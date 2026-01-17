Майбутнє Гренландії має вирішувати Гренландія та Данія. Канада готова до захисту, - Карні
Канада підтвердила відданість принципу колективної оборони НАТО, наголосивши на незмінності своєї позиції на тлі агресивних висловлювань Дональда Трампа щодо Гренландії.
Про це заявив премʼєр-міністр Канади Марк Карні під час перебування у Пекіні, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Майбутнє Гренландії має вирішувати Гренландія та Данія. Ми - союзники Данії по НАТО, тож наше партнерство - непохитне, як і наша відданість статтям 2 та 5 - ми їх повністю підтримуємо", - сказав Карні.
Він наголосив, що Канада "з повагою ставиться до своїх обовʼязків у рамках НАТО й очікує від інших членів НАТО того ж".
Карні додав, що обговорив "суверенітет гренландського та данського народу із президентом Китаю Сі Цзіньпіном, знайшовши значну подібність поглядів".
Що передувало?
- Раніше президент США Дональд Трамп оголосив про призначення губернатора штату Луїзіана Джеффа Лендрі спеціальним посланцем Сполучених Штатів у Гренландії.
- У Данії звернулися до Сполучених Штатів із закликом дотримуватися принципу поваги до територіальної цілісності країни після рішення президента Дональда Трампа призначити спеціального посланця у Гренландії.
- Трамп сказав, що США потрібна Гренландія для оборони.
Дарунок Трампу медалі Нобелівського лауріата - це якраз той випадок повторення подібної історії. Яка сталась після окупації Норвегії гітлерівською Німеччиною.
В той раз, щоби якось задобрити нацистів в особі Гітлера й таким чином зменшити масштаби жертв серед норвежців, зокрема звільнити заручників і усунути ката Норвегії рехскомісара Тербовена, норвезький письменник Кнут Гамсун подарував свою нобелівську медаль міністру пропаганди рейху Йозефу Геббельсу.
