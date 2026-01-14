На прохання Данії: Швеція відправляє своїх військових до Гренландії для участі у навчаннях

Військовослужбовці Швеції приєднаються до військових навчань у Гренландії.

Про це в соцмережі Х повідомив прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон, інформує Цензор.НЕТ.

Військові візьмуть участь у навчаннях

"Сьогодні до Гренландії прибувають офіцери шведських збройних сил. Вони входять до складу групи з декількох союзних країн. Разом вони готуватимуть заходи в межах данських навчань "Operation Arctic Endurance", – заявив Крістерссон.

На прохання Данії

Очільник уряду Швеції зазначив, що відправив офіцерів до Гренландії на прохання Данії.

Однак, яку кількість військових було відправлено Крістерссон не уточнив.

Раніше повідомлялося, що Данія посилить свою військову присутність у Гренландії після критики з боку США щодо інвестицій в оборону острова.

Що передувало?

Раніше президент США Дональд Трамп оголосив про призначення губернатора штату Луїзіана Джеффа Лендрі спеціальним посланцем Сполучених Штатів у Гренландії.

У Данії звернулися до Сполучених Штатів із закликом дотримуватися принципу поваги до територіальної цілісності країни після рішення президента Дональда Трампа призначити спеціального посланця у Гренландії.

Трамп сказав, що США потрібна Гренландія для оборони.

