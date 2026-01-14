Франция откроет консульство в Гренландии 6 февраля

Франция откроет свое консульство в Гренландии 6 февраля, что должно усилить ее дипломатическое присутствие в регионе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении министра иностранных дел Франции Жана-Ноэля Барро в эфире радиостанции RTL.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По словам главы французского МИД, решение об открытии консульства имеет четкий политический подтекст и демонстрирует заинтересованность Парижа в более активном взаимодействии с Гренландией, которая является самоуправляемой территорией Дании.

Читайте также: За контроль над Гренландией США придется заплатить до $700 млрд, - NBC

Политический сигнал Парижа

Жан-Ноэль Барро подчеркнул, что открытие консульства является не только техническим шагом, но и важным сигналом для международных партнеров. Франция, по его словам, стремится укрепить стабильность в регионе и поддержать Данию на фоне геополитических заявлений.

"Консульство откроется 6 февраля. Это политический сигнал, который свидетельствует о нашем стремлении усилить присутствие в Гренландии", — заявил Барро.

Министр также подчеркнул, что Париж считает недопустимым любое давление на Данию и настаивает на прекращении того, что он назвал американским "шантажом".

Читайте также: Дания усилит военное присутствие в Гренландии

Заявления США и реакция Европы

Тема Гренландии снова оказалась в центре внимания после заявлений президента США Дональда Трампа. Он ранее выразил убеждение, что Соединенные Штаты в конечном итоге получат контроль над островом, не исключив различных сценариев развития событий.

Кроме того, Трамп предположил, что Вашингтону, возможно, придется выбирать между реализацией амбиций в отношении Гренландии и сохранением НАТО. Эти слова вызвали беспокойство среди европейских партнеров США.

В то же время, как показывают социологические опросы, идею взятия Гренландии под контроль поддерживают только 17% американцев, что указывает на ограниченную поддержку таких планов в самих Соединенных Штатах.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что любое нарушение суверенитета Гренландии приведет к беспрецедентным цепным последствиям.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Писториус: Германия готова усилить безопасность Гренландии

Что предшествовало

Президент США Дональд Трамп объявил о назначении губернатора штата Луизиана Джеффа Лэндри специальным посланником Соединенных Штатов в Гренландии.

В Дании обратились к Соединенным Штатам с призывом соблюдать принцип уважения территориальной целостности страны после решения президента Дональда Трампа назначить специального посланника в Гренландии.

Трамп сказал, что США нужна Гренландия для обороны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 62% немцев поддерживают военную помощь Дании в случае нападения США на Гренландию, - опрос