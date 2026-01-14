Германия на этой неделе отправит военных в Гренландию, - СМИ
На этой неделе Германия отправит передовую группу военнослужащих в Гренландию на фоне заявлений США.
Об этом сообщает Bild, информирует Цензор.НЕТ.
Что известно
Несколько собеседников издания отметили, что сначала будет отправлена передовая группа из нескольких сотрудников Бундесвера. Их миссия может начаться уже в четверг, 15 января.
Пока немецкие офицеры и логисты должны выяснить, какой вклад могут внести военные страны в рамках совместной миссии армий Евросоюза.
Эту же информацию подтвердил агентству Reuters представитель немецкого правительства.
Что предшествовало?
- Ранее президент США Дональд Трамп объявил о назначении губернатора штата Луизиана Джеффа Лэндри специальным посланником Соединенных Штатов в Гренландии.
- В Дании обратились к Соединенным Штатам с призывом соблюдать принцип уважения территориальной целостности страны после решения президента Дональда Трампа назначить специального посланника в Гренландии.
- Трамп сказал, что США нужна Гренландия для обороны.
У дві "собачі упряжки" поміститься ця группа?)
«Норвегія вирішила відправити двох співробітників з Норвезьких збройних сил для розробки подальшої співпраці між союзниками (НАТО)», - сказав Сандвік у заяві, надісланій електронною поштою агентству Reuters.