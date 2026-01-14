1 652 20

Порушення суверенітету Гренландії спричинить безпрецедентні ланцюгові наслідки, - Макрон

макрон

У Франції заявили, що будь-яке порушення суверенітету Гренландії призведе до безпрецедентних ланцюгових наслідків.

Позицію президента Франції Еммануеля Макрона озвучила на брифінгу в середу речниця уряду Мод Брежон, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Яка позиція Франції?

"Ми не недооцінюємо заяви щодо Гренландії. Якщо суверенітет європейської та союзної країни буде порушено, ланцюгові наслідки будуть безпрецедентними. Франція стежить за ситуацією і будуватиме свої дії в повній солідарності з Данією та її суверенітетом", - процитувала вона слова Макрона.

За даними французьких ЗМІ, минулого тижня Макрон обговорив ситуацію з прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен. Франція також координує свої дії з партнерами, зокрема з Німеччиною та Великою Британією.

Що передувало?

  • Раніше президент США Дональд Трамп оголосив про призначення губернатора штату Луїзіана Джеффа Лендрі спеціальним посланцем Сполучених Штатів у Гренландії.
  • У Данії звернулися до Сполучених Штатів із закликом дотримуватися принципу поваги до територіальної цілісності країни після рішення президента Дональда Трампа призначити спеціального посланця у Гренландії.
  • Трамп сказав, що США потрібна Гренландія для оборони.

Топ коментарі
+7
Та ви що? А порушення сувернітету України?сидять сраку чухають 12 років!
показати весь коментар
14.01.2026 18:16 Відповісти
+6
Довбень, це і є реакція на ваше соплежуйство з агресією рашки.
показати весь коментар
14.01.2026 18:21 Відповісти
+4
Ну ви порівняли якусь там Україну з всього то 40 мільонами людей десь там фіг зна де на кордоні ЄС в центрі географічної Європи з... ну ви зрозуміли
показати весь коментар
14.01.2026 18:19 Відповісти
Та ви що? А порушення сувернітету України?сидять сраку чухають 12 років!
показати весь коментар
14.01.2026 18:16 Відповісти
Ну ви порівняли якусь там Україну з всього то 40 мільонами людей десь там фіг зна де на кордоні ЄС в центрі географічної Європи з... ну ви зрозуміли
показати весь коментар
14.01.2026 18:19 Відповісти
Довбень, це і є реакція на ваше соплежуйство з агресією рашки.
показати весь коментар
14.01.2026 18:21 Відповісти
>Порушення суверенітету Гренландії спричинить безпрецедентні ланцюгові наслідки, - Макрон

які саме? не дуже якісно він лякає

для сша там купа мінеральних ресурсів, які їм життєво необхідні, щоб не залежати від китаю, тому трамп і хоче окупації цих земель. Якщо не подобаються ці плани, розміщуйте в Гренландії ядерну зброю та війська.
показати весь коментар
14.01.2026 18:24 Відповісти
Трампу не потрібна окупація, його цікавить контроль. Окупація передбачає заміну влади на окупаційну.
показати весь коментар
14.01.2026 18:45 Відповісти
в чому проблема поставити свою владу там? це ж не венесуела, де купа людей живе
показати весь коментар
14.01.2026 18:48 Відповісти
Проблема в тому, що йому це не цікаво. Йому важливо лише те, щоб там не шастали комуняки зі своїми московськими побратимами.
показати весь коментар
14.01.2026 18:53 Відповісти
>Йому важливо лише те, щоб там не шастали комуняки зі своїми московськими побратимами.

якби це було правдою, він би просто попросився збудувати там нові бази НАТО.
показати весь коментар
14.01.2026 18:56 Відповісти
❗️Цілі для удару в Ірані визначені: Білий дім отримав досьє з 50 військових обʼєктів - воно зокрема включає точні координати штабу КВІР у Тегерані та 23 бази КВІР-«Басідж» (воєнізоване формування), - Daily Mail
показати весь коментар
14.01.2026 18:26 Відповісти
❗️Трамп підняв авіацію.
❗️США можуть атакувати Іран уже протягом 24 годин - декілька європейських чиновників для Reuters
показати весь коментар
14.01.2026 18:28 Відповісти
обрали симулякр дій

краще би відправили бомбардувальники зі зброєю для опозиції, а це - до одного місця
показати весь коментар
14.01.2026 18:33 Відповісти
Цікаво, а шо за наслідки? Макрона дружина вперіщить?
показати весь коментар
14.01.2026 18:38 Відповісти
А в нього дружина?😄
показати весь коментар
14.01.2026 18:46 Відповісти
Ну так, вона його періщить потроху, ви шо не чули
показати весь коментар
14.01.2026 18:49 Відповісти
Красуня
показати весь коментар
14.01.2026 18:52 Відповісти
Знаєте кого вона мені нагадує? Оцю ілюстрацію до "Пікніка на обочині"
показати весь коментар
14.01.2026 19:02 Відповісти
Нічого ЄС не зробить.
показати весь коментар
14.01.2026 18:48 Відповісти
а чего делать? начать бомбить Кремль США? это же низзя - запрещено распорядком.
показати весь коментар
14.01.2026 18:54 Відповісти
Та ладно,перекліпаєте та й все.Ще може Данію з нати виключете ,щоб легше кліпати.
показати весь коментар
14.01.2026 18:54 Відповісти
А нарушение Грузии и Украины?
показати весь коментар
14.01.2026 20:24 Відповісти
 
 