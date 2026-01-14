После переговоров с США до сих пор остаются "фундаментальные разногласия" по Гренландии, - МИД Дании

Датский министр иностранных дел Ларс Лёкке Расмуссен заявил, что в Дании и США по-прежнему существуют "фундаментальные разногласия" по вопросу Гренландии после двусторонних переговоров в Белом доме. Стороны создадут рабочую группу высокого уровня.

Его цитирует Sky News, передает Цензор.НЕТ.

Результаты переговоров

Расмуссен и министр иностранных дел Гренландии Вивиан Мотцфельдт провели переговоры с Джей Ди Венсом и Марком Рубио в Вашингтоне.

"США всегда могут попросить об увеличении своего присутствия в Гренландии, и поэтому мы хотим услышать, есть ли у США какие-то дополнительные просьбы. Мы конструктивно рассмотрим такую просьбу", - сказал он.

Он отмечает, что с американской стороной состоялась "откровенная, но конструктивная дискуссия".

"Обсуждения сосредоточились на том, как обеспечить долгосрочную безопасность в Гренландии, и здесь наши взгляды продолжают расходиться. Должен сказать, что президент [США Дональд Трамп] четко высказал свое мнение, а мы имеем другую позицию", - заявил глава МИД Дании.

Создадут рабочую группу

По его словам, "фундаментальные разногласия" остаются, но стороны также "соглашаются не соглашаться": "Дания продолжает считать, что долгосрочную безопасность можно обеспечить в рамках нынешней системы".

"Идеи, которые не уважают территориальную целостность Королевства Дания и право на самоопределение народа Гренландии, абсолютно неприемлемы", - добавил датский глава МИД.

По результатам переговоров США, Дания и Гренландия создадут "рабочую группу высокого уровня" для изучения того, могут ли согласовать взгляды на будущее острова, которые будут уважать "красные линии" Королевства Дания.

Он также напомнил, что Гренландия является членом НАТО с 1949 года и подпадает под действие статьи 5.

