Каллас відреагувала на митні погрози Трампа: Суперечки між союзниками грають на користь РФ та Китаю
Саме Росія і Китай виграють від розбіжностей між західними союзниками.
Про це в соцмережі Х написала глава дипломатії ЄС Кая Каллас, реагуючи на можливе запровадження Сполученими Штатами мит проти низки європейських держав через їхню позицію щодо Гренландії, інформує Цензор.НЕТ.
Каллас застерегла від запровадження мит
"Китай і Росія, напевно, радіють у ці дні. Саме вони отримують вигоду від розбрату серед союзників. Якщо безпека Гренландії опиниться під загрозою, ми можемо вирішити це в межах НАТО", - вважає топдипломатка.
Каллас переконана, що мита ризикують зробити як Європу, так і Сполучені Штати біднішими та підірвати спільне економічне процвітання.
"Ми не можемо дозволити нашій суперечці відволікати нас від головного завдання – допомоги припинити війну Росії проти України",- додала глава дипломатії ЄС.
Трамп запроваджує нові мита проти Європи
- Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп анонсував запровадження з 1 лютого мит проти низки європейських країн, які не згодні з його позицією щодо Гренландії.
- Лідери ЄС та Великої Британії відреагували на наміри президента США Дональда Трампа запровадити мита на низку європейських держав через їхню позицію щодо Гренландії.
- У неділю,18 січня, посли країн-членів Європейського Союзу зберуться на позачергове засідання для обговорення заяви президента США Дональда Трампа про запровадження нових мит проти низки європейських держав.
Канада і Китай оголошують про нове стратегічне партнерство, у рамках якого Оттава знизить мита на деякі китайські електромобілі, а Пекін зробить те саме для канадських продуктів з каноли.
Тарифи, які погрожував ввести Трамп, ймовірно, були б запроваджені відповідно до Закону про міжнародні надзвичайні економічні повноваження - закону, на який Трамп посилався в попередніх виконавчих указах, що окреслювали мита, використовувані для того, щоб підкорити країни своїй волі.
Очікується, що Верховний суд винесе рішення в найближчі тижні щодо того, чи може Трамп використовувати надзвичайні повноваження, надані Законом про міжнародні надзвичайні економічні повноваження, для введення тарифів. Судді, за всіма ознаками, ставляться скептично до використання цієї закону адміністрацією Трампа, оскільки в ньому немає жодної згадки про мита.
Якщо Трамп не зможе використати надзвичайні повноваження для введення тарифів, у нього є інші закони, які він міг би застосувати, але вони, як правило, обмежені за обсягом і тривалістю дії. Це може обмежити корисність тарифів як засобу тиску на інші країни, щоб змусити їх дати Трампу те, чого він хоче - наприклад, Ґренландію.
І поки у Трампа це буде виходити, його в США не зупинять.
Аналогічно і в РФ, поки путін наступає і захоплює нові землі, населення буде терпіти втрати військових РФ і зубожіння із -за війни.
Їх цікавлять ціни на бензин та на яйця, і щоб сусідів-латиносів вигнали. І поки американці мають ці маленькі радощі, вони будуть любити трумпа.
А ось коли "айсесовці" почали стріляти в білих жінок та "депортувати" індейців племені Сіу, коли у супермаркетах і на заправках все на 40% дорожче, бо мита, коли зупиняються заводи і зачиняються бюро, а " наші хлопчики" не підуть парадом по Гренландії, а можуть бути там вбиті... Оце аргумент. Можливо.