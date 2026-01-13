Писториус: Германия готова усилить безопасность Гренландии

РУС
Германия заявила о готовности присоединиться к усилению безопасности Гренландии и Арктического региона в рамках НАТО, подчеркивая рост вызовов для союзников.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении федерального министра обороны ФРГ Бориса Писториуса во время совместной пресс-конференции с высоким представителем ЕС Каей Каллас в Берлине.

По словам немецкого министра, вопрос безопасности Гренландии требует комплексного подхода, а конкретные решения о возможной миссии НАТО пока находятся на стадии обсуждения.

Позиция Германии относительно безопасности Гренландии

Борис Писториус отметил, что Гренландия является специфическим регионом из-за больших территорий и низкой плотности населения. Именно поэтому только военное присутствие не может гарантировать полноценную защиту.

"Мы вместе с несколькими партнерами по НАТО обсуждаем и изучаем, какие меры целесообразны и что именно необходимо", - заявил министр обороны ФРГ.

Он пояснил, что речь идет о постоянном наблюдении, патрулировании, мониторинге подводного, воздушного и надводного пространства, а также о разведке и регулярных учениях. По его словам, безопасность Арктики является не только интересом США, но и общей ответственностью НАТО и Европы.

Гренландия подтвердила союз с Данией

Между тем на фоне обсуждений безопасности премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен заявил, что остров не рассматривает вариант присоединения к США. Он подчеркнул, что Гренландия предпочитает оставаться в составе Королевства Дания.

"Если нам придется выбирать между Соединенными Штатами и Данией здесь и сейчас, то мы выбираем Данию", - подчеркнул Нильсен.

По его словам, угрозы аннексии со стороны президента США Дональда Трампа являются неуместными, а сама ситуация имеет серьезный геополитический характер. 

Германия (7487) Гренландия (134) НАТО (10609) Писториус Борис (285)
Дасть 3-у "собачу упряжку" з Таурусами ? 🐶
13.01.2026 20:25
Всі готові і ніхто з Європи не відправляє свої війська
13.01.2026 20:29
німці нарешті розконсервують таємні бази підводних човнів Крігсмаріне в Антарктиді !

що, Гренландія це не Антарктида ?
не кажіть цього трампу, він і повірить

.
13.01.2026 20:26
«Закон про анексію та державність Гренландії» вніс до Конгресу США член Палати представників Ренді Файн. В ньому парламентар пише про статус «штату» і пояснює - це потрібно для національних інтересів США, бо загрози від РФ та Китаю зростають. У Гренландії ж кажуть, що є частиною Королівства Данія та НАТО - і це їхня основна безпекова лінія.

У документі республіканця Файна йдеться про «анексію» або «інше придбання» острова. Конгресмен каже, що мають бути зміни в законодавстві, але такі, які президент США вважатиме необхідними «для визнання новонабутої території штатом».
Напротивагу законопроєкту від республіканця в Конгресі США з'явився документ і від демократа Джиммі Гомеса. Член Палати представників представив «Закон про захист суверенітету Гренландії».
В ньому три сторінки, пише Axios. І головна його дія буде спрямована на блокування федеральних коштів, які раптом Трамп захоче витратити на анексію Гренландії.
"Законопроєкт забороняє використання коштів для сприяння «вторгненню, анексії, купівлі чи іншій формі придбання Гренландії» урядом США. Це також запобігло б фінансуванню збільшення кількості американських військ на острові або кампаніям впливу на громадськість, спрямованим на те, щоб схилити гренландський народ підтримати захоплення острова США".
Демократи засуджують дії Трампа та його адміністрації, які втручаються у справи суверенних країн. Демонструють своє обурення у роботі в Конгресі також п'ять сенаторів республіканців, які 8 січня підтримали демократів і проголосували проти військового втручання у Венесуелу без дозволу Конгресу.

За що республіканці отримали порцію критики від Трампа. Серед них є і сенаторка від Аляски Ліза Мурковскі. Саме вона з колегами збирається відвідати Гренландію цього тижня, щоб зустрітися з місцевими політиками та обговорити загрози, які нависають над островом.
В Україну сцять дати сили ,бо тут москалі херачать,а в Гренландію,де про москалів та китайців рудий маразматик триндить,то вже завтра))З німців такі вояки,як і ...******))
После прекращения угрозы аннексии Гренландии готовы. Заведено сейчас так.
Ну звісно, безпеку гренландії посилювати вони готові, бо їй ніхто не загрожує 🙂 а от затримувати російський танкерний флот, що возить нафту - не готові. Страшно якось, розумієте.
