Дональд Трамп приказал Дании убираться из Гренландии

Президент США Дональд Трамп вновь обострил риторику вокруг Гренландии, выступив с резким заявлением в адрес Дании и НАТО.

Американский президент призвал Данию "немедленно покинуть" Гренландию и заявил, что только США, по его мнению, способны обеспечить контроль и безопасность в регионе. Свою позицию он аргументировал угрозами со стороны России и Китая в Арктике.

Резкое заявление Трампа по поводу Гренландии

В своем посте Трамп обратился непосредственно к НАТО, призывая альянс повлиять на Данию. Он также упомянул оценки датской разведки относительно роста интереса России и Китая к Гренландии и арктическому региону в целом.

"НАТО, скажите Дании, чтобы она убиралась оттуда немедленно! Две собачьи упряжки не справятся. Только США могут", - написал Дональд Трамп.

Заявления американского лидера в очередной раз вызвали напряженность в отношениях между США и европейскими партнерами, в частности Данией, которой формально принадлежит Гренландия как самоуправляемая территория.

Франция усиливает дипломатическое присутствие

На фоне заявлений Трампа Франция объявила о шаге, который свидетельствует о росте внимания Европы к Гренландии. Париж откроет свое консульство на острове уже 6 февраля.

Об этом сообщил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в эфире радиостанции RTL. По его словам, решение имеет четкий политический характер и демонстрирует стремление Франции более активно взаимодействовать с Гренландией.

Глава французского МИД подчеркнул, что Париж поддерживает Данию и считает недопустимым любое давление в вопросе статуса острова. Открытие консульства, по его словам, является сигналом о заинтересованности Франции в стабильности и безопасности региона.

