1 051 18

Сенаторы США подали законопроект, запрещающий американским военным оккупацию территорий союзников НАТО

Сенаторы предлагают запретить армии США оккупацию союзных земель

Сенаторы США предложили законопроект, который запрещает американским военным оккупировать или аннексировать территории стран НАТО, включая Гренландию.

Об этом пишет издание Financial Times, сообщает Цензор.НЕТ.

Запрет войскам на аннексию 

Представленный законопроект запрещает Пентагону и Государственному департаменту США использовать средства, выделенные Конгрессом, для "блокады, оккупации, аннексии, проведения военных операций или иного установления контроля" над территорией любого государства-члена НАТО.

Кто подал законопроект

Законопроект был подан сенатором Джин Шахин, председателем комитета Сената по международным отношениям, и республиканкой Лизой Мурковски.

Он появился на фоне обеспокоенности законодателей обеих партий интересом президента Дональда Трампа к приобретению Гренландии.

"Сама мысль о том, что Америка может использовать свои огромные ресурсы против своих союзников, очень тревожна и должна быть полностью запрещена Конгрессом в законе", - заявила сенатор Мурковски.

Издание отмечает, что в понедельник двухпартийная группа конгрессменов во главе с демократом Биллом Китингом представила подобный законопроект в Палате представителей, который должен предотвратить вторжение президента Дональда Трампа в страну или территорию НАТО.

  • Ранее сообщалось, что конгрессмен от Республиканской партии (Флорида) Рэнди Файн представил на рассмотрение в Конгрессе законопроект, который фактически позволяет президенту США Дональду Трампу аннексировать Гренландию.

Что предшествовало?

  • Ранее президент США Дональд Трамп объявил о назначении губернатора штата Луизиана Джеффа Лэндри специальным посланником Соединенных Штатов в Гренландии.
  • В Дании обратились к Соединенным Штатам с призывом соблюдать принцип уважения территориальной целостности страны после решения президента Дональда Трампа назначить специального посланника в Гренландии.
  • Трамп сказал, что США нужна Гренландия для обороны.

Гренландия (139) законопроект (3307) Сенат США (546)
Топ комментарии
+3
Всеж є в американському конгресі адекватні люди.
14.01.2026 17:16 Ответить
+1
Добре. Хоча мені здається що всі ці заяви це "білий шум" щоб від Епштейна увагу відвернути
14.01.2026 17:15 Ответить
+1
До Тромба такі питання навіть до голови нікому ніколи не лізли
14.01.2026 17:18 Ответить
А Трамп проти…
14.01.2026 17:15 Ответить
До Тромба такі питання навіть до голови нікому ніколи не лізли
14.01.2026 17:18 Ответить
лізли.
самому Рузвельту !

вся історія США це передусім історія купівель територій - Мідл-Вест у Франції, Каліфорнія у Іспанії, Техас у Мексики, Аляска у рашки...
Купівель за згодою або "за згодою" але обов'язково за гроші (бо це ж ділл !!!), як правило дуже дуже невеликі.

.
14.01.2026 17:49 Ответить
Момент істини. Чи вдасться тверезо мислячим людям в сенаті щось зробити на противагу рудому...
показать весь комментарий
14.01.2026 17:19 Ответить
тепер трампу нічого не залишається як ввести американські війська в Україну, яка не є членом НАТО.

кудись же має марширувати цей новоявлений боунапарте

.
14.01.2026 17:43 Ответить
Добре. Хоча мені здається що всі ці заяви це "білий шум" щоб від Епштейна увагу відвернути
14.01.2026 17:15 Ответить
🙃Від "Епштейна" увагу відвернути - анексувати Гренландію.
14.01.2026 17:23 Ответить
Та да. У кращих традиціях. Мінєт Клінтону закінчився в Косово...
14.01.2026 17:44 Ответить
Всеж є в американському конгресі адекватні люди.
14.01.2026 17:16 Ответить
💯Здоровий голос, правильний законопроєкт сенаторок. Краще для Європи й
самої Америки.👍👍👍
14.01.2026 17:20 Ответить
Коротше білих людей не можна окупувати, інших можна.
14.01.2026 17:24 Ответить
Ну так...
14.01.2026 17:51 Ответить
Конгрес весь під трампом лежить та просить. А спікер цей проект закону навіть на голосування не поставить. Це ж той маленький гном Джонсон, який ще при Бандері перекрив нам допомогу, а ми через це втратили багато наших територій.
14.01.2026 17:25 Ответить
Хоч хтось притомний. Але якщо Трамп не підпише?
14.01.2026 17:27 Ответить
подолають вето
14.01.2026 17:32 Ответить
Дід щось придумає - може пришле приватний спецназ Кушнерів треба максимум 200 солдатиків
14.01.2026 17:28 Ответить
Докатились. Сказал бы кто про такое теще пару лет назад. Ещё один гвоздь в крышку гроба этого почти мертвого военного альянса. Если уж такие меры нужны чтобы предотвратил войну между "союзниками", уже о многом говорит.
14.01.2026 17:29 Ответить
Ніяких гвоздей. Білі люди повинні триматися разом.
14.01.2026 17:31 Ответить
 
 