2 846 15

[ЕС рассматривает введение тарифов против США на 93 млрд евро, - FT

Евросоюз может ввести тарифы против США

Европейский союз готовит возможные шаги в ответ на угрозы США о введении пошлин и давлении в вопросе Гренландии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале Financial Times со ссылкой на европейских чиновников.

  • По информации издания, Брюссель рассматривает варианты введения тарифов против американских товаров на сумму до 93 млрд евро или ограничения доступа компаний из США к внутреннему рынку ЕС. Такие меры могут стать ответом на заявления президента США Дональда Трампа в отношении стран НАТО, которые не поддержали его позицию по контролю над Гренландией.

Возможные экономические меры ЕС

По словам чиновников, привлеченных к подготовке решений, эти инструменты должны предоставить европейским лидерам дополнительные рычаги влияния во время переговоров с Дональдом Трампом на Всемирном экономическом форуме в Давосе. В ЕС стремятся избежать глубокого раскола в трансатлантических отношениях и в то же время продемонстрировать готовность защищать собственные интересы.

"Список тарифов был подготовлен еще в прошлом году, но его отложили, чтобы избежать полномасштабной торговой войны", – отметили источники Financial Times.

Читайте также: Послы ЕС срочно соберутся на заседание из-за заявлений Трампа о пошлинах

Также обсуждается применение так называемого инструмента противодействия принуждению, который может ограничить доступ американских компаний к рынку Евросоюза.

Политическая реакция и дальнейшие шаги

На фоне заявлений Трампа о введении пошлин против ряда европейских стран, депутаты Европарламента уже заявили о готовности приостановить одобрение торгового соглашения между ЕС и США. Кроме того, президент Европейского совета Антониу Кошта объявил о созыве внеочередного заседания Европейского совета для координации дальнейших действий.

Ожидается, что главы государств и правительств стран ЕС в ближайшее время обсудят дальнейшую реакцию на действия Вашингтона и риски для единства НАТО.

Топ комментарии
+6
Это не мечта. Это продуманный план кремля. Который помогает реализывать путину рыжий задроч трамп!

19.01.2026 04:13 Ответить
+4
а що сша захищає європу? щось не замітив такого....
американські недовояки в європі захищають В ПЕРШУ ЧЕРГУ сша!!!! а не якусь там європу...

19.01.2026 01:53 Ответить
+3
Логічно. Нафту, газ і кукурудзу можна купити у кого завгодно. А більше США нічого цінного для ЄС не виробляють.

19.01.2026 01:29 Ответить
Логічно. Нафту, газ і кукурудзу можна купити у кого завгодно. А більше США нічого цінного для ЄС не виробляють.

19.01.2026 01:29 Ответить
так если нафту и газ не покупать у американцев то тогда европа должна сама себя защищать

19.01.2026 01:38 Ответить
а що сша захищає європу? щось не замітив такого....
американські недовояки в європі захищають В ПЕРШУ ЧЕРГУ сша!!!! а не якусь там європу...

19.01.2026 01:53 Ответить
То нехай виводять контингент з Європи?

19.01.2026 01:58 Ответить
А навіщо цей контингент для ЄС, якщо він не буде її захищати?

19.01.2026 09:21 Ответить
Зброю наприклад.Відмовляться від F-35?Більшісить зброї в Європі з США в Європі.А це 65 відсотків.От завтра США виведе 100 тисячний контингет і що буде?

19.01.2026 01:43 Ответить
будет Вильнюс за пол дня

19.01.2026 01:55 Ответить
Всі новітні технології йдуть з США.

19.01.2026 03:55 Ответить
Мечта Путина - НАТО начинает распри и чуть ли не воюет с друг другом. А тем временем Россия и Китай и все их союзники усиливаются.

19.01.2026 01:46 Ответить
Это не мечта. Это продуманный план кремля. Который помогает реализывать путину рыжий задроч трамп!

19.01.2026 04:13 Ответить
Оч. похож на краснова...

19.01.2026 09:19 Ответить
Правильно матушка Европа! Скрути нос дяде Сэму! Да побольней!

19.01.2026 04:11 Ответить
В цю гру можна грати вдвох )

19.01.2026 05:15 Ответить
Подальші кроки, готують, розглядає варіанти і так далі і тому подібне і так безкінечну кількість раз

19.01.2026 08:02 Ответить
Посварити Європу з зса, це чий план?

19.01.2026 09:20 Ответить
 
 