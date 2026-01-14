Порушення суверенітету Гренландії спричинить безпрецедентні ланцюгові наслідки, - Макрон
У Франції заявили, що будь-яке порушення суверенітету Гренландії призведе до безпрецедентних ланцюгових наслідків.
Позицію президента Франції Еммануеля Макрона озвучила на брифінгу в середу речниця уряду Мод Брежон, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Яка позиція Франції?
"Ми не недооцінюємо заяви щодо Гренландії. Якщо суверенітет європейської та союзної країни буде порушено, ланцюгові наслідки будуть безпрецедентними. Франція стежить за ситуацією і будуватиме свої дії в повній солідарності з Данією та її суверенітетом", - процитувала вона слова Макрона.
За даними французьких ЗМІ, минулого тижня Макрон обговорив ситуацію з прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен. Франція також координує свої дії з партнерами, зокрема з Німеччиною та Великою Британією.
Що передувало?
- Раніше президент США Дональд Трамп оголосив про призначення губернатора штату Луїзіана Джеффа Лендрі спеціальним посланцем Сполучених Штатів у Гренландії.
- У Данії звернулися до Сполучених Штатів із закликом дотримуватися принципу поваги до територіальної цілісності країни після рішення президента Дональда Трампа призначити спеціального посланця у Гренландії.
- Трамп сказав, що США потрібна Гренландія для оборони.
які саме? не дуже якісно він лякає
для сша там купа мінеральних ресурсів, які їм життєво необхідні, щоб не залежати від китаю, тому трамп і хоче окупації цих земель. Якщо не подобаються ці плани, розміщуйте в Гренландії ядерну зброю та війська.
якби це було правдою, він би просто попросився збудувати там нові бази НАТО.
