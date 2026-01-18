РУС
3 234 25

Никакие запугивания или угрозы не повлияют на нас: европейские лидеры отреагировали на пошлины Трампа из-за Гренландии

Макрон и лидеры ЕС ответили на таможенный ультиматум Трампа по Гренландии

Лидеры ЕС и Великобритании отреагировали на намерения президента США Дональда Трампа ввести пошлины на ряд европейских государств из-за их позиции относительно Гренландии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Макрон: Запугивания или угрозы не повлияют 

Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал таможенные угрозы Дональда Трампа неприемлемыми и пообещал, что европейцы отреагируют совместно и скоординированно, если они подтвердятся.

"Никакие запугивания или угрозы не смогут на нас повлиять - ни в Украине, ни в Гренландии, ни где-либо в мире, когда мы сталкиваемся с подобными ситуациями", - заявил Макрон.

По его словам, Франция привержена суверенитету и независимости наций, а также статуту ООН, который это подтверждает. Однако сейчас на карту поставлена безопасность в Арктике и на границах Европы.

"Именно по этой причине мы поддерживаем и будем поддерживать Украину, и именно по этой причине мы сформировали Коалицию желающих - ради прочного и длительного мира, для защиты этих принципов и нашей безопасности. Именно из этих соображений мы также приняли решение присоединиться к учениям, инициированным Данией в Гренландии", - добавил глава Франции.

Фон дер Ляйен: пошлины подорвут трансатлантические отношения

В свою очередь глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила, что "ЕС выражает полную солидарность с Данией и народом Гренландии".

"Пошлины подорвут трансатлантические отношения и создадут опасную нисходящую спираль. Европа останется единой, скоординированной и приверженной защите своего суверенитета", - написала глава ЕК.

Стармер: Абсолютно неправильное решение Трампа

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер назвал "абсолютно неправильным" решение президента США Дональда Трампа ввести пошлины против союзников.

"Применение пошлин в отношении союзников для обеспечения коллективной безопасности союзников НАТО является абсолютно неправильным. Мы, конечно, будем непосредственно обсуждать этот вопрос с администрацией США", - цитирует заявление Стармера BBC.

Кроме этого, глава британского правительства подчеркнул, что позиция Великобритании в отношении Гренландии очень четкая: "Это часть Королевства Дания, и ее будущее - дело гренландцев и датчан".

"Мы также четко дали понять, что безопасность в Арктике имеет значение для всего НАТО, и союзники должны вместе делать больше для противостояния угрозе со стороны России в разных частях Арктики", - добавил Стармер.

Кристерссон: Швеция не позволит себя шантажировать

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что его страна не позволит себя шантажировать.

"Только Дания и Гренландия решают вопросы, касающиеся Дании и Гренландии. Я всегда буду защищать свою страну и наших союзников", - сказал Кристерссон.

Политик добавил, что этот вопрос касается всего Европейского Союза, а Швеция уже проводит "интенсивные консультации" со странами ЕС, Норвегией и Великобританией относительно совместного ответа.

  • Напомним, что президент США Дональд Трамп анонсировал введение с 1 февраля пошлин против ряда европейских стран, которые не согласны с его позицией по Гренландии.

Топ комментарии
+21
Коли в черговий раз посланці Трампа Вітьков і Зятьков будуть на території Європи просто затримайте їх з якоюсь підозрою. Неважливо. Зробіть підставу в дусі Донні. І починайте торгівлю.
показать весь комментарий
17.01.2026 23:18 Ответить
+15
В дурці на Трампа вже давно чекають Наполеон і Гітлер.
показать весь комментарий
17.01.2026 23:17 Ответить
+14
Може, подати в суд на дименційного діда? В Гаагу. За тероризм на державному рівні.
Чи нехай винесуть припис про примусову госпіталізацію в дурку.
показать весь комментарий
17.01.2026 23:33 Ответить
Рудий ідіот весь світ на дурку перетворив , тому йому нікуди поспішати немає потреби , вистачить власного поля для гольфу , на якому йому якусь чергову медальку вручать . Раніше був "дарагой лєанід ілліч " а тепер "голден донні " ((
показать весь комментарий
17.01.2026 23:22 Ответить
От цікаво все-таки. Яким чином на його поведінку так би мовити реагує увесь штатовський бомонд, попередні президенти, віце-президенти, ветеопни конгресу, сенату, бізнесу...???
показать весь комментарий
17.01.2026 23:34 Ответить
Трампа згідно 25 поправки до Конституції США могли б піддати психіатричный перевірці, але на це повинні дати згоду віце-президент і кабінет міністрів, що дуже малоймовірно, враховуючи, що трамп набрав в своє оточення виключно підхалимів, лояльних особисто до нього.
показать весь комментарий
17.01.2026 23:45 Ответить
весь американский бомонд язык в жєпу засунул.поразительно-но факт.Бояться Рыжего. пенсии,зарплаты. сбережения,охрана,статус,не хотят терять.-Америки той уже нет.
показать весь комментарий
18.01.2026 00:29 Ответить
показать весь комментарий
18.01.2026 00:35 Ответить
Трамп із зятюхою, грають по нотам ******, який їм водить по губам, на очах усього Світу!!
показать весь комментарий
18.01.2026 00:53 Ответить
В дурці на Трампа вже давно чекають Наполеон і Гітлер. А там також повинен бути терорист )(уйло ... та тільки не його двійник.
показать весь комментарий
18.01.2026 04:06 Ответить
Шо доні послали в дупєль? Тут Данці прикалкються та хочуть трумпу відіслати нобельку по фізиці Данця Борна )))
показать весь комментарий
17.01.2026 23:30 Ответить
Вплинуть
показать весь комментарий
17.01.2026 23:35 Ответить
Руда ******, перед пуйлом хвіст підібгав, як заєць, а перед нормальними країнами розпустив як павич.
показать весь комментарий
17.01.2026 23:40 Ответить
Ніякі погрози? Ну-ну... Саме тому, ви боїтесь відправляти своїх військових для допомоги Україні зараз. Готові надіслати якийсь контингент, лише після закінчення війни і то, далеко від кордонів з рф... І лише, якщо їм не буде жодної загрози.

P.s. Такі ж "потужні", як і "лідер **********"... Лише на словах.
показать весь комментарий
17.01.2026 23:44 Ответить
хорошо то, что европейцы уже сравнивают его притязания с притязаниями ***** на Украину. может, ему и скажут, в конце концов, шо реально про него думают, не могут же норм политики без конца прыгать с погремушками вокруг этого маразматика...
показать весь комментарий
17.01.2026 23:48 Ответить
Впевнений, що якщо Трамп захопить Гренландію збройними силами США то всі ці керівники європейськіх країн вискажуть лише глибоку стурбованість і зі зброєю відстоювати суверенітет Гренландії та Данії не будуть.
показать весь комментарий
17.01.2026 23:53 Ответить
довго роздупляються. якщо не змінять принципи побудови армій, не почнуть працювати з населенням щодо захисту та військової підготовки, хйло-трамп-сі приберуть ЄС, як силу, яка заважає влаштувати поділ на трьох, по Орвелу
показать весь комментарий
18.01.2026 00:02 Ответить
П'ять країн-членів Північноатлантичного альянсу - Німеччина, Великобританія, Швеція, Норвегія, Франція - направлять своїх військових до Гренландії на тлі погроз президента США Дональда Трамп взяти острів під контроль.

Як повідомило міністерство оборони ФРН, з четверга, 15 січня, Бундесвер розгорне у Гренландії розвідувальну групу з 13 осіб, щоб "дослідити рамкові умови для можливого військового внеску на підтримку Данії у забезпеченні безпеки в регіоні", пише агентство AFP.

Швеція направить до Гренландії неназвану кількість військових. "Разом вони готуватимуть майбутні кроки в рамках данських навчань "Операція "Арктична витривалість". Швеція направляє особовий склад зі своїх Збройних сил на прохання Данії", - написав прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон на X у середу, 14 січня.

Великобританія на прохання Данії направила до Гренландії військового офіцера, який приєднається до розвідувальної групи перед запланованими навчаннями, пише агентство dpa. "Ми поділяємо занепокоєння президента Трампа щодо безпеки Крайньої Півночі. І ви бачите це як частину зусиль країн НАТО та Об'єднаних експедиційних сил (JEF) щодо посилення безпеки в Північному на Крайній Півночі", - наголосив речник Даунінг-стріт.

Президент Франції Еммануель Макрон у середу також повідомив на X, що його країна візьме участь у спільних військових навчаннях, організованих Данією в Гренландії.

Норвегія відправить двох військових до Гренландії, повідомив міністр оборони країни Торе Оншуус Сандвік в інтерв'ю виданню VG у середу. "Наразі в НАТО триває діалог щодо того, як ми можемо посилити безпеку в Арктиці, а також у районах Гренландії та навколо неї. Висновки ще не зроблені, але ми робимо оцінки в діалозі з союзниками", - сказав він.
показать весь комментарий
18.01.2026 00:02 Ответить
P.s. Тобто виходить, 2-3 десятки "військових" набереться. Навіть батальон зібрати не можуть. При цьому, вони там обіцяють якісь "гарантії" для України...
показать весь комментарий
18.01.2026 00:04 Ответить
Дядя доні-ти дурак і невиліковний долбойоб
показать весь комментарий
18.01.2026 00:07 Ответить
До імпічмента ще довго чекати, рік цілий, якщо американці не зовсім кончені і проголосують на довобировах за демократів в обидві палати. Бо зараз обидві палати у них більше схожі на палати №6, на чолі зі своїм головним пацієнтом.
показать весь комментарий
18.01.2026 00:19 Ответить
Меланья не сосе , Європе теж , дрочи
показать весь комментарий
18.01.2026 00:27 Ответить
показать весь комментарий
18.01.2026 00:28 Ответить
Швидше те б руде самозакохане падло здохло і було поховане в кремлівській стіні поруч з ******...
показать весь комментарий
18.01.2026 08:20 Ответить
 
 