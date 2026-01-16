Трамп угрожает пошлинами странам, не согласным с его позицией по Гренландии

Президент США Дональд Трамп пригрозил ввести тарифы против тех стран, которые не согласятся с его видением аннексии Гренландии.

Об этом он сказал во время выступления в Белом доме, сообщает Цензор.НЕТ.

Угроза Трампа

Американский лидер, комментируя вопрос о тарифах на лекарства, упомянул о Гренландии. Трамп назвал себя "королем пошлин" и пригрозил, что может ввести тарифы против тех стран, которые не согласны с его позицией о том, что США должны управлять островом.

"Я могу сделать это также для Гренландии. Я могу ввести пошлину для стран, если они не согласятся по Гренландии, потому что нам нужна Гренландия для национальной безопасности. Поэтому я могу это сделать", -добавил президент США.

Что предшествовало?

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о назначении губернатора штата Луизиана Джеффа Лэндри специальным посланником Соединенных Штатов в Гренландии.

В Дании обратились к Соединенным Штатам с призывом соблюдать принцип уважения территориальной целостности страны после решения президента Дональда Трампа назначить специального посланника в Гренландии.

Трамп сказал, что США нужна Гренландия для обороны.

