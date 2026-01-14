Сенатори США подали законопроєкт, який забороняє американським військовим окупацію територій союзників НАТО
Сенатори США запропонували законопроєкт, який забороняє американським військовим окуповувати або анексовувати території країн НАТО, включаючи Гренландію.
Про це пише видання Financial Times, повідомляє Цензор.НЕТ.
Заборона військам на анексію
Поданий законопроєкт забороняє Пентагону та Державному департаменту США використовувати кошти, виділені Конгресом, для "блокади, окупації, анексії, проведення військових операцій або іншого встановлення контролю" над територією будь-якої держави-члена НАТО.
Хто подав законопроєкт
Законопроєкт був поданий сенаторкою Джин Шахін, головою комітету Сенату з питань міжнародних відносин, та республіканкою Лізою Мурковскі.
Він з'явився на тлі занепокоєння законодавців обох партій щодо зацікавленості президента Дональда Трампа у придбанні Гренландії.
"Сама думка про те, що Америка може використати свої величезні ресурси проти своїх союзників, є дуже тривожною і повинна бути повністю заборонена Конгресом у законі",- заявила сенаторка Мурковскі.
Видання зазначає, що в понеділок двопартійна група конгресменів на чолі з демократом Біллом Кітінгом представила подібний законопроєкт у Палаті представників, який має запобігти вторгненню президента Дональда Трампа до країни чи території НАТО.
- Раніше повідомлялося, що конгресмен від Республіканської партії (Флорида) Ренді Файн представив на розгляд у Конгресі законопроєкт, що фактично дозволяє президенту США Дональду Трампу анексувати Гренландію.
Що передувало?
- Раніше президент США Дональд Трамп оголосив про призначення губернатора штату Луїзіана Джеффа Лендрі спеціальним посланцем Сполучених Штатів у Гренландії.
- У Данії звернулися до Сполучених Штатів із закликом дотримуватися принципу поваги до територіальної цілісності країни після рішення президента Дональда Трампа призначити спеціального посланця у Гренландії.
- Трамп сказав, що США потрібна Гренландія для оборони.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
самому Рузвельту !
вся історія США це передусім історія купівель територій - Мідл-Вест у Франції, Каліфорнія у Іспанії, Техас у Мексики, Аляска у рашки...
Купівель за згодою або "за згодою" але обов'язково за гроші (бо це ж ділл !!!), як правило дуже дуже невеликі.
