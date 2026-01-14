По просьбе Дании: Швеция отправляет своих военных в Гренландию для участия в учениях

Военнослужащие Швеции присоединятся к военным учениям в Гренландии.

Об этом в соцсети Х сообщил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, информирует Цензор.НЕТ.

Военные примут участие в учениях

"Сегодня в Гренландию прибывают офицеры шведских вооруженных сил. Они входят в состав группы из нескольких союзных стран. Вместе они будут готовить мероприятия в рамках датских учений "Operation Arctic Endurance", - заявил Кристерссон.

По просьбе Дании

Глава правительства Швеции отметил, что отправил офицеров в Гренландию по просьбе Дании.

Однако, какое количество военных было отправлено Кристерссон не уточнил.

Ранее сообщалось, чтоДания усилит свое военное присутствие в Гренландии после критики со стороны США в отношении инвестиций в оборону острова.

Что предшествовало?

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о назначении губернатора штата Луизиана Джеффа Лэндри специальным посланником Соединенных Штатов в Гренландии.

В Дании обратились к Соединенным Штатам с призывом соблюдать принцип уважения территориальной целостности страны после решения президента Дональда Трампа назначить специального посланника в Гренландии.

Трамп сказал, что США нужна Гренландия для обороны.

