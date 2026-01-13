Пісторіус: Німеччина готова посилити безпеку Гренландії

Німеччина заявила про готовність долучитися до посилення безпеки Гренландії та Арктичного регіону в межах НАТО, наголошуючи на зростанні викликів для союзників.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві федерального міністра оборони ФРН Бориса Пісторіуса під час спільної пресконференції з високою представницею ЄС Каєю Каллас у Берліні.

За словами німецького міністра, питання безпеки Гренландії потребує комплексного підходу, а конкретні рішення щодо можливої місії НАТО наразі перебувають на етапі обговорення.

Позиція Німеччини щодо безпеки Гренландії

Борис Пісторіус зазначив, що Гренландія є специфічним регіоном через великі території та низьку щільність населення. Саме тому лише військова присутність не може гарантувати повноцінний захист.

"Ми разом із кількома партнерами по НАТО обговорюємо та вивчаємо, які заходи є доцільними та що саме необхідно", — заявив міністр оборони ФРН.

Він пояснив, що мова йде про постійне спостереження, патрулювання, моніторинг підводного, повітряного та надводного простору, а також про розвідку і регулярні навчання. За його словами, безпека Арктики є не лише інтересом США, а спільною відповідальністю НАТО та Європи.

Гренландія підтвердила союз із Данією

Тим часом на тлі обговорень безпеки прем’єр-міністр Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен заявив, що острів не розглядає варіант приєднання до США. Він наголосив, що Гренландія воліє залишатися у складі Королівства Данія.

"Якщо нам доведеться вибирати між Сполученими Штатами та Данією тут і тепер, то ми обираємо Данію", — підкреслив Нільсен.

За його словами, погрози анексії з боку президента США Дональда Трампа є недоречними, а сама ситуація має серйозний геополітичний характер.

Раніше спеціальний представник США з питань Гренландії Джефф Лендрі заявив, що Данія "окупувала Гренландію, обійшовши протокол ООН".

