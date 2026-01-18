Каллас відреагувала на митні погрози Трампа: Суперечки між союзниками грають на користь РФ та Китаю

Каллас: Митна війна між США та ЄС грає на користь Росії та Китаю

Саме Росія і Китай виграють від розбіжностей між західними союзниками.

Про це в соцмережі Х написала глава дипломатії ЄС Кая Каллас, реагуючи на можливе запровадження Сполученими Штатами мит проти низки європейських держав через їхню позицію щодо Гренландії, інформує Цензор.НЕТ.

Каллас застерегла від запровадження мит

"Китай і Росія, напевно, радіють у ці дні. Саме вони отримують вигоду від розбрату серед союзників. Якщо безпека Гренландії опиниться під загрозою, ми можемо вирішити це в межах НАТО", - вважає топдипломатка.

Каллас переконана, що мита ризикують зробити як Європу, так і Сполучені Штати біднішими та підірвати спільне економічне процвітання.

"Ми не можемо дозволити нашій суперечці відволікати нас від головного завдання – допомоги припинити війну Росії проти України",- додала глава дипломатії ЄС.

Трамп запроваджує нові мита проти Європи

  • Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп анонсував запровадження з 1 лютого мит проти низки європейських країн, які не згодні з його позицією щодо Гренландії.
  • Лідери ЄС та Великої Британії відреагували на наміри президента США Дональда Трампа запровадити мита на низку європейських держав через їхню позицію щодо Гренландії.
  • У неділю,18 січня, посли країн-членів Європейського Союзу зберуться на позачергове засідання для обговорення заяви президента США Дональда Трампа про запровадження нових мит проти низки європейських держав.

Гренландія (227) Каллас Кая (487)
Так туди krasnov і працює !!
18.01.2026 02:03 Відповісти
Із союзниками все в порядку. Між штатами, РФ і Китаєм немає ніяких суперечок.
18.01.2026 02:32 Відповісти
Чого вони шумлять - усі товари маркуємо мейд ін юкрейн і відправляємо до США , у нас же "безмит" через рідкоземельні )) Забулися видно як драники свого часу стали "рибною країною" коли санкції тільки на кацапів наклали .
18.01.2026 02:23 Відповісти
Так туди krasnov і працює !!
18.01.2026 02:03 Відповісти
tel:+100500 +100500!!! Не здивуюсь, якщо всі ці трампівські виверти плануються в москві.
18.01.2026 11:53 Відповісти
Чого вони шумлять - усі товари маркуємо мейд ін юкрейн і відправляємо до США , у нас же "безмит" через рідкоземельні )) Забулися видно як драники свого часу стали "рибною країною" коли санкції тільки на кацапів наклали .
18.01.2026 02:23 Відповісти
Нєнуачо! Нещодавно дивилася один ролік, де якийсь орк, що приїхав з Мордору до Німеччини скупитися, ниє, мовляв, у "Декатлоні" як не візьмеш будь-яке якісне і гарне взуття, стоїть лейбл "Зроблено в Україні"! Пічалька!!! "Це я що, привезу від німців хо*лівськи чоботи, та ще й носитиму?!" - верещить воно.
Отож!
18.01.2026 11:44 Відповісти
Із союзниками все в порядку. Між штатами, РФ і Китаєм немає ніяких суперечок.
18.01.2026 02:32 Відповісти
Смішно

https://www.unian.ua/world/kitay-i-kanada-ogolosili-pro-strategichne-partnerstvo-shcho-peredbachaye-ugoda-13258575.html?_gl=1*1ttcjm8*_ga*MTYyMDMwMDY0LjE3NjMzODA0ODc.*_ga_TECJ2YKWSJ*czE3Njg3MTE3NjEkbzckZzAkdDE3Njg3MTE3NjEkajYwJGwwJGgw*_ga_DENC12J6P3*czE3Njg3MTE3NjEkbzckZzAkdDE3Njg3MTE3NjEkajYwJGwwJGgxMzg5MjE5ODA1 Канада і Китай оголошують про нове стратегічне партнерство, у рамках якого Оттава знизить мита на деякі китайські електромобілі, а Пекін зробить те саме для канадських продуктів з каноли.
18.01.2026 06:50 Відповісти
Так Тромб і є агент Московії і Китаю. Тромб сам зізнавався що Сі і ***** його друзі. А тепер цей друг китайозів і кацапів хоче окупувати Гренландію яка є членом НАТО. При цьому вигадав тупу причину що буцімто це Китай і Московія хочуть напасти на Гренландію. Та Московія яку Тромб рятує від програшу у війні з Україною і від розвалу. Це такий же мараз у Тромба як і те коли він верещав що сша не дасть Україні жодної допомоги бо буцім то це гроші з кишень американських платників податків, при цьому підвищив аж в 2 рази військовий бюджет сша з кишень тих же американських платників податків, буцім то для стримування тієї ж Московії, яку Україна могла добити якби Тромб дав нам зброї на суму в 10 раз менше ніж він вкрав у американців на озброєння сша
18.01.2026 02:37 Відповісти
Все, немає в америці друзів, не ведіться
18.01.2026 02:39 Відповісти
CNN

Тарифи, які погрожував ввести Трамп, ймовірно, були б запроваджені відповідно до Закону про міжнародні надзвичайні економічні повноваження - закону, на який Трамп посилався в попередніх виконавчих указах, що окреслювали мита, використовувані для того, щоб підкорити країни своїй волі.

Очікується, що Верховний суд винесе рішення в найближчі тижні щодо того, чи може Трамп використовувати надзвичайні повноваження, надані Законом про міжнародні надзвичайні економічні повноваження, для введення тарифів. Судді, за всіма ознаками, ставляться скептично до використання цієї закону адміністрацією Трампа, оскільки в ньому немає жодної згадки про мита.

Якщо Трамп не зможе використати надзвичайні повноваження для введення тарифів, у нього є інші закони, які він міг би застосувати, але вони, як правило, обмежені за обсягом і тривалістю дії. Це може обмежити корисність тарифів як засобу тиску на інші країни, щоб змусити їх дати Трампу те, чого він хоче - наприклад, Ґренландію.
18.01.2026 02:50 Відповісти
За моїми спостереженнями, американцям подобається як Трамп нагинає інші країни.
І поки у Трампа це буде виходити, його в США не зупинять.

Аналогічно і в РФ, поки путін наступає і захоплює нові землі, населення буде терпіти втрати військових РФ і зубожіння із -за війни.
18.01.2026 03:44 Відповісти
Ну добре, "подобається" сьогодні, а про завтра вони думають? Таке враження, що пошесть дебілізму заволоділа світом...
18.01.2026 04:32 Відповісти
Ті, що думають про завтра не голосували ні за зеленого бабуїна, ні за трампакса, але їх на жаль умовні 25%.
18.01.2026 11:59 Відповісти
Думаю що американці не москалі, довго терпіти не будуть, все ж вони жили при демократичному суспільстві, і швидко побачать як хвора людина рушить їх життя
18.01.2026 09:35 Відповісти
Американці - дуже закриті, їм глибоко плювати на інший світ, їх не цікавить ані Україна, ані Гренландія, ані якийсь Іран з Іраком ("а що, це не одне і те ж?"). Вони у масі, мабуть, навіть не знають, де це усе розташоване.
Їх цікавлять ціни на бензин та на яйця, і щоб сусідів-латиносів вигнали. І поки американці мають ці маленькі радощі, вони будуть любити трумпа.
А ось коли "айсесовці" почали стріляти в білих жінок та "депортувати" індейців племені Сіу, коли у супермаркетах і на заправках все на 40% дорожче, бо мита, коли зупиняються заводи і зачиняються бюро, а " наші хлопчики" не підуть парадом по Гренландії, а можуть бути там вбиті... Оце аргумент. Можливо.
18.01.2026 11:58 Відповісти
11 або 12% у відповідь, для початку. Краще 15%.
18.01.2026 02:57 Відповісти
Він увечері про це забуде.
18.01.2026 06:03 Відповісти
Дуня виконує вказівки пуйла
18.01.2026 06:40 Відповісти
Наступниця Мадуро, яку хвалив Трамп, фігурує у десятку розслідувань США щодо наркоторгівлі - AP
18.01.2026 06:41 Відповісти
Трамп створює "власну ООН": вимагає $1 млрд за вступ до своєї "Ради миру" - ЗМІ
18.01.2026 06:42 Відповісти
Ви не знаєте Трампа . Трамп вас усіх продасть, купить і знову продасть.
18.01.2026 06:44 Відповісти
Головне що налом. Мабуть в ху....лостані так наказали.
18.01.2026 09:25 Відповісти
У Європарламенті готуються зупинити торговельну угоду зі США через шантаж Трампа щодо Гренландії
18.01.2026 06:50 Відповісти
Домовленості щодо зниження мит на американські товари мають бути поставлені на паузу".
18.01.2026 06:52 Відповісти
Фактично Трамп почав війну проти Європи. Без уточнень… Просто Європа скромно це замовчує і називає ворога «союзником», в надії що у нього пройде загострення. Не пройде. У трампа, путін, і сі існують чіткі плани-максимум.
18.01.2026 07:23 Відповісти
18.01.2026 07:26 Відповісти
Трамп+зеленский выбор дебилов как они сами
18.01.2026 10:34 Відповісти
Вгамувати розбещеного від народження дурня дипломатичними висловлюваннями марна справа, європейцям давно пора скинути дипломатичну вуаль і звернутись до Конгресу США з заявою, що лікування дебіла з їхнього Білого дому не передбачене в бюджеті ЄС і НАТО, тим більше, що лікувати ідіота марна справа.
18.01.2026 14:58 Відповісти
 
 