Дональд Трамп наказав Данії забиратися з Гренландії

Президент США Дональд Трамп знову загострив риторику навколо Гренландії, виступивши з різкою заявою на адресу Данії та НАТО.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в дописі Трампа у соціальній мережі Truth Social.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Американський президент закликав Данію "негайно залишити" Гренландію та заявив, що лише США, на його думку, здатні забезпечити контроль і безпеку в регіоні. Свою позицію він аргументував загрозами з боку Росії та Китаю в Арктиці.

У своєму дописі Трамп звернувся безпосередньо до НАТО, закликаючи альянс вплинути на Данію. Він також згадав оцінки данської розвідки щодо зростання інтересу Росії та Китаю до Гренландії та арктичного регіону загалом.

"НАТО, скажіть Данії, щоб вона забиралася звідти негайно! Дві собачі упряжки не впораються. Лише США можуть", — написав Дональд Трамп.

Заяви американського лідера вкотре викликали напруження у відносинах між США та європейськими партнерами, зокрема Данією, якій формально належить Гренландія як самокерована територія.

Франція посилює дипломатичну присутність

На тлі заяв Трампа Франція оголосила про крок, який свідчить про зростання уваги Європи до Гренландії. Париж відкриє своє консульство на острові вже 6 лютого.

Про це повідомив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро в ефірі радіостанції RTL. За його словами, рішення має чіткий політичний характер і демонструє прагнення Франції активніше взаємодіяти з Гренландією.

Очільник французького МЗС наголосив, що Париж підтримує Данію та вважає неприпустимим будь-який тиск у питанні статусу острова. Відкриття консульства, за його словами, є сигналом про зацікавленість Франції у стабільності та безпеці регіону.

