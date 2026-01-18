Послы ЕС срочно соберутся на заседание из-за заявлений Трампа о пошлинах
В воскресенье, 18 января, послы стран-членов Европейского Союза соберутся на внеочередное заседание для обсуждения заявления президента США Дональда Трампа о введении новых пошлин против ряда европейских государств.
Об этом "Суспільному" сообщили в кипрском председательстве Совета Евросоюза, информирует Цензор.НЕТ.
Послы соберутся на срочное заседание
"После недавнего объявления США на завтрашний день было созвано внеочередное заседание послов. Встреча состоится в ограниченном формате, то есть без гаджетов", - заявили в кипрском председательстве.
Трамп вводит новые пошлины против Европы
- Напомним, что президент США Дональд Трамп анонсировал введение с 1 февраля пошлин против ряда европейских стран, которые не согласны с его позицией по Гренландии.
- Лидеры ЕС и Великобритании отреагировали на намерения президента США Дональда Трампа ввести пошлины на ряд европейских государств из-за их позиции по Гренландии.
Імпотенти, розчехляйтеся, бо скоро буде пізно
Головний мотив Тромба - це виконання його обіцянки, даній ******* в Анкориджі на Алясці, про примушування України до капітуляції перед пітьмою. ЧОму наразі найбільше заважають ті європейські держави, якмх Тромб і вніс у свій "чорний список", обклавши тарифами.
Тож, призначення цієї історії з Гренландією - змусити європейські країни, які є найбільшими донорами військової й фінансової допомоги Україні, відмовитись від такої.
Що за задумом тромбо-хуйла дасть змогу добитись своєї мети найближчим часом.
І каталізатором цього процесу є близькість передвиборчої кампанії із перевиборів у Конгрес США, на яких очікується цілковита перемога демпів над респами і тотальна поразка політики Тромба. Після чого він перетвориться з монстра на "кульгаву качку" під постійним страхом імпічменту. І йому вже буде не до України.
Всередині нато вже йдуть економічні війни, можливі навіть напади ( "сво") чи холодна війна .
А Найпотужний Потужник розказує в монітор ( широким писком) що "нам" дадуть 800 ПотужЛ'ярдів на відбудову...
Цирк захопив цілу країну