РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7329 посетителей онлайн
Новости Контроль США над Гренландией Трамп хочет видеть Гренландию в США
593 9

Планы Трампа в отношении Гренландии: Европа усиливает безопасность в Арктике

Гренландия и Трамп

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт еще раз обозначила намерения президента США Дональда Трампа в отношении Гренландии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в ее комментариях для СМИ. На фоне этих заявлений несколько европейских стран готовят военное присутствие на острове, чтобы укрепить безопасность региона.

Читайте: Эстония готова принять участие в военных учениях в Гренландии, - премьер Михал

Европейские страны усиливают безопасность Гренландии

На фоне пристального внимания США к вопросу Гренландии, ряд европейских стран направят туда своих военных:

  • Бундесвер развернет разведывательную группу из 13 человек для оценки возможного военного вклада в безопасность региона.
  • Швеция отправит личный состав для участия в совместных датских учениях.
  • Великобритания – военного офицера для сотрудничества с немецкой группой.
  • Франция присоединится к совместным военным учениям, а Норвегия направит двух военных для усиления безопасности в Арктике.

Отношение американцев к планам Трампа

По данным опросов, только 17% американцев поддерживают усилия Дональда Трампа по приобретению Гренландии.

"Большинство граждан критически относятся к этой идее и негативно воспринимают возможное применение военной силы для ее реализации", — отмечают эксперты.
Учитывая низкий уровень одобрения среди населения, планы администрации США вызывают дискуссии как в стране, так и за рубежом.

Впрочем, американский глава лишь обострил риторику вокруг ледяного острова и выступил с резким заявлением в адрес Дании и НАТО.

"НАТО, скажите Дании, чтобы она убиралась оттуда немедленно! Две собачьи упряжки не справятся. Только США могут", — написал Дональд Трамп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Франция откроет консульство в Гренландии 6 февраля

Автор: 

Гренландия (148) США (28981) Трамп Дональд (7468)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
всі країни НАТО (крім США) будуть на навчаннях....
ОТо буде весело
показать весь комментарий
15.01.2026 23:25 Ответить
Мабуть Європа планує напасти на США із Гренландії 🤔
показать весь комментарий
15.01.2026 23:27 Ответить
Німеччина -13, Британія -1(!), Норвегія - 2 військовослужбовців, й так далі. Все це називається " угрупування зміцнення безпеки у регіоні". Клоуни! Уявляю як у кремлі регочуть
показать весь комментарий
15.01.2026 23:34 Ответить
Не регочуть. Хоча би тому, що в осяжній перспективі касапам та Гренладія жодним боком.
А от острів Шпіцберген, а також весь архіпелаг Шпіцберген - їх дуже цікавить...
показать весь комментарий
15.01.2026 23:43 Ответить
Оголошуйте Трамбона у міжнародний розшук.
показать весь комментарий
15.01.2026 23:57 Ответить
Ти б свій мозок оголосив у розшук...🤣
Порозклеював оголошення - "пропало, допоможіть знайти"🤣
показать весь комментарий
16.01.2026 00:01 Ответить
Оголосив твій мозок у продаж по ціні свинячого 🍯
показать весь комментарий
16.01.2026 00:21 Ответить
Пхах, європа посилює безпеку а Арктиці. Це якраз ті, що можуть посилити безпеку.

Хіба що знайшли собі і там "щит".
показать весь комментарий
15.01.2026 23:59 Ответить
Це такі саме гарантії безпеки для України будуть? 3+2+1+7+6+2+3+4 ?
показать весь комментарий
16.01.2026 00:04 Ответить
 
 