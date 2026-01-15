Вашингтон домовився про регулярні переговори з Данією та Гренландією

Американська адміністрація планує регулярно проводити переговори з Данією та Гренландією щодо подальших кроків у відносинах навколо острова.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві речниці Білого дому Керолайн Левітт під час пресконференції. За її словами, контакти між сторонами мають відбуватися на постійній основі в межах спеціально створеної робочої групи.

Переговори США, Данії та Гренландії

Керолайн Левітт повідомила, що за підсумками зустрічі у Білому домі сторони домовилися про створення робочої групи для технічних консультацій. До неї увійдуть представники США, Данії та Гренландії.

"На цій зустрічі обидві сторони домовилися створити робочу групу з осіб, які продовжать технічні переговори щодо угоди. Ці переговори, як мені сказали, будуть відбуватися кожні два-три тижні", — заявила речниця Білого дому.

Раніше міністр закордонних справ Данії Ларс Льокке Расмуссен визнав, що між сторонами зберігається фундаментальна незгода щодо майбутнього Гренландії, однак діалог буде продовжено.

Військова присутність Європи та позиція США

Також Левітт наголосила, що рішення європейських країн направити військових до Гренландії не вплине на плани президента США Дональда Трампа щодо контролю над островом. Вона зазначила, що позиція Вашингтона залишається незмінною.

Цього тижня Німеччина, Велика Британія, Франція, Швеція та Норвегія оголосили про посилення своєї військової присутності в регіоні. Це сталося після заяв Трампа про недостатній рівень оборони острова.

"НАТО, скажіть Данії, щоб вона забиралася звідти негайно! Дві собачі упряжки не впораються. Лише США можуть", — заявив напередодні Дональд Трамп.

У відповідь уряд Гренландії повідомив про намір активніше працювати над зміцненням безпеки в межах співпраці з НАТО.

Нагадаємо, Франція відкриє своє консульство в Гренландії 6 лютого, що має посилити її дипломатичну присутність у регіоні.

