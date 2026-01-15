РУС
Новости Контроль США над Гренландией
653 12

Франция примет участие в совместных учениях, организованных Данией в Гренландии, - Макрон

Макрон об участии Франции в учениях в Гренландии

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что его страна присоединится к совместным учениям, которые организует Дания в Гренландии.

Об этом Макрон написал в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Операция "Арктическая выносливость"

"По просьбе Дании я решил, что Франция примет участие в совместных учениях, организованных Данией в Гренландии, операции "Арктическая выносливость", - говорится в сообщении.

Макрон отметил, что первые военные подразделения уже в пути: "Другие последуют за ними".

Читайте также: После переговоров с США до сих пор остаются "фундаментальные разногласия" по Гренландии, - МИД Дании

Макрон об участии Франции в учениях в Гренландии

Военные учения в Гренландии

Читайте также: Нарушение суверенитета Гренландии повлечет за собой беспрецедентные цепные последствия, - Макрон

Что предшествовало?

  • Ранее президент США Дональд Трамп объявил о назначении губернатора штата Луизиана Джеффа Лэндри специальным посланником Соединенных Штатов в Гренландии.
  • В Дании обратились к Соединенным Штатам с призывом соблюдать принцип уважения территориальной целостности страны после решения президента Дональда Трампа назначить специального посланника в Гренландии.
  • Трамп сказал, что США нужна Гренландия для обороны.

Читайте также: Франция откроет консульство в Гренландии 6 февраля

Автор: 

Гренландия (139) Франция (3687) Макрон Эмманюэль (1563)
Топ комментарии
+1
Аби десь тільки не в Україні 😸. Тут би вам були " навчання".
показать весь комментарий
15.01.2026 06:30 Ответить
+1
Вау, як круто
показать весь комментарий
15.01.2026 06:43 Ответить
+1
Цікаво як ті навчання сприйме Трамп? Мабуть що і Європа готує напад на США з Гренландії а не тільки кацапи з китайцями!!! 🤔
показать весь комментарий
15.01.2026 06:44 Ответить
Скаже:" ага!!! Я так і знав😸".
показать весь комментарий
15.01.2026 06:48 Ответить
Пришле двох жабоїдів"як скандинави?
показать весь комментарий
15.01.2026 06:53 Ответить
Франція є єдиною країною світу, крім США, яка має на озброєнні авіаносець з ядерною рушійною установкою - "Шарль де Голль", який став у стрій французьких військово-морських сил у 2001 році.
показать весь комментарий
15.01.2026 07:13 Ответить
Про це всі знають і що ?
показать весь комментарий
15.01.2026 07:14 Ответить
Як казав мій знайомий:" коли дістав пістолет краще стріляй, а не просто полякати бо в тебе його заберуть і ним же і в б'ють" тобто нерішучість яку сьогодні демонструє Європа в тому числі і сама Франція може помножити на нуль наявність ядерки.
показать весь комментарий
15.01.2026 07:20 Ответить
показать весь комментарий
15.01.2026 07:23 Ответить
Таке корито тільки для показухи. Безглузда трата мільярдів доларів. Куди вони його сховають від кацапів? У джунглях своїх колоній?
показать весь комментарий
15.01.2026 08:01 Ответить
ФРГ послала 12 человек, Норвегия 2 и Швеция несколько. Франция тоже накапливает. Все збс.
показать весь комментарий
15.01.2026 07:59 Ответить
У Німеччині є поважна причина. Майже всі війська, 150 військових, вони направили "на посилення східного флангу НАТО" до Польщі. Про цю історичну подію писали всі європейські ЗМІ.
показать весь комментарий
15.01.2026 08:19 Ответить
 
 