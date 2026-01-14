Новини Контроль США над Гренландією
1 850 21

На прохання Данії: Швеція відправляє своїх військових до Гренландії для участі у навчаннях

Швеція відправляє військових до Гренландії

Військовослужбовці Швеції приєднаються до військових навчань у Гренландії.

Про це в соцмережі Х повідомив прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон, інформує Цензор.НЕТ.

Військові візьмуть участь у навчаннях

"Сьогодні до Гренландії прибувають офіцери шведських збройних сил. Вони входять до складу групи з декількох союзних країн. Разом вони готуватимуть заходи в межах данських навчань "Operation Arctic Endurance", – заявив Крістерссон.

На прохання Данії

Очільник уряду Швеції зазначив, що відправив офіцерів до Гренландії на прохання Данії.

Однак, яку кількість військових було відправлено Крістерссон не уточнив.

  • Раніше повідомлялося, що Данія посилить свою військову присутність у Гренландії після критики з боку США щодо інвестицій в оборону острова.

Що передувало?

  • Раніше президент США Дональд Трамп оголосив про призначення губернатора штату Луїзіана Джеффа Лендрі спеціальним посланцем Сполучених Штатів у Гренландії.
  • У Данії звернулися до Сполучених Штатів із закликом дотримуватися принципу поваги до територіальної цілісності країни після рішення президента Дональда Трампа призначити спеціального посланця у Гренландії.
  • Трамп сказав, що США потрібна Гренландія для оборони.

Гренландія (227) Швеція (1087)
Топ коментарі
Якби американці встали з правильної ноги то трамп проснувся б вже в клініці для психічно хворих.
14.01.2026 19:32 Відповісти
Маленька Данія є самим ключовим партнером України у військовій сфері, надаючи значну допомогу через пакети підтримки, що включають ППО, артилерію, ********** та фінансування українського ВПК за унікальною «данською моделлю» для закупівлі озброєнь у місцевих виробників. Загальна допомога з 2022 до 2028 року оцінюється у понад 70,8 млрд крон ( 10.1 млрд доларів), охоплюючи як прямі поставки зброї (наприклад, CAESAR, ракети, танки Leopard), так і довгострокові програми, як-то навчання пілотів F-16.

Але тепер після зазіхання шакала трапа важко сказати яка військова допомога нам буде.
14.01.2026 21:41 Відповісти
тепер там не дві собачі упряжки, а цілих чотири , що Трампа навряд чи зляка
14.01.2026 19:34 Відповісти
Якшо Трамп встане з лівої ноги, то зачекає поки шведи потренуються і поїдуть. Не будуть же вони там сидіти постійно.
Якшо Трамп встане з правої ноги, то кизди отримають хором гренландці, данці і шведи.
Якшо Меланія випхає Трампа з ліжка, він впаде і встане на четвереньки, то кизди отримають гренландці, данці, шведи, канадці і венесуельці. І може ще трохи мексиканцям перепаде. Шоб знали.
14.01.2026 19:27 Відповісти
давайте не будемо про наболіле...
14.01.2026 19:33 Відповісти
так америці вигідно отримати ресурси гренландії та венесуели, це іншим не норм
14.01.2026 19:38 Відповісти
Дізди отримають тільки ваши піндоси, пафосні і зажралі
14.01.2026 23:09 Відповісти
Випередив мене, бо це перше, що мені прийло на думку - про чотири собачих упряжі. Дякую.
14.01.2026 19:52 Відповісти
А впринципі і Трамп може до них прєднатися ,вони ж усі в нато . Тільки не на собаках ,а на атомному підводному човні припливе
14.01.2026 21:00 Відповісти
Нехай данці проголосять навчання без терміну закінчення. Тобто довічно, або поки Трампушка не здохне.
14.01.2026 19:39 Відповісти
ЄС за дешево Гренландію не продасть ... ...бо всі розіміють які корисні поклади там є ...
14.01.2026 19:42 Відповісти
А шо будуть робити всі вумні коли в гренландію зайдуть китайці з кацапами
Яка відповідь
14.01.2026 19:44 Відповісти
це буде агресія русні чи китайців проти НАТО, зовсім інша ситуація
14.01.2026 19:48 Відповісти
Оголосять стурбованість і закликають Штати про допомогу.
14.01.2026 19:54 Відповісти
І якою ж дорогою вони зайдуть?
14.01.2026 20:26 Відповісти
Это типа уже подготовка пошла или ещё пока есть надежда договорится? НАТО парням на глазах расцветает.
14.01.2026 19:45 Відповісти
Трамп отправит экспедиционный батальон морской пехоты и все, включая наблюдателей хоть из Швеции, разведут руками. Сделали шо могли, выразили озабоченность, ну и т.д. 80 лет США выстраивали систему, Трамп развалит в гуано.
14.01.2026 19:47 Відповісти
А громадянам Сполучених Штатів "краснов" подобається. Вони й уваги не звернули на імпічмент у його перший термін, та "вась-вась" з кремлівською гебнею.
14.01.2026 21:00 Відповісти
Так він виконує те що обіцяв на виборах. Це в Україні можна балаболити і продовжувати собі термін перзиденства.
14.01.2026 21:01 Відповісти
може за це він на них і наїхав? до радості путіна
15.01.2026 01:35 Відповісти
 
 