Вашингтон опроверг слухи о возможном выходе из НАТО
Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Соединенные Штаты останутся в составе Североатлантического альянса, несмотря на дискуссии вокруг роли НАТО и ситуации с Гренландией.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в интервью Бессента телеканалу NBC News, которое вышло в эфир в воскресенье, 18 января.
- Во время разговора министр избежал прямого ответа на вопрос, что важнее для национальной безопасности США — НАТО или Гренландия. В то же время он подчеркнул, что противопоставлять эти вопросы между собой — ошибочный подход.
Формат "или-или" - неправильно
Скотт Бессент заверил, что участие США в Альянсе остается неизменным. По его словам, членство в НАТО является важным элементом международной безопасности, а спекуляции о возможном выходе Соединенных Штатов не соответствуют официальной позиции Вашингтона.
"США останутся частью НАТО. Ставить вопрос безопасности в формате "или-или" — неправильно", — заявил Бессент.
На фоне этого он выразил уверенность, что европейские партнеры в конечном итоге поймут возможные выгоды для всех сторон в случае изменения статуса Гренландии, не прибегая к прямым сравнениям с действиями России в Крыму.
Реакция союзников и политический контекст
Заявления американского министра прозвучали на фоне острой дискуссии в США и Европе. Некоторые демократы предупреждают, что любые силовые или принудительные действия в отношении Гренландии могут подорвать единство Альянса. Дополнительную напряженность создает инициатива конгрессмена Томаса Масси, который ранее внес законопроект о возможном выходе США из НАТО.
Европейские лидеры также критически отреагировали на риторику вокруг Гренландии. В частности, премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что гипотетическое вмешательство США могло бы нанести серьезный ущерб НАТО и сыграть на руку Кремлю.
Ситуацию осложняют и таможенные ограничения, введенные Вашингтоном против ряда европейских стран, которые уже называют фактором давления на трансатлантические отношения.
Трампісти роблять спробу "постригти" Данію, і всю Європу, в інтересах Трампа, та його оточення, не звертаючи увагу на те, що цим вони підривають підвалини міжнародної діяльності та безпеки США...
там зять трампа может что-то говорить и к нему прислушиваются потому, что близок к телу ржавого