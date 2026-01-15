Франція візьме участь у спільних навчаннях, організованих Данією в Гренландії, - Макрон

Макрон про участь Франції у навчаннях у Гренландії

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що його країна долучиться до спільних навчань, які організовує Данія в Гренландії.

Про це Макрон написав у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

Операція "Арктична витривалість"

"На прохання Данії я вирішив, що Франція візьме участь у спільних навчаннях, організованих Данією в Гренландії, операції "Арктична витривалість", - йдеться в повідомленні.

Макрон зазанчив, що перші військові підрозділи вже в дорозі: "Інші підуть за ними".

Також читайте: Після переговорів зі США досі залишаються "фундаментальні розбіжності" щодо Гренландії, - МЗС Данії

Макрон про участь Франції у навчаннях у Гренландії

Військові навчання у Гренландії

Також читайте: Порушення суверенітету Гренландії спричинить безпрецедентні ланцюгові наслідки, - Макрон

Що передувало?

  • Раніше президент США Дональд Трамп оголосив про призначення губернатора штату Луїзіана Джеффа Лендрі спеціальним посланцем Сполучених Штатів у Гренландії.
  • У Данії звернулися до Сполучених Штатів із закликом дотримуватися принципу поваги до територіальної цілісності країни після рішення президента Дональда Трампа призначити спеціального посланця у Гренландії.
  • Трамп сказав, що США потрібна Гренландія для оборони.
Гренландія Франція Макрон Емманюель
Топ коментарі
+2
Аби десь тільки не в Україні 😸. Тут би вам були " навчання".
15.01.2026 06:30 Відповісти
+2
Вау, як круто
15.01.2026 06:43 Відповісти
+2
Цікаво як ті навчання сприйме Трамп? Мабуть що і Європа готує напад на США з Гренландії а не тільки кацапи з китайцями!!! 🤔
15.01.2026 06:44 Відповісти
Аби десь тільки не в Україні 😸. Тут би вам були " навчання".
15.01.2026 06:30 Відповісти
Вау, як круто
15.01.2026 06:43 Відповісти
Цікаво як ті навчання сприйме Трамп? Мабуть що і Європа готує напад на США з Гренландії а не тільки кацапи з китайцями!!! 🤔
15.01.2026 06:44 Відповісти
Скаже:" ага!!! Я так і знав😸".
15.01.2026 06:48 Відповісти
Франція є єдиною країною світу, крім США, яка має на озброєнні авіаносець з ядерною рушійною установкою - "Шарль де Голль", який став у стрій французьких військово-морських сил у 2001 році.
15.01.2026 07:13 Відповісти
Про це всі знають і що ?
15.01.2026 07:14 Відповісти
Як казав мій знайомий:" коли дістав пістолет краще стріляй, а не просто полякати бо в тебе його заберуть і ним же і в б'ють" тобто нерішучість яку сьогодні демонструє Європа в тому числі і сама Франція може помножити на нуль наявність ядерки.
15.01.2026 07:20 Відповісти
15.01.2026 07:23 Відповісти
ФРГ послала 12 человек, Норвегия 2 и Швеция несколько. Франция тоже накапливает. Все збс.
15.01.2026 07:59 Відповісти
 
 