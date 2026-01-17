"Гренландія не на продаж": у Данії відбулися протести проти погроз Трампа захопити острів. ФОТОрепортаж
У Данії тисячі людей вийшли на акції протесту на тлі посилення заяв зі США щодо можливого встановлення контролю над Гренландією.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.
Протести в Данії організували гренландські групи у співпраці з неурядовою організацією. ActionAid Denmark: "Ми вимагаємо поваги до Данського королівства та права Гренландії на самовизначення".
У заяві ActionAid ідеться, що протести навмисно спланували так, щоб вони збіглися з візитом сенаторів США до Данії.
Протестувальники скандували "Гренландія не на продаж" і тримали плакати з написами "Руки геть від Гренландії" разом із червоно-білим прапором Гренландії. Вони зібралися на Ратушній площі в Копенгагені, після чого рушили до посольства США.
Журналісти Reuters, які фільмували протести, нарахували тисячі протестувальників. Представники організаторів і поліції відмовилися назвати свою оцінку кількості присутніх людей.
Крім Копенгагена, протести також відбулися в інших містах Данії, а згодом мають пройти й у столиці Гренландії Нууку.
Що передувало?
- Раніше президент США Дональд Трамп оголосив про призначення губернатора штату Луїзіана Джеффа Лендрі спеціальним посланцем Сполучених Штатів у Гренландії.
- У Данії звернулися до Сполучених Штатів із закликом дотримуватися принципу поваги до територіальної цілісності країни після рішення президента Дональда Трампа призначити спеціального посланця у Гренландії.
- Трамп сказав, що США потрібна Гренландія для оборони.
Згідно з двосторонньою угодою, США вже мають військову базу в Гренландії, створену на початку холодної війни. Вони скоротили кількість особового складу там з приблизно 10 000 осіб під час пікових операцій холодної війни до приблизно 200, і США давно звинувачують у тому, що насправді вони не звертають уваги на безпеку Арктики.
Зі свого боку, Данія нещодавно зобов'язалася інвестувати 4 мільярди доларів в оборону Гренландії, включно із човнами, безпілотниками та літаками.
Але таку заяву разом зробили лише шість європейських союзників Данії.
І в цьому суть справи. Пряма манера Трампа, яку деякі називають його тактикою залякування, зробила європейських лідерів надзвичайно нервовими.
Загалом вони вирішили намагатися керувати президентом США, захищаючи двосторонні відносини, а не протистояти йому окремо чи разом, ризикуючи зіткнутися з потенційними наслідками.
У новому світі політики великих держав, у якому ми зараз живемо, де домінують США та Китай, а також інші, такі як Росія та Індія, Європа в кращому випадку виглядає так, ніби стоїть осторонь, і ризикує бути затоптаною.
Договори НАТО не розрізняють напад на союзника з боку зовнішніх країн чи з боку іншого союзника НАТО, але існує розуміння того, що стаття 5 альянсу, яку називають пунктом "один за всіх і всі за одного", не застосовується до нападу однієї країни НАТО на іншу.
Візьмемо, наприклад, конфлікт між державами-членами Туреччиною та Грецією через Кіпр. Найгірше насильство сталося в 1974 році, коли Туреччина вторглася на острів.
НАТО не втрутилося, але його найвпливовіший член, США, допоміг у посередництві.
Зараз лише слабкі вихлопи.
А Трамп планує єднатись з країнами які мають найбільше людського і природнього ресурсу.
- з одного боку - "американці - руки геть від Гренландії !"
- з іншого - "американці - не здумайте виводити свої війська з Європи !"
Така шизофренія довго тривати не може !
https://www.youtube.com/watch?v=hS0wFiWpU4U
Це була найбільша операція з нерухомістю в історії. США купили у Франції (Наполеона Бонапарта) величезну територію в центрі континенту.
Ціна: 15 мільйонів доларів.
Результат: Територія США збільшилася майже вдвічі. Це дало контроль над річкою Міссісіпі та портом Новий Орлеан.
Після років прикордонних суперечок та військового тиску США підписали договір Адамса - Оніса з Іспанією.
Ціна: США не платили Іспанії прямо, але взяли на себе зобов'язання виплатити претензії американських громадян до іспанського уряду на суму 5 мільйонів доларів.
США придбали Аляску в Російської імперії. На той час багато американців вважали це дурницею, називаючи угоду "божевіллям Сьюарда" (на честь держсекретаря, який її організував).
Ціна: 7,2 мільйона доларів (приблизно 2 центи за акр).
Результат: Пізніше там знайшли золото та величезні поклади нафти, що зробило покупку неймовірно успішною.
Це була невелика, але стратегічно важлива ділянка землі на півдні ******** штатів Аризона та Нью-Мексико, куплена у Мексики.
Ціна: 10 мільйонів доларів.
Мета: Земля була потрібна для будівництва трансконтинентальної залізниці за південним маршрутом.
США кілька разів намагалися купити Гренландію у Данії: спочатку у 1867 році, потім у 1946 році (президент Трумен пропонував 100 млн доларів) і востаннє у 2019 році під час президентства Дональда Трампа. Данія щоразу відмовляла.
Розуміють що це скриня ресурсів на майбутнє.
крім того, вони себе цінують, не рівня "нації торгашів" гамеріканців .
Гренландия (около 2,16 млн км²)
значительно меньше США (около 9,8 млн км²), но больше многих европейских стран и сопоставима с размерами Мексики или Алжира, при этом она примерно в 4-5 раз меньше Соединенных Штатов и примерно в 3-4 раза больше, чем Аляска.
Основные цифры для сравнения:
Гренландия: ~ 2 166 086 км²США (общая площадь): ~ 9 834 000 км²
Сравнение:
Разница: Площадь США почти в 5 раз больше площади Гренландии.Сопоставимые территории: Гренландия сопоставима по размеру с Алжиром, Мексикой, а ее площадь примерно в два раза больше Аляски.Масштаб: Гренландия превосходит по размеру Францию, Германию, Испанию, Великобританию, взятые вместе.
( Король Даніі в сміслі )
Країни Скандинавії дуже дуже допомагають!! Норвегія так взагалі до 100 тисяч вже прийняла , і це тільки як біженці, а хто може сам працювати ( знання інгліш або скандінавіш якоїсь мови) одразу тим теж раді.
Ці "маленькі" країни дуже ефективні і плані державного устрою!!! У них все для людей а у нас уряди тирять як наче на прокорм золотого міл'ярду . Он Карпати майже лисі стоять ...