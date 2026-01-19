РУС
Вашингтон опроверг слухи о возможном выходе из НАТО

США остаются в НАТО

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Соединенные Штаты останутся в составе Североатлантического альянса, несмотря на дискуссии вокруг роли НАТО и ситуации с Гренландией.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в интервью Бессента телеканалу NBC News, которое вышло в эфир в воскресенье, 18 января.

  • Во время разговора министр избежал прямого ответа на вопрос, что важнее для национальной безопасности США — НАТО или Гренландия. В то же время он подчеркнул, что противопоставлять эти вопросы между собой — ошибочный подход.

Формат "или-или" - неправильно

Скотт Бессент заверил, что участие США в Альянсе остается неизменным. По его словам, членство в НАТО является важным элементом международной безопасности, а спекуляции о возможном выходе Соединенных Штатов не соответствуют официальной позиции Вашингтона.

"США останутся частью НАТО. Ставить вопрос безопасности в формате "или-или" — неправильно", — заявил Бессент.

На фоне этого он выразил уверенность, что европейские партнеры в конечном итоге поймут возможные выгоды для всех сторон в случае изменения статуса Гренландии, не прибегая к прямым сравнениям с действиями России в Крыму.

Реакция союзников и политический контекст

Заявления американского министра прозвучали на фоне острой дискуссии в США и Европе. Некоторые демократы предупреждают, что любые силовые или принудительные действия в отношении Гренландии могут подорвать единство Альянса. Дополнительную напряженность создает инициатива конгрессмена Томаса Масси, который ранее внес законопроект о возможном выходе США из НАТО.

Европейские лидеры также критически отреагировали на риторику вокруг Гренландии. В частности, премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что гипотетическое вмешательство США могло бы нанести серьезный ущерб НАТО и сыграть на руку Кремлю.

Ситуацию осложняют и таможенные ограничения, введенные Вашингтоном против ряда европейских стран, которые уже называют фактором давления на трансатлантические отношения.

Автор: 

Гренландия (157) НАТО (10612) США (29005)
Ніколи Штати з НАТО не вийдуть.
19.01.2026 00:00 Ответить
Хитрий Вашингтон хоче щоб це НАТО напало на Гренландію.
19.01.2026 00:11 Ответить
У фільмі "Кавказька полонянка" , Гайдая, з"явився крилатий вислів, який ще в радянські часи став "мемом": "Не надо путать собственный карман, с государственным...".
Трампісти роблять спробу "постригти" Данію, і всю Європу, в інтересах Трампа, та його оточення, не звертаючи увагу на те, що цим вони підривають підвалини міжнародної діяльності та безпеки США...
19.01.2026 01:00 Ответить
Яке відношення має Міністр фінансів до НАТО?
19.01.2026 00:12 Ответить
Це - цирк. А в цирку можливо все.
19.01.2026 00:15 Ответить
Розмова з собою-психічний розлад
19.01.2026 01:19 Ответить
так в белом доме ** а нулись.

там зять трампа может что-то говорить и к нему прислушиваются потому, что близок к телу ржавого
19.01.2026 01:05 Ответить
Ну все , тепер можна спати спокійно , НАТО єдиний як ніколи .... аж поки трумп не прокинеться ((
19.01.2026 02:38 Ответить
и как трампанутые себе это представляют???убогие
19.01.2026 08:06 Ответить
 
 