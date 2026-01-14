Новини Контроль США над Гренландією
Німеччина цього тижня відправить військових до Гренландії, - ЗМІ

Цього тижня Німеччина відправить передову групу військовослужбовців до Гренландії на тлі заяв США.

Про це повідомляє Bild, інформує Цензор.НЕТ.

Що відомо?

Кілька співрозмовників видання зазначили, що спочатку буде відправлено передову групу з кількох співробітників Бундесверу. Їхня місія може розпочатися вже в четвер, 15 січня.

Поки що німецькі офіцери та логісти мають з'ясувати, який внесок можуть зробити військові країни в рамках спільної місії армій Євросоюзу.

Цю ж інформацію підтвердив агентству Reuters представник німецького уряду.

Що передувало?

  • Раніше президент США Дональд Трамп оголосив про призначення губернатора штату Луїзіана Джеффа Лендрі спеціальним посланцем Сполучених Штатів у Гренландії.
  • У Данії звернулися до Сполучених Штатів із закликом дотримуватися принципу поваги до територіальної цілісності країни після рішення президента Дональда Трампа призначити спеціального посланця у Гренландії.
  • Трамп сказав, що США потрібна Гренландія для оборони.

Німеччина (7979) Гренландія (227)
Топ коментарі
Кілька співрозмовників видання зазначили, що спочатку буде відправлено передову групу з кількох співробітників Бундесверу.

У дві "собачі упряжки" поміститься ця группа?)
14.01.2026 23:00 Відповісти
Це буде підрозділ коригування рівня потужності та ступенів крайності висловлюваних стурбованостей
14.01.2026 23:18 Відповісти
хай "німецька" армія спочатку звільнить "німеччину" від ісламського та різнокольорового сміття
14.01.2026 23:23 Відповісти
Норвегія відправляє двох військовослужбовців до Гренландії, заявив у середу міністр оборони Туре Сандвік.
«Норвегія вирішила відправити двох співробітників з Норвезьких збройних сил для розробки подальшої співпраці між союзниками (НАТО)», - сказав Сандвік у заяві, надісланій електронною поштою агентству Reuters.
14.01.2026 23:34 Відповісти
А що там "оцінювать"? У першу чергу блокувать злітно-посадкові смуги (як у населених пунктах, так і коло американських баз. Бо висадка почнеться, в першу чергу, з повітря.) Потім - порти і пристані...
14.01.2026 23:40 Відповісти
А гарантії безпеки тім німецьким "супер содатам" хто забезпечить, ану як американці дійсно стріляти завтра почнуть? 😂
15.01.2026 00:09 Відповісти
імітація тупої активності
15.01.2026 00:59 Відповісти
До речі а хтож це допоміг США на Місяць злітати ? Напевно іліноець або техасець .
15.01.2026 04:56 Відповісти
Норвегія направила 2 військових, а скільки відправить Німеччина?
15.01.2026 06:37 Відповісти
 
 