати Гренландію понад 150 років, але Данія щоразу відмовлялася.

За його словами, нині потреба в придбанні острова зросла у зв’язку з розвитком сучасних наступальних і оборонних систем озброєнь та реалізацією програми "Золотий купол".

Наостанок очільник США додав, що готовий до переговорів із Данією та іншими країнами.

"США відкриті до переговорів з Данією та / або будь-якою з цих країн", – написав він.

Топ коментарі
+42
Одне тільки цікавить зараз - коли цю руду макаку попруть з Білого дому, чи анулюють всю оцю дічь, чи вибачаться перед союзниками, чи зможуть хоч частково відновити довіру до Штатів?
А з іншого боку - Європі вже давно було потрібно прокинутись і почати проводити самостійну політику, розібратись зі своїми гнидами та ліваками всіх мастей.
17.01.2026 19:36 Відповісти
+21
Дисфункція людської фізіології: роль голови виконує срака.
17.01.2026 19:36 Відповісти
+19
США нібито "багато років субсидували Данію, всі країни Європейського Союзу та інші, не стягуючи з них мит чи будь-яких інших форм винагороди.

Ще треба було сказати про 350 мільярдів, які через це втратили штати.
17.01.2026 19:34 Відповісти
Эталон ****** для Международного бюро мер и весов
17.01.2026 21:09 Відповісти
Не підійде. Незручно міряти відстань між атомами в парсеках.
17.01.2026 21:19 Відповісти
Ви вірно міркуєте. Але! Йому це сподобається - введуть окрему одиницю вимиру підарства - 1 Трамп. Це буде максимальне значення - інших підарів будут вимірювати в частках від нього. Адольф Алоізович та ***** = 1 Трамп.
17.01.2026 21:34 Відповісти
Це тест на єдність ЄС, ВСІ країни союзу мають запровадити зеркальні мита, зрозуміло що всякі фріцойобікі цього не зроблять, але з ними і так все ясно...
17.01.2026 21:24 Відповісти
Хто? Орбан? Фіцо? Бабіш? Греки з італійцями? Чи може болгари? Не сміши.
Ото справжня Європа і є у цьому списку. Ще може іспанці з португальцями, але від них толку небагато.
17.01.2026 21:46 Відповісти
Сі задумався - Нах мені та Сибір, хочу Каліфорнію, мабуть пора китайцями заселити Америку - з союзниками у Трампа пшик, венесуельська нафта вже там, риболовні суда дальнього плавання 8500 і торговий флот 6000-6500 за рейс здатні переправити до берегів США 150 - 200 млн вєрноподданих і в Пекіні позбудусь смогу. Та й Сибір нікуди не подінеться, фпктично вона вже китайська провінція, а залишки кацапів від бояришнику вимруть швидше ніж мамонти.
17.01.2026 21:32 Відповісти
В народі є вислів: "Якщо ти плюнеш в громаду - вона утреться... Якщо громада плюне в тебе - ти втопишся...".
Побачимо, що буде, коли Європа почне "вводить санкції" проти США...
17.01.2026 21:50 Відповісти
Це якийсь гопник

17.01.2026 22:11 Відповісти
Трампа в дурку!
17.01.2026 22:48 Відповісти
Лише США під керівництвом президента Дональда Трампа можуть грати в цю гру - і дуже успішно",- написав очільник США…
Интересно, когда Европа почувствует безисходность в роли слабого , то что чувствует сейчас Украина ?
Когда «успешные и сильные» тебя убивают , знаешь , что это ужасно несправедливо , но ты ничего сделать не можешь…
17.01.2026 22:16 Відповісти
Ви тільки подивіться на це - високоінтелектуальне ліццо .. Знаєте хто це ?? Це один із церберів іржавого , його палкий прихильник , закоренілий нацист і расист за поглядами , керівник силового крила міграційної служби США , зловісної - ICE ( теперішній аналог гестапо ) , яка кошмарить зараз штати , калічачи і вбиваючи американців прямо на вулицях . Нещодавно цей ***** гуляв вулицями міста в штаті Міннеаполіс , одягнутий в есесівський плащ . Майже копія такого який носив Геббельс .
Воістину - дай глянути на твоє їдало , і я скажу хто твій бос .
17.01.2026 22:19 Відповісти
Трампон - це просто пук в історії, а Гренландія - цілий материк, який з розвитком технологій сотні років годуватиме країни Європи.
17.01.2026 22:20 Відповісти
У этого дурагона Трампа не все в порядке с головой.Он должен в одной палате с путиным быть
17.01.2026 23:00 Відповісти
******* "нація" торгашів та лихварів,..
Пора вже покласти край протофашиському базису, віруванням в "амєріканскую всключительность"....
17.01.2026 23:11 Відповісти
"Гренландія ніколи не була данською" - десь я подібне вже чув років 12 тому. Погано на тебе впливає пітерська *******.
17.01.2026 23:16 Відповісти
траМпон анонсував запровадження з 1 лютого мит проти низки європейських країн, які НЕ згодні з його позицією щодо Гренландії.
Це :
Данія, Норвегія, Швеція, Франція, Німеччина, Велика Британія, Нідерланди та Фінляндія обкладатимуться митом у розмірі 10% на всі товари …
Получается остальные страны СОГЛАСНЫ с оккуацией Гренландии ???
17.01.2026 23:36 Відповісти
Інші країни ЄС трумп взагалі за країни не вважає, а може, й просто не знає, що є на світі якась Польща, Литва, Іспанія чи Греція. Воно ж геть неосвічене, не відрізняє Швеції від Швейцарії та Австрії від Австралії.
Воно ж ніде не вчилося, навіть у школі , бо таких задніх пасло, що папа-мілліардер купив йому спочатку домашніх вчителів (явно дешевих), а потім диплом якогось заштатного вуза, просто щоб у дитинки було, як у всіх. А що в мізках у дитинки завірюха мете - то не головне, головне - що папіни грошики у кишенях!
18.01.2026 11:18 Відповісти
Америка на сьогодні - країна нащадків маргіналів, якихось дисидентів, релігійних послідовників, лихварів, етнічних груп, які не знаходили себе в Європі, Азії, Латинській Америці, ну і африканських рабів. Цей конгломерат рано чи пізно повинен був призвести до вибору такого як Трамп - авантюриста, лихваря, аморального суб'єкта з явним психічним розладом. Так що маємо те, що маємо.
18.01.2026 04:37 Відповісти
ну ось трампон і злився в унітаз! тепер декілька раундів взаємних підвищень мит до 100% і вище, а потім..... повне скасування, відстрочення і призупинення! ХАХАХАХААХ!!!!!
я це все бачив минулого квітня у випадку з Китаєм.
18.01.2026 05:15 Відповісти
У Трампа теж схоже, що кукуха починає їхати....
18.01.2026 05:45 Відповісти
Старому ****** залишилося недовго. У листопаді вибори.
Дебіла поставлять у стійло.
18.01.2026 06:10 Відповісти
Виборів не буде! Див. вище. 😜
18.01.2026 11:19 Відповісти
