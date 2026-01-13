Трамп хоче бачити Гренландію в складі США
Пісторіус: Німеччина готова посилити безпеку Гренландії

Німеччина хоче обороняти Гренландію

Німеччина заявила про готовність долучитися до посилення безпеки Гренландії та Арктичного регіону в межах НАТО, наголошуючи на зростанні викликів для союзників.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві федерального міністра оборони ФРН Бориса Пісторіуса під час спільної пресконференції з високою представницею ЄС Каєю Каллас у Берліні.

За словами німецького міністра, питання безпеки Гренландії потребує комплексного підходу, а конкретні рішення щодо можливої місії НАТО наразі перебувають на етапі обговорення.

Позиція Німеччини щодо безпеки Гренландії

Борис Пісторіус зазначив, що Гренландія є специфічним регіоном через великі території та низьку щільність населення. Саме тому лише військова присутність не може гарантувати повноцінний захист.

"Ми разом із кількома партнерами по НАТО обговорюємо та вивчаємо, які заходи є доцільними та що саме необхідно", — заявив міністр оборони ФРН.

Він пояснив, що мова йде про постійне спостереження, патрулювання, моніторинг підводного, повітряного та надводного простору, а також про розвідку і регулярні навчання. За його словами, безпека Арктики є не лише інтересом США, а спільною відповідальністю НАТО та Європи.

Гренландія підтвердила союз із Данією

Тим часом на тлі обговорень безпеки прем’єр-міністр Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен заявив, що острів не розглядає варіант приєднання до США. Він наголосив, що Гренландія воліє залишатися у складі Королівства Данія.

"Якщо нам доведеться вибирати між Сполученими Штатами та Данією тут і тепер, то ми обираємо Данію", — підкреслив Нільсен.

За його словами, погрози анексії з боку президента США Дональда Трампа є недоречними, а сама ситуація має серйозний геополітичний характер. 

Дасть 3-у "собачу упряжку" з Таурусами ? 🐶
"собачі патрулі" діють в Гренландіїї з 1941 р. - це спецназ, навчений діяти в арктичних умовах

Зроблять рудому зайві дірки в дуплі
то так, але ж Гренландiя по площi це бiльш нiж три України, a в цьому собачєму спецназi тiльки 12 (дванадцять) людей. То ж не про що, зовсiм, що вони є що їх нема.
німці нарешті розконсервують таємні бази підводних човнів Крігсмаріне в Антарктиді !

що, Гренландія це не Антарктида ?
не кажіть цього трампу, він і повірить

Всі готові і ніхто з Європи не відправляє свої війська
Вони ж брехуни ,а не дУрні
Могли б і острів втримати і корисні копалини видобувати - шоб не бути дурнями
Пісторіус, ти з пуйлом не можеш "безпеку посилити".
Куди тобі Транпса лякати?
Пам'ятаєш як Ці гівноміси били себе в груди з 22...??і шо ??пирдьож в воду
«Закон про анексію та державність Гренландії» вніс до Конгресу США член Палати представників Ренді Файн. В ньому парламентар пише про статус «штату» і пояснює - це потрібно для національних інтересів США, бо загрози від РФ та Китаю зростають. У Гренландії ж кажуть, що є частиною Королівства Данія та НАТО - і це їхня основна безпекова лінія.

У документі республіканця Файна йдеться про «анексію» або «інше придбання» острова. Конгресмен каже, що мають бути зміни в законодавстві, але такі, які президент США вважатиме необхідними «для визнання новонабутої території штатом».
Напротивагу законопроєкту від республіканця в Конгресі США з'явився документ і від демократа Джиммі Гомеса. Член Палати представників представив «Закон про захист суверенітету Гренландії».
В ньому три сторінки, пише Axios. І головна його дія буде спрямована на блокування федеральних коштів, які раптом Трамп захоче витратити на анексію Гренландії.
"Законопроєкт забороняє використання коштів для сприяння «вторгненню, анексії, купівлі чи іншій формі придбання Гренландії» урядом США. Це також запобігло б фінансуванню збільшення кількості американських військ на острові або кампаніям впливу на громадськість, спрямованим на те, щоб схилити гренландський народ підтримати захоплення острова США".
Демократи засуджують дії Трампа та його адміністрації, які втручаються у справи суверенних країн. Демонструють своє обурення у роботі в Конгресі також п'ять сенаторів республіканців, які 8 січня підтримали демократів і проголосували проти військового втручання у Венесуелу без дозволу Конгресу.

За що республіканці отримали порцію критики від Трампа. Серед них є і сенаторка від Аляски Ліза Мурковскі. Саме вона з колегами збирається відвідати Гренландію цього тижня, щоб зустрітися з місцевими політиками та обговорити загрози, які нависають над островом.
В Україну сцять дати сили ,бо тут москалі херачать,а в Гренландію,де про москалів та китайців рудий маразматик триндить,то вже завтра))З німців такі вояки,як і ...******))
После прекращения угрозы аннексии Гренландии готовы. Заведено сейчас так.
Ну звісно, безпеку гренландії посилювати вони готові, бо їй ніхто не загрожує 🙂 а от затримувати російський танкерний флот, що возить нафту - не готові. Страшно якось, розумієте.
Європолітики колись почнуть казати на біле -- біле, на чорне -- чорне, на "краснова" -- агресор, а не миротворець?
