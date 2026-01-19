[ЕС рассматривает введение тарифов против США на 93 млрд евро, - FT
Европейский союз готовит возможные шаги в ответ на угрозы США о введении пошлин и давлении в вопросе Гренландии.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале Financial Times со ссылкой на европейских чиновников.
- По информации издания, Брюссель рассматривает варианты введения тарифов против американских товаров на сумму до 93 млрд евро или ограничения доступа компаний из США к внутреннему рынку ЕС. Такие меры могут стать ответом на заявления президента США Дональда Трампа в отношении стран НАТО, которые не поддержали его позицию по контролю над Гренландией.
Возможные экономические меры ЕС
По словам чиновников, привлеченных к подготовке решений, эти инструменты должны предоставить европейским лидерам дополнительные рычаги влияния во время переговоров с Дональдом Трампом на Всемирном экономическом форуме в Давосе. В ЕС стремятся избежать глубокого раскола в трансатлантических отношениях и в то же время продемонстрировать готовность защищать собственные интересы.
"Список тарифов был подготовлен еще в прошлом году, но его отложили, чтобы избежать полномасштабной торговой войны", – отметили источники Financial Times.
Также обсуждается применение так называемого инструмента противодействия принуждению, который может ограничить доступ американских компаний к рынку Евросоюза.
Политическая реакция и дальнейшие шаги
На фоне заявлений Трампа о введении пошлин против ряда европейских стран, депутаты Европарламента уже заявили о готовности приостановить одобрение торгового соглашения между ЕС и США. Кроме того, президент Европейского совета Антониу Кошта объявил о созыве внеочередного заседания Европейского совета для координации дальнейших действий.
Ожидается, что главы государств и правительств стран ЕС в ближайшее время обсудят дальнейшую реакцию на действия Вашингтона и риски для единства НАТО.
- Напомним, ранее мы писали, что Вашингтон опроверг слухи о возможном выходе из НАТО на фоне споров из-за Гренландии.
американські недовояки в європі захищають В ПЕРШУ ЧЕРГУ сша!!!! а не якусь там європу...