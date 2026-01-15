Новини Трамп хоче бачити Гренландію в складі США
1 170 8

Вашингтон домовився про регулярні переговори з Данією та Гренландією

Білий дім анонсував зустрічі щодо Гренландії кожні кілька тижнів

Американська адміністрація планує регулярно проводити переговори з Данією та Гренландією щодо подальших кроків у відносинах навколо острова.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві речниці Білого дому Керолайн Левітт під час пресконференції. За її словами, контакти між сторонами мають відбуватися на постійній основі в межах спеціально створеної робочої групи.

Переговори США, Данії та Гренландії

Керолайн Левітт повідомила, що за підсумками зустрічі у Білому домі сторони домовилися про створення робочої групи для технічних консультацій. До неї увійдуть представники США, Данії та Гренландії.

"На цій зустрічі обидві сторони домовилися створити робочу групу з осіб, які продовжать технічні переговори щодо угоди. Ці переговори, як мені сказали, будуть відбуватися кожні два-три тижні", — заявила речниця Білого дому.

Раніше міністр закордонних справ Данії Ларс Льокке Расмуссен визнав, що між сторонами зберігається фундаментальна незгода щодо майбутнього Гренландії, однак діалог буде продовжено.

Читайте: Порушення суверенітету Гренландії спричинить безпрецедентні ланцюгові наслідки, - Макрон

Військова присутність Європи та позиція США

Також Левітт наголосила, що рішення європейських країн направити військових до Гренландії не вплине на плани президента США Дональда Трампа щодо контролю над островом. Вона зазначила, що позиція Вашингтона залишається незмінною.

Цього тижня Німеччина, Велика Британія, Франція, Швеція та Норвегія оголосили про посилення своєї військової присутності в регіоні. Це сталося після заяв Трампа про недостатній рівень оборони острова.

"НАТО, скажіть Данії, щоб вона забиралася звідти негайно! Дві собачі упряжки не впораються. Лише США можуть", — заявив напередодні Дональд Трамп.

У відповідь уряд Гренландії повідомив про намір активніше працювати над зміцненням безпеки в межах співпраці з НАТО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США потрібна Гренландія для побудови протиракетної системи, - Трамп

Та ідіть нафіг, криси піндосівські. Тільки вмієте воювати більш слабкими
15.01.2026 23:59 Відповісти
вони і рузкіе ДУЖЕ схожі, навіть прапори в тих самих кольорах.
16.01.2026 00:00 Відповісти
Кушнер і Вітькофф будуть використані?
16.01.2026 00:23 Відповісти
Як вони думають? Чим? Адже погодились вести перемовини кожна окремо - Данія собі веде, а Гренландія окремо. Це розписатися, що вони окремі держави і Трамп буде кожного колоти окремо.
У Трампа чіткий план встигнути до виборів почати війну з Данією. Перемовини - це відтяжка часу. А там можна вибори відмінити. Казав же Маск, що це останні вибори в Америці… більше не буде їх.
16.01.2026 00:36 Відповісти
регулярно посилати повідомлення "забирайтесь з Гринландії" союзникам по НАТО
16.01.2026 00:52 Відповісти
Сцикун засцяв аятол.
16.01.2026 01:10 Відповісти
Трамп не засцяв. Просто не одержав вказівок з Кремля.
16.01.2026 01:19 Відповісти
ще місяць-другий і це все зійде на НІЩО! рівно, як і рік назад. просто в трампона було чергове сезонне загострення...
16.01.2026 05:34 Відповісти
 
 