Германия на этой неделе отправит военных в Гренландию, - СМИ

На этой неделе Германия отправит передовую группу военнослужащих в Гренландию на фоне заявлений США.

Об этом сообщает Bild, информирует Цензор.НЕТ.

Что известно

Несколько собеседников издания отметили, что сначала будет отправлена передовая группа из нескольких сотрудников Бундесвера. Их миссия может начаться уже в четверг, 15 января.

Пока немецкие офицеры и логисты должны выяснить, какой вклад могут внести военные страны в рамках совместной миссии армий Евросоюза.

Эту же информацию подтвердил агентству Reuters представитель немецкого правительства.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": По просьбе Дании: Швеция отправляет своих военных в Гренландию для участия в учениях

Что предшествовало?

  • Ранее президент США Дональд Трамп объявил о назначении губернатора штата Луизиана Джеффа Лэндри специальным посланником Соединенных Штатов в Гренландии.
  • В Дании обратились к Соединенным Штатам с призывом соблюдать принцип уважения территориальной целостности страны после решения президента Дональда Трампа назначить специального посланника в Гренландии.
  • Трамп сказал, что США нужна Гренландия для обороны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сенаторы США подали законопроект, запрещающий американским военным оккупацию территорий союзников НАТО

Кілька співрозмовників видання зазначили, що спочатку буде відправлено передову групу з кількох співробітників Бундесверу.

У дві "собачі упряжки" поміститься ця группа?)
14.01.2026 23:00 Ответить
Да уж. Но есть надежда.
https://youtu.be/hS0wFiWpU4U?list=RDhS0wFiWpU4U
14.01.2026 23:13 Ответить
Це буде підрозділ коригування рівня потужності та ступенів крайності висловлюваних стурбованостей
14.01.2026 23:18 Ответить
хай "німецька" армія спочатку звільнить "німеччину" від ісламського та різнокольорового сміття
14.01.2026 23:23 Ответить
Норвегія відправляє двох військовослужбовців до Гренландії, заявив у середу міністр оборони Туре Сандвік.
«Норвегія вирішила відправити двох співробітників з Норвезьких збройних сил для розробки подальшої співпраці між союзниками (НАТО)», - сказав Сандвік у заяві, надісланій електронною поштою агентству Reuters.
14.01.2026 23:34 Ответить
А що там "оцінювать"? У першу чергу блокувать злітно-посадкові смуги (як у населених пунктах, так і коло американських баз. Бо висадка почнеться, в першу чергу, з повітря.) Потім - порти і пристані...
14.01.2026 23:40 Ответить
А гарантії безпеки тім німецьким "супер содатам" хто забезпечить, ану як американці дійсно стріляти завтра почнуть? 😂
15.01.2026 00:09 Ответить
імітація тупої активності
15.01.2026 00:59 Ответить
 
 