Пісторіус: Німеччина готова посилити безпеку Гренландії
Німеччина заявила про готовність долучитися до посилення безпеки Гренландії та Арктичного регіону в межах НАТО, наголошуючи на зростанні викликів для союзників.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві федерального міністра оборони ФРН Бориса Пісторіуса під час спільної пресконференції з високою представницею ЄС Каєю Каллас у Берліні.
За словами німецького міністра, питання безпеки Гренландії потребує комплексного підходу, а конкретні рішення щодо можливої місії НАТО наразі перебувають на етапі обговорення.
Позиція Німеччини щодо безпеки Гренландії
Борис Пісторіус зазначив, що Гренландія є специфічним регіоном через великі території та низьку щільність населення. Саме тому лише військова присутність не може гарантувати повноцінний захист.
"Ми разом із кількома партнерами по НАТО обговорюємо та вивчаємо, які заходи є доцільними та що саме необхідно", — заявив міністр оборони ФРН.
Він пояснив, що мова йде про постійне спостереження, патрулювання, моніторинг підводного, повітряного та надводного простору, а також про розвідку і регулярні навчання. За його словами, безпека Арктики є не лише інтересом США, а спільною відповідальністю НАТО та Європи.
Гренландія підтвердила союз із Данією
Тим часом на тлі обговорень безпеки прем’єр-міністр Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен заявив, що острів не розглядає варіант приєднання до США. Він наголосив, що Гренландія воліє залишатися у складі Королівства Данія.
"Якщо нам доведеться вибирати між Сполученими Штатами та Данією тут і тепер, то ми обираємо Данію", — підкреслив Нільсен.
За його словами, погрози анексії з боку президента США Дональда Трампа є недоречними, а сама ситуація має серйозний геополітичний характер.
- Раніше спеціальний представник США з питань Гренландії Джефф Лендрі заявив, що Данія "окупувала Гренландію, обійшовши протокол ООН".
що, Гренландія це не Антарктида ?
не кажіть цього трампу, він і повірить
Куди тобі Транпса лякати?
У документі республіканця Файна йдеться про «анексію» або «інше придбання» острова. Конгресмен каже, що мають бути зміни в законодавстві, але такі, які президент США вважатиме необхідними «для визнання новонабутої території штатом».
В ньому три сторінки, пише Axios. І головна його дія буде спрямована на блокування федеральних коштів, які раптом Трамп захоче витратити на анексію Гренландії.
"Законопроєкт забороняє використання коштів для сприяння «вторгненню, анексії, купівлі чи іншій формі придбання Гренландії» урядом США. Це також запобігло б фінансуванню збільшення кількості американських військ на острові або кампаніям впливу на громадськість, спрямованим на те, щоб схилити гренландський народ підтримати захоплення острова США".
За що республіканці отримали порцію критики від Трампа. Серед них є і сенаторка від Аляски Ліза Мурковскі. Саме вона з колегами збирається відвідати Гренландію цього тижня, щоб зустрітися з місцевими політиками та обговорити загрози, які нависають над островом.