На прохання Данії: Швеція відправляє своїх військових до Гренландії для участі у навчаннях
Військовослужбовці Швеції приєднаються до військових навчань у Гренландії.
Про це в соцмережі Х повідомив прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон, інформує Цензор.НЕТ.
Військові візьмуть участь у навчаннях
"Сьогодні до Гренландії прибувають офіцери шведських збройних сил. Вони входять до складу групи з декількох союзних країн. Разом вони готуватимуть заходи в межах данських навчань "Operation Arctic Endurance", – заявив Крістерссон.
На прохання Данії
Очільник уряду Швеції зазначив, що відправив офіцерів до Гренландії на прохання Данії.
Однак, яку кількість військових було відправлено Крістерссон не уточнив.
- Раніше повідомлялося, що Данія посилить свою військову присутність у Гренландії після критики з боку США щодо інвестицій в оборону острова.
Що передувало?
- Раніше президент США Дональд Трамп оголосив про призначення губернатора штату Луїзіана Джеффа Лендрі спеціальним посланцем Сполучених Штатів у Гренландії.
- У Данії звернулися до Сполучених Штатів із закликом дотримуватися принципу поваги до територіальної цілісності країни після рішення президента Дональда Трампа призначити спеціального посланця у Гренландії.
- Трамп сказав, що США потрібна Гренландія для оборони.
+18 Дужан Міхал
+4 ІВАН САГАЙДАЧНИЙ
+2 Kravchenko Igor
Якшо Трамп встане з правої ноги, то кизди отримають хором гренландці, данці і шведи.
Якшо Меланія випхає Трампа з ліжка, він впаде і встане на четвереньки, то кизди отримають гренландці, данці, шведи, канадці і венесуельці. І може ще трохи мексиканцям перепаде. Шоб знали.
Яка відповідь
Але тепер після зазіхання шакала трапа важко сказати яка військова допомога нам буде.