Посли ЄС терміново зберуться на засідання через заяви Трампа щодо мит

У неділю,18 січня, посли країн-членів Європейського Союзу зберуться на позачергове засідання для обговорення заяви президента США Дональда Трампа про запровадження нових мит проти низки європейських держав.

Про це "Суспільному" повідомили в Кіпрському головуванні Ради Євросоюзу, інформує Цензор.НЕТ.

"Після нещодавнього оголошення США на завтрашній день було скликано позачергове засідання послів. Зустріч відбудеться в обмеженому форматі, тобто без ґаджетів",- заявили в Кіпрському головуванні.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп анонсував запровадження з 1 лютого мит проти низки європейських країн, які не згодні з його позицією щодо Гренландії.

Лідери ЄС та Великої Британії відреагували на наміри президента США Дональда Трампа запровадити мита на низку європейських держав через їхню позицію щодо Гренландії.

Читайте також: Жодні залякування чи погрози не вплинуть на нас: європейські лідери відреагували на мита Трампа через Гренландію