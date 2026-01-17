Майбутнє Гренландії має вирішувати Гренландія та Данія. Канада готова до захисту, - Карні

Канада підтвердила відданість принципу колективної оборони НАТО, наголосивши на незмінності своєї позиції на тлі агресивних висловлювань Дональда Трампа щодо Гренландії.

Про це заявив премʼєр-міністр Канади Марк Карні під час перебування у Пекіні, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Майбутнє Гренландії має вирішувати Гренландія та Данія. Ми - союзники Данії по НАТО, тож наше партнерство - непохитне, як і наша відданість статтям 2 та 5 - ми їх повністю підтримуємо", - сказав Карні.

Він наголосив, що Канада "з повагою ставиться до своїх обовʼязків у рамках НАТО й очікує від інших членів НАТО того ж".

Карні додав, що обговорив "суверенітет гренландського та данського народу із президентом Китаю Сі Цзіньпіном, знайшовши значну подібність поглядів".

Що передувало?

  • Раніше президент США Дональд Трамп оголосив про призначення губернатора штату Луїзіана Джеффа Лендрі спеціальним посланцем Сполучених Штатів у Гренландії.
  • У Данії звернулися до Сполучених Штатів із закликом дотримуватися принципу поваги до територіальної цілісності країни після рішення президента Дональда Трампа призначити спеціального посланця у Гренландії.
  • Трамп сказав, що США потрібна Гренландія для оборони.

У Світи з'явився ще один ******** збирач земель, зараз вже американських нащадок ****** - Додік ********** Трамп.

Мало було Світу ***** Рюріковича Кабаєва з Сі Нь Куй в Чай.
Це америкоси зажратих нахлєбників по НАТО, так заставляють озброюватись, тільки прорахувались, тепер Європа буде озброюватись своєю зброєю, ну ще корейською
Taco только грозить умеет а когда дело усложняется то он как в той песне flops like confette. Иран яркий тому пример:поизвал протестующих валить режим обещая помощь , а потом на следующий день сдулся и фактически кинул ихпод пулеметы и репрессии режима. Не стоит воспринимать его словесный понос из угроз слишком серйозно
треба канадський контингент в Гренландії. Інуїти приймуть своїх. Там мабуть вже й лемінги з моржами факають рудого довбня.
Канада слідуюча
У трампанутого мабуть список є на декілька листів, хоча може він постійно міняє чергу
кишку надорве. До всіх не дотягнеться
Трампонутий один з глузду з'їхав, або все керівництво США разом з ним, і народ також. Невже вам так хочеться миру, що ви готовий почати нову війну у Європі
так, вони прагнуть розпочати нову війну не своїми руками та життями. аби переділити світ по новому. та закрутити гайки землянам ще більше на догоду корпораціям-монстрам та хворим нью-імператорам...
Войну з ким?
Московія буде далі воювати з Литвой.. та іншими країнами . Трамп фактично відмінив ст.5 Статуту НАТО
Та неперейматеся так!
Імбецил доні зараз зайнятий.
Він грається зі своєю прєлєстю, мєдалькой нобєля.
Йому більше нічого не треба.
Забирайте собі ту гренландію та венесуелу, теж!
Лаври т. Гітлера і тю Сталіна не дають спокою. Т. Гітлер і т. Сталін залишилися у світовій історії як "миротворці". Трамп заодно з Путіним, т. Сі і тим корейським кривавим вилупком.
А Трамп підозрював що Канада теж готова на США напасти ... От все і підтвердилось !!! 😱
Кажуть, що Канада колись наваляла смачно, піндосам.
Сша, як і кацапія, як і Китай героїчні перед маленькими.
До речі, Україна виявилась ніфіга не слабкішою!
Але ж всі аналізатори дрочили на кацапів, та швидку перемогу.
то були англійці. Канада незалежність у 1814 ще не отримала.
це сталося у 1867 році
То трампу вкрай необхідно приписати собі острів мен!
Що хоч робить, але мен буде американським!
буде голдмен
То я не зрозуміла, Канада є членом НАТО і буде воювати проти Америки, країни члена нато ?
Амерігу оточили вороги!
На півдні наркомексікоси, на півночі педосоціалісти канадійці.
Піндосам вкрай необхідна гренландія, щоб захиститися від кацапів та жовтопиких.
Колись у давнину , щоб покарати одного з правителів , Бог забрав у нього розум.Можливо , Дональд теж потрапив у цей список .
Мати Дональда говорила, що Бог його розумом не наділив тому і забирати нічого
Трамп в даному випадку діє за принципом бий своїх щоб чужі боялися. Китайози з лаптями мають напрягтись вони думали що ********** можна тільки їм. Але результати не бачить тільки сліпий. Сирія і Венесуела вже відчеплені від вісі зла, революційний Іран третє неядерне звено цієї вісі також тріщить по швам. А глобалісти збирають армії захищати Гренландію, можливо Трам ще всі ці мобілізовані войовничі бригади заверне на допомогу СОУ.
Обісреться дегрод трамп бити своїх!
завернути він може хіба що губу
15 французів це скільки бригад? Чи то всі комбриги?
Ще до того як Трамп вдруге став президентом написав коментар що - *****, Трамп, боневтік це руйнівники, це люди хаосу, тому що на перше місце ставлять тільки себе, свою владу, свою безпеку, своє збагачення, свій рейтинг. Заради цього вони руйнують все що рахують за потрібне їм зруйнувати наскільки зможуть.
Трамп забув що війна в Україні почалась з анексії Московією Крима.
трамп молодець, всіх озброїв, бо якщо китайці з московитами піднімуть голову, а всі голі... Європа озброюється і американці спокійно можуть розбиратися з Іраном
Європа озброюється , але цього замало . У неї немає рішучості , оце погано . Мати зброю - цього недостатньо , потрібно мати " яйця " щоб її застосувати . З цим у ЄС - проблеми . Кілька країн заявляють про готовність вести проти кацапів бойові дії в разі їх нападу , але більшість - не готові . А є і такі що взагалі тяжіють до кацапського стойла - Угорщина , Словаччина та інші , ті чия влада бігає лиже путінський зад .
Не сціть! Рудий бздід іще одну війну закінчить! Він на неї не прийде.
А тим часом... Доня! Доня!!! жери пігулку! - НЄЄ! жери *****!!! Ладно, тілько дайте карти...
Загальновідомим є те, що історія трагедії може повторитись, але вже у вигляді фарсу.
Дарунок Трампу медалі Нобелівського лауріата - це якраз той випадок повторення подібної історії. Яка сталась після окупації Норвегії гітлерівською Німеччиною.
В той раз, щоби якось задобрити нацистів в особі Гітлера й таким чином зменшити масштаби жертв серед норвежців, зокрема звільнити заручників і усунути ката Норвегії рехскомісара Тербовена, норвезький письменник Кнут Гамсун подарував свою нобелівську медаль міністру пропаганди рейху Йозефу Геббельсу.

Канадські рейнджери виїхали з лі єнфілдами , потужньо, три чоловіка..
я, звичайно, поважаю Данію та Європу, але поверніть глобус північним полюсом в центр, і побачите, що якщо китайці чи русскіє запанують в Гренландії (економічно, гібридно, як завгодно), то це повністю відрубить американську півкулю від півночі

он, москалі на Шпіцбергені заправляють, і що їм може Норвегія зробити? так де росія, а де Шпіцберген?
і що - це привід для анексії? домовитися по-людськи не можна??
