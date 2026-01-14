Франція відкриє консульство в Гренландії 6 лютого

Франція відкриває консульство у Гренландії

Франція відкриє своє консульство в Гренландії 6 лютого, що має посилити її дипломатичну присутність у регіоні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві міністра закордонних справ Франції Жана-Ноеля Барро в ефірі радіостанції RTL.

За словами глави французького МЗС, рішення про відкриття консульства має чіткий політичний підтекст і демонструє зацікавленість Парижа в активнішій взаємодії з Гренландією, яка є самокерованою територією Данії.

Політичний сигнал Парижа

Жан-Ноель Барро наголосив, що відкриття консульства є не лише технічним кроком, а й важливим сигналом для міжнародних партнерів. Франція, за його словами, прагне зміцнити стабільність у регіоні та підтримати Данію на тлі геополітичних заяв.

"Консульство відкриється 6 лютого. Це політичний сигнал, який свідчить про наше прагнення посилити присутність у Гренландії", — заявив Барро.

Міністр також підкреслив, що Париж вважає неприпустимим будь-який тиск на Данію та наполягає на припиненні того, що він назвав американським "шантажем".

Заяви США і реакція Європи

Тема Гренландії знову опинилася в центрі уваги після заяв президента США Дональда Трампа. Він раніше висловив переконання, що Сполучені Штати зрештою отримають контроль над островом, не виключивши різних сценаріїв розвитку подій.

Крім того, Трамп припустив, що Вашингтону, можливо, доведеться обирати між реалізацією амбіцій щодо Гренландії та збереженням НАТО. Ці слова викликали занепокоєння серед європейських партнерів США.

Водночас як свідчать соціологічні опитування, ідею взяття Гренландії під контроль підтримують лише 17% американців, що вказує на обмежену підтримку таких планів у самих Сполучених Штатах.

Що передувало

  • Президент США Дональд Трамп оголосив про призначення губернатора штату Луїзіана Джеффа Лендрі спеціальним посланцем Сполучених Штатів у Гренландії.
  • У Данії звернулися до Сполучених Штатів із закликом дотримуватися принципу поваги до територіальної цілісності країни після рішення президента Дональда Трампа призначити спеціального посланця у Гренландії.
  • Трамп сказав, що США потрібна Гренландія для оборони.

Гренландія Данія США Франція Трамп Дональд Барро Жан-Ноель
Правильний крок.
14.01.2026 19:26 Відповісти
добре шо Захід активненко взявся за справу ...як шо зможуть то не віддадуть а ні США, а ні русні з китаєм ,бо доні як власник, візьме у коммпанйони москву , це 100% (як шо конгрес не зупине двох братів під* філів) ...бо з цими зазіханнями на Гренландію , давно було вже визначитися ...може зможуть відстояти ...
14.01.2026 20:46 Відповісти
І що це зупинить війська їхнього "союзника" по НАТО від нападу іншого союзника США?
14.01.2026 19:28 Відповісти
Трампу стане соромно починати окупацію.
14.01.2026 19:29 Відповісти
По губам трампона
ха-ха-ха

хвилин 5 ржав
И пусть Иностранный легион введут..
А Україна має там консульство?
Ау! МЗС!
Може пора теж відкрити???
В Україні теж було у 22,тільки без дипломатів
всім пох на дипломатичну хрінь, зараз працює сила
