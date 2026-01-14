РУС
1 013

После переговоров с США до сих пор остаются "фундаментальные разногласия" по Гренландии, - МИД Дании

Министр иностранных дел Дании Ларс Расмуссен

Датский министр иностранных дел Ларс Лёкке Расмуссен заявил, что в Дании и США по-прежнему существуют "фундаментальные разногласия" по вопросу Гренландии после двусторонних переговоров в Белом доме. Стороны создадут рабочую группу высокого уровня.

Его цитирует Sky News, передает Цензор.НЕТ.

Результаты переговоров

Расмуссен и министр иностранных дел Гренландии Вивиан Мотцфельдт провели переговоры с Джей Ди Венсом и Марком Рубио в Вашингтоне.

"США всегда могут попросить об увеличении своего присутствия в Гренландии, и поэтому мы хотим услышать, есть ли у США какие-то дополнительные просьбы. Мы конструктивно рассмотрим такую просьбу", - сказал он.

Он отмечает, что с американской стороной состоялась "откровенная, но конструктивная дискуссия".

"Обсуждения сосредоточились на том, как обеспечить долгосрочную безопасность в Гренландии, и здесь наши взгляды продолжают расходиться. Должен сказать, что президент [США Дональд Трамп] четко высказал свое мнение, а мы имеем другую позицию", - заявил глава МИД Дании.

Создадут рабочую группу

По его словам, "фундаментальные разногласия" остаются, но стороны также "соглашаются не соглашаться": "Дания продолжает считать, что долгосрочную безопасность можно обеспечить в рамках нынешней системы".

"Идеи, которые не уважают территориальную целостность Королевства Дания и право на самоопределение народа Гренландии, абсолютно неприемлемы", - добавил датский глава МИД.

  • По результатам переговоров США, Дания и Гренландия создадут "рабочую группу высокого уровня" для изучения того, могут ли согласовать взгляды на будущее острова, которые будут уважать "красные линии" Королевства Дания.

Он также напомнил, что Гренландия является членом НАТО с 1949 года и подпадает под действие статьи 5.

+4
Сина Трампа звуть Еріком, так же як конунга Еріка Рижого, який відкрив Гренландію. Які ще аргументи потрібні датчанам.
14.01.2026 21:50 Ответить
+2
а невістка буде в тій групі високого рівня? Щоб зять теж міг там бути присутнім...
14.01.2026 21:50 Ответить
+2
Тобто наша песня хараша ,,,

Україна хоче хоче міжнародноправвого підходу до територіальних зазіхань одного узурпатора утирка, Данія - іншого , а вихід -робочі групи високого рівня синків-зятіків з вітьками ?
14.01.2026 21:56 Ответить
"Після переговорів зі США досі залишаються "фундаментальні розбіжності"" .... Дуже знайома фраза!!!
14.01.2026 21:49 Ответить
а невістка буде в тій групі високого рівня? Щоб зять теж міг там бути присутнім...
14.01.2026 21:50 Ответить
Сина Трампа звуть Еріком, так же як конунга Еріка Рижого, який відкрив Гренландію. Які ще аргументи потрібні датчанам.
14.01.2026 21:50 Ответить
Тобто наша песня хараша ,,,

Україна хоче хоче міжнародноправвого підходу до територіальних зазіхань одного узурпатора утирка, Данія - іншого , а вихід -робочі групи високого рівня синків-зятіків з вітьками ?
14.01.2026 21:56 Ответить
перемовини з деградантом, який каже, або віддайте або заберу силою?
то, поясніть деграданту, що європа то не венесуела.
14.01.2026 22:00 Ответить
Проблемы индейцев шерифа не волнуют))
14.01.2026 22:01 Ответить
Він також нагадав, що Гренландія є членом НАТО з 1949 року і підпадає під дію статті 5. Джерело: https://censor.net/ua/n3595509
14.01.2026 22:03 Ответить
А чого їхати на переговори з Трампом без медичної освіти?
14.01.2026 22:15 Ответить
В военном аспекте Дания ничего не сможет сделать, вот и приходится...
14.01.2026 22:17 Ответить
В війсковому аспекті Тесла нічого зробити не може - а Блек Ватерс може . То шо рейдерські захоплення це норм чи ні ?
14.01.2026 22:26 Ответить
Вони ж там у себе збирають уберФламіндичі на рожевому керосині. Можуть ним бахнути.
14.01.2026 22:28 Ответить
Скандинави + фіни потенційно дуже дружні, можуть створити своє "міждуморря " без всякої 5ї статті і зайвої бюрократії
14.01.2026 22:46 Ответить
Всі думають, що у Трампа кукуха поїхала, а Трамп думає, що він самий розумний в цьому секторі Всесвіту.
14.01.2026 22:24 Ответить
Що, злодюжки? Коли вкрадали Гренландію, Ісландію та Фарери у Норвегії, не думали що з вами також таке вчинять? Ото ж бо.
14.01.2026 22:55 Ответить
 
 