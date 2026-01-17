Жодні залякування чи погрози не вплинуть на нас: європейські лідери відреагували на мита Трампа через Гренландію

Лідери ЄС та Великої Британії відреагували на наміри президента США Дональда Трампа запровадити мита на низку європейських держав через їхню позицію щодо Гренландії.

Макрон: Залякування чи погрози не вплинуть

Президент Франції Емманюель Макрон назвав митні погрози Дональда Трампа неприйнятними та пообіцяв, що європейці відреагують спільно та скоординовано, якщо вони підтвердяться.

"Жодні залякування чи погрози не зможуть на нас вплинути - ні в Україні, ні в Гренландії, ні будь-де у світі, коли ми стикаємося з подібними ситуаціями", - заявив Макрон.

За його словами, Франція віддана суверенітету та незалежності націй, а також статуту ООН, який це підтверджує. Проте зараз на карту поставлена безпека в Арктиці та на кордонах Європи.

"Саме з цієї причини ми підтримуємо й надалі підтримуватимемо Україну, і саме з цієї причини ми сформували Коаліцію охочих - заради міцного й тривалого миру, для захисту цих принципів і нашої безпеки. Саме з цих міркувань ми також ухвалили рішення долучитися до навчань, ініційованих Данією в Гренландії", - додав очільник Франції.

Фон дер Ляєн: мита підірвуть трансатлантичні відносини

Своєю чергою голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн підтвердила, що "ЄС висловлює повну солідарність із Данією та народом Гренландії".

"Мита підірвуть трансатлантичні відносини і створять небезпечну спадну спіраль. Європа залишиться єдиною, скоординованою і прихильною до захисту свого суверенітету", - написала очільниця ЄК.

Стармер: Абсолютно неправильне рішення Трампа

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер назвав "абсолютно неправильним" рішення президента США Дональда Трампа запровадити мита проти союзників.

"Застосування мит щодо союзників для забезпечення колективної безпеки союзників НАТО є абсолютно неправильним. Ми, звичайно, будемо безпосередньо обговорювати це питання з адміністрацією США",- цитує заяву Стармера BBC.

Крім цього, глава британського уряду наголосив, що позиція Британії щодо Гренландії дуже чітка: "Це частина Королівства Данія, і її майбутнє – справа гренландців і данців".

"Ми також чітко дали зрозуміти, що безпека в Арктиці має значення для всього НАТО, і союзники повинні разом робити більше для протистояння загрозі з боку Росії в різних частинах Арктики",- додав Стармер.

Крістерссон: Швеція не дозволить себе шантажувати

Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявив, що його країна не дозволить себе шантажувати.

"Лише Данія та Гренландія вирішують питання, що стосуються Данії та Гренландії. Я завжди захищатиму свою країну та наших союзників",- сказав Крістерссон.

Політик додав, що це питання стосується всього Європейського Союзу, а Швеція вже проводить "інтенсивні консультації" з країнами ЄС, Норвегією та Великою Британією щодо спільної відповіді.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп анонсував запровадження з 1 лютого мит проти низки європейських країн, які не згодні з його позицією щодо Гренландії.

