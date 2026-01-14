Дональд Трамп приказал Дании убираться из Гренландии
Президент США Дональд Трамп вновь обострил риторику вокруг Гренландии, выступив с резким заявлением в адрес Дании и НАТО.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в посте Трампа в социальной сети Truth Social.
Американский президент призвал Данию "немедленно покинуть" Гренландию и заявил, что только США, по его мнению, способны обеспечить контроль и безопасность в регионе. Свою позицию он аргументировал угрозами со стороны России и Китая в Арктике.
Резкое заявление Трампа по поводу Гренландии
В своем посте Трамп обратился непосредственно к НАТО, призывая альянс повлиять на Данию. Он также упомянул оценки датской разведки относительно роста интереса России и Китая к Гренландии и арктическому региону в целом.
"НАТО, скажите Дании, чтобы она убиралась оттуда немедленно! Две собачьи упряжки не справятся. Только США могут", - написал Дональд Трамп.
Заявления американского лидера в очередной раз вызвали напряженность в отношениях между США и европейскими партнерами, в частности Данией, которой формально принадлежит Гренландия как самоуправляемая территория.
Франция усиливает дипломатическое присутствие
На фоне заявлений Трампа Франция объявила о шаге, который свидетельствует о росте внимания Европы к Гренландии. Париж откроет свое консульство на острове уже 6 февраля.
Об этом сообщил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в эфире радиостанции RTL. По его словам, решение имеет четкий политический характер и демонстрирует стремление Франции более активно взаимодействовать с Гренландией.
Глава французского МИД подчеркнул, что Париж поддерживает Данию и считает недопустимым любое давление в вопросе статуса острова. Открытие консульства, по его словам, является сигналом о заинтересованности Франции в стабильности и безопасности региона.
- Ранее сообщалось, что США нужна Гренландия для постройки противоракетной системы.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Відійшов від переляку, в суді США….
Частина персоналк з баз евакуйовуться...бо іран погрозив ударом..
покамирно (в отличие от Хйла).
Дятла Трампа во главе США - нет. Страшные сны сбываются время от времени.
А так то, в 90-начало нулевых представит современных события просто невозможно было.
Зрадниками там були 80% особового складу діслокованих в Криму українських військ, а не Турчинов. Турчинову вже не було кому давати в Криму команди.
План правопівнів з Heritage foundation достатньо простий: на ключові посади в Конституційний суд і федеральні суди необхідно продавити своїх людей, які блокуватимуть імпічмент і всі можливі переслідування злочинів трампа - це вже зроблено. Друга частина плану - штурмові групи коричневосорочечників ICE повинні тероризувати громадян США в синіх штатах, розстрілювати іх на вулицях, викрадати і забивати насмерть, щоб спровокувати народний спротив і ввести воєнний стан, задіяти війська проти громадян США і відмінити midterm election 2026 і presidential election 2028.
2026 - НАТА закрой неба, ну хоча-б Гренландії. Ну чо гренландчики, понастроїли доріг, теперь брасайтесь асфальтам ги-ги-ги.
55.7510° N, 37.6176° E
Чи тільки Гренландію ??