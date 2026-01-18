Послы ЕС срочно соберутся на заседание из-за заявлений Трампа о пошлинах

В воскресенье, 18 января, послы стран-членов Европейского Союза соберутся на внеочередное заседание для обсуждения заявления президента США Дональда Трампа о введении новых пошлин против ряда европейских государств.

Об этом "Суспільному" сообщили в кипрском председательстве Совета Евросоюза, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Послы соберутся на срочное заседание

"После недавнего объявления США на завтрашний день было созвано внеочередное заседание послов. Встреча состоится в ограниченном формате, то есть без гаджетов", - заявили в кипрском председательстве.

Трамп вводит новые пошлины против Европы

Напомним, что президент США Дональд Трамп анонсировал введение с 1 февраля пошлин против ряда европейских стран, которые не согласны с его позицией по Гренландии.

Лидеры ЕС и Великобритании отреагировали на намерения президента США Дональда Трампа ввести пошлины на ряд европейских государств из-за их позиции по Гренландии.

Читайте также: Никакие запугивания или угрозы не повлияют на нас: европейские лидеры отреагировали на пошлины Трампа из-за Гренландии