Франция примет участие в совместных учениях, организованных Данией в Гренландии, - Макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что его страна присоединится к совместным учениям, которые организует Дания в Гренландии.

Операция "Арктическая выносливость"

"По просьбе Дании я решил, что Франция примет участие в совместных учениях, организованных Данией в Гренландии, операции "Арктическая выносливость", - говорится в сообщении.

Макрон отметил, что первые военные подразделения уже в пути: "Другие последуют за ними".

Военные учения в Гренландии

Что предшествовало?

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о назначении губернатора штата Луизиана Джеффа Лэндри специальным посланником Соединенных Штатов в Гренландии.

В Дании обратились к Соединенным Штатам с призывом соблюдать принцип уважения территориальной целостности страны после решения президента Дональда Трампа назначить специального посланника в Гренландии.

Трамп сказал, что США нужна Гренландия для обороны.

