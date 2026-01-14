Німеччина цього тижня відправить військових до Гренландії, - ЗМІ

Цього тижня Німеччина відправить передову групу військовослужбовців до Гренландії на тлі заяв США.

Про це повідомляє Bild, інформує Цензор.НЕТ.

Що відомо?

Кілька співрозмовників видання зазначили, що спочатку буде відправлено передову групу з кількох співробітників Бундесверу. Їхня місія може розпочатися вже в четвер, 15 січня.

Поки що німецькі офіцери та логісти мають з'ясувати, який внесок можуть зробити військові країни в рамках спільної місії армій Євросоюзу.

Цю ж інформацію підтвердив агентству Reuters представник німецького уряду.

Що передувало?

Раніше президент США Дональд Трамп оголосив про призначення губернатора штату Луїзіана Джеффа Лендрі спеціальним посланцем Сполучених Штатів у Гренландії.

У Данії звернулися до Сполучених Штатів із закликом дотримуватися принципу поваги до територіальної цілісності країни після рішення президента Дональда Трампа призначити спеціального посланця у Гренландії.

Трамп сказав, що США потрібна Гренландія для оборони.

