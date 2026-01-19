Вашингтон опроверг слухи о возможном выходе из НАТО

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Соединенные Штаты останутся в составе Североатлантического альянса, несмотря на дискуссии вокруг роли НАТО и ситуации с Гренландией.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в интервью Бессента телеканалу NBC News, которое вышло в эфир в воскресенье, 18 января.

Во время разговора министр избежал прямого ответа на вопрос, что важнее для национальной безопасности США — НАТО или Гренландия. В то же время он подчеркнул, что противопоставлять эти вопросы между собой — ошибочный подход.

Формат "или-или" - неправильно

Скотт Бессент заверил, что участие США в Альянсе остается неизменным. По его словам, членство в НАТО является важным элементом международной безопасности, а спекуляции о возможном выходе Соединенных Штатов не соответствуют официальной позиции Вашингтона.

"США останутся частью НАТО. Ставить вопрос безопасности в формате "или-или" — неправильно", — заявил Бессент.

На фоне этого он выразил уверенность, что европейские партнеры в конечном итоге поймут возможные выгоды для всех сторон в случае изменения статуса Гренландии, не прибегая к прямым сравнениям с действиями России в Крыму.

Реакция союзников и политический контекст

Заявления американского министра прозвучали на фоне острой дискуссии в США и Европе. Некоторые демократы предупреждают, что любые силовые или принудительные действия в отношении Гренландии могут подорвать единство Альянса. Дополнительную напряженность создает инициатива конгрессмена Томаса Масси, который ранее внес законопроект о возможном выходе США из НАТО.

Европейские лидеры также критически отреагировали на риторику вокруг Гренландии. В частности, премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что гипотетическое вмешательство США могло бы нанести серьезный ущерб НАТО и сыграть на руку Кремлю.

Ситуацию осложняют и таможенные ограничения, введенные Вашингтоном против ряда европейских стран, которые уже называют фактором давления на трансатлантические отношения.