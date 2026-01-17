Трамп оголосив про запровадження мит для низки європейських країн через Гренландію
Президент США Дональд Трамп анонсував запровадження з 1 лютого мит проти низки європейських країн, які не згодні з його позицією щодо Гренландії.
Про це американський лідер повідомив у своїй соцмережі Truth Social, інформує Цензор.НЕТ.
Мита для європейських країн
Трамп заявив, що США нібито "багато років субсидували Данію, всі країни Європейського Союзу та інші, не стягуючи з них мит чи будь-яких інших форм винагороди".
За це, за словами глави Білого дому, Данія має нібито "віддячити" США та віддати контроль над островом Гренландія.
"Починаючи з 1 лютого 2026 року… Данія, Норвегія, Швеція, Франція, Німеччина, Велика Британія, Нідерланди та Фінляндія обкладатимуться митом у розмірі 10% на всі товари, що надходять у Сполучені Штати Америки", - заявив Трамп.
Президент США додав, що з 1 червня тариф буде збільшено до 25%. За словами Трампа, "цей тариф діятиме, доки не буде досягнуто домовленість про повне придбання Гренландії".
США здатні гарантувати безпеку острова
За словами американського лідера, "на сьогодні в них є дві собачі упряжки для захисту, одна додана недавно".
Трамп укотре заявив, що лише США здатні гарантувати безпеку острова.
"Лише США під керівництвом президента Дональда Трампа можуть грати в цю гру – і дуже успішно",- написав очільник США.
"Крім того, Данія, Норвегія, Швеція, Франція, Німеччина, Велика Британія, Нідерланди та Фінляндія вирушили до Гренландії з невідомими цілями. Це дуже небезпечна ситуація для безпеки, захисту та виживання нашої планети... Тому для захисту глобального миру і безпеки вкрай важливо вжити рішучих заходів, щоб ця потенційно небезпечна ситуація закінчилася швидко і без питань", - заявив Трамп.
Трамп зазначив, що Вашингтон намагається придбати Гренландію понад 150 років, але Данія щоразу відмовлялася.
За його словами, нині потреба в придбанні острова зросла у зв’язку з розвитком сучасних наступальних і оборонних систем озброєнь та реалізацією програми "Золотий купол".
Наостанок очільник США додав, що готовий до переговорів із Данією та іншими країнами.
"США відкриті до переговорів з Данією та / або будь-якою з цих країн", – написав він.
Ото справжня Європа і є у цьому списку. Ще може іспанці з португальцями, але від них толку небагато.
Побачимо, що буде, коли Європа почне "вводить санкції" проти США...
Интересно, когда Европа почувствует безисходность в роли слабого , то что чувствует сейчас Украина ?
Когда «успешные и сильные» тебя убивают , знаешь , что это ужасно несправедливо , но ты ничего сделать не можешь…
Воістину - дай глянути на твоє їдало , і я скажу хто твій бос .
Пора вже покласти край протофашиському базису, віруванням в "амєріканскую всключительность"....
Це :
Получается остальные страны СОГЛАСНЫ с оккуацией Гренландии ???
Воно ж ніде не вчилося, навіть у школі , бо таких задніх пасло, що папа-мілліардер купив йому спочатку домашніх вчителів (явно дешевих), а потім диплом якогось заштатного вуза, просто щоб у дитинки було, як у всіх. А що в мізках у дитинки завірюха мете - то не головне, головне - що папіни грошики у кишенях!
я це все бачив минулого квітня у випадку з Китаєм.
Дебіла поставлять у стійло.