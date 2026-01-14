РУС
Новости Контроль США над Гренландией
1 366 19

По просьбе Дании: Швеция отправляет своих военных в Гренландию для участия в учениях

Швеция отправляет военных в Гренландию

Военнослужащие Швеции присоединятся к военным учениям в Гренландии.

Об этом в соцсети Х сообщил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, информирует Цензор.НЕТ.

Военные примут участие в учениях

"Сегодня в Гренландию прибывают офицеры шведских вооруженных сил. Они входят в состав группы из нескольких союзных стран. Вместе они будут готовить мероприятия в рамках датских учений "Operation Arctic Endurance", - заявил Кристерссон.

Читайте также: За контроль над Гренландией США придется заплатить до $700 млрд, - NBC

По просьбе Дании

Глава правительства Швеции отметил, что отправил офицеров в Гренландию по просьбе Дании.

Однако, какое количество военных было отправлено Кристерссон не уточнил.

  • Ранее сообщалось, чтоДания усилит свое военное присутствие в Гренландии после критики со стороны США в отношении инвестиций в оборону острова.

Что предшествовало?

  • Ранее президент США Дональд Трамп объявил о назначении губернатора штата Луизиана Джеффа Лэндри специальным посланником Соединенных Штатов в Гренландии.
  • В Дании обратились к Соединенным Штатам с призывом соблюдать принцип уважения территориальной целостности страны после решения президента Дональда Трампа назначить специального посланника в Гренландии.
  • Трамп сказал, что США нужна Гренландия для обороны.

Читайте также: Сенаторы США подали законопроект, запрещающий американским военным оккупацию территорий союзников НАТО

Топ комментарии
+15
Якби американці встали з правильної ноги то трамп проснувся б вже в клініці для психічно хворих.
показать весь комментарий
14.01.2026 19:32 Ответить
+2
тепер там не дві собачі упряжки, а цілих чотири , що Трампа навряд чи зляка
показать весь комментарий
14.01.2026 19:34 Ответить
+1
Якшо Трамп встане з лівої ноги, то зачекає поки шведи потренуються і поїдуть. Не будуть же вони там сидіти постійно.
Якшо Трамп встане з правої ноги, то кизди отримають хором гренландці, данці і шведи.
Якшо Меланія випхає Трампа з ліжка, він впаде і встане на четвереньки, то кизди отримають гренландці, данці, шведи, канадці і венесуельці. І може ще трохи мексиканцям перепаде. Шоб знали.
показать весь комментарий
14.01.2026 19:27 Ответить
давайте не будемо про наболіле...
показать весь комментарий
14.01.2026 19:33 Ответить
так америці вигідно отримати ресурси гренландії та венесуели, це іншим не норм
показать весь комментарий
14.01.2026 19:38 Ответить
Випередив мене, бо це перше, що мені прийло на думку - про чотири собачих упряжі. Дякую.
показать весь комментарий
14.01.2026 19:52 Ответить
А впринципі і Трамп може до них прєднатися ,вони ж усі в нато . Тільки не на собаках ,а на атомному підводному човні припливе
показать весь комментарий
14.01.2026 21:00 Ответить
Нехай данці проголосять навчання без терміну закінчення. Тобто довічно, або поки Трампушка не здохне.
показать весь комментарий
14.01.2026 19:39 Ответить
ЄС за дешево Гренландію не продасть ... ...бо всі розіміють які корисні поклади там є ...
показать весь комментарий
14.01.2026 19:42 Ответить
А шо будуть робити всі вумні коли в гренландію зайдуть китайці з кацапами
Яка відповідь
показать весь комментарий
14.01.2026 19:44 Ответить
це буде агресія русні чи китайців проти НАТО, зовсім інша ситуація
показать весь комментарий
14.01.2026 19:48 Ответить
Оголосять стурбованість і закликають Штати про допомогу.
показать весь комментарий
14.01.2026 19:54 Ответить
І якою ж дорогою вони зайдуть?
показать весь комментарий
14.01.2026 20:26 Ответить
Это типа уже подготовка пошла или ещё пока есть надежда договорится? НАТО парням на глазах расцветает.
показать весь комментарий
14.01.2026 19:45 Ответить
Трамп отправит экспедиционный батальон морской пехоты и все, включая наблюдателей хоть из Швеции, разведут руками. Сделали шо могли, выразили озабоченность, ну и т.д. 80 лет США выстраивали систему, Трамп развалит в гуано.
показать весь комментарий
14.01.2026 19:47 Ответить
А громадянам Сполучених Штатів "краснов" подобається. Вони й уваги не звернули на імпічмент у його перший термін, та "вась-вась" з кремлівською гебнею.
показать весь комментарий
14.01.2026 21:00 Ответить
Так він виконує те що обіцяв на виборах. Це в Україні можна балаболити і продовжувати собі термін перзиденства.
показать весь комментарий
14.01.2026 21:01 Ответить
Маленька Данія є самим ключовим партнером України у військовій сфері, надаючи значну допомогу через пакети підтримки, що включають ППО, артилерію, ********** та фінансування українського ВПК за унікальною «данською моделлю» для закупівлі озброєнь у місцевих виробників. Загальна допомога з 2022 до 2028 року оцінюється у понад 70,8 млрд крон ( 10.1 млрд доларів), охоплюючи як прямі поставки зброї (наприклад, CAESAR, ракети, танки Leopard), так і довгострокові програми, як-то навчання пілотів F-16.

Але тепер після зазіхання шакала трапа важко сказати яка військова допомога нам буде.
показать весь комментарий
14.01.2026 21:41 Ответить
 
 