Дональд Трамп наказав Данії забиратися з Гренландії

Трамп хоче бачити Гренландію в складі США
14 876 110

Трамп наказав Данії забиратися з Гренландії

Президент США Дональд Трамп знову загострив риторику навколо Гренландії, виступивши з різкою заявою на адресу Данії та НАТО.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в дописі Трампа у соціальній мережі Truth Social.

Американський президент закликав Данію "негайно залишити" Гренландію та заявив, що лише США, на його думку, здатні забезпечити контроль і безпеку в регіоні. Свою позицію він аргументував загрозами з боку Росії та Китаю в Арктиці.

Також читайте: За контроль над Гренландією США доведеться заплатити до $700 млрд, - NBC

Різка заява Трампа щодо Гренландії

У своєму дописі Трамп звернувся безпосередньо до НАТО, закликаючи альянс вплинути на Данію. Він також згадав оцінки данської розвідки щодо зростання інтересу Росії та Китаю до Гренландії та арктичного регіону загалом.

"НАТО, скажіть Данії, щоб вона забиралася звідти негайно! Дві собачі упряжки не впораються. Лише США можуть", — написав Дональд Трамп.

Заяви американського лідера вкотре викликали напруження у відносинах між США та європейськими партнерами, зокрема Данією, якій формально належить Гренландія як самокерована територія.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 62% німців підтримують військову допомогу Данії у разі нападу США на Гренландію, - опитування

Франція посилює дипломатичну присутність

На тлі заяв Трампа Франція оголосила про крок, який свідчить про зростання уваги Європи до Гренландії. Париж відкриє своє консульство на острові вже 6 лютого.

Про це повідомив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро в ефірі радіостанції RTL. За його словами, рішення має чіткий політичний характер і демонструє прагнення Франції активніше взаємодіяти з Гренландією.

Очільник французького МЗС наголосив, що Париж підтримує Данію та вважає неприпустимим будь-який тиск у питанні статусу острова. Відкриття консульства, за його словами, є сигналом про зацікавленість Франції у стабільності та безпеці регіону.

Також читайте: Гренландія не хоче бути частиною США. Наше бажання – право на власну територію, - прем’єр Нільсен

Топ коментарі
Старий знову відмовився від медикаментів...
14.01.2026 19:48 Відповісти
Разом з Данією США не може захистити Гренландію від кацапів і китайців а без Данії США спокійно може викачувати всі копалини і ресурси.
14.01.2026 19:50 Відповісти
Дожилися сша до деметного бабуїна у президентах!
14.01.2026 19:51 Відповісти
А премію миру дадуть ?
Чи тільки Гренландію ??
14.01.2026 21:42 Відповісти
Народна мудрість шо коли просипеш сіль буде сварка теперка не працює - колись працювала теперка ніту ( бо сіль колись коштувала десь на два порядки більше ). Ше раз почитайте підручник з геграфії ( здається за пятий клас ) .
14.01.2026 23:06 Відповісти
Вийди звідси негідник !! © 🤡
14.01.2026 23:15 Відповісти
Оце діда плющить...
зі. Хтось ще хоче в НАТО?
14.01.2026 23:21 Відповісти
Меланія, альооо!!!
Знов забула пігулки у їжу вкинути???
15.01.2026 00:00 Відповісти
Цей рудий підар зробить з США те що свого часу "мічений" зробив з серисером
15.01.2026 08:42 Відповісти
Може до заклику Данії "негайно залишити Гренландію" для феноменального успіху закликати ще й Гренландію негайно залишити Данію?
15.01.2026 13:00 Відповісти
Схоже рудий орангутанг буде брати Гренландію зельонимі чєлавєчкамі, як ***** брало наш Крим.
15.01.2026 13:02 Відповісти
Здається, той "Озвєрін", котрий "краснову" пуйло передав в Анкоріджі, той з'їв увесь одним махом!
15.01.2026 16:24 Відповісти
Просто у нього проблеми з ерекцією. При таких станах у чоловіків майже завжди "зносить дах". Як баб при клімаксі. Це серйозно, кажуть що краще мати рак ніж невроз....
15.01.2026 16:36 Відповісти
