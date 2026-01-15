Планы Трампа в отношении Гренландии: Европа усиливает безопасность в Арктике
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт еще раз обозначила намерения президента США Дональда Трампа в отношении Гренландии.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в ее комментариях для СМИ. На фоне этих заявлений несколько европейских стран готовят военное присутствие на острове, чтобы укрепить безопасность региона.
Европейские страны усиливают безопасность Гренландии
На фоне пристального внимания США к вопросу Гренландии, ряд европейских стран направят туда своих военных:
- Бундесвер развернет разведывательную группу из 13 человек для оценки возможного военного вклада в безопасность региона.
- Швеция отправит личный состав для участия в совместных датских учениях.
- Великобритания – военного офицера для сотрудничества с немецкой группой.
- Франция присоединится к совместным военным учениям, а Норвегия направит двух военных для усиления безопасности в Арктике.
Отношение американцев к планам Трампа
По данным опросов, только 17% американцев поддерживают усилия Дональда Трампа по приобретению Гренландии.
"Большинство граждан критически относятся к этой идее и негативно воспринимают возможное применение военной силы для ее реализации", — отмечают эксперты.
Учитывая низкий уровень одобрения среди населения, планы администрации США вызывают дискуссии как в стране, так и за рубежом.
Впрочем, американский глава лишь обострил риторику вокруг ледяного острова и выступил с резким заявлением в адрес Дании и НАТО.
"НАТО, скажите Дании, чтобы она убиралась оттуда немедленно! Две собачьи упряжки не справятся. Только США могут", — написал Дональд Трамп.
