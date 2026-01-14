Після переговорів зі США досі залишаються "фундаментальні розбіжності" щодо Гренландії, - МЗС Данії

Данський міністр закордонних справ Ларс Льокке Расмуссен заявив, що у Данії та США, як і раніше, існують "фундаментальні розбіжності" з питання Гренландії після двохсторонніх переговорів у Білому домі. Сторони створять робочу групу високого рівня.

Його цитує Sky News, передає Цензор.НЕТ.

Результати переговорів

Расмуссен та міністерка закордонних справ Гренландії Вівіан Мотцфельдт провели переговори з Джей Ді Венсом та Марком Рубіо у Вашингтоні.

"США завжди можуть попросити про збільшення своєї присутності в Гренландії, і тому ми хочемо почути, чи є у США якісь додаткові прохання. Ми конструктивно розглянемо таке прохання", - сказав він.

Він зазначає, що з американською стороною відбулася "відверта, але конструктивна дискусія".

"Обговорення зосередилися на тому, як забезпечити довгострокову безпеку в Гренландії, і тут наші погляди продовжують розходитися. Мушу сказати, що президент [США Дональд Трамп] чітко висловив свою думку, а ми маємо іншу позицію", - заявив глава МЗС Данії.

Створять робочу групу

За його словами, що "фундаментальні розбіжності" залишаються, але сторони також "погоджуються не погоджуватися": "Данія продовжує вважати, що довгострокову безпеку можна забезпечити в рамках нинішньої системи".

"Ідеї, які не поважають територіальну цілісність Королівства Данія та право на самовизначення народу Гренландії абсолютно неприйнятні", - додав данський очільник МЗС.

За результатами перемовин США, Данія та Гренландія створять "робочу групу високого рівня" для вивчення того, чи можуть узгодитися погляди на майбутнє острова, які поважатимуть "червоні лінії" Королівства Данія.

Він також нагадав, що Гренландія є членом НАТО з 1949 року і підпадає під дію статті 5.

