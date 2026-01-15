Франція візьме участь у спільних навчаннях, організованих Данією в Гренландії, - Макрон
Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що його країна долучиться до спільних навчань, які організовує Данія в Гренландії.
Про це Макрон написав у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.
Операція "Арктична витривалість"
"На прохання Данії я вирішив, що Франція візьме участь у спільних навчаннях, організованих Данією в Гренландії, операції "Арктична витривалість", - йдеться в повідомленні.
Макрон зазанчив, що перші військові підрозділи вже в дорозі: "Інші підуть за ними".
Військові навчання у Гренландії
- Раніше повідомлялося, що Данія посилить свою військову присутність у Гренландії після критики з боку США щодо інвестицій в оборону острова.
- Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявив, що військовослужбовці Швеції приєднаються до військових навчань у Гренландії.
- Також повідомлялося, що цього тижня Німеччина відправить передову групу військовослужбовців до Гренландії на тлі заяв США.
Що передувало?
- Раніше президент США Дональд Трамп оголосив про призначення губернатора штату Луїзіана Джеффа Лендрі спеціальним посланцем Сполучених Штатів у Гренландії.
- У Данії звернулися до Сполучених Штатів із закликом дотримуватися принципу поваги до територіальної цілісності країни після рішення президента Дональда Трампа призначити спеціального посланця у Гренландії.
- Трамп сказав, що США потрібна Гренландія для оборони.
