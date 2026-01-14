Сенаторы США подали законопроект, запрещающий американским военным оккупацию территорий союзников НАТО

Сенаторы США предложили законопроект, который запрещает американским военным оккупировать или аннексировать территории стран НАТО, включая Гренландию.

Об этом пишет издание Financial Times, сообщает Цензор.НЕТ.

Запрет войскам на аннексию

Представленный законопроект запрещает Пентагону и Государственному департаменту США использовать средства, выделенные Конгрессом, для "блокады, оккупации, аннексии, проведения военных операций или иного установления контроля" над территорией любого государства-члена НАТО.

Кто подал законопроект

Законопроект был подан сенатором Джин Шахин, председателем комитета Сената по международным отношениям, и республиканкой Лизой Мурковски.

Он появился на фоне обеспокоенности законодателей обеих партий интересом президента Дональда Трампа к приобретению Гренландии.

"Сама мысль о том, что Америка может использовать свои огромные ресурсы против своих союзников, очень тревожна и должна быть полностью запрещена Конгрессом в законе", - заявила сенатор Мурковски.

Издание отмечает, что в понедельник двухпартийная группа конгрессменов во главе с демократом Биллом Китингом представила подобный законопроект в Палате представителей, который должен предотвратить вторжение президента Дональда Трампа в страну или территорию НАТО.

Ранее сообщалось, что конгрессмен от Республиканской партии (Флорида) Рэнди Файн представил на рассмотрение в Конгрессе законопроект, который фактически позволяет президенту США Дональду Трампу аннексировать Гренландию.

Что предшествовало?

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о назначении губернатора штата Луизиана Джеффа Лэндри специальным посланником Соединенных Штатов в Гренландии.

В Дании обратились к Соединенным Штатам с призывом соблюдать принцип уважения территориальной целостности страны после решения президента Дональда Трампа назначить специального посланника в Гренландии.

Трамп сказал, что США нужна Гренландия для обороны.

