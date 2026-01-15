Естонія готова взяти участь у військових навчаннях у Гренландії, - прем’єр Міхал

Естонія має намір взяти участь у спільних навчаннях європейських країн у Гренландії Arctic Endurance, організованих Данією.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ERR, про це заявив прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал.

Естонія готова брати участь у навчаннях

"Сили оборони Естонії братимуть участь у плануванні навчань Arctic Endurance, які пройдуть там", – сказав Міхал на урядовій пресконференції.

Він додав, що Естонія готова брати участь, якщо вона зможе якимось чином сприяти вирішенню ситуації.

Також Міхал наголосив, що питання про належність Гренландії є ціннісним питанням, і висловив сподівання, що воно буде вирішене в межах НАТО.

