Писториус: Германия готова усилить безопасность Гренландии
Германия заявила о готовности присоединиться к усилению безопасности Гренландии и Арктического региона в рамках НАТО, подчеркивая рост вызовов для союзников.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении федерального министра обороны ФРГ Бориса Писториуса во время совместной пресс-конференции с высоким представителем ЕС Каей Каллас в Берлине.
По словам немецкого министра, вопрос безопасности Гренландии требует комплексного подхода, а конкретные решения о возможной миссии НАТО пока находятся на стадии обсуждения.
Позиция Германии относительно безопасности Гренландии
Борис Писториус отметил, что Гренландия является специфическим регионом из-за больших территорий и низкой плотности населения. Именно поэтому только военное присутствие не может гарантировать полноценную защиту.
"Мы вместе с несколькими партнерами по НАТО обсуждаем и изучаем, какие меры целесообразны и что именно необходимо", - заявил министр обороны ФРГ.
Он пояснил, что речь идет о постоянном наблюдении, патрулировании, мониторинге подводного, воздушного и надводного пространства, а также о разведке и регулярных учениях. По его словам, безопасность Арктики является не только интересом США, но и общей ответственностью НАТО и Европы.
Гренландия подтвердила союз с Данией
Между тем на фоне обсуждений безопасности премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен заявил, что остров не рассматривает вариант присоединения к США. Он подчеркнул, что Гренландия предпочитает оставаться в составе Королевства Дания.
"Если нам придется выбирать между Соединенными Штатами и Данией здесь и сейчас, то мы выбираем Данию", - подчеркнул Нильсен.
По его словам, угрозы аннексии со стороны президента США Дональда Трампа являются неуместными, а сама ситуация имеет серьезный геополитический характер.
- Ранее специальный представитель США по вопросам Гренландии Джефф Лэндри заявил, что Дания "оккупировала Гренландию, обойдя протокол ООН".
що, Гренландія це не Антарктида ?
не кажіть цього трампу, він і повірить
Куди тобі Транпса лякати?
У документі республіканця Файна йдеться про «анексію» або «інше придбання» острова. Конгресмен каже, що мають бути зміни в законодавстві, але такі, які президент США вважатиме необхідними «для визнання новонабутої території штатом».
В ньому три сторінки, пише Axios. І головна його дія буде спрямована на блокування федеральних коштів, які раптом Трамп захоче витратити на анексію Гренландії.
"Законопроєкт забороняє використання коштів для сприяння «вторгненню, анексії, купівлі чи іншій формі придбання Гренландії» урядом США. Це також запобігло б фінансуванню збільшення кількості американських військ на острові або кампаніям впливу на громадськість, спрямованим на те, щоб схилити гренландський народ підтримати захоплення острова США".
За що республіканці отримали порцію критики від Трампа. Серед них є і сенаторка від Аляски Ліза Мурковскі. Саме вона з колегами збирається відвідати Гренландію цього тижня, щоб зустрітися з місцевими політиками та обговорити загрози, які нависають над островом.