Після переговорів зі США досі залишаються "фундаментальні розбіжності" щодо Гренландії, - МЗС Данії

Міністр закордонних справ Данії Ларс Расмуссен

Данський міністр закордонних справ Ларс Льокке Расмуссен заявив, що у Данії та США, як і раніше, існують "фундаментальні розбіжності" з питання Гренландії після двохсторонніх переговорів у Білому домі. Сторони створять робочу групу високого рівня.

Його цитує Sky News, передає Цензор.НЕТ.

Результати переговорів

Расмуссен та міністерка закордонних справ Гренландії Вівіан Мотцфельдт провели переговори з Джей Ді Венсом та Марком Рубіо у Вашингтоні.

"США завжди можуть попросити про збільшення своєї присутності в Гренландії, і тому ми хочемо почути, чи є у США якісь додаткові прохання. Ми конструктивно розглянемо таке прохання", - сказав він.

Він зазначає, що з американською стороною відбулася "відверта, але конструктивна дискусія".

"Обговорення зосередилися на тому, як забезпечити довгострокову безпеку в Гренландії, і тут наші погляди продовжують розходитися. Мушу сказати, що президент [США Дональд Трамп] чітко висловив свою думку, а ми маємо іншу позицію", - заявив глава МЗС Данії.

Створять робочу групу

За його словами, що "фундаментальні розбіжності" залишаються, але сторони також "погоджуються не погоджуватися": "Данія продовжує вважати, що довгострокову безпеку можна забезпечити в рамках нинішньої системи".

"Ідеї, які не поважають територіальну цілісність Королівства Данія та право на самовизначення народу Гренландії абсолютно неприйнятні", - додав данський очільник МЗС.

  • За результатами перемовин США, Данія та Гренландія створять "робочу групу високого рівня" для вивчення того, чи можуть узгодитися погляди на майбутнє острова, які поважатимуть "червоні лінії" Королівства Данія.

Він також нагадав, що Гренландія є членом НАТО з 1949 року і підпадає під дію статті 5.

Топ коментарі
Сина Трампа звуть Еріком, так же як конунга Еріка Рижого, який відкрив Гренландію. Які ще аргументи потрібні датчанам.
14.01.2026 21:50 Відповісти
а невістка буде в тій групі високого рівня? Щоб зять теж міг там бути присутнім...
14.01.2026 21:50 Відповісти
Тобто наша песня хараша ,,,

Україна хоче хоче міжнародноправвого підходу до територіальних зазіхань одного узурпатора утирка, Данія - іншого , а вихід -робочі групи високого рівня синків-зятіків з вітьками ?
14.01.2026 21:56 Відповісти
"Після переговорів зі США досі залишаються "фундаментальні розбіжності"" .... Дуже знайома фраза!!!
14.01.2026 21:49 Відповісти
перемовини з деградантом, який каже, або віддайте або заберу силою?
то, поясніть деграданту, що європа то не венесуела.
14.01.2026 22:00 Відповісти
Проблемы индейцев шерифа не волнуют))
14.01.2026 22:01 Відповісти
14.01.2026 22:03 Відповісти
А чого їхати на переговори з Трампом без медичної освіти?
14.01.2026 22:15 Відповісти
В военном аспекте Дания ничего не сможет сделать, вот и приходится...
14.01.2026 22:17 Відповісти
В війсковому аспекті Тесла нічого зробити не може - а Блек Ватерс може . То шо рейдерські захоплення це норм чи ні ?
14.01.2026 22:26 Відповісти
Вони ж там у себе збирають уберФламіндичі на рожевому керосині. Можуть ним бахнути.
14.01.2026 22:28 Відповісти
Скандинави + фіни потенційно дуже дружні, можуть створити своє "міждуморря " без всякої 5ї статті і зайвої бюрократії
14.01.2026 22:46 Відповісти
Всі думають, що у Трампа кукуха поїхала, а Трамп думає, що він самий розумний в цьому секторі Всесвіту.
14.01.2026 22:24 Відповісти
Що, злодюжки? Коли вкрадали Гренландію, Ісландію та Фарери у Норвегії, не думали що з вами також таке вчинять? Ото ж бо.
14.01.2026 22:55 Відповісти
 
 