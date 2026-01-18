Посли ЄС терміново зберуться на засідання через заяви Трампа щодо мит
У неділю,18 січня, посли країн-членів Європейського Союзу зберуться на позачергове засідання для обговорення заяви президента США Дональда Трампа про запровадження нових мит проти низки європейських держав.
Про це "Суспільному" повідомили в Кіпрському головуванні Ради Євросоюзу, інформує Цензор.НЕТ.
Посли зберуться на термінове засідання
"Після нещодавнього оголошення США на завтрашній день було скликано позачергове засідання послів. Зустріч відбудеться в обмеженому форматі, тобто без ґаджетів",- заявили в Кіпрському головуванні.
Трамп запроваджує нові мита проти Європи
- Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп анонсував запровадження з 1 лютого мит проти низки європейських країн, які не згодні з його позицією щодо Гренландії.
- Лідери ЄС та Великої Британії відреагували на наміри президента США Дональда Трампа запровадити мита на низку європейських держав через їхню позицію щодо Гренландії.
Імпотенти, розчехляйтеся, бо скоро буде пізно
Головний мотив Тромба - це виконання його обіцянки, даній ******* в Анкориджі на Алясці, про примушування України до капітуляції перед пітьмою. ЧОму наразі найбільше заважають ті європейські держави, якмх Тромб і вніс у свій "чорний список", обклавши тарифами.
Тож, призначення цієї історії з Гренландією - змусити європейські країни, які є найбільшими донорами військової й фінансової допомоги Україні, відмовитись від такої.
Що за задумом тромбо-хуйла дасть змогу добитись своєї мети найближчим часом.
І каталізатором цього процесу є близькість передвиборчої кампанії із перевиборів у Конгрес США, на яких очікується цілковита перемога демпів над респами і тотальна поразка політики Тромба. Після чого він перетвориться з монстра на "кульгаву качку" під постійним страхом імпічменту. І йому вже буде не до України.
Всередині нато вже йдуть економічні війни, можливі навіть напади ( "сво") чи холодна війна .
А Найпотужний Потужник розказує в монітор ( широким писком) що "нам" дадуть 800 ПотужЛ'ярдів на відбудову...
Цирк захопив цілу країну
Що ми і маємо сьогодні. Аж двох таких!