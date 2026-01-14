РУС
Нарушение суверенитета Гренландии повлечет за собой беспрецедентные цепные последствия, - Макрон

Во Франции заявили, что любое нарушение суверенитета Гренландии приведет к беспрецедентным цепным последствиям.

Позицию президента Франции Эммануэля Макрона озвучила на брифинге в среду пресс-секретарь правительства Мод Брежон, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

Какая позиция Франции?

"Мы не недооцениваем заявления по Гренландии. Если суверенитет европейской и союзной страны будет нарушен, цепные последствия будут беспрецедентными. Франция следит за ситуацией и будет строить свои действия в полной солидарности с Данией и ее суверенитетом", - процитировала она слова Макрона.

По данным французских СМИ, на прошлой неделе Макрон обсудил ситуацию с премьер-министром Дании Метте Фредериксен. Франция также координирует свои действия с партнерами, в частности с Германией и Великобританией.

Что предшествовало?

  • Ранее президент США Дональд Трамп объявил о назначении губернатора штата Луизиана Джеффа Лэндри специальным посланником Соединенных Штатов в Гренландии.
  • В Дании обратились к Соединенным Штатам с призывом соблюдать принцип уважения территориальной целостности страны после решения президента Дональда Трампа назначить специального посланника в Гренландии.
  • Трамп сказал, что США нужна Гренландия для обороны.

Автор: 

Гренландия (139) США (28966) Франция (3682) Макрон Эмманюэль (1561)
Топ комментарии
+5
Довбень, це і є реакція на ваше соплежуйство з агресією рашки.
14.01.2026 18:21 Ответить
+4
Та ви що? А порушення сувернітету України?сидять сраку чухають 12 років!
14.01.2026 18:16 Ответить
+2
Ну ви порівняли якусь там Україну з всього то 40 мільонами людей десь там фіг зна де на кордоні ЄС в центрі географічної Європи з... ну ви зрозуміли
14.01.2026 18:19 Ответить
Та ви що? А порушення сувернітету України?сидять сраку чухають 12 років!
14.01.2026 18:16 Ответить
Ну ви порівняли якусь там Україну з всього то 40 мільонами людей десь там фіг зна де на кордоні ЄС в центрі географічної Європи з... ну ви зрозуміли
14.01.2026 18:19 Ответить
Довбень, це і є реакція на ваше соплежуйство з агресією рашки.
14.01.2026 18:21 Ответить
>Порушення суверенітету Гренландії спричинить безпрецедентні ланцюгові наслідки, - Макрон

які саме? не дуже якісно він лякає

для сша там купа мінеральних ресурсів, які їм життєво необхідні, щоб не залежати від китаю, тому трамп і хоче окупації цих земель. Якщо не подобаються ці плани, розміщуйте в Гренландії ядерну зброю та війська.
14.01.2026 18:24 Ответить
Трампу не потрібна окупація, його цікавить контроль. Окупація передбачає заміну влади на окупаційну.
14.01.2026 18:45 Ответить
в чому проблема поставити свою владу там? це ж не венесуела, де купа людей живе
14.01.2026 18:48 Ответить
Проблема в тому, що йому це не цікаво. Йому важливо лише те, щоб там не шастали комуняки зі своїми московськими побратимами.
14.01.2026 18:53 Ответить
>Йому важливо лише те, щоб там не шастали комуняки зі своїми московськими побратимами.

якби це було правдою, він би просто попросився збудувати там нові бази НАТО.
14.01.2026 18:56 Ответить
❗️Цілі для удару в Ірані визначені: Білий дім отримав досьє з 50 військових обʼєктів - воно зокрема включає точні координати штабу КВІР у Тегерані та 23 бази КВІР-«Басідж» (воєнізоване формування), - Daily Mail
показать весь комментарий
❗️Трамп підняв авіацію.
❗️США можуть атакувати Іран уже протягом 24 годин - декілька європейських чиновників для Reuters
14.01.2026 18:28 Ответить
обрали симулякр дій

краще би відправили бомбардувальники зі зброєю для опозиції, а це - до одного місця
14.01.2026 18:33 Ответить
Цікаво, а шо за наслідки? Макрона дружина вперіщить?
14.01.2026 18:38 Ответить
А в нього дружина?😄
14.01.2026 18:46 Ответить
Ну так, вона його періщить потроху, ви шо не чули
14.01.2026 18:49 Ответить
Красуня
14.01.2026 18:52 Ответить
Знаєте кого вона мені нагадує? Оцю ілюстрацію до "Пікніка на обочині"
14.01.2026 19:02 Ответить
Нічого ЄС не зробить.
14.01.2026 18:48 Ответить
а чего делать? начать бомбить Кремль США? это же низзя - запрещено распорядком.
14.01.2026 18:54 Ответить
Та ладно,перекліпаєте та й все.Ще може Данію з нати виключете ,щоб легше кліпати.
14.01.2026 18:54 Ответить
А нарушение Грузии и Украины?
14.01.2026 20:24 Ответить
 
 