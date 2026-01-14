УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13344 відвідувача онлайн
Новини Контроль США над Гренландією Трамп хоче бачити Гренландію в складі США
3 120 31

Сенатори США подали законопроєкт, який забороняє американським військовим окупацію територій союзників НАТО

Сенатори пропонують заборонити армії США окупацію союзних земель

Сенатори США запропонували законопроєкт, який забороняє американським військовим окуповувати або анексовувати території країн НАТО, включаючи Гренландію.

Про це пише видання Financial Times, повідомляє Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Заборона військам на анексію 

Поданий законопроєкт забороняє Пентагону та Державному департаменту США використовувати кошти, виділені Конгресом, для "блокади, окупації, анексії, проведення військових операцій або іншого встановлення контролю" над територією будь-якої держави-члена НАТО.

Хто подав законопроєкт

Законопроєкт був поданий сенаторкою Джин Шахін, головою комітету Сенату з питань міжнародних відносин, та республіканкою Лізою Мурковскі.

Він з'явився на тлі занепокоєння законодавців обох партій щодо зацікавленості президента Дональда Трампа у придбанні Гренландії.

"Сама думка про те, що Америка може використати свої величезні ресурси проти своїх союзників, є дуже тривожною і повинна бути повністю заборонена Конгресом у законі",- заявила сенаторка Мурковскі.

Видання зазначає, що в понеділок двопартійна група конгресменів на чолі з демократом Біллом Кітінгом представила подібний законопроєкт у Палаті представників, який має запобігти вторгненню президента Дональда Трампа до країни чи території НАТО.

  • Раніше повідомлялося, що конгресмен від Республіканської партії (Флорида) Ренді Файн представив на розгляд у Конгресі законопроєкт, що фактично дозволяє президенту США Дональду Трампу анексувати Гренландію.

Що передувало?

  • Раніше президент США Дональд Трамп оголосив про призначення губернатора штату Луїзіана Джеффа Лендрі спеціальним посланцем Сполучених Штатів у Гренландії.
  • У Данії звернулися до Сполучених Штатів із закликом дотримуватися принципу поваги до територіальної цілісності країни після рішення президента Дональда Трампа призначити спеціального посланця у Гренландії.
  • Трамп сказав, що США потрібна Гренландія для оборони.

Автор: 

Гренландія (227) законопроєкт (3710) Сенат США (643)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+9
Всеж є в американському конгресі адекватні люди.
показати весь коментар
14.01.2026 17:16 Відповісти
+6
До Тромба такі питання навіть до голови нікому ніколи не лізли
показати весь коментар
14.01.2026 17:18 Відповісти
+4
Добре. Хоча мені здається що всі ці заяви це "білий шум" щоб від Епштейна увагу відвернути
показати весь коментар
14.01.2026 17:15 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А Трамп проти…
показати весь коментар
14.01.2026 17:15 Відповісти
До Тромба такі питання навіть до голови нікому ніколи не лізли
показати весь коментар
14.01.2026 17:18 Відповісти
лізли.
самому Рузвельту !

вся історія США це передусім історія купівель територій - Мідл-Вест у Франції, Каліфорнія у Іспанії, Техас у Мексики, Аляска у рашки...
Купівель за згодою або "за згодою" але обов'язково за гроші (бо це ж ділл !!!), як правило дуже дуже невеликі.

.
показати весь коментар
14.01.2026 17:49 Відповісти
Момент істини. Чи вдасться тверезо мислячим людям в сенаті щось зробити на противагу рудому...
показати весь коментар
14.01.2026 17:19 Відповісти
тепер трампу нічого не залишається як ввести американські війська в Україну, яка не є членом НАТО.

кудись же має марширувати цей новоявлений боунапарте

.
показати весь коментар
14.01.2026 17:43 Відповісти
Там ще Мексика з Венесуелою поруч. Не так далеко їхати. А в Україні і кизди дати можуть... як не одні так інші...
показати весь коментар
14.01.2026 18:13 Відповісти
Ти за Канаду забув?
Але пам'ятай: Трабл не забуває.
показати весь коментар
14.01.2026 18:22 Відповісти
Блін, точно! Забув! На те я і не препіздент США...
показати весь коментар
14.01.2026 18:26 Відповісти
Добре. Хоча мені здається що всі ці заяви це "білий шум" щоб від Епштейна увагу відвернути
показати весь коментар
14.01.2026 17:15 Відповісти
🙃Від "Епштейна" увагу відвернути - анексувати Гренландію.
показати весь коментар
14.01.2026 17:23 Відповісти
Та да. У кращих традиціях. Мінєт Клінтону закінчився в Косово...
показати весь коментар
14.01.2026 17:44 Відповісти
Всеж є в американському конгресі адекватні люди.
показати весь коментар
14.01.2026 17:16 Відповісти
💯Здоровий голос, правильний законопроєкт сенаторок. Краще для Європи й
самої Америки.👍👍👍
показати весь коментар
14.01.2026 17:20 Відповісти
Коротше білих людей не можна окупувати, інших можна.
показати весь коментар
14.01.2026 17:24 Відповісти
Ну так...
показати весь коментар
14.01.2026 17:51 Відповісти
Конгрес весь під трампом лежить та просить. А спікер цей проект закону навіть на голосування не поставить. Це ж той маленький гном Джонсон, який ще при Бандері перекрив нам допомогу, а ми через це втратили багато наших територій.
показати весь коментар
14.01.2026 17:25 Відповісти
Дивно, що коректор виправляє Байден на Бандеру. Це вже не вперше.
показати весь коментар
14.01.2026 18:04 Відповісти
Хоч хтось притомний. Але якщо Трамп не підпише?
показати весь коментар
14.01.2026 17:27 Відповісти
подолають вето
показати весь коментар
14.01.2026 17:32 Відповісти
Дід щось придумає - може пришле приватний спецназ Кушнерів треба максимум 200 солдатиків
показати весь коментар
14.01.2026 17:28 Відповісти
Докатились. Сказал бы кто про такое теще пару лет назад. Ещё один гвоздь в крышку гроба этого почти мертвого военного альянса. Если уж такие меры нужны чтобы предотвратил войну между "союзниками", уже о многом говорит.
показати весь коментар
14.01.2026 17:29 Відповісти
Ніяких гвоздей. Білі люди повинні триматися разом.
показати весь коментар
14.01.2026 17:31 Відповісти
показати весь коментар
14.01.2026 18:28 Відповісти
От блін... тепер Трампу доведеться домовлятися з Китаєм, шоб спочатку окупували вони, а він потім звільнив...
показати весь коментар
14.01.2026 18:12 Відповісти
з точки зору америки, окупація Гренландії - величезний плюс, тому не розумію цих сенаторів
показати весь коментар
14.01.2026 18:17 Відповісти
З точку зору деяких людей вигідно шоб ваше майно перейшло до них - ось вони сядуть і проголосують і заберуть ваше майно . Про закони і мораль і справедливість можете навіть їм не згадувати - бо згідно вашого коменту ви навіть не знаєте шо то таке .
показати весь коментар
14.01.2026 20:27 Відповісти
>З точку зору деяких людей вигідно шоб ваше майно перейшло до них - ось вони сядуть і проголосують і заберуть ваше майно

ВР так вже зробила - з угодою про мінеральні ресурси, і що? Мораль і справедливість - ефемерні чесноти, які існують лише в книжках.
показати весь коментар
14.01.2026 20:30 Відповісти
"Мораль і справедливість - ефемерні чесноти, які існують лише в книжках. " - ну так а в природі ніту ні справедливості ні моралі , справедливість і мораль похідні від законів - а якшо відмінити природні закони ви в туж мить перестанете існувати . А вам пора почати переписувати майно - ну шоб сусіди не витрачали час на забирання вашого майна .
показати весь коментар
14.01.2026 20:42 Відповісти
>справедливість і мораль похідні від законів

ні, закони можуть бути аморальними і несправедливими

>А вам пора почати переписувати майно - ну шоб сусіди не витрачали час на забирання вашого майна .

Хай спробують, отримають постріли 12 калібру.
показати весь коментар
14.01.2026 20:46 Відповісти
То шо людиська можуть споганити все до чого доторкаються чи створюють це відомий факт ( власне людиська а люди такого не роблять ) - природні закони справедливі , бо як це було не так наш Всесвіт припинив би існування . А на рахунок 12 - так сусіди мають снайпера з гвинтівкою Барет 12 мм з тепловізійним прицілом , і ше багато чого мають - такшо починайте переписувати майно .
показати весь коментар
14.01.2026 20:54 Відповісти
До речі ви не маєте права на замозахист - бо мораль і справедливість для вас не існують , такшо якось так .
показати весь коментар
14.01.2026 21:03 Відповісти
 
 