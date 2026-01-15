Планы Трампа в отношении Гренландии: Европа усиливает безопасность в Арктике

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт еще раз обозначила намерения президента США Дональда Трампа в отношении Гренландии.

об этом говорится в ее комментариях для СМИ. На фоне этих заявлений несколько европейских стран готовят военное присутствие на острове, чтобы укрепить безопасность региона.

Европейские страны усиливают безопасность Гренландии

На фоне пристального внимания США к вопросу Гренландии, ряд европейских стран направят туда своих военных:

Бундесвер развернет разведывательную группу из 13 человек для оценки возможного военного вклада в безопасность региона.

Швеция отправит личный состав для участия в совместных датских учениях.

Великобритания – военного офицера для сотрудничества с немецкой группой.

Франция присоединится к совместным военным учениям, а Норвегия направит двух военных для усиления безопасности в Арктике.

Отношение американцев к планам Трампа

По данным опросов, только 17% американцев поддерживают усилия Дональда Трампа по приобретению Гренландии.

"Большинство граждан критически относятся к этой идее и негативно воспринимают возможное применение военной силы для ее реализации", — отмечают эксперты.

Учитывая низкий уровень одобрения среди населения, планы администрации США вызывают дискуссии как в стране, так и за рубежом.

Впрочем, американский глава лишь обострил риторику вокруг ледяного острова и выступил с резким заявлением в адрес Дании и НАТО.

"НАТО, скажите Дании, чтобы она убиралась оттуда немедленно! Две собачьи упряжки не справятся. Только США могут", — написал Дональд Трамп.

