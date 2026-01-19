[ЕС рассматривает введение тарифов против США на 93 млрд евро, - FT

Европейский союз готовит возможные шаги в ответ на угрозы США о введении пошлин и давлении в вопросе Гренландии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале Financial Times со ссылкой на европейских чиновников.

По информации издания, Брюссель рассматривает варианты введения тарифов против американских товаров на сумму до 93 млрд евро или ограничения доступа компаний из США к внутреннему рынку ЕС. Такие меры могут стать ответом на заявления президента США Дональда Трампа в отношении стран НАТО, которые не поддержали его позицию по контролю над Гренландией.

Возможные экономические меры ЕС

По словам чиновников, привлеченных к подготовке решений, эти инструменты должны предоставить европейским лидерам дополнительные рычаги влияния во время переговоров с Дональдом Трампом на Всемирном экономическом форуме в Давосе. В ЕС стремятся избежать глубокого раскола в трансатлантических отношениях и в то же время продемонстрировать готовность защищать собственные интересы.

"Список тарифов был подготовлен еще в прошлом году, но его отложили, чтобы избежать полномасштабной торговой войны", – отметили источники Financial Times.

Также обсуждается применение так называемого инструмента противодействия принуждению, который может ограничить доступ американских компаний к рынку Евросоюза.

Политическая реакция и дальнейшие шаги

На фоне заявлений Трампа о введении пошлин против ряда европейских стран, депутаты Европарламента уже заявили о готовности приостановить одобрение торгового соглашения между ЕС и США. Кроме того, президент Европейского совета Антониу Кошта объявил о созыве внеочередного заседания Европейского совета для координации дальнейших действий.

Ожидается, что главы государств и правительств стран ЕС в ближайшее время обсудят дальнейшую реакцию на действия Вашингтона и риски для единства НАТО.