Жодні залякування чи погрози не вплинуть на нас: європейські лідери відреагували на мита Трампа через Гренландію

Макрон та лідери ЄС відповіли на митний ультиматум Трампа щодо Гренландії

Лідери ЄС та Великої Британії відреагували на наміри президента США Дональда Трампа запровадити мита на низку європейських держав через їхню позицію щодо Гренландії.

Макрон: Залякування чи погрози не вплинуть 

Президент Франції Емманюель Макрон назвав митні погрози Дональда Трампа неприйнятними та пообіцяв, що європейці відреагують спільно та скоординовано, якщо вони підтвердяться.

"Жодні залякування чи погрози не зможуть на нас вплинути - ні в Україні, ні в Гренландії, ні будь-де у світі, коли ми стикаємося з подібними ситуаціями", - заявив Макрон.

За його словами, Франція віддана суверенітету та незалежності націй, а також статуту ООН, який це підтверджує. Проте зараз на карту поставлена безпека в Арктиці та на кордонах Європи.

"Саме з цієї причини ми підтримуємо й надалі підтримуватимемо Україну, і саме з цієї причини ми сформували Коаліцію охочих - заради міцного й тривалого миру, для захисту цих принципів і нашої безпеки. Саме з цих міркувань ми також ухвалили рішення долучитися до навчань, ініційованих Данією в Гренландії", - додав очільник Франції.

Фон дер Ляєн: мита підірвуть трансатлантичні відносини

Своєю чергою голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн підтвердила, що "ЄС висловлює повну солідарність із Данією та народом Гренландії".

"Мита підірвуть трансатлантичні відносини і створять небезпечну спадну спіраль. Європа залишиться єдиною, скоординованою і прихильною до захисту свого суверенітету", - написала очільниця ЄК.

Стармер: Абсолютно неправильне рішення Трампа

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер назвав "абсолютно неправильним" рішення президента США Дональда Трампа запровадити мита проти союзників.

"Застосування мит щодо союзників для забезпечення колективної безпеки союзників НАТО є абсолютно неправильним. Ми, звичайно, будемо безпосередньо обговорювати це питання з адміністрацією США",- цитує заяву Стармера BBC.

Крім цього, глава британського уряду наголосив, що позиція Британії щодо Гренландії дуже чітка: "Це частина Королівства Данія, і її майбутнє – справа гренландців і данців".

"Ми також чітко дали зрозуміти, що безпека в Арктиці має значення для всього НАТО, і союзники повинні разом робити більше для протистояння загрозі з боку Росії в різних частинах Арктики",- додав Стармер.

Крістерссон: Швеція не дозволить себе шантажувати

Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявив, що його країна не дозволить себе шантажувати.

"Лише Данія та Гренландія вирішують питання, що стосуються Данії та Гренландії. Я завжди захищатиму свою країну та наших союзників",- сказав Крістерссон.

Політик додав, що це питання стосується всього Європейського Союзу, а Швеція вже проводить "інтенсивні консультації" з країнами ЄС, Норвегією та Великою Британією щодо спільної відповіді.

  • Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп анонсував запровадження з 1 лютого мит проти низки європейських країн, які не згодні з його позицією щодо Гренландії.

Коли в черговий раз посланці Трампа Вітьков і Зятьков будуть на території Європи просто затримайте їх з якоюсь підозрою. Неважливо. Зробіть підставу в дусі Донні. І починайте торгівлю.
17.01.2026 23:18 Відповісти
В дурці на Трампа вже давно чекають Наполеон і Гітлер.
17.01.2026 23:17 Відповісти
Може, подати в суд на дименційного діда? В Гаагу. За тероризм на державному рівні.
Чи нехай винесуть припис про примусову госпіталізацію в дурку.
17.01.2026 23:33 Відповісти
Рудий ідіот весь світ на дурку перетворив , тому йому нікуди поспішати немає потреби , вистачить власного поля для гольфу , на якому йому якусь чергову медальку вручать . Раніше був "дарагой лєанід ілліч " а тепер "голден донні " ((
17.01.2026 23:22 Відповісти
От цікаво все-таки. Яким чином на його поведінку так би мовити реагує увесь штатовський бомонд, попередні президенти, віце-президенти, ветеопни конгресу, сенату, бізнесу...???
17.01.2026 23:34 Відповісти
Трампа згідно 25 поправки до Конституції США могли б піддати психіатричный перевірці, але на це повинні дати згоду віце-президент і кабінет міністрів, що дуже малоймовірно, враховуючи, що трамп набрав в своє оточення виключно підхалимів, лояльних особисто до нього.
17.01.2026 23:45 Відповісти
весь американский бомонд язык в жєпу засунул.поразительно-но факт.Бояться Рыжего. пенсии,зарплаты. сбережения,охрана,статус,не хотят терять.-Америки той уже нет.
18.01.2026 00:29 Відповісти
Трамп із зятюхою, грають по нотам ******, який їм водить по губам, на очах усього Світу!!
18.01.2026 00:53 Відповісти
В дурці на Трампа вже давно чекають Наполеон і Гітлер. А там також повинен бути терорист )(уйло ... та тільки не його двійник.
18.01.2026 04:06 Відповісти
Шо доні послали в дупєль? Тут Данці прикалкються та хочуть трумпу відіслати нобельку по фізиці Данця Борна )))
17.01.2026 23:30 Відповісти
Вплинуть
17.01.2026 23:35 Відповісти
Руда ******, перед пуйлом хвіст підібгав, як заєць, а перед нормальними країнами розпустив як павич.
17.01.2026 23:40 Відповісти
Ніякі погрози? Ну-ну... Саме тому, ви боїтесь відправляти своїх військових для допомоги Україні зараз. Готові надіслати якийсь контингент, лише після закінчення війни і то, далеко від кордонів з рф... І лише, якщо їм не буде жодної загрози.

P.s. Такі ж "потужні", як і "лідер **********"... Лише на словах.
17.01.2026 23:44 Відповісти
хорошо то, что европейцы уже сравнивают его притязания с притязаниями ***** на Украину. может, ему и скажут, в конце концов, шо реально про него думают, не могут же норм политики без конца прыгать с погремушками вокруг этого маразматика...
17.01.2026 23:48 Відповісти
Впевнений, що якщо Трамп захопить Гренландію збройними силами США то всі ці керівники європейськіх країн вискажуть лише глибоку стурбованість і зі зброєю відстоювати суверенітет Гренландії та Данії не будуть.
17.01.2026 23:53 Відповісти
довго роздупляються. якщо не змінять принципи побудови армій, не почнуть працювати з населенням щодо захисту та військової підготовки, хйло-трамп-сі приберуть ЄС, як силу, яка заважає влаштувати поділ на трьох, по Орвелу
18.01.2026 00:02 Відповісти
П'ять країн-членів Північноатлантичного альянсу - Німеччина, Великобританія, Швеція, Норвегія, Франція - направлять своїх військових до Гренландії на тлі погроз президента США Дональда Трамп взяти острів під контроль.

Як повідомило міністерство оборони ФРН, з четверга, 15 січня, Бундесвер розгорне у Гренландії розвідувальну групу з 13 осіб, щоб "дослідити рамкові умови для можливого військового внеску на підтримку Данії у забезпеченні безпеки в регіоні", пише агентство AFP.

Швеція направить до Гренландії неназвану кількість військових. "Разом вони готуватимуть майбутні кроки в рамках данських навчань "Операція "Арктична витривалість". Швеція направляє особовий склад зі своїх Збройних сил на прохання Данії", - написав прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон на X у середу, 14 січня.

Великобританія на прохання Данії направила до Гренландії військового офіцера, який приєднається до розвідувальної групи перед запланованими навчаннями, пише агентство dpa. "Ми поділяємо занепокоєння президента Трампа щодо безпеки Крайньої Півночі. І ви бачите це як частину зусиль країн НАТО та Об'єднаних експедиційних сил (JEF) щодо посилення безпеки в Північному на Крайній Півночі", - наголосив речник Даунінг-стріт.

Президент Франції Еммануель Макрон у середу також повідомив на X, що його країна візьме участь у спільних військових навчаннях, організованих Данією в Гренландії.

Норвегія відправить двох військових до Гренландії, повідомив міністр оборони країни Торе Оншуус Сандвік в інтерв'ю виданню VG у середу. "Наразі в НАТО триває діалог щодо того, як ми можемо посилити безпеку в Арктиці, а також у районах Гренландії та навколо неї. Висновки ще не зроблені, але ми робимо оцінки в діалозі з союзниками", - сказав він.
18.01.2026 00:02 Відповісти
P.s. Тобто виходить, 2-3 десятки "військових" набереться. Навіть батальон зібрати не можуть. При цьому, вони там обіцяють якісь "гарантії" для України...
18.01.2026 00:04 Відповісти
То розвідка! В розвідку натовпом не ходять.
18.01.2026 11:24 Відповісти
Дядя доні-ти дурак і невиліковний долбойоб
18.01.2026 00:07 Відповісти
До імпічмента ще довго чекати, рік цілий, якщо американці не зовсім кончені і проголосують на довобировах за демократів в обидві палати. Бо зараз обидві палати у них більше схожі на палати №6, на чолі зі своїм головним пацієнтом.
18.01.2026 00:19 Відповісти
Дуже сумніваюся, що Донні допустить хоч якісь вибори. Руда мавпа вже пережила кошмар 2020 року, і тепер кістьми ляже, щоб цього не повторити.
Тим більше, що зараз питання стоїть ще гостріше: або назавжди з короною на троні колишніх Штатів, або за гратами, мабуть теж назавжди, бо заробило вже на багато років буцегарні, і навіть тепер кишеньковий верховний суд не дуже допоможе.
18.01.2026 11:30 Відповісти
В США не будуть жартувати з ним, з цього приводу. Армія і силовики на боці народу у США, і у випадку такої узурпаціі влади його просто доправлять одразу до в'язниці. Або буде громадянська війна, якщо прихильники трампа будуть хотіти воювати за недоумка.
18.01.2026 12:55 Відповісти
Дай Боже!
Хоча щодо армії та силовиків щось у мене є сумніви. Якщо подивитись, хто зараз на їхньому чолі.
18.01.2026 13:02 Відповісти
Меланья не сосе , Європе теж , дрочи
18.01.2026 00:27 Відповісти
Швидше те б руде самозакохане падло здохло і було поховане в кремлівській стіні поруч з ******...
18.01.2026 08:20 Відповісти
 
 