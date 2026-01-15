Плани Трампа щодо Гренландії: Європа посилює безпеку в Арктиці
Прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт ще раз окреслила наміри президента США Дональда Трампа щодо Гренландії.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у її коментарях для медіа. На тлі цих заяв кілька європейських країн готують військову присутність на острові, щоб зміцнити безпеку регіону.
Європейські країни посилюють безпеку Гренландії
На тлі палкої уваги США до питання Гренландії, низка європейських країн направлять туди своїх військових:
- Бундесвер розгорне розвідувальну групу з 13 осіб для оцінки можливого військового внеску в безпеку регіону.
- Швеція відправить особовий склад для участі у спільних данських навчаннях.
- Великобританія – військового офіцера для співпраці з німецькою групою.
- Франція приєднається до спільних військових навчань, а Норвегія направить двох військових для посилення безпеки в Арктиці.
Ставлення американців до планів Трампа
За даними опитувань, лише 17 % американців підтримують зусилля Дональда Трампа щодо придбання Гренландії.
"Більшість громадян критично ставляться до цієї ідеї та негативно сприймають можливе застосування військової сили для її реалізації", — зазначають експерти.
Зважаючи на низький рівень схвалення серед населення, плани адміністрації США викликають дискусії як у країні, так і за кордоном.
Втім, американський глава лише загострив риторику навколо крижаного острова і виступив з різкою заявою на адресу Данії та НАТО.
"НАТО, скажіть Данії, щоб вона забиралася звідти негайно! Дві собачі упряжки не впораються. Лише США можуть", — написав Дональд Трамп.
ОТо буде весело
А от острів Шпіцберген, а також весь архіпелаг Шпіцберген - їх дуже цікавить...
Хіба що знайшли собі і там "щит".