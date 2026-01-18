Борьба за Гренландию: Евросоюз созывает внеочередной Совет

Президент Европейского совета Антониу Кошта созывает внеочередное заседание ЕС из-за напряженности вокруг Гренландии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении Кошты, распространенном в Брюсселе.

Координация ЕС в ответ на заявления США

По словам Кошты, консультации с государствами-членами подтвердили важность соблюдения международного права, территориальной целостности и национального суверенитета. Также в фокусе – единство в поддержке Дании и Гренландии, трансатлантический интерес к миру и безопасности в Арктике, сотрудничество через НАТО и конструктивный диалог с США.

"Учитывая важность последних событий и с целью дальнейшей координации, я решил созвать внеочередное заседание Европейского Совета в ближайшие дни", – говорится в заявлении Кошты.

Дата заседания глав государств и правительств ЕС пока не определена.

Европейские страны выступают единым фронтом

Европейские страны подчеркивают нерушимость принципов международного права и готовность к диалогу на основе суверенитета и территориальной целостности.

Совместное заявление подписали восемь европейских государств:

Дания;

Финляндия;

Франция;

Германия;

Нидерланды;

Норвегия;

Швеция;

Великобритания.

Подписанты выразили солидарность с Данией и народом Гренландии, подтвердили поддержку стабильности в Арктике и отметили, что заранее согласованные датские военные учения носят исключительно оборонительный характер.

"Мы готовы к диалогу, но он должен основываться на уважении суверенитета и территориальной целостности", – отмечается в заявлении.

Вывод военных Германии из Гренландии

Между тем немецкие военные, прибывшие в Гренландию 16 января для разведки перед учениями, покидают остров на фоне таможенных угроз США. Об этом сообщает Bild, информирует Цензор.НЕТ.

Представитель оперативного командования уточнил, что 15 немецких военных улетают гражданским самолетом в Копенгаген.

"Разведка была выполнена успешно, а результаты будут оценены в Германии в ближайшие дни", – отметил представитель оперативного командования.

Пошлины для европейских стран

Президент США Дональд Трамп анонсировал введение с 1 февраля пошлин против ряда европейских стран, которые не согласны с его позицией по Гренландии.

По его словам, США якобы "много лет субсидировали Данию, все страны Европейского Союза и другие, не взимая с них пошлин или каких-либо других форм вознаграждения".

За это, по словам главы Белого дома, Дания должна якобы "отблагодарить" США и отдать контроль над островом Гренландия.

"Начиная с 1 февраля 2026 года... Дания, Норвегия, Швеция, Франция, Германия, Великобритания, Нидерланды и Финляндия будут облагаться пошлиной в размере 10% на все товары, поступающие в Соединенные Штаты Америки", - заявил Трамп.

Президент США добавил, что с 1 июня тариф будет увеличен до 25%. По словам Трампа, этот тариф будет действовать, пока не будет достигнута договоренность о полном приобретении острова.

