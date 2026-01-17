4 457 37

"Гренландія не на продаж": у Данії відбулися протести проти погроз Трампа захопити острів. ФОТОрепортаж

У Данії тисячі людей вийшли на акції протесту на тлі посилення заяв зі США щодо можливого встановлення контролю над Гренландією. 

Протести в Данії організували гренландські групи у співпраці з неурядовою організацією. ActionAid Denmark: "Ми вимагаємо поваги до Данського королівства та права Гренландії на самовизначення".

У заяві ActionAid ідеться, що протести навмисно спланували так, щоб вони збіглися з візитом сенаторів США до Данії.

Тисячі людей у Копенгагені протестували проти заяв США щодо Гренландії

Протестувальники скандували "Гренландія не на продаж" і тримали плакати з написами "Руки геть від Гренландії" разом із червоно-білим прапором Гренландії. Вони зібралися на Ратушній площі в Копенгагені, після чого рушили до посольства США.

Журналісти Reuters, які фільмували протести, нарахували тисячі протестувальників. Представники організаторів і поліції відмовилися назвати свою оцінку кількості присутніх людей.

Крім Копенгагена, протести також відбулися в інших містах Данії, а згодом мають пройти й у столиці Гренландії Нууку.

Що передувало?

  • Раніше президент США Дональд Трамп оголосив про призначення губернатора штату Луїзіана Джеффа Лендрі спеціальним посланцем Сполучених Штатів у Гренландії.
  • У Данії звернулися до Сполучених Штатів із закликом дотримуватися принципу поваги до територіальної цілісності країни після рішення президента Дональда Трампа призначити спеціального посланця у Гренландії.
  • Трамп сказав, що США потрібна Гренландія для оборони.

А все-таки дурень-дурень, а з теми файлів Епштейна дід нормально так зістрибнув. Вже ніхто навіть їх не згадує.
17.01.2026 19:08 Відповісти
Данія, така маленька країна, а скіки вона допомагає українцям - і зброєю, і фінансово, і різні соціальні програми. Я б відправив, як не було складно на фронті, пару батальонів ЗСУ у Гренландію. Нехай би Трамп подивився на наших вовків на собачих упряжках.
17.01.2026 22:16 Відповісти
Так він же , для цього , це все і замутив
17.01.2026 19:22 Відповісти
17.01.2026 19:08 Відповісти
Так він же , для цього , це все і замутив
17.01.2026 19:22 Відповісти
не згадуют пушо там ничего нет
17.01.2026 20:05 Відповісти
Нє, якщо половину замазати, а половину взагалі не показати бо там вочевидь не тільки трамп а й половина істеблішменту, то звичайно нічого там не буде.
17.01.2026 21:04 Відповісти
Noname , тобі сам Трамп казав чи особисто Епштейн?
18.01.2026 01:31 Відповісти
Трампу давно пора одягнути приборкувальну сорочку. Місце Трампа не в Білому домі, а в Жовтому.
17.01.2026 22:59 Відповісти
Дис іс ґрєєнланд фашісм, енд оґольтьєлайа янкофобійа!
17.01.2026 19:11 Відповісти
За даними Telegraph, Європейський союз планує запровадити санкції проти американських компаній, якщо Трамп відкине пропозицію про розміщення військ НАТО.

Повідомляється, що роботу Meta, Google, Google, Microsoft і X, а також банки США і фінансові компанії, можуть обмежити на континенті.

Згідно з двосторонньою угодою, США вже мають військову базу в Гренландії, створену на початку холодної війни. Вони скоротили кількість особового складу там з приблизно 10 000 осіб під час пікових операцій холодної війни до приблизно 200, і США давно звинувачують у тому, що насправді вони не звертають уваги на безпеку Арктики.

Зі свого боку, Данія нещодавно зобов'язалася інвестувати 4 мільярди доларів в оборону Гренландії, включно із човнами, безпілотниками та літаками.
17.01.2026 19:12 Відповісти
"Якби всі 27 партнерів ЄС, а також союзник НАТО, Велика Британія, зробили спільну заяву на підтримку суверенітету Данії, це було б потужним сигналом для Вашингтона", - сказав Каміль Гранде з Європейської ради з міжнародних відносин. Він був помічником генерального секретаря з питань оборонних інвестицій у НАТО з 2016 по 2022 рік.

Але таку заяву разом зробили лише шість європейських союзників Данії.

І в цьому суть справи. Пряма манера Трампа, яку деякі називають його тактикою залякування, зробила європейських лідерів надзвичайно нервовими.

Загалом вони вирішили намагатися керувати президентом США, захищаючи двосторонні відносини, а не протистояти йому окремо чи разом, ризикуючи зіткнутися з потенційними наслідками.

У новому світі політики великих держав, у якому ми зараз живемо, де домінують США та Китай, а також інші, такі як Росія та Індія, Європа в кращому випадку виглядає так, ніби стоїть осторонь, і ризикує бути затоптаною.
17.01.2026 19:14 Відповісти
Коли Трамп минулого року запровадив 15% тарифи на товари ЄС, блок проковтнув свою гордість і пообіцяв не вживати заходів у відповідь, кажуть інсайдери, бо боявся втратити підтримку США, на яку цей континент покладається у сфері безпеки та оборони.
17.01.2026 19:23 Відповісти
BBC

Договори НАТО не розрізняють напад на союзника з боку зовнішніх країн чи з боку іншого союзника НАТО, але існує розуміння того, що стаття 5 альянсу, яку називають пунктом "один за всіх і всі за одного", не застосовується до нападу однієї країни НАТО на іншу.

Візьмемо, наприклад, конфлікт між державами-членами Туреччиною та Грецією через Кіпр. Найгірше насильство сталося в 1974 році, коли Туреччина вторглася на острів.
НАТО не втрутилося, але його найвпливовіший член, США, допоміг у посередництві.
17.01.2026 19:25 Відповісти
Європа втратила ініціативу. Колись була колискою цивілізації.
Зараз лише слабкі вихлопи.
А Трамп планує єднатись з країнами які мають найбільше людського і природнього ресурсу.
17.01.2026 19:14 Відповісти
Найкращі з європи їхали до США, то зараз настав момент коли лишилися найтупіші.
17.01.2026 19:27 Відповісти
Колискою цивілізації швидше за все був Єгипет. Унікальна географія, де з усіх боків пустеля, а Ніл щорічно розливається і топить все інше. Без цивілізації і централізованої держави вижити було неможливо.
17.01.2026 19:41 Відповісти
Кsenia, гадати що він хоче може тільки психіатр . Не шукайте чорну кішку там , де її немає Його розум працює, як зламаний квантовий компʼютер , який видає шалені цифри, але ніхто не знає, що вони означають.
18.01.2026 01:41 Відповісти
Пропоную розмістити інфу в мережі "Х" - інші джерела інформації трампон не сприймає....
17.01.2026 19:15 Відповісти
Європа сіла "на шпагат" -
- з одного боку - "американці - руки геть від Гренландії !"
- з іншого - "американці - не здумайте виводити свої війська з Європи !"
Така шизофренія довго тривати не може !
17.01.2026 19:20 Відповісти
Не перекладайте з хворої голови на здорову.
18.01.2026 01:48 Відповісти
Сколько своих солдат послала Германия и Франция в Гренландию,?-две упряжки. Все что нужно знать о балоболах.
17.01.2026 19:35 Відповісти
Гренландія зможе захистити себе і без Європи
https://www.youtube.com/watch?v=hS0wFiWpU4U
17.01.2026 19:50 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=PWMnNoHshRA
17.01.2026 20:53 Відповісти
Все можна продати..Крану,матір,дітей...Тількі могутнього Трампа неможна продати....Тому що таке лайно нікому ненадо..Хоча знаю одну людину..Збирача рідкісного лайна..Він спить у кокошнику й вставляе собі на ніч щелепу Гітлера...провославний джихаддист...
17.01.2026 20:12 Відповісти
Доречі,слухав сьогодні пана Петра Черника,якщо не помиляюся з прізвищем,і він відкри цікаві факти,про котрі читатиму зараз,щоб перевірити правдивість.А саме : виявляється за свою історію існування ,США неодноразово купляли землі в інших колоністів.
17.01.2026 21:06 Відповісти
1. Луїзіанська покупка (1803) - Найвигідніша угода
Це була найбільша операція з нерухомістю в історії. США купили у Франції (Наполеона Бонапарта) величезну територію в центрі континенту.
Ціна: 15 мільйонів доларів.
Результат: Територія США збільшилася майже вдвічі. Це дало контроль над річкою Міссісіпі та портом Новий Орлеан.
17.01.2026 21:07 Відповісти
2. Купівля Флориди (1819)
Після років прикордонних суперечок та військового тиску США підписали договір Адамса - Оніса з Іспанією.
Ціна: США не платили Іспанії прямо, але взяли на себе зобов'язання виплатити претензії американських громадян до іспанського уряду на суму 5 мільйонів доларів.
17.01.2026 21:09 Відповісти
3. Купівля Аляски (1867) - "Скриня з льодом"
США придбали Аляску в Російської імперії. На той час багато американців вважали це дурницею, називаючи угоду "божевіллям Сьюарда" (на честь держсекретаря, який її організував).
Ціна: 7,2 мільйона доларів (приблизно 2 центи за акр).
Результат: Пізніше там знайшли золото та величезні поклади нафти, що зробило покупку неймовірно успішною.
17.01.2026 21:10 Відповісти
4. Купівля Гадсдена (1853)
Це була невелика, але стратегічно важлива ділянка землі на півдні ******** штатів Аризона та Нью-Мексико, куплена у Мексики.
Ціна: 10 мільйонів доларів.
Мета: Земля була потрібна для будівництва трансконтинентальної залізниці за південним маршрутом.
17.01.2026 21:12 Відповісти
Цікавий факт про Гренландію
США кілька разів намагалися купити Гренландію у Данії: спочатку у 1867 році, потім у 1946 році (президент Трумен пропонував 100 млн доларів) і востаннє у 2019 році під час президентства Дональда Трампа. Данія щоразу відмовляла.
17.01.2026 21:13 Відповісти
Бо там уряд а не блаЗЕні.
Розуміють що це скриня ресурсів на майбутнє.

крім того, вони себе цінують, не рівня "нації торгашів" гамеріканців .
Гренландия (около 2,16 млн км²)
значительно меньше США (около 9,8 млн км²), но больше многих европейских стран и сопоставима с размерами Мексики или Алжира, при этом она примерно в 4-5 раз меньше Соединенных Штатов и примерно в 3-4 раза больше, чем Аляска.
Основные цифры для сравнения:
Гренландия: ~ 2 166 086 км²США (общая площадь): ~ 9 834 000 км²
Сравнение:
Разница: Площадь США почти в 5 раз больше площади Гренландии.Сопоставимые территории: Гренландия сопоставима по размеру с Алжиром, Мексикой, а ее площадь примерно в два раза больше Аляски.Масштаб: Гренландия превосходит по размеру Францию, Германию, Испанию, Великобританию, взятые вместе.
17.01.2026 23:07 Відповісти
Чому Ші москальською?(((
18.01.2026 07:37 Відповісти
І щодо демонстрації.Демонстарція -це добре,демократично...Але ж не набір добровольців для висилки військового контингенту.
17.01.2026 21:17 Відповісти
Он вам нічего нє должен !! ®©
( Король Даніі в сміслі )
Країни Скандинавії дуже дуже допомагають!! Норвегія так взагалі до 100 тисяч вже прийняла , і це тільки як біженці, а хто може сам працювати ( знання інгліш або скандінавіш якоїсь мови) одразу тим теж раді.
Ці "маленькі" країни дуже ефективні і плані державного устрою!!! У них все для людей а у нас уряди тирять як наче на прокорм золотого міл'ярду . Он Карпати майже лисі стоять ...
17.01.2026 23:01 Відповісти
17.01.2026 22:16 Відповісти
17.01.2026 23:02 Відповісти
17.01.2026 22:54 Відповісти
Трамп, дуже схоже, що закінче президентство імпічментом.
18.01.2026 05:47 Відповісти
 
 