Каллас отреагировала на таможенные угрозы Трампа: Споры между союзниками играют на руку РФ и Китаю
Именно Россия и Китай выиграют от разногласий между западными союзниками.
Об этом в соцсети Х написала глава дипломатии ЕС Кая Каллас, реагируя на возможное введение Соединенными Штатами пошлин против ряда европейских государств из-за их позиции по Гренландии, информирует Цензор.НЕТ.
Каллас предостерегла от введения пошлин
"Китай и Россия, наверное, радуются в эти дни. Именно они получают выгоду от раздора среди союзников. Если безопасность Гренландии окажется под угрозой, мы можем решить это в рамках НАТО", - считает топ-дипломат.
Каллас убеждена, что пошлины рискуют сделать как Европу, так и Соединенные Штаты беднее и подорвать общее экономическое процветание.
"Мы не можем позволить нашему спору отвлекать нас от главной задачи – помощи в прекращении войны России против Украины", – добавила глава дипломатии ЕС.
Трамп вводит новые пошлины против Европы
- Напомним, что президент США Дональд Трамп анонсировал введение с 1 февраля пошлин против ряда европейских стран, которые не согласны с его позицией по Гренландии.
- Лидеры ЕС и Великобритании отреагировали на намерения президента США Дональда Трампа ввести пошлины на ряд европейских государств из-за их позиции по Гренландии.
- В воскресенье, 18 января, послы стран-членов Европейского Союза соберутся на внеочередное заседание для обсуждения заявления президента США Дональда Трампа о введении новых пошлин против ряда европейских государств.
https://www.unian.ua/world/kitay-i-kanada-ogolosili-pro-strategichne-partnerstvo-shcho-peredbachaye-ugoda-13258575.html?_gl=1*1ttcjm8*_ga*MTYyMDMwMDY0LjE3NjMzODA0ODc.*_ga_TECJ2YKWSJ*czE3Njg3MTE3NjEkbzckZzAkdDE3Njg3MTE3NjEkajYwJGwwJGgw*_ga_DENC12J6P3*czE3Njg3MTE3NjEkbzckZzAkdDE3Njg3MTE3NjEkajYwJGwwJGgxMzg5MjE5ODA1 Канада і Китай оголошують про нове стратегічне партнерство, у рамках якого Оттава знизить мита на деякі китайські електромобілі, а Пекін зробить те саме для канадських продуктів з каноли.
Тарифи, які погрожував ввести Трамп, ймовірно, були б запроваджені відповідно до Закону про міжнародні надзвичайні економічні повноваження - закону, на який Трамп посилався в попередніх виконавчих указах, що окреслювали мита, використовувані для того, щоб підкорити країни своїй волі.
Очікується, що Верховний суд винесе рішення в найближчі тижні щодо того, чи може Трамп використовувати надзвичайні повноваження, надані Законом про міжнародні надзвичайні економічні повноваження, для введення тарифів. Судді, за всіма ознаками, ставляться скептично до використання цієї закону адміністрацією Трампа, оскільки в ньому немає жодної згадки про мита.
Якщо Трамп не зможе використати надзвичайні повноваження для введення тарифів, у нього є інші закони, які він міг би застосувати, але вони, як правило, обмежені за обсягом і тривалістю дії. Це може обмежити корисність тарифів як засобу тиску на інші країни, щоб змусити їх дати Трампу те, чого він хоче - наприклад, Ґренландію.
І поки у Трампа це буде виходити, його в США не зупинять.
Аналогічно і в РФ, поки путін наступає і захоплює нові землі, населення буде терпіти втрати військових РФ і зубожіння із -за війни.