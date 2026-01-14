По просьбе Дании: Швеция отправляет своих военных в Гренландию для участия в учениях
Военнослужащие Швеции присоединятся к военным учениям в Гренландии.
Об этом в соцсети Х сообщил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, информирует Цензор.НЕТ.
Военные примут участие в учениях
"Сегодня в Гренландию прибывают офицеры шведских вооруженных сил. Они входят в состав группы из нескольких союзных стран. Вместе они будут готовить мероприятия в рамках датских учений "Operation Arctic Endurance", - заявил Кристерссон.
По просьбе Дании
Глава правительства Швеции отметил, что отправил офицеров в Гренландию по просьбе Дании.
Однако, какое количество военных было отправлено Кристерссон не уточнил.
- Ранее сообщалось, чтоДания усилит свое военное присутствие в Гренландии после критики со стороны США в отношении инвестиций в оборону острова.
Что предшествовало?
- Ранее президент США Дональд Трамп объявил о назначении губернатора штата Луизиана Джеффа Лэндри специальным посланником Соединенных Штатов в Гренландии.
- В Дании обратились к Соединенным Штатам с призывом соблюдать принцип уважения территориальной целостности страны после решения президента Дональда Трампа назначить специального посланника в Гренландии.
- Трамп сказал, что США нужна Гренландия для обороны.
Топ комментарии
+15 Дужан Міхал
показать весь комментарий14.01.2026 19:32 Ответить Ссылка
+2 Kravchenko Igor
показать весь комментарий14.01.2026 19:34 Ответить Ссылка
+1 Зэлэный_Змий
показать весь комментарий14.01.2026 19:27 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Якшо Трамп встане з правої ноги, то кизди отримають хором гренландці, данці і шведи.
Якшо Меланія випхає Трампа з ліжка, він впаде і встане на четвереньки, то кизди отримають гренландці, данці, шведи, канадці і венесуельці. І може ще трохи мексиканцям перепаде. Шоб знали.
Яка відповідь
Але тепер після зазіхання шакала трапа важко сказати яка військова допомога нам буде.