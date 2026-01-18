Каллас відреагувала на митні погрози Трампа: Суперечки між союзниками грають на користь РФ та Китаю

Саме Росія і Китай виграють від розбіжностей між західними союзниками.

Про це в соцмережі Х написала глава дипломатії ЄС Кая Каллас, реагуючи на можливе запровадження Сполученими Штатами мит проти низки європейських держав через їхню позицію щодо Гренландії, інформує Цензор.НЕТ.

Каллас застерегла від запровадження мит

"Китай і Росія, напевно, радіють у ці дні. Саме вони отримують вигоду від розбрату серед союзників. Якщо безпека Гренландії опиниться під загрозою, ми можемо вирішити це в межах НАТО", - вважає топдипломатка.

Каллас переконана, що мита ризикують зробити як Європу, так і Сполучені Штати біднішими та підірвати спільне економічне процвітання.

"Ми не можемо дозволити нашій суперечці відволікати нас від головного завдання – допомоги припинити війну Росії проти України",- додала глава дипломатії ЄС.

Трамп запроваджує нові мита проти Європи

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп анонсував запровадження з 1 лютого мит проти низки європейських країн, які не згодні з його позицією щодо Гренландії.

Лідери ЄС та Великої Британії відреагували на наміри президента США Дональда Трампа запровадити мита на низку європейських держав через їхню позицію щодо Гренландії.

У неділю,18 січня, посли країн-членів Європейського Союзу зберуться на позачергове засідання для обговорення заяви президента США Дональда Трампа про запровадження нових мит проти низки європейських держав.

