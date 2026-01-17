"Гренландия не продается": в Дании прошли протесты против угроз Трампа захватить остров. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Дании тысячи людей вышли на акции протеста на фоне усиления заявлений из США о возможном установлении контроля над Гренландией.

Протесты в Дании организовали гренландские группы в сотрудничестве с неправительственной организацией. ActionAid Denmark: "Мы требуем уважения к Датскому королевству и праву Гренландии на самоопределение".

В заявлении ActionAid говорится, что протесты были намеренно спланированы так, чтобы они совпали с визитом сенаторов США в Данию.

Протестующие скандировали "Гренландия не продается" и держали плакаты с надписями "Руки прочь от Гренландии" вместе с красно-белым флагом Гренландии. Они собрались на Ратушной площади в Копенгагене, после чего двинулись к посольству США.

Журналисты Reuters, которые снимали протесты, насчитали тысячи протестующих. Представители организаторов и полиции отказались назвать свою оценку количества присутствующих людей.

Кроме Копенгагена, протесты также прошли в других городах Дании, а впоследствии должны пройти и в столице Гренландии Нууку.

