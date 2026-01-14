Нарушение суверенитета Гренландии повлечет за собой беспрецедентные цепные последствия, - Макрон
Во Франции заявили, что любое нарушение суверенитета Гренландии приведет к беспрецедентным цепным последствиям.
Позицию президента Франции Эммануэля Макрона озвучила на брифинге в среду пресс-секретарь правительства Мод Брежон, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
Какая позиция Франции?
"Мы не недооцениваем заявления по Гренландии. Если суверенитет европейской и союзной страны будет нарушен, цепные последствия будут беспрецедентными. Франция следит за ситуацией и будет строить свои действия в полной солидарности с Данией и ее суверенитетом", - процитировала она слова Макрона.
По данным французских СМИ, на прошлой неделе Макрон обсудил ситуацию с премьер-министром Дании Метте Фредериксен. Франция также координирует свои действия с партнерами, в частности с Германией и Великобританией.
Что предшествовало?
- Ранее президент США Дональд Трамп объявил о назначении губернатора штата Луизиана Джеффа Лэндри специальным посланником Соединенных Штатов в Гренландии.
- В Дании обратились к Соединенным Штатам с призывом соблюдать принцип уважения территориальной целостности страны после решения президента Дональда Трампа назначить специального посланника в Гренландии.
- Трамп сказал, что США нужна Гренландия для обороны.
які саме? не дуже якісно він лякає
для сша там купа мінеральних ресурсів, які їм життєво необхідні, щоб не залежати від китаю, тому трамп і хоче окупації цих земель. Якщо не подобаються ці плани, розміщуйте в Гренландії ядерну зброю та війська.
якби це було правдою, він би просто попросився збудувати там нові бази НАТО.
❗️США можуть атакувати Іран уже протягом 24 годин - декілька європейських чиновників для Reuters
краще би відправили бомбардувальники зі зброєю для опозиції, а це - до одного місця
КремльСША? это же низзя - запрещено распорядком.