Писториус: Германия готова усилить безопасность Гренландии

Германия заявила о готовности присоединиться к усилению безопасности Гренландии и Арктического региона в рамках НАТО, подчеркивая рост вызовов для союзников.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении федерального министра обороны ФРГ Бориса Писториуса во время совместной пресс-конференции с высоким представителем ЕС Каей Каллас в Берлине.

По словам немецкого министра, вопрос безопасности Гренландии требует комплексного подхода, а конкретные решения о возможной миссии НАТО пока находятся на стадии обсуждения.

Позиция Германии относительно безопасности Гренландии

Борис Писториус отметил, что Гренландия является специфическим регионом из-за больших территорий и низкой плотности населения. Именно поэтому только военное присутствие не может гарантировать полноценную защиту.

"Мы вместе с несколькими партнерами по НАТО обсуждаем и изучаем, какие меры целесообразны и что именно необходимо", - заявил министр обороны ФРГ.

Он пояснил, что речь идет о постоянном наблюдении, патрулировании, мониторинге подводного, воздушного и надводного пространства, а также о разведке и регулярных учениях. По его словам, безопасность Арктики является не только интересом США, но и общей ответственностью НАТО и Европы.

Гренландия подтвердила союз с Данией

Между тем на фоне обсуждений безопасности премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен заявил, что остров не рассматривает вариант присоединения к США. Он подчеркнул, что Гренландия предпочитает оставаться в составе Королевства Дания.

"Если нам придется выбирать между Соединенными Штатами и Данией здесь и сейчас, то мы выбираем Данию", - подчеркнул Нильсен.

По его словам, угрозы аннексии со стороны президента США Дональда Трампа являются неуместными, а сама ситуация имеет серьезный геополитический характер.

Ранее специальный представитель США по вопросам Гренландии Джефф Лэндри заявил, что Дания "оккупировала Гренландию, обойдя протокол ООН".

