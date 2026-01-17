"Гренландія не на продаж": у Данії відбулися протести проти погроз Трампа захопити острів. ФОТОрепортаж

У Данії тисячі людей вийшли на акції протесту на тлі посилення заяв зі США щодо можливого встановлення контролю над Гренландією.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Протести в Данії організували гренландські групи у співпраці з неурядовою організацією. ActionAid Denmark: "Ми вимагаємо поваги до Данського королівства та права Гренландії на самовизначення".

У заяві ActionAid ідеться, що протести навмисно спланували так, щоб вони збіглися з візитом сенаторів США до Данії.

Протестувальники скандували "Гренландія не на продаж" і тримали плакати з написами "Руки геть від Гренландії" разом із червоно-білим прапором Гренландії. Вони зібралися на Ратушній площі в Копенгагені, після чого рушили до посольства США.

Журналісти Reuters, які фільмували протести, нарахували тисячі протестувальників. Представники організаторів і поліції відмовилися назвати свою оцінку кількості присутніх людей.

Крім Копенгагена, протести також відбулися в інших містах Данії, а згодом мають пройти й у столиці Гренландії Нууку.

