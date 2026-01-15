Естонія готова взяти участь у військових навчаннях у Гренландії, - прем’єр Міхал
Естонія має намір взяти участь у спільних навчаннях європейських країн у Гренландії Arctic Endurance, організованих Данією.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ERR, про це заявив прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал.
Естонія готова брати участь у навчаннях
"Сили оборони Естонії братимуть участь у плануванні навчань Arctic Endurance, які пройдуть там", – сказав Міхал на урядовій пресконференції.
Він додав, що Естонія готова брати участь, якщо вона зможе якимось чином сприяти вирішенню ситуації.
Також Міхал наголосив, що питання про належність Гренландії є ціннісним питанням, і висловив сподівання, що воно буде вирішене в межах НАТО.
Військові навчання у Гренландії
- Раніше повідомлялося, що Данія посилить свою військову присутність у Гренландії після критики з боку США щодо інвестицій в оборону острова.
- Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявив, що військовослужбовці Швеції приєднаються до військових навчань у Гренландії.
- Також повідомлялося, що цього тижня Німеччина відправить передову групу військовослужбовців до Гренландії на тлі заяв США.
- Емманюель Макрон заявив, що Франція долучиться до спільних навчань, які організовує Данія в Гренландії.
Що передувало?
- Раніше президент США Дональд Трамп оголосив про призначення губернатора штату Луїзіана Джеффа Лендрі спеціальним посланцем Сполучених Штатів у Гренландії.
- У Данії звернулися до Сполучених Штатів із закликом дотримуватися принципу поваги до територіальної цілісності країни після рішення президента Дональда Трампа призначити спеціального посланця у Гренландії.
- Трамп сказав, що США потрібна Гренландія для оборони.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
