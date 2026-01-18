Каллас отреагировала на таможенные угрозы Трампа: Споры между союзниками играют на руку РФ и Китаю

Именно Россия и Китай выиграют от разногласий между западными союзниками.

Об этом в соцсети Х написала глава дипломатии ЕС Кая Каллас, реагируя на возможное введение Соединенными Штатами пошлин против ряда европейских государств из-за их позиции по Гренландии, информирует Цензор.НЕТ.

Каллас предостерегла от введения пошлин

"Китай и Россия, наверное, радуются в эти дни. Именно они получают выгоду от раздора среди союзников. Если безопасность Гренландии окажется под угрозой, мы можем решить это в рамках НАТО", - считает топ-дипломат.

Каллас убеждена, что пошлины рискуют сделать как Европу, так и Соединенные Штаты беднее и подорвать общее экономическое процветание.

"Мы не можем позволить нашему спору отвлекать нас от главной задачи – помощи в прекращении войны России против Украины", – добавила глава дипломатии ЕС.

Трамп вводит новые пошлины против Европы

Напомним, что президент США Дональд Трамп анонсировал введение с 1 февраля пошлин против ряда европейских стран, которые не согласны с его позицией по Гренландии.

Лидеры ЕС и Великобритании отреагировали на намерения президента США Дональда Трампа ввести пошлины на ряд европейских государств из-за их позиции по Гренландии.

В воскресенье, 18 января, послы стран-членов Европейского Союза соберутся на внеочередное заседание для обсуждения заявления президента США Дональда Трампа о введении новых пошлин против ряда европейских государств.

