Послы ЕС срочно соберутся на заседание из-за заявлений Трампа о пошлинах

Послы ЕС срочно соберутся из-за торговых угроз Трампа

В воскресенье, 18 января, послы стран-членов Европейского Союза соберутся на внеочередное заседание для обсуждения заявления президента США Дональда Трампа о введении новых пошлин против ряда европейских государств.

Об этом "Суспільному" сообщили в кипрском председательстве Совета Евросоюза, информирует Цензор.НЕТ.

Послы соберутся на срочное заседание

"После недавнего объявления США на завтрашний день было созвано внеочередное заседание послов. Встреча состоится в ограниченном формате, то есть без гаджетов", - заявили в кипрском председательстве.

Трамп вводит новые пошлины против Европы

  • Напомним, что президент США Дональд Трамп анонсировал введение с 1 февраля пошлин против ряда европейских стран, которые не согласны с его позицией по Гренландии.
  • Лидеры ЕС и Великобритании отреагировали на намерения президента США Дональда Трампа ввести пошлины на ряд европейских государств из-за их позиции по Гренландии.

+7
Коаліція занекоєних? Глибоко стурбованих?
Імпотенти, розчехляйтеся, бо скоро буде пізно
18.01.2026 00:54 Ответить
+4
Коалiцiю рiшуче стурбованних
18.01.2026 00:33 Ответить
+3
Нехай створять коаліцію сміливих або смішних
18.01.2026 00:31 Ответить
Хрін ти вгадав , тепер всю торгівлю ЄС із США спрямуємо через Україну , нам донні мита не ввів ((
показать весь комментарий
18.01.2026 00:35 Ответить
Зібраних
показать весь комментарий
18.01.2026 01:23 Ответить
Божечки, це так потужно..я аж плачу
показать весь комментарий
18.01.2026 00:37 Ответить
Коаліція обісраних імпотентних куколдів, так краще звучить.
показать весь комментарий
18.01.2026 01:38 Ответить
Видається, що теперішня ескалація недружніх дій Америки щодо своїх європейських союзників по НАТО під приводом зазіхань на Гренландію, зумовлена не безпековими факторами і не суперамбіціями Тромба увійти в історію примножувачем території США.
Головний мотив Тромба - це виконання його обіцянки, даній ******* в Анкориджі на Алясці, про примушування України до капітуляції перед пітьмою. ЧОму наразі найбільше заважають ті європейські держави, якмх Тромб і вніс у свій "чорний список", обклавши тарифами.
Тож, призначення цієї історії з Гренландією - змусити європейські країни, які є найбільшими донорами військової й фінансової допомоги Україні, відмовитись від такої.
Що за задумом тромбо-хуйла дасть змогу добитись своєї мети найближчим часом.
І каталізатором цього процесу є близькість передвиборчої кампанії із перевиборів у Конгрес США, на яких очікується цілковита перемога демпів над респами і тотальна поразка політики Тромба. Після чого він перетвориться з монстра на "кульгаву качку" під постійним страхом імпічменту. І йому вже буде не до України.
показать весь комментарий
18.01.2026 01:46 Ответить
Прикольно.
Всередині нато вже йдуть економічні війни, можливі навіть напади ( "сво") чи холодна війна .
А Найпотужний Потужник розказує в монітор ( широким писком) що "нам" дадуть 800 ПотужЛ'ярдів на відбудову...
Цирк захопив цілу країну
показать весь комментарий
18.01.2026 02:05 Ответить
...цілий світ, так більше реалістичніше
показать весь комментарий
18.01.2026 04:17 Ответить
Як бачите ваші регулярні поїздки до Тромба і постійні заглядування йому в шоколадне віко а також венесуельську дебілку яка віддала Тромбу премію міру нідочого хорошого не призвели. Бо шизоїда і маніяка не можна задобрити. Ви придурки своїм лобизанням тільки розпалили в нього ще більший апетит. Те ж саме ви придурки робите з ****** намагаючиь йому догодити. Маніяка і гопніка потрібно з самого початку лупити по голові а не домовлятися з ним і піддакувати йому. Це вам скаже любий нормальний психолог.
показать весь комментарий
18.01.2026 02:43 Ответить
Невже перестануть називати Трампона "татусем"?
показать весь комментарий
18.01.2026 04:54 Ответить
 
 