Эстония готова принять участие в военных учениях в Гренландии, - премьер Михал

Эстония намерена принять участие в совместных учениях европейских стран в Гренландии Arctic Endurance, организованных Данией.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ERR, об этом заявил премьер-министр Эстонии Кристен Михал.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Эстония готова участвовать в учениях

"Силы обороны Эстонии будут участвовать в планировании учений Arctic Endurance, которые пройдут там", – сказал Михал на правительственной пресс-конференции.

Он добавил, что Эстония готова участвовать, если она сможет каким-то образом способствовать решению ситуации.

Также Михал подчеркнул, что вопрос о принадлежности Гренландии является ценностным вопросом, и выразил надежду, что он будет решен в рамках НАТО.

Читайте также: После переговоров с США до сих пор остаются "фундаментальные разногласия" по Гренландии, - МИД Дании

Военные учения в Гренландии

Читайте также: Дональд Трамп приказал Дании убираться из Гренландии

Что предшествовало?