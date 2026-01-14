Франція відкриє консульство в Гренландії 6 лютого

Франція відкриє своє консульство в Гренландії 6 лютого, що має посилити її дипломатичну присутність у регіоні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві міністра закордонних справ Франції Жана-Ноеля Барро в ефірі радіостанції RTL.

За словами глави французького МЗС, рішення про відкриття консульства має чіткий політичний підтекст і демонструє зацікавленість Парижа в активнішій взаємодії з Гренландією, яка є самокерованою територією Данії.

Політичний сигнал Парижа

Жан-Ноель Барро наголосив, що відкриття консульства є не лише технічним кроком, а й важливим сигналом для міжнародних партнерів. Франція, за його словами, прагне зміцнити стабільність у регіоні та підтримати Данію на тлі геополітичних заяв.

"Консульство відкриється 6 лютого. Це політичний сигнал, який свідчить про наше прагнення посилити присутність у Гренландії", — заявив Барро.

Міністр також підкреслив, що Париж вважає неприпустимим будь-який тиск на Данію та наполягає на припиненні того, що він назвав американським "шантажем".

Заяви США і реакція Європи

Тема Гренландії знову опинилася в центрі уваги після заяв президента США Дональда Трампа. Він раніше висловив переконання, що Сполучені Штати зрештою отримають контроль над островом, не виключивши різних сценаріїв розвитку подій.

Крім того, Трамп припустив, що Вашингтону, можливо, доведеться обирати між реалізацією амбіцій щодо Гренландії та збереженням НАТО. Ці слова викликали занепокоєння серед європейських партнерів США.

Водночас як свідчать соціологічні опитування, ідею взяття Гренландії під контроль підтримують лише 17% американців, що вказує на обмежену підтримку таких планів у самих Сполучених Штатах.

Раніше президент Франції Еммануель Макрон заявив, що будь-яке порушення суверенітету Гренландії призведе до безпрецедентних ланцюгових наслідків.

Що передувало

Президент США Дональд Трамп оголосив про призначення губернатора штату Луїзіана Джеффа Лендрі спеціальним посланцем Сполучених Штатів у Гренландії.

У Данії звернулися до Сполучених Штатів із закликом дотримуватися принципу поваги до територіальної цілісності країни після рішення президента Дональда Трампа призначити спеціального посланця у Гренландії.

Трамп сказав, що США потрібна Гренландія для оборони.

