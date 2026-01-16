РУС
Вашингтон договорился о регулярных переговорах с Данией и Гренландией

Германия хочет защищать Гренландию

Американская администрация планирует регулярно проводить переговоры с Данией и Гренландией о дальнейших шагах в отношениях вокруг острова.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт во время пресс-конференции. По ее словам, контакты между сторонами должны происходить на постоянной основе в рамках специально созданной рабочей группы.

Переговоры США, Дании и Гренландии

Кэролайн Левитт сообщила, что по итогам встречи в Белом доме стороны договорились о создании рабочей группы для технических консультаций. В нее войдут представители США, Дании и Гренландии.

"На этой встрече обе стороны договорились создать рабочую группу из лиц, которые продолжат технические переговоры по соглашению. Эти переговоры, как мне сказали, будут проходить каждые две-три недели", — заявила пресс-секретарь Белого дома.

Ранее министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен признал, что между сторонами сохраняется фундаментальное несогласие относительно будущего Гренландии, однако диалог будет продолжен.

Военное присутствие Европы и позиция США

Также Левитт подчеркнула, что решение европейских стран направить военных в Гренландию не повлияет на планы президента США Дональда Трампа по контролю над островом. Она отметила, что позиция Вашингтона остается неизменной.

На этой неделе Германия, Великобритания, Франция, Швеция и Норвегия объявили об усилении своего военного присутствия в регионе. Это произошло после заявлений Трампа о недостаточном уровне обороны острова.

"НАТО, скажите Дании, чтобы она убиралась оттуда немедленно! Две собачьи упряжки не справятся. Только США могут", — заявил накануне Дональд Трамп.

В ответ правительство Гренландии сообщило о намерении активнее работать над укреплением безопасности в рамках сотрудничества с НАТО.

Гренландия (148) Дания (702) США (28987) Трамп Дональд (7479)
