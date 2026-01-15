Франция примет участие в совместных учениях, организованных Данией в Гренландии, - Макрон
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что его страна присоединится к совместным учениям, которые организует Дания в Гренландии.
Об этом Макрон написал в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.
Операция "Арктическая выносливость"
"По просьбе Дании я решил, что Франция примет участие в совместных учениях, организованных Данией в Гренландии, операции "Арктическая выносливость", - говорится в сообщении.
Макрон отметил, что первые военные подразделения уже в пути: "Другие последуют за ними".
Военные учения в Гренландии
- Ранее сообщалось, что Дания усилит свое военное присутствие в Гренландии после критики со стороны США в отношении инвестиций в оборону острова.
- Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что военнослужащие Швеции присоединятся к военным учениям в Гренландии.
- Также сообщалось, что на этой неделе Германия отправит передовую группу военнослужащих в Гренландию на фоне заявлений США.
Что предшествовало?
- Ранее президент США Дональд Трамп объявил о назначении губернатора штата Луизиана Джеффа Лэндри специальным посланником Соединенных Штатов в Гренландии.
- В Дании обратились к Соединенным Штатам с призывом соблюдать принцип уважения территориальной целостности страны после решения президента Дональда Трампа назначить специального посланника в Гренландии.
- Трамп сказал, что США нужна Гренландия для обороны.
