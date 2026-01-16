Трамп погрожує митами країнам, які не згодні з його позицією щодо Гренландії

Президент США Дональд Трамп пригрозив запровадити тарифи проти тих країн, які не погодяться з його баченням щодо анексії Гренландії.

Погроза Трампа

Американський лідер, коментуючи питання щодо тарифів на ліки, згадав про Гренландію. Трамп назвав себе "королем мит" та пригрозив, що може запровадити тарифи проти тих країн, які не погоджуються з його позицією про те, що США мають керувати островом.

"Я можу зробити це також для Гренландії. Я можу запровадити мито для країн, якщо вони не погодяться щодо Гренландії, тому що нам потрібна Гренландія для національної безпеки. Тож я можу це зробити", - додав президент США.

Що передувало?

  • Раніше президент США Дональд Трамп оголосив про призначення губернатора штату Луїзіана Джеффа Лендрі спеціальним посланцем Сполучених Штатів у Гренландії.
  • У Данії звернулися до Сполучених Штатів із закликом дотримуватися принципу поваги до територіальної цілісності країни після рішення президента Дональда Трампа призначити спеціального посланця у Гренландії.
  • Трамп сказав, що США потрібна Гренландія для оборони.

+45
Нагадую, проти всіх союзників по НАТО Трамп ввів мита.
Против РФ та РБ - не ввів, проти України - ввів.
16.01.2026 18:38 Відповісти
Все нормально - ВІН ПРОСТО ВСЕ ЖИТТЯ КОНЧЕНИЙ.
16.01.2026 18:37 Відповісти
Рюрік-педофіл, брат москальського Рюріка. Чому наш мохнорилий шмель Зелька думає, що Трамп надасть нам потужних гарантій, нікому не відомо. Мабуть, наркоманія.
16.01.2026 18:41 Відповісти
взаємно
16.01.2026 18:36 Відповісти
Він коли-небудь спить?????
16.01.2026 18:37 Відповісти
Тільки з ху....лом, хоча раніше міг і з масканутим
16.01.2026 18:49 Відповісти
16.01.2026 18:55 Відповісти
Угу, на столі упершись іпалом на том СОР.
Привіт !
16.01.2026 19:07 Відповісти
Привіт!!! Живий-здоровий, родич гарбузовий???
16.01.2026 19:40 Відповісти
Та тюй там. Порвав колінні зв"язки на правому копитці. То такий пипець.... От вірно казали, салоо сила - спорт могила
16.01.2026 20:26 Відповісти
Та нєєєє, я тільки пішкарусом...8-10 км.ранком, 7-8 увечері
16.01.2026 20:28 Відповісти
Ти де від 1-го до 3-х км у вечері пролюблюєш?
16.01.2026 21:04 Відповісти
7-8, по Пслу
16.01.2026 21:10 Відповісти
Це ж Штати - там день, коли у нас ніч. Тому ми прокидаємось і маємо на сніданочок чергову несподіванку від Донні. І весь день її перетравлюємо, поки він спить своєї американської ночи.
А спати, кажуть, він дуууже любить, і взагалі ледар ще той.
17.01.2026 09:46 Відповісти
Все нормально - ВІН ПРОСТО ВСЕ ЖИТТЯ КОНЧЕНИЙ.
показати весь коментар
16.01.2026 18:37 Відповісти
Зачетно!
Лучше не скажешь!
16.01.2026 18:44 Відповісти
може йому корона вавку в голові натерла?
16.01.2026 18:58 Відповісти
Нагадую, проти всіх союзників по НАТО Трамп ввів мита.
Против РФ та РБ - не ввів, проти України - ввів.
показати весь коментар
16.01.2026 18:38 Відповісти
Це для розуміння - ЧІЙ союзник він насправді ...
16.01.2026 19:01 Відповісти
А нічого що США не ведуть торгівлю з ними? 😁ось він вумний електорат 73%
16.01.2026 19:57 Відповісти
З ким? А нічого, що уран, паладій, добрива піндоси купують у кацапів? То може ти сам з зелених
16.01.2026 20:57 Відповісти
А нічого, що на такі речі немає тарифів, ні для кацапії, ні для інших країн?
16.01.2026 21:34 Відповісти
Ведуть. Позавчора якраз писали, что Рашка стала найбільшим експортером гречки до США через відсутність мит - ранійше найбільшим була Канада, але проти Канади Трамп запровадив мита.
16.01.2026 22:39 Відповісти
*імпортером тобто
16.01.2026 22:40 Відповісти
І на скільки імпорту гречки здійснюється? 1.6 мільйонів доларів 😁. Загалом імпортували товарів на декілька мільйонів. це ніщо в порівнянні з імпортом інших країн. Україна наприклад експортувала на 900 мільйонів.
16.01.2026 23:35 Відповісти
Навіть міндіч який заслав двушку на маскву більше грошей перевів ніж США заплатили за гречку 🤣
16.01.2026 23:38 Відповісти
О, бач, вже "і на скільки" почалось. Тобто - ти вже визнав, що твоє тверждення про "не ведуть торгівлю" - вже брехня.
Щодо ж об`ємів - то Україна імпортує до США не більше, ніж РФ і при цьому проти України введені мита, а проти РФ - ні.
18.01.2026 01:14 Відповісти
Не більше ніж кацапія це по який накладних? Україна веде торгівлю с рашкою в сіру всякими міндічами набагато більше ніж США. Навіщо вводити мита, коли сума це сотні або й тисячі одного % від всього обсягу імпорту? При тому, що ведуться переговори
18.01.2026 02:21 Відповісти
Нащо вводити мита проти України тоді при ще менших об`ємах торгівлі з США і при тому, що ведуться перемовини? Чи "ета другоє"?
18.01.2026 02:55 Відповісти
...а з бацьки ще й зняв санкциї на літаки, добріви і багато ще чогось підкинув
...а з пу... обнімашки, комплименти
Мрак
16.01.2026 22:06 Відповісти
Дональд Жадный Глупец, так и войдет в историю.
16.01.2026 18:40 Відповісти
Рюрік-педофіл, брат москальського Рюріка. Чому наш мохнорилий шмель Зелька думає, що Трамп надасть нам потужних гарантій, нікому не відомо. Мабуть, наркоманія.
показати весь коментар
16.01.2026 18:41 Відповісти
Гарантій Україні? Да Тромб подарує Україну ***** взнак подяки за те що ***** підтримає окупацію Тромбом Гренландії, Канади і ще багатьох країн які рижому шизоїдному американському Фюреру приглянуться. Зараз агент Краснов добивається щоб розвалити НАТО і ЄС а також щоб Зеля ще зробив пару помилок і після передачі Тромбу українських ресурсів ще провів референдум і відмінив Конституцію України зробивши прицидент. Далі результати референдуму Тромбу не цікаві. Йому Віткоф доложить що мільйони українців готові війти в склад Сосії. І Тромб з радістю оголосить що сша визнає половину України територією рашистів
16.01.2026 18:52 Відповісти
Походу за окупацію Гренландії Тромба підтримає тільки *****. А далі Тромб підтримає ***** в його притензіях на Україну і деякі європейські країни. Ну що тромбодрочери радійте який крєпкій хазяйствєннік прийшов до влади в сцишиа.
16.01.2026 18:41 Відповісти
Зв'язок Гренландії з Данією було розірвано 9 квітня 1940 року, на початку Другої світової війни, після окупації Данії нацистською Німеччиною. 8 квітня 1941 року Сполучені Штати окупували Гренландію, щоб захистити її від можливого вторгнення Німеччини. Окупація Гренландії Сполученими Штатами тривала до 1945 року.
16.01.2026 18:42 Відповісти
У 1867 році державний секретар Вільям Генрі Сьюард вивчав можливість купівлі Гренландії та, можливо, Ісландії. ... Після Другої світової війни Сполучені Штати Америки виявили інтерес до Гренландії, а 1946 року запропонували купити острів у Данії за 100 мільйонів доларів.
16.01.2026 18:43 Відповісти
Ти думаєш що трампонутий про це знав, скоріше йому ху...до порадило
16.01.2026 18:46 Відповісти
Тада, США ніколи не пропонують серйозних грошей у своїх пропозиціях щодо купівлі території. Військову базу у Гренландії США тоді побудували за 1 мільярд доларів, а за всю Гренландію пропонували у 10 раз менше.
18.01.2026 03:00 Відповісти
Немає в вас методів проти Кості Саприкіна/Трампа/
16.01.2026 18:43 Відповісти
десь так. або - "иди-иди, у нищих слуг нет"
16.01.2026 18:49 Відповісти
Тут допоможе лише імплантація мозку.)
16.01.2026 19:12 Відповісти
Коли я в 23-24-му писав що Тромб це новий диктатор якуму позаздрив би Гітлер то тут на мене як собаки накидались. Ну тепер радійте придурки
16.01.2026 18:44 Відповісти
Так, дуже багато було тих, хто звинувачував Байдена в недостатній підтримці України і з захопленням очікував Трампа, особливо активними були всілякі російськомовні емігранти-блогери. Щось не чутно їх, мабуть хтось прозрів, а хтось гуляє на отриману винагороду.
16.01.2026 20:22 Відповісти
Було таке. Я писала: виберуть трампакса - кінець демократії у світі. Боти верещали, що в Америці дуже міцна система стримувань і противаг! І де вона зараз?
16.01.2026 20:43 Відповісти
Трамп прийде порядок наведе. Притому це верещали не якісь там бомжі чи двірники, а в міністерстві України, де казалось би повинні бути адекватні і освічені люди. Тепер ми бачимо хто керує країною
16.01.2026 20:55 Відповісти
Якась тупа потвора, дуже заздрить ху...лу, його безкарності, вседозволеності, який без страху посилає дохнути своє бидло. Ось його мрія, його ідеал. А американці повинні вирішити вони з ху....лом або цивілізованим світом.
16.01.2026 18:44 Відповісти
Довбо(ОЙ)б...
16.01.2026 18:44 Відповісти
У тому що відбувається зараз винен саме Байден. Він легко мог позбавити цього придурка волі, але обрав порятунок власного сина. Тому зараз рудий чорт і бикує. Йому лишилось три роки до кінця президенства, але доживе?
16.01.2026 18:50 Відповісти
На то вся надежда
16.01.2026 20:44 Відповісти
При цьому Трамп фактично виправдовує агресію рфії яка теж пояснювала свої дії необхідністю оборони 🙃
16.01.2026 18:51 Відповісти
Рекомендую подивитися док.серіал від Nextflix "Брудні гроші", 1 сезон 6 серія присвячена цій мерзоті.
16.01.2026 18:52 Відповісти
Нобелівська з секонд-хенду не допомогла .
16.01.2026 18:55 Відповісти
Навпаки - ще гірше зробила
16.01.2026 19:02 Відповісти
@ (у перекладі):
Зима з її морозами та снігопадами закінчиться, а американська трампістська ганьба - ніколи.
16.01.2026 19:11 Відповісти
О це ****** діда!
16.01.2026 19:14 Відповісти
Доведеться навчитися жити без США як нам так і Європі-хоча завжди можна гренландію і Донбас здати-але потім прийдеться знову якусь хотєлку трампа виконувать-бо вже ясно що це неадекват котрому чим більше віддай тим більше він буде хотіти ще-далі мабуть Канада буде на очереді
16.01.2026 19:21 Відповісти
Коли інсульт його дожене?
16.01.2026 19:22 Відповісти
В ідіотів інсульту не буває.
16.01.2026 19:38 Відповісти
9-ти грамовий?
16.01.2026 19:41 Відповісти
та будь-який. Головне, щоб вклав дозему.
16.01.2026 20:25 Відповісти
Інсульту не буде, бо немає мозгу.
Інфаркту не буде, бо немає серця.
Сподіваємося хіба що на якусь блискавку...
17.01.2026 09:53 Відповісти
Цветастый выполняет поставленную перед ним задачу по расколу НАТО. Скорее он надервется в этом году и получит по заслугам. Слава Украине!
16.01.2026 19:36 Відповісти
Хай вводить. Тоді ЄС хитнеться до Китаю і буде Трамп на циділку.
16.01.2026 19:40 Відповісти
"*****" - це вже не локальна хвороба окремої країни це епідемія яка розповзається, міжнародне право поховано, руйнація Світу все ближче.
16.01.2026 19:40 Відповісти
Не треба дивуватись - бо дід цинічна мразота і його воротить, як вампіра від часнику, від міжнародного права, законів, моралі та доброчесності. Не знаю до якої церкви він ходить, але було б цілком не дивно, якщо б він вклонявся якомусь демону жадібності.
16.01.2026 19:47 Відповісти
Сито це палка з двома кінцями.
16.01.2026 19:47 Відповісти
Мито?
17.01.2026 09:54 Відповісти
Ідіот все може, це правда. Як не крути, а США поки що найпотужніша країна світу. Втім, з таким "лідором" їй вже недовго залишилось...
16.01.2026 19:48 Відповісти
Схиблений на тарифах Трамп не розуміє, що високі мита на товари інших країн бьють по кишені і простих американців. Хоча такій людині, яка любить лише самого себе на це наплювати.
16.01.2026 20:11 Відповісти
Vasily Androshchook

Може прийшов час проявити ініціативу і поставити дибіла на місце?..
16.01.2026 20:29 Відповісти
В словнику у Доні тільки такі слова,-"Мита","Золото","Багато золота"."Ми вкрали багато нафти","Ми заберем багато тереторій", ітд
16.01.2026 21:22 Відповісти
Удивительно, как много могут простить человеку в этом мире после того как он переходит в иудаизм. Любую глупость, любые капризы, игры с миллионами гойских жизней - все мило улыбаются и никто не смеет открыть свой рот в его сторону. А был бы обыкновенным человеком христианской или атеистической направленности - уже сожрали бы.
16.01.2026 23:26 Відповісти
Не несіть нісенітниці! В іудаїзм перейшов не трамп, а його донька. А сам він позіціонує себе зразковим христіанином. І найзатятіші його прихільники - такі ж затяті євангелісти.
І не треба тягнути сюди свій тваринний антисемітізм, тут його не оцінять. Повертайтесь до своїх болот з вашою мовою і вашим "інтернаціоналізмом"!
17.01.2026 10:01 Відповісти
Он может себя позиционировать кем хочет но вместе с сынком и дочкой он перешел в 1993 году в иудаизм и подался в самую мерзкую секту иудаизма - в сионизм. Но вы же юды своих защищаете даже если они на ваших глазах изнасилуют и убьют 5 летнего ребенка. Тут нет антисемитизма, а есть констатация факта и новый порядок, который представители вашей религии установили в этом мире к 21 веку. И благодаря вам этот мир идет к самоуничтожению семимильными шагами.
17.01.2026 20:56 Відповісти
Шановні адміни! Зверніть, будь ласка, увагу на це непорозуміння Heinrich Howards!
Воно тільки увійшло до Цензора, а вже отруює все навкруги своїм тваринним антисемітізмом. Ще й на псячій мові!!! І бреше, як той ка*ап!
17.01.2026 23:30 Відповісти
 
 