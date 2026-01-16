Трамп погрожує митами країнам, які не згодні з його позицією щодо Гренландії

Президент США Дональд Трамп пригрозив запровадити тарифи проти тих країн, які не погодяться з його баченням щодо анексії Гренландії.

Про це він сказав під час виступу у Білому домі.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Погроза Трампа

Американський лідер, коментуючи питання щодо тарифів на ліки, згадав про Гренландію. Трамп назвав себе "королем мит" та пригрозив, що може запровадити тарифи проти тих країн, які не погоджуються з його позицією про те, що США мають керувати островом.

"Я можу зробити це також для Гренландії. Я можу запровадити мито для країн, якщо вони не погодяться щодо Гренландії, тому що нам потрібна Гренландія для національної безпеки. Тож я можу це зробити", - додав президент США.

Що передувало?

Раніше президент США Дональд Трамп оголосив про призначення губернатора штату Луїзіана Джеффа Лендрі спеціальним посланцем Сполучених Штатів у Гренландії.

У Данії звернулися до Сполучених Штатів із закликом дотримуватися принципу поваги до територіальної цілісності країни після рішення президента Дональда Трампа призначити спеціального посланця у Гренландії.

Трамп сказав, що США потрібна Гренландія для оборони.

