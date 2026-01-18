Посли ЄС терміново зберуться на засідання через заяви Трампа щодо мит

Посли ЄС терміново зберуться через торгові погрози Трампа

У неділю,18 січня, посли країн-членів Європейського Союзу зберуться на позачергове засідання для обговорення заяви президента США Дональда Трампа про запровадження нових мит проти низки європейських держав.

Про це "Суспільному" повідомили в Кіпрському головуванні Ради Євросоюзу, інформує Цензор.НЕТ.

Посли зберуться на термінове засідання

"Після нещодавнього оголошення США на завтрашній день було скликано позачергове засідання послів. Зустріч відбудеться в обмеженому форматі, тобто без ґаджетів",- заявили в Кіпрському головуванні.

Трамп запроваджує нові мита проти Європи

  • Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп анонсував запровадження з 1 лютого мит проти низки європейських країн, які не згодні з його позицією щодо Гренландії.
  • Лідери ЄС та Великої Британії відреагували на наміри президента США Дональда Трампа запровадити мита на низку європейських держав через їхню позицію щодо Гренландії.

Читайте також: Жодні залякування чи погрози не вплинуть на нас: європейські лідери відреагували на мита Трампа через Гренландію

Топ коментарі
+10
Коаліція занекоєних? Глибоко стурбованих?
Імпотенти, розчехляйтеся, бо скоро буде пізно
18.01.2026 00:54 Відповісти
+8
Коалiцiю рiшуче стурбованних
18.01.2026 00:33 Відповісти
+6
Нехай створять коаліцію сміливих або смішних
18.01.2026 00:31 Відповісти
Нехай створять коаліцію сміливих або смішних
18.01.2026 00:31 Відповісти
Коалiцiю рiшуче стурбованних
показати весь коментар
18.01.2026 00:33 Відповісти
Хрін ти вгадав , тепер всю торгівлю ЄС із США спрямуємо через Україну , нам донні мита не ввів ((
18.01.2026 00:35 Відповісти
Зібраних
18.01.2026 01:23 Відповісти
Божечки, це так потужно..я аж плачу
18.01.2026 00:37 Відповісти
Коаліція занекоєних? Глибоко стурбованих?
Імпотенти, розчехляйтеся, бо скоро буде пізно
18.01.2026 00:54 Відповісти
Коаліція обісраних імпотентних куколдів, так краще звучить.
18.01.2026 01:38 Відповісти
Видається, що теперішня ескалація недружніх дій Америки щодо своїх європейських союзників по НАТО під приводом зазіхань на Гренландію, зумовлена не безпековими факторами і не суперамбіціями Тромба увійти в історію примножувачем території США.
Головний мотив Тромба - це виконання його обіцянки, даній ******* в Анкориджі на Алясці, про примушування України до капітуляції перед пітьмою. ЧОму наразі найбільше заважають ті європейські держави, якмх Тромб і вніс у свій "чорний список", обклавши тарифами.
Тож, призначення цієї історії з Гренландією - змусити європейські країни, які є найбільшими донорами військової й фінансової допомоги Україні, відмовитись від такої.
Що за задумом тромбо-хуйла дасть змогу добитись своєї мети найближчим часом.
І каталізатором цього процесу є близькість передвиборчої кампанії із перевиборів у Конгрес США, на яких очікується цілковита перемога демпів над респами і тотальна поразка політики Тромба. Після чого він перетвориться з монстра на "кульгаву качку" під постійним страхом імпічменту. І йому вже буде не до України.
18.01.2026 01:46 Відповісти
Прикольно.
Всередині нато вже йдуть економічні війни, можливі навіть напади ( "сво") чи холодна війна .
А Найпотужний Потужник розказує в монітор ( широким писком) що "нам" дадуть 800 ПотужЛ'ярдів на відбудову...
Цирк захопив цілу країну
18.01.2026 02:05 Відповісти
...цілий світ, так більше реалістичніше
18.01.2026 04:17 Відповісти
Як бачите ваші регулярні поїздки до Тромба і постійні заглядування йому в шоколадне віко а також венесуельську дебілку яка віддала Тромбу премію міру нідочого хорошого не призвели. Бо шизоїда і маніяка не можна задобрити. Ви придурки своїм лобизанням тільки розпалили в нього ще більший апетит. Те ж саме ви придурки робите з ****** намагаючиь йому догодити. Маніяка і гопніка потрібно з самого початку лупити по голові а не домовлятися з ним і піддакувати йому. Це вам скаже любий нормальний психолог.
18.01.2026 02:43 Відповісти
А ще у 60-ті роки минулого століття брати Стругацькі попереджали, що "кадавра, повністю задоволеного" задовольнити неможливо, бо він буде бажати все більше і більше, "поки не зверне простір і не зупинить час".
Що ми і маємо сьогодні. Аж двох таких!
18.01.2026 11:37 Відповісти
Невже перестануть називати Трампона "татусем"?
18.01.2026 04:54 Відповісти
Європейська Солідарність.
18.01.2026 09:02 Відповісти
А тут мантра що всі проблеми Європи має вирішувати США не спрацює . На інше цих недолугих невистачіть .
18.01.2026 10:33 Відповісти
 
 