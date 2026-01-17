Майбутнє Гренландії має вирішувати Гренландія та Данія. Канада готова до захисту, - Карні

Канада підтвердила відданість принципу колективної оборони НАТО, наголосивши на незмінності своєї позиції на тлі агресивних висловлювань Дональда Трампа щодо Гренландії.

Про це заявив премʼєр-міністр Канади Марк Карні під час перебування у Пекіні, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Майбутнє Гренландії має вирішувати Гренландія та Данія. Ми - союзники Данії по НАТО, тож наше партнерство - непохитне, як і наша відданість статтям 2 та 5 - ми їх повністю підтримуємо", - сказав Карні.

Він наголосив, що Канада "з повагою ставиться до своїх обовʼязків у рамках НАТО й очікує від інших членів НАТО того ж".

Карні додав, що обговорив "суверенітет гренландського та данського народу із президентом Китаю Сі Цзіньпіном, знайшовши значну подібність поглядів".

Що передувало?

Раніше президент США Дональд Трамп оголосив про призначення губернатора штату Луїзіана Джеффа Лендрі спеціальним посланцем Сполучених Штатів у Гренландії.

У Данії звернулися до Сполучених Штатів із закликом дотримуватися принципу поваги до територіальної цілісності країни після рішення президента Дональда Трампа призначити спеціального посланця у Гренландії.

Трамп сказав, що США потрібна Гренландія для оборони.

