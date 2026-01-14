Нарушение суверенитета Гренландии повлечет за собой беспрецедентные цепные последствия, - Макрон

Во Франции заявили, что любое нарушение суверенитета Гренландии приведет к беспрецедентным цепным последствиям.

Позицию президента Франции Эммануэля Макрона озвучила на брифинге в среду пресс-секретарь правительства Мод Брежон, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

Какая позиция Франции?

"Мы не недооцениваем заявления по Гренландии. Если суверенитет европейской и союзной страны будет нарушен, цепные последствия будут беспрецедентными. Франция следит за ситуацией и будет строить свои действия в полной солидарности с Данией и ее суверенитетом", - процитировала она слова Макрона.

По данным французских СМИ, на прошлой неделе Макрон обсудил ситуацию с премьер-министром Дании Метте Фредериксен. Франция также координирует свои действия с партнерами, в частности с Германией и Великобританией.

Что предшествовало?

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о назначении губернатора штата Луизиана Джеффа Лэндри специальным посланником Соединенных Штатов в Гренландии.

В Дании обратились к Соединенным Штатам с призывом соблюдать принцип уважения территориальной целостности страны после решения президента Дональда Трампа назначить специального посланника в Гренландии.

Трамп сказал, что США нужна Гренландия для обороны.

