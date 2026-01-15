Новини Контроль США над Гренландією Трамп хоче бачити Гренландію в складі США
Плани Трампа щодо Гренландії: Європа посилює безпеку в Арктиці

Гренландія і Трамп

Прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт ще раз окреслила наміри президента США Дональда Трампа щодо Гренландії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у її коментарях для медіа. На тлі цих заяв кілька європейських країн готують військову присутність на острові, щоб зміцнити безпеку регіону.

Європейські країни посилюють безпеку Гренландії

На тлі палкої уваги США до питання Гренландії, низка європейських країн направлять туди своїх військових:

  • Бундесвер розгорне розвідувальну групу з 13 осіб для оцінки можливого військового внеску в безпеку регіону.
  • Швеція відправить особовий склад для участі у спільних данських навчаннях.
  • Великобританія – військового офіцера для співпраці з німецькою групою.
  • Франція приєднається до спільних військових навчань, а Норвегія направить двох військових для посилення безпеки в Арктиці.

Ставлення американців до планів Трампа

За даними опитувань, лише 17 % американців підтримують зусилля Дональда Трампа щодо придбання Гренландії.

"Більшість громадян критично ставляться до цієї ідеї та негативно сприймають можливе застосування військової сили для її реалізації", — зазначають експерти.
Зважаючи на низький рівень схвалення серед населення, плани адміністрації США викликають дискусії як у країні, так і за кордоном.

Втім, американський глава лише загострив риторику навколо крижаного острова і виступив з різкою заявою на адресу Данії та НАТО.

"НАТО, скажіть Данії, щоб вона забиралася звідти негайно! Дві собачі упряжки не впораються. Лише США можуть", — написав Дональд Трамп.

Топ коментарі
Німеччина -13, Британія -1(!), Норвегія - 2 військовослужбовців, й так далі. Все це називається " угрупування зміцнення безпеки у регіоні". Клоуни! Уявляю як у кремлі регочуть
15.01.2026 23:34 Відповісти
Це такі саме гарантії безпеки для України будуть? 3+2+1+7+6+2+3+4 ?
16.01.2026 00:04 Відповісти
Оголосив твій мозок у продаж по ціні свинячого 🍯
16.01.2026 00:21 Відповісти
всі країни НАТО (крім США) будуть на навчаннях....
ОТо буде весело
15.01.2026 23:25 Відповісти
Мабуть Європа планує напасти на США із Гренландії 🤔
15.01.2026 23:27 Відповісти
Не регочуть. Хоча би тому, що в осяжній перспективі касапам та Гренладія жодним боком.
А от острів Шпіцберген, а також весь архіпелаг Шпіцберген - їх дуже цікавить...
15.01.2026 23:43 Відповісти
Так справа не в тому, хто хоче її захопити, а в тому, як нато збирається захищати свою територію. Й для кремля стає все більш очевидною імпотенція заходу, що в свою чергу ще більше заохочує до агресії.
16.01.2026 01:12 Відповісти
Оголошуйте Трамбона у міжнародний розшук.
15.01.2026 23:57 Відповісти
Пхах, європа посилює безпеку а Арктиці. Це якраз ті, що можуть посилити безпеку.

Хіба що знайшли собі і там "щит".
15.01.2026 23:59 Відповісти
Це такі саме гарантії безпеки для України будуть? 3+2+1+7+6+2+3+4 ?
16.01.2026 00:04 Відповісти
Это может привести к развалу НАТО. Об этом знает трапм. Возможно что это его красноватый план. НАТО Думаю крепче чем чем он думает. Конгресс и Сенат не дадут ему разгуляться. Слава Украине! Все будет Украина!
16.01.2026 05:18 Відповісти
 
 