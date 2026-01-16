РУС
Новости Контроль США над Гренландией Трамп хочет видеть Гренландию в США
1 913 33

Трамп угрожает пошлинами странам, не согласным с его позицией по Гренландии

трамп

Президент США Дональд Трамп пригрозил ввести тарифы против тех стран, которые не согласятся с его видением аннексии Гренландии.

Об этом он сказал во время выступления в Белом доме, сообщает Цензор.НЕТ.

Угроза Трампа

Американский лидер, комментируя вопрос о тарифах на лекарства, упомянул о Гренландии. Трамп назвал себя "королем пошлин" и пригрозил, что может ввести тарифы против тех стран, которые не согласны с его позицией о том, что США должны управлять островом.

"Я могу сделать это также для Гренландии. Я могу ввести пошлину для стран, если они не согласятся по Гренландии, потому что нам нужна Гренландия для национальной безопасности. Поэтому я могу это сделать", -добавил президент США.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Планы Трампа в отношении Гренландии: Европа усиливает безопасность в Арктике

Что предшествовало?

  • Ранее президент США Дональд Трамп объявил о назначении губернатора штата Луизиана Джеффа Лэндри специальным посланником Соединенных Штатов в Гренландии.
  • В Дании обратились к Соединенным Штатам с призывом соблюдать принцип уважения территориальной целостности страны после решения президента Дональда Трампа назначить специального посланника в Гренландии.
  • Трамп сказал, что США нужна Гренландия для обороны.

Читайте также: После переговоров с США до сих пор остаются "фундаментальные разногласия" по Гренландии, - МИД Дании

Гренландия (150) пошлина (536) США (28987) Трамп Дональд (7479)
+15
Нагадую, проти всіх союзників по НАТО Трамп ввів мита.
Против РФ та РБ - не ввів, проти України - ввів.
16.01.2026 18:38 Ответить
+12
Все нормально - ВІН ПРОСТО ВСЕ ЖИТТЯ КОНЧЕНИЙ.
16.01.2026 18:37 Ответить
+5
Рюрік-педофіл, брат москальського Рюріка. Чому наш мохнорилий шмель Зелька думає, що Трамп надасть нам потужних гарантій, нікому не відомо. Мабуть, наркоманія.
16.01.2026 18:41 Ответить
взаємно
16.01.2026 18:36 Ответить
Він коли-небудь спить?????
16.01.2026 18:37 Ответить
Тільки з ху....лом, хоча раніше міг і з масканутим
16.01.2026 18:49 Ответить
16.01.2026 18:55 Ответить
Угу, на столі упершись іпалом на том СОР.
Привіт !
16.01.2026 19:07 Ответить
Все нормально - ВІН ПРОСТО ВСЕ ЖИТТЯ КОНЧЕНИЙ.
16.01.2026 18:37 Ответить
Зачетно!
Лучше не скажешь!
16.01.2026 18:44 Ответить
може йому корона вавку в голові натерла?
16.01.2026 18:58 Ответить
Нагадую, проти всіх союзників по НАТО Трамп ввів мита.
Против РФ та РБ - не ввів, проти України - ввів.
16.01.2026 18:38 Ответить
Це для розуміння - ЧІЙ союзник він насправді ...
16.01.2026 19:01 Ответить
Дональд Жадный Глупец, так и войдет в историю.
16.01.2026 18:40 Ответить
Рюрік-педофіл, брат москальського Рюріка. Чому наш мохнорилий шмель Зелька думає, що Трамп надасть нам потужних гарантій, нікому не відомо. Мабуть, наркоманія.
16.01.2026 18:41 Ответить
Гарантій Україні? Да Тромб подарує Україну ***** взнак подяки за те що ***** підтримає окупацію Тромбом Гренландії, Канади і ще багатьох країн які рижому шизоїдному американському Фюреру приглянуться. Зараз агент Краснов добивається щоб розвалити НАТО і ЄС а також щоб Зеля ще зробив пару помилок і після передачі Тромбу українських ресурсів ще провів референдум і відмінив Конституцію України зробивши прицидент. Далі результати референдуму Тромбу не цікаві. Йому Віткоф доложить що мільйони українців готові війти в склад Сосії. І Тромб з радістю оголосить що сша визнає половину України територією рашистів
16.01.2026 18:52 Ответить
Походу за окупацію Гренландії Тромба підтримає тільки *****. А далі Тромб підтримає ***** в його притензіях на Україну і деякі європейські країни. Ну що тромбодрочери радійте який крєпкій хазяйствєннік прийшов до влади в сцишиа.
16.01.2026 18:41 Ответить
Зв'язок Гренландії з Данією було розірвано 9 квітня 1940 року, на початку Другої світової війни, після окупації Данії нацистською Німеччиною. 8 квітня 1941 року Сполучені Штати окупували Гренландію, щоб захистити її від можливого вторгнення Німеччини. Окупація Гренландії Сполученими Штатами тривала до 1945 року.
16.01.2026 18:42 Ответить
У 1867 році державний секретар Вільям Генрі Сьюард вивчав можливість купівлі Гренландії та, можливо, Ісландії. ... Після Другої світової війни Сполучені Штати Америки виявили інтерес до Гренландії, а 1946 року запропонували купити острів у Данії за 100 мільйонів доларів.
16.01.2026 18:43 Ответить
Ти думаєш що трампонутий про це знав, скоріше йому ху...до порадило
16.01.2026 18:46 Ответить
Немає в вас методів проти Кості Саприкіна/Трампа/
16.01.2026 18:43 Ответить
десь так. або - "иди-иди, у нищих слуг нет"
16.01.2026 18:49 Ответить
Тут допоможе лише імплантація мозку.)
16.01.2026 19:12 Ответить
Коли я в 23-24-му писав що Тромб це новий диктатор якуму позаздрив би Гітлер то тут на мене як собаки накидались. Ну тепер радійте придурки
16.01.2026 18:44 Ответить
Якась тупа потвора, дуже заздрить ху...лу, його безкарності, вседозволеності, який без страху посилає дохнути своє бидло. Ось його мрія, його ідеал. А американці повинні вирішити вони з ху....лом або цивілізованим світом.
16.01.2026 18:44 Ответить
Довбо(ОЙ)б...
16.01.2026 18:44 Ответить
У тому що відбувається зараз винен саме Байден. Він легко мог позбавити цього придурка волі, але обрав порятунок власного сина. Тому зараз рудий чорт і бикує. Йому лишилось три роки до кінця президенства, але доживе?
16.01.2026 18:50 Ответить
При цьому Трамп фактично виправдовує агресію рфії яка теж пояснювала свої дії необхідністю оборони 🙃
16.01.2026 18:51 Ответить
Рекомендую подивитися док.серіал від Nextflix "Брудні гроші", 1 сезон 6 серія присвячена цій мерзоті.
16.01.2026 18:52 Ответить
Нобелівська з секонд-хенду не допомогла .
16.01.2026 18:55 Ответить
Навпаки - ще гірше зробила
16.01.2026 19:02 Ответить
@ (у перекладі):
Зима з її морозами та снігопадами закінчиться, а американська трампістська ганьба - ніколи.
16.01.2026 19:11 Ответить
О це ****** діда!
16.01.2026 19:14 Ответить
Доведеться навчитися жити без США як нам так і Європі-хоча завжди можна гренландію і Донбас здати-але потім прийдеться знову якусь хотєлку трампа виконувать-бо вже ясно що це неадекват котрому чим більше віддай тим більше він буде хотіти ще-далі мабуть Канада буде на очереді
16.01.2026 19:21 Ответить
Коли інсульт його дожене?
16.01.2026 19:22 Ответить
 
 