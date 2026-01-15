Естонія готова взяти участь у військових навчаннях у Гренландії, - прем’єр Міхал

Естонія має намір взяти участь у спільних навчаннях європейських країн у Гренландії Arctic Endurance, організованих Данією.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ERR, про це заявив прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал.

Естонія готова брати участь у навчаннях

"Сили оборони Естонії братимуть участь у плануванні навчань Arctic Endurance, які пройдуть там", – сказав Міхал на урядовій пресконференції.

Він додав, що Естонія готова брати участь, якщо вона зможе якимось чином сприяти вирішенню ситуації.

Також Міхал наголосив, що питання про належність Гренландії є ціннісним питанням, і висловив сподівання, що воно буде вирішене в межах НАТО.

Також читайте: Після переговорів зі США досі залишаються "фундаментальні розбіжності" щодо Гренландії, - МЗС Данії

Також читайте: Дональд Трамп наказав Данії забиратися з Гренландії

  • Раніше президент США Дональд Трамп оголосив про призначення губернатора штату Луїзіана Джеффа Лендрі спеціальним посланцем Сполучених Штатів у Гренландії.
  • У Данії звернулися до Сполучених Штатів із закликом дотримуватися принципу поваги до територіальної цілісності країни після рішення президента Дональда Трампа призначити спеціального посланця у Гренландії.
  • Трамп сказав, що США потрібна Гренландія для оборони.

А сенс? Нехай їдуть в Україну навчатися.
15.01.2026 14:14 Відповісти
Не удивлюсь, если Эстония отправит самый большой контингент.
15.01.2026 14:26 Відповісти
Как Трамп сказал войска Гренландии 1 олень и 2 повозки)) тут в Эстонии 2 солдата и 1 повозка!)
16.01.2026 00:58 Відповісти
6,600 діючих військ та 12,000 у резерві, про що ми говоримо.
15.01.2026 14:29 Відповісти
Російський нацизм та американський ідіотизм нагадують європейські руїни часів
Другої світової.
15.01.2026 14:30 Відповісти
Хотите по снегу побегать? У вас мало снега? Приезжайте в Украину! У нас навалило, почти как в Гренландии!
15.01.2026 14:32 Відповісти
ослик ИА опять бред несет) Тут его Все посылают! Он всех достал!) недавно ********* в документах Заявил что теперь проверять будет ИИ))....а нах они Зарплаты получают если этих идиотов можно заменить на ИИ?)...

rus.delfi.ee/statja/120429753/video-mihal-ob-opechatke-v-zakone-deputatam-nuzhna-pomoshch-pust-dokumenty-proveryaet-ii
16.01.2026 00:48 Відповісти
 
 