Эстония готова принять участие в военных учениях в Гренландии, - премьер Михал
Эстония намерена принять участие в совместных учениях европейских стран в Гренландии Arctic Endurance, организованных Данией.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ERR, об этом заявил премьер-министр Эстонии Кристен Михал.
Эстония готова участвовать в учениях
"Силы обороны Эстонии будут участвовать в планировании учений Arctic Endurance, которые пройдут там", – сказал Михал на правительственной пресс-конференции.
Он добавил, что Эстония готова участвовать, если она сможет каким-то образом способствовать решению ситуации.
Также Михал подчеркнул, что вопрос о принадлежности Гренландии является ценностным вопросом, и выразил надежду, что он будет решен в рамках НАТО.
Военные учения в Гренландии
- Ранее сообщалось, что Дания усилит свое военное присутствие в Гренландии после критики со стороны США в отношении инвестиций в оборону острова.
- Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что военнослужащие Швеции присоединятся к военным учениям в Гренландии.
- Также сообщалось, что на этой неделе Германия отправит передовую группу военнослужащих в Гренландию на фоне заявлений США.
- Эмманюэль Макрон заявил, что Франция присоединится к совместным учениям, которые организует Дания в Гренландии.
Что предшествовало?
- Ранее президент США Дональд Трамп объявил о назначении губернатора штата Луизиана Джеффа Лэндри специальным посланником Соединенных Штатов в Гренландии.
- В Дании обратились к Соединенным Штатам с призывом соблюдать принцип уважения территориальной целостности страны после решения президента Дональда Трампа назначить специального посланника в Гренландии.
- Трамп сказал, что США нужна Гренландия для обороны.
