РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12429 посетителей онлайн
Новости Трамп хочет видеть Гренландию в США
8 145 88

Дональд Трамп приказал Дании убираться из Гренландии

Трамп приказал Дании убираться из Гренландии

Президент США Дональд Трамп вновь обострил риторику вокруг Гренландии, выступив с резким заявлением в адрес Дании и НАТО.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в посте Трампа в социальной сети Truth Social.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Американский президент призвал Данию "немедленно покинуть" Гренландию и заявил, что только США, по его мнению, способны обеспечить контроль и безопасность в регионе. Свою позицию он аргументировал угрозами со стороны России и Китая в Арктике.

Читайте также: За контроль над Гренландией США придется заплатить до $700 млрд, - NBC

Резкое заявление Трампа по поводу Гренландии

В своем посте Трамп обратился непосредственно к НАТО, призывая альянс повлиять на Данию. Он также упомянул оценки датской разведки относительно роста интереса России и Китая к Гренландии и арктическому региону в целом.

"НАТО, скажите Дании, чтобы она убиралась оттуда немедленно! Две собачьи упряжки не справятся. Только США могут", - написал Дональд Трамп.

Заявления американского лидера в очередной раз вызвали напряженность в отношениях между США и европейскими партнерами, в частности Данией, которой формально принадлежит Гренландия как самоуправляемая территория.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 62% немцев поддерживают военную помощь Дании в случае нападения США на Гренландию, - опрос

Франция усиливает дипломатическое присутствие

На фоне заявлений Трампа Франция объявила о шаге, который свидетельствует о росте внимания Европы к Гренландии. Париж откроет свое консульство на острове уже 6 февраля.

Об этом сообщил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в эфире радиостанции RTL. По его словам, решение имеет четкий политический характер и демонстрирует стремление Франции более активно взаимодействовать с Гренландией.

Глава французского МИД подчеркнул, что Париж поддерживает Данию и считает недопустимым любое давление в вопросе статуса острова. Открытие консульства, по его словам, является сигналом о заинтересованности Франции в стабильности и безопасности региона.

Читайте также: Гренландия не хочет быть частью США. Наше желание — право на собственную территорию, — премьер Нильсен

Автор: 

Гренландия (139) Дания (697) Трамп Дональд (7460)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+38
Старий знову відмовився від медикаментів...
показать весь комментарий
14.01.2026 19:48 Ответить
+28
Дожилися сша до деметного бабуїна у президентах!
показать весь комментарий
14.01.2026 19:51 Ответить
+25
Разом з Данією США не може захистити Гренландію від кацапів і китайців а без Данії США спокійно може викачувати всі копалини і ресурси.
показать весь комментарий
14.01.2026 19:50 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Старий знову відмовився від медикаментів...
показать весь комментарий
14.01.2026 19:48 Ответить
Просто масаж простати робили олійкою від Підіді)))
показать весь комментарий
14.01.2026 20:06 Ответить
Потрібних медикаментів ще винайшли. Може, евтанація йому допоможе прийти до тями?
показать весь комментарий
14.01.2026 20:09 Ответить
То вже радикально, спочатку можна спробувати лоботомію через анальний отвір.
показать весь комментарий
14.01.2026 21:02 Ответить
Рудому це не допоможе , таким способом йому у дитинстві мигдалини видалили , саме після того його мати визнала що він у неї ідіот ((
показать весь комментарий
14.01.2026 21:34 Ответить
З наркобаригами у Трампа нічого не виходить, везуть у США наркоту тонами, то хоть Данію укусити хоче, отой громадянин з США!!!!
Відійшов від переляку, в суді США….
показать весь комментарий
14.01.2026 22:06 Ответить
Разом з Данією США не може захистити Гренландію від кацапів і китайців а без Данії США спокійно може викачувати всі копалини і ресурси.
показать весь комментарий
14.01.2026 19:50 Ответить
Можливо копалини будуть викачувати разом з росією.
показать весь комментарий
14.01.2026 20:07 Ответить
Набагато простіше з дна океану шось добувати ніж з під кілометрів льоду.
показать весь комментарий
14.01.2026 21:04 Ответить
за кілька років від того льоду залишаться одні спогади , а от рідні трумпової лише додасться , усі вони хотітимуть їстоньки , синочкова криптоферма всіх не прогодує .
показать весь комментарий
14.01.2026 21:37 Ответить
Якшо того льоду не стане то гольф поля Трампа в Флориді опиняться на морському дні - і також Трампу прийдеться з Білого Дому перїджати в штат Вашингтон . Бо в Гренландії товщина і кількість того леду така шо рівень Світового океану підніметься на десятки метрів - такшо ви неправі і все тутка .
показать весь комментарий
14.01.2026 21:46 Ответить
Дожилися сша до деметного бабуїна у президентах!
показать весь комментарий
14.01.2026 19:51 Ответить
Дуже грізно , але не в ту ,, степь" .
показать весь комментарий
14.01.2026 19:52 Ответить
краще би він про Іран думав....
показать весь комментарий
14.01.2026 20:04 Ответить
Так вже подумав про іран...
Частина персоналк з баз евакуйовуться...бо іран погрозив ударом..
показать весь комментарий
14.01.2026 20:08 Ответить
Ні, той натякав на ************. Саме на часі розібратися.
показать весь комментарий
14.01.2026 21:56 Ответить
Доні хоче встигнути до імпічменту ...
показать весь комментарий
14.01.2026 19:54 Ответить
Світ перевернувся …
показать весь комментарий
14.01.2026 19:54 Ответить
Ви так толерантно сказали "перевернувся"... правильніше буде @банувся.
показать весь комментарий
14.01.2026 20:23 Ответить
показать весь комментарий
14.01.2026 19:56 Ответить
мабуть так точніше буде

показать весь комментарий
14.01.2026 20:03 Ответить
Загострення шизи .мані\ величі, триває !!))
показать весь комментарий
14.01.2026 19:56 Ответить
все порешали пока мирно (в отличие от Хйла).
показать весь комментарий
14.01.2026 19:57 Ответить
-Деда! Выпей таблетки!
показать весь комментарий
14.01.2026 19:59 Ответить
От чому він так любить куйла, бо він по суті є таким самим, навіть методи ідентичні - під виглядом "захисту" тупо заграбастати чужі землі.
показать весь комментарий
14.01.2026 20:00 Ответить
Питаю читачів в роках.які жили в ХХ столітті.Ви могли собі уявити 21 століття таким?
показать весь комментарий
14.01.2026 20:02 Ответить
Войну против Украины - да. Было ясно, шо это вопрос времени еще в 92.
Дятла Трампа во главе США - нет. Страшные сны сбываются время от времени.
показать весь комментарий
14.01.2026 20:19 Ответить
Войну против Украины тоже нет, даже в страшном сне такое не могло показаться.
показать весь комментарий
14.01.2026 20:33 Ответить
https://youtu.be/jhvjo6C6-OM Передача "Політбюро", грудень 1993 - вже йде накачування державною пропагандою ненависті до українців, фундаментом рашизму.
показать весь комментарий
14.01.2026 20:59 Ответить
Это было редкое исключение, отголоски вчерашнего дня.

А так то, в 90-начало нулевых представит современных события просто невозможно было.
показать весь комментарий
14.01.2026 21:41 Ответить
Фундамент рашизма-великодержавний шовінізм !!))
показать весь комментарий
14.01.2026 21:49 Ответить
Саме так,споконвічна панівна ідеологія Моськовії це великодержавний шовінізм!! А Україна це наріжний камінь.перлина Російської Імперії !!))
показать весь комментарий
14.01.2026 21:46 Ответить
Ну як сказати , нам тоді пояснювали що четверту світову вестимуть палицями та каменюками якщо палиці залишаться після третьої (( А ідіотів вистачало власних на 1/6 суходолу , тих що до "світлого комунізму " вели , точно як трумп сша сьогодні ((((
показать весь комментарий
14.01.2026 21:42 Ответить
Мексика наказала США забиратися з північної Америки !!!
показать весь комментарий
14.01.2026 20:06 Ответить
В Данії завтра оголосять мобіізацію?))
показать весь комментарий
14.01.2026 20:07 Ответить
В Truth social оголосять хіба що)
показать весь комментарий
14.01.2026 21:05 Ответить
Не нервуйся , трумп Швейцарію не планує приєднувати , йому "надійний" банк теж потрібний , а судячи з того як у Швейцарії кошти нацистів бережуть - це до вподоби і рудому утирку.
показать весь комментарий
14.01.2026 21:46 Ответить
Доня наказав Данії забиратися з Гренландії ? Ну якщо він уособлює себе з таким собі видатним миротворцем , то чому він так само погрозливо не скаже те саме росіі забиратися геть з Украіни? І чому такий сміливий тільки по відношенню до тих хто слабіше і менше зростом? А Доня? Ганебне ти забирайливе позорисько....
показать весь комментарий
14.01.2026 20:07 Ответить
Тут усе дуже просто: ваш президент реально працює на користь московії.
показать весь комментарий
14.01.2026 20:30 Ответить
Не плутайте географію з політикою. Цей президент мені такий же "мій", як пінгвінам - пустеля Сахара. Я його не обирав, -це був вибір моіх ,,сусідів по краіні" . Я в цьому театрі абсурду лише як глядач у залі, і то в не найкращому місці, і мій голос тут впливає хіба що на вибір піци на вечір, а не на господаря Білого дому. А те, що він грає в одній команді з болотами і гребеться в одній пісочниці з кремлем - так це вже не секрет Полішинеля, І його союзництво з рф - це знаєте вже секрет рівня "трава зелена, а небо синє" , і давно не сенсація, а нажаль сумний сценарій для поганого серіалу в майбутньому.....,
показать весь комментарий
14.01.2026 21:23 Ответить
Виходить, усі ваші інституції у партнерстві з московією, якшо на "краснова" не завели жодної кримінальної справи.
показать весь комментарий
14.01.2026 21:50 Ответить
Так, ще не завели. А ви думали що тільки украінці здатні з усього маху вдарити головою краіни об стіну, обравши телепня до влади , а потім спокійнісенько спостерігати як він здає інтереси краіни і співпрацює з ворогом? Американці на жаль у цьому теж не далеко від Украіни пішли...Майже чи не всі рішення, вчинки і діі зеленського (якщо іх схематично проаналізувати) були направлені (і направлені і зараз) на шкоду Украіні і на користь росіі. І це теж давно не секрет Полішенеля. Не буду іх всі перераховувавти, бо для цього і дня не вистачить- вони всім давно відомі (це починаючи від закриття усіх ракетних программ, розмінування Чонгару і до крадівництва мільярдами на закупівлях зброі,іжі,одяг для ЗСУ,будівництві фортіфікаційних споруд, сотен тисяч бракованих мін і дронів, афери з Фламінго , схеми Міндіча і ,,двушки на москву") І що? Украінські інстітуціі відкрили хоча б одну кримінальну справу за це на ,,Буратіно"? Ото ж....
показать весь комментарий
14.01.2026 22:10 Ответить
Де піцу смачнішу готують - у нас , чи у америкосів ? )) Питання без підтексту , бо хто у Італії побував , то каже що треба ще пошукати щоб була хоч приблизно на нашу схожа ))
показать весь комментарий
14.01.2026 21:51 Ответить
Я висловлюю тільки свою думку, без підтексту. Смачніша у нас в Украіні. Скільки різних тут не замовляли - все не те, немає й близько як унас. Замовляємо іі тільки коли немає часу і бажання, або можливості зробити іі самим. Не знаю чому так, може роблять іі тут просто як на ковейєрі , на поток, без душі і любові....А може використовують найдешевші компоненти щоб більше заробити..... Наша смачніша однозначно....
показать весь комментарий
14.01.2026 22:21 Ответить
Він не винен, що ху...ло йому наказує, то він і робить.
показать весь комментарий
14.01.2026 20:50 Ответить
знову пропустив прийом пігулок ...
показать весь комментарий
14.01.2026 20:08 Ответить
Відволікання Європи від України? Щоб берегли зброю.
показать весь комментарий
14.01.2026 20:09 Ответить
На понт бере. В самій США не дуже хочуть воювати з Данією. Так отжать, ще куди не йошло. Тіпа як Путін з Турчинова Крим.
показать весь комментарий
14.01.2026 20:16 Ответить
русня розпочала окупацію Криму в день вступу Турчинова на посаду і закінчила її за декілька днів, вони не у Турчинова щось віджали, а як криси напали на своіх союзників, скориставшись внутрішньою політичною нестабільністю, створеною втечою овоча.
показать весь комментарий
14.01.2026 21:10 Ответить
23.02.2014 став і.о Турчинов. і РФ не закінчила окупацію досі. Турчинов наказав не чинити спротив та виводити українські війська. У нас в Криму танки (наші танки) вже погрузили на платформи, та чекали наказу. Зрадник команди не дав.
показать весь комментарий
14.01.2026 21:16 Ответить
Це все вигадана туфта, по факту окупація Криму розпочалась навіть за три дні до вступу Турчинова на посаду в.о. а к початку березня він тільки набрав команду і почав реально виконувати якісь функціі.

Зрадниками там були 80% особового складу діслокованих в Криму українських військ, а не Турчинов. Турчинову вже не було кому давати в Криму команди.
показать весь комментарий
14.01.2026 21:20 Ответить
Їбанат рудий ********.
показать весь комментарий
14.01.2026 20:16 Ответить
Просто цікаво, а якщо дійсно раха в один не прекрасний день полізе до Гренладії? Які будуть дії Данії? Моя думка, що світ не ділиться на чорне і біле, доведеться вибирати з яким придурком комфортніше. Ще раз повторюся, але це наслідок політики ЄС та НАТО, точніше її дій та реакцій.
показать весь комментарий
14.01.2026 20:23 Ответить
Ну так ну так - а США взагалі ні на шо не впливали . Чого вартий Договір про звичайні озброєння через який європейські країни скоротили звичайні озброєння - а кацапам дозволили не скорочувати а вивезти за межі їх європейської території ( на склади Сибіру і Далекого Сходу ).
показать весь комментарий
14.01.2026 20:33 Ответить
Ну так ця тенденція не за один день трапилася, а ЄС все чекає дива чи чарівного дідугана, Україна вже дочекалася могли б з нас хоч приклад взяти. Дії США не є вірними, але між кацапами та амерами я точно вибрав би США. А щодо того що росія не полізе то питання часу.
показать весь комментарий
14.01.2026 20:37 Ответить
В США прецедентне право - тому якась компанія візьме і забере собі майно слабшої під якимось вигаданим способом .
показать весь комментарий
14.01.2026 20:44 Ответить
А разом вони захищати не можуть, вони же обидва в НАТО, так навіщо ЄС таке НАТО, де один бажає воювати всередині НАТО, та ще є і потенційні зрадники. Може ЄС треба дійсно створити щось своє без зрадників і дебіла
показать весь комментарий
14.01.2026 20:47 Ответить
Ну Туреччині та Греції НАТО не завадило влаштувати розборки
показать весь комментарий
14.01.2026 21:00 Ответить
Поки ЄС щось своє " створить"...
показать весь комментарий
14.01.2026 21:01 Ответить
Нехай спочатку та раха в Покровська візьме, за щоку. В Куп'янська, Лимана, Мирнограда, Годинник Яра, Гуляйполя. Тоді й поговоримо, що їй там світить у Гренландії.
показать весь комментарий
14.01.2026 22:02 Ответить
Нато скажіть трампу хай іде нах.й дибіл кончаний
показать весь комментарий
14.01.2026 20:24 Ответить
Білим ведмедям теж треба пакувати валізи і готуватися депортації до Антрактиди.
показать весь комментарий
14.01.2026 20:24 Ответить
Так там вже пінгвіни під санкціями та митами 500%. Їх-то за що?
показать весь комментарий
14.01.2026 22:03 Ответить
Як кажуть, шо б дурнувате не казало , аби б посуд не било..... Хай старе повикобенюється і фатазуючи ,,погне пальці".... Та хоч головою об стіну побьєтся - все рівно в нього нічого з цього не вийде і нічого окрім дотатковой ганьби для себе він не заробить. Бо тільки приблизно 17% американців схвалюють його зусилля щодо захоплення острова, а в Конгресі вже зареєстровано законопроєкти, що мають на меті заблокувати фінансування будь-яких його спроб анексії.....
показать весь комментарий
14.01.2026 20:26 Ответить
Очевидно Трамп працює на глобалiстiв - розвалює єдинство Заходу, я марксисти завжди мрiяли про це. Якось вони Рудого узяли за Фаберже...
показать весь комментарий
14.01.2026 20:27 Ответить
Ви самому собі перечите) Глобалісти обʼєднують глобальний Захід, а антиглобалісти тужаться його розʼєднати. Антиглобалісти, це традиційні правопівні-антивакси-антиЄСовці: мага, ******, afd, рашка.
показать весь комментарий
14.01.2026 21:15 Ответить
Рудий маразматик...
показать весь комментарий
14.01.2026 20:27 Ответить
Штати вийшли з НАТО, чи він вже сам з собою балакає?
показать весь комментарий
14.01.2026 20:29 Ответить
Це ж Truth social, він її спеціально купив, щоб ніщо не заважало йому там самому із собою балакати.
показать весь комментарий
14.01.2026 21:12 Ответить
Чи перевелись освальди щоб старе не мучилось само і не мішало жити іншим
показать весь комментарий
14.01.2026 20:32 Ответить
показать весь комментарий
14.01.2026 20:32 Ответить
********. Добре лише те що він не імператор з абсолютною владою.
показать весь комментарий
14.01.2026 20:34 Ответить
Project 2025 цей недолік методично виправляє.
показать весь комментарий
14.01.2026 20:55 Ответить
Взагалі ні.
показать весь комментарий
14.01.2026 21:19 Ответить
Взагалі так, та й він сам казав виборцям що зробить так, що їм більше ніколи не доведеться напружуватись ходити голосувати, якщо вони востаннє сходять в 2024 проголосують за нього.

План правопівнів з Heritage foundation достатньо простий: на ключові посади в Конституційний суд і федеральні суди необхідно продавити своїх людей, які блокуватимуть імпічмент і всі можливі переслідування злочинів трампа - це вже зроблено. Друга частина плану - штурмові групи коричневосорочечників ICE повинні тероризувати громадян США в синіх штатах, розстрілювати іх на вулицях, викрадати і забивати насмерть, щоб спровокувати народний спротив і ввести воєнний стан, задіяти війська проти громадян США і відмінити midterm election 2026 і presidential election 2028.
показать весь комментарий
14.01.2026 21:33 Ответить
***** повна.
показать весь комментарий
14.01.2026 21:44 Ответить
Новини не дивитеся? Вам вірно вказали: вже зроблено
показать весь комментарий
14.01.2026 22:06 Ответить
Ні.
показать весь комментарий
14.01.2026 22:36 Ответить
Я думав що він старий маразматик, в він ще і дебіл. Та і США виявилися не демократичною державою, а трампостаном, ще трохи та стануть ху... лостаном N2
показать весь комментарий
14.01.2026 20:40 Ответить
Ваві ще якихось гарантій дай ,бо його відосіки починають непереконливо і тривожно для деяких нелохів -президентів звучати.
показать весь комментарий
14.01.2026 20:45 Ответить
2022 - Амеріка вам ничиво нi далжна ги-ги-ги, брасайтесь асфальтам ги-ги-ги. НАТА закрой неба ги-ги-ги.
2026 - НАТА закрой неба, ну хоча-б Гренландії. Ну чо гренландчики, понастроїли доріг, теперь брасайтесь асфальтам ги-ги-ги.
показать весь комментарий
14.01.2026 20:59 Ответить
Дональд! Не туди! треба бомбити Хомені він тут

55.7510° N, 37.6176° E
показать весь комментарий
14.01.2026 21:05 Ответить
Щось болотами тхнуло від координат
показать весь комментарий
14.01.2026 22:07 Ответить
якщо не дадуть діду пігулок, то може послати у Гренландю не тільки морських котиків, але і морських свинок.
показать весь комментарий
14.01.2026 21:06 Ответить
Ну це він може і після відвідування масканутого
показать весь комментарий
14.01.2026 21:23 Ответить
Здасться мені що трампом хтось керує і оцей хтось думаю це євреї. Забагато фінансових інтересів тут і до світової недалеко. А старому дурню пофігу хоча мало би бути навпаки!!!!! Значить ним хтось кирує. І думаю це гешефні євреї яким на на все начхати що буде з народами аби їм було добре кошерно. Мда десь це вже було.
показать весь комментарий
14.01.2026 21:32 Ответить
Трамп настільки лошара, що попавсь зі своєю пєдофілією на відеоплівки як агенту КГБ в готелі в москві, так і одному славнозвісному єврею за прізвиськом Епштейн.
показать весь комментарий
14.01.2026 21:36 Ответить
А премію миру дадуть ?
Чи тільки Гренландію ??
показать весь комментарий
14.01.2026 21:42 Ответить
 
 