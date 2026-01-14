РУС
Новости Трамп хочет видеть Гренландию в США
Франция откроет консульство в Гренландии 6 февраля

Франция открывает консульство в Гренландии

Франция откроет свое консульство в Гренландии 6 февраля, что должно усилить ее дипломатическое присутствие в регионе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении министра иностранных дел Франции Жана-Ноэля Барро в эфире радиостанции RTL.

По словам главы французского МИД, решение об открытии консульства имеет четкий политический подтекст и демонстрирует заинтересованность Парижа в более активном взаимодействии с Гренландией, которая является самоуправляемой территорией Дании.

Политический сигнал Парижа

Жан-Ноэль Барро подчеркнул, что открытие консульства является не только техническим шагом, но и важным сигналом для международных партнеров. Франция, по его словам, стремится укрепить стабильность в регионе и поддержать Данию на фоне геополитических заявлений.

"Консульство откроется 6 февраля. Это политический сигнал, который свидетельствует о нашем стремлении усилить присутствие в Гренландии", — заявил Барро.

Министр также подчеркнул, что Париж считает недопустимым любое давление на Данию и настаивает на прекращении того, что он назвал американским "шантажом".

Заявления США и реакция Европы

Тема Гренландии снова оказалась в центре внимания после заявлений президента США Дональда Трампа. Он ранее выразил убеждение, что Соединенные Штаты в конечном итоге получат контроль над островом, не исключив различных сценариев развития событий.

Кроме того, Трамп предположил, что Вашингтону, возможно, придется выбирать между реализацией амбиций в отношении Гренландии и сохранением НАТО. Эти слова вызвали беспокойство среди европейских партнеров США.

В то же время, как показывают социологические опросы, идею взятия Гренландии под контроль поддерживают только 17% американцев, что указывает на ограниченную поддержку таких планов в самих Соединенных Штатах.

Что предшествовало

  • Президент США Дональд Трамп объявил о назначении губернатора штата Луизиана Джеффа Лэндри специальным посланником Соединенных Штатов в Гренландии.
  • В Дании обратились к Соединенным Штатам с призывом соблюдать принцип уважения территориальной целостности страны после решения президента Дональда Трампа назначить специального посланника в Гренландии.
  • Трамп сказал, что США нужна Гренландия для обороны.

+2
Правильний крок.
показать весь комментарий
14.01.2026 19:26 Ответить
+1
І що це зупинить війська їхнього "союзника" по НАТО від нападу іншого союзника США?
показать весь комментарий
14.01.2026 19:28 Ответить
+1
А Україна має там консульство?
Ау! МЗС!
Може пора теж відкрити???
показать весь комментарий
14.01.2026 20:41 Ответить
