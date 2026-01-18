Никакие запугивания или угрозы не повлияют на нас: европейские лидеры отреагировали на пошлины Трампа из-за Гренландии
Лидеры ЕС и Великобритании отреагировали на намерения президента США Дональда Трампа ввести пошлины на ряд европейских государств из-за их позиции относительно Гренландии.
Макрон: Запугивания или угрозы не повлияют
Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал таможенные угрозы Дональда Трампа неприемлемыми и пообещал, что европейцы отреагируют совместно и скоординированно, если они подтвердятся.
"Никакие запугивания или угрозы не смогут на нас повлиять - ни в Украине, ни в Гренландии, ни где-либо в мире, когда мы сталкиваемся с подобными ситуациями", - заявил Макрон.
По его словам, Франция привержена суверенитету и независимости наций, а также статуту ООН, который это подтверждает. Однако сейчас на карту поставлена безопасность в Арктике и на границах Европы.
"Именно по этой причине мы поддерживаем и будем поддерживать Украину, и именно по этой причине мы сформировали Коалицию желающих - ради прочного и длительного мира, для защиты этих принципов и нашей безопасности. Именно из этих соображений мы также приняли решение присоединиться к учениям, инициированным Данией в Гренландии", - добавил глава Франции.
Фон дер Ляйен: пошлины подорвут трансатлантические отношения
В свою очередь глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила, что "ЕС выражает полную солидарность с Данией и народом Гренландии".
"Пошлины подорвут трансатлантические отношения и создадут опасную нисходящую спираль. Европа останется единой, скоординированной и приверженной защите своего суверенитета", - написала глава ЕК.
Стармер: Абсолютно неправильное решение Трампа
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер назвал "абсолютно неправильным" решение президента США Дональда Трампа ввести пошлины против союзников.
"Применение пошлин в отношении союзников для обеспечения коллективной безопасности союзников НАТО является абсолютно неправильным. Мы, конечно, будем непосредственно обсуждать этот вопрос с администрацией США", - цитирует заявление Стармера BBC.
Кроме этого, глава британского правительства подчеркнул, что позиция Великобритании в отношении Гренландии очень четкая: "Это часть Королевства Дания, и ее будущее - дело гренландцев и датчан".
"Мы также четко дали понять, что безопасность в Арктике имеет значение для всего НАТО, и союзники должны вместе делать больше для противостояния угрозе со стороны России в разных частях Арктики", - добавил Стармер.
Кристерссон: Швеция не позволит себя шантажировать
Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что его страна не позволит себя шантажировать.
"Только Дания и Гренландия решают вопросы, касающиеся Дании и Гренландии. Я всегда буду защищать свою страну и наших союзников", - сказал Кристерссон.
Политик добавил, что этот вопрос касается всего Европейского Союза, а Швеция уже проводит "интенсивные консультации" со странами ЕС, Норвегией и Великобританией относительно совместного ответа.
- Напомним, что президент США Дональд Трамп анонсировал введение с 1 февраля пошлин против ряда европейских стран, которые не согласны с его позицией по Гренландии.
Як повідомило міністерство оборони ФРН, з четверга, 15 січня, Бундесвер розгорне у Гренландії розвідувальну групу з 13 осіб, щоб "дослідити рамкові умови для можливого військового внеску на підтримку Данії у забезпеченні безпеки в регіоні", пише агентство AFP.
Швеція направить до Гренландії неназвану кількість військових. "Разом вони готуватимуть майбутні кроки в рамках данських навчань "Операція "Арктична витривалість". Швеція направляє особовий склад зі своїх Збройних сил на прохання Данії", - написав прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон на X у середу, 14 січня.
Великобританія на прохання Данії направила до Гренландії військового офіцера, який приєднається до розвідувальної групи перед запланованими навчаннями, пише агентство dpa. "Ми поділяємо занепокоєння президента Трампа щодо безпеки Крайньої Півночі. І ви бачите це як частину зусиль країн НАТО та Об'єднаних експедиційних сил (JEF) щодо посилення безпеки в Північному на Крайній Півночі", - наголосив речник Даунінг-стріт.
Президент Франції Еммануель Макрон у середу також повідомив на X, що його країна візьме участь у спільних військових навчаннях, організованих Данією в Гренландії.
Норвегія відправить двох військових до Гренландії, повідомив міністр оборони країни Торе Оншуус Сандвік в інтерв'ю виданню VG у середу. "Наразі в НАТО триває діалог щодо того, як ми можемо посилити безпеку в Арктиці, а також у районах Гренландії та навколо неї. Висновки ще не зроблені, але ми робимо оцінки в діалозі з союзниками", - сказав він.