Контроль США над Гренландией
Эстония готова принять участие в военных учениях в Гренландии, - премьер Михал

Премьер-министр Эстонии Михал о Гренландии

Эстония намерена принять участие в совместных учениях европейских стран в Гренландии Arctic Endurance, организованных Данией.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ERR, об этом заявил премьер-министр Эстонии Кристен Михал.

Эстония готова участвовать в учениях

"Силы обороны Эстонии будут участвовать в планировании учений Arctic Endurance, которые пройдут там", – сказал Михал на правительственной пресс-конференции.

Он добавил, что Эстония готова участвовать, если она сможет каким-то образом способствовать решению ситуации.

Также Михал подчеркнул, что вопрос о принадлежности Гренландии является ценностным вопросом, и выразил надежду, что он будет решен в рамках НАТО.

Читайте также: После переговоров с США до сих пор остаются "фундаментальные разногласия" по Гренландии, - МИД Дании

Военные учения в Гренландии

Читайте также: Дональд Трамп приказал Дании убираться из Гренландии

Что предшествовало?

  • Ранее президент США Дональд Трамп объявил о назначении губернатора штата Луизиана Джеффа Лэндри специальным посланником Соединенных Штатов в Гренландии.
  • В Дании обратились к Соединенным Штатам с призывом соблюдать принцип уважения территориальной целостности страны после решения президента Дональда Трампа назначить специального посланника в Гренландии.
  • Трамп сказал, что США нужна Гренландия для обороны.

Автор: 

Гренландия (139) Дания (701) Эстония (1605)
А сенс? Нехай їдуть в Україну навчатися.
15.01.2026 14:14 Ответить
Не удивлюсь, если Эстония отправит самый большой контингент.
15.01.2026 14:26 Ответить
6,600 діючих військ та 12,000 у резерві, про що ми говоримо.
15.01.2026 14:29 Ответить
Російський нацизм та американський ідіотизм нагадують європейські руїни часів
Другої світової.
15.01.2026 14:30 Ответить
Хотите по снегу побегать? У вас мало снега? Приезжайте в Украину! У нас навалило, почти как в Гренландии!
