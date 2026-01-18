ЕС планирует приостановить торговое соглашение с США из-за тарифных угроз Трампа, - Bloomberg

В Европейском парламенте заявляют, что торговое соглашение между Евросоюзом и Соединенными Штатами фактически потеряло шансы на реализацию, поэтому процесс его ратификации могут свернуть. Такое отношение появилось после высказываний президента США Дональда Трампа о возможном введении пошлин против стран, которые выступают против покупки Гренландии.

Одобрение соглашения невозможно

Президент Европейской народной партии (ЕНП), крупнейшей политической силы в Европарламенте, Манфред Вебер в субботу заявил, что одобрение торгового соглашения с США пока невозможно.

"ЕНП поддерживает идею торгового соглашения между ЕС и США, однако, учитывая угрозы Дональда Трампа, связанные с Гренландией, его утверждение на данном этапе невозможно. Договоренности о снижении пошлин на американские товары должны быть поставлены на паузу", - отметил Вебер.

Как отмечает Bloomberg, торговое соглашение, которое президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен достигла с Трампом летом 2025 года, уже частично реализовано, однако требует окончательного утверждения Европарламентом.

Что предполагалось?

Соглашение предусматривало введение Соединенными Штатами 15% пошлины на большинство товаров из Евросоюза. В ответ Брюссель брал на себя обязательства отменить пошлины на американскую промышленную продукцию и отдельные категории аграрных товаров. Фон дер Ляйен согласилась на эти условия, стремясь предотвратить масштабное торговое противостояние между сторонами.

В то же время влиятельная группа евродепутатов с самого начала критиковала соглашение, называя его односторонним и играющим на руку Вашингтону. Недовольство только усилилось после того, как Штаты, несмотря на достигнутые в июле договоренности, ввели 50% пошлину на сталь, алюминий и сотни других товаров из ЕС.

Председатель комитета Европарламента по вопросам международной торговли Бернд Ланге заявил, что работу над имплементацией соглашения необходимо приостановить до тех пор, пока США не откажутся от своих угроз.

Кроме того, Ланге призвал Евросоюз применить Инструмент противодействия принуждению (Anti-Coercion Instrument, ACI) - самый мощный механизм ЕС для реагирования на экономическое давление, который до сих пор ни разу не использовался. Этот инструмент позволяет вводить зеркальные пошлины, дополнительные налоги для технологических компаний или ограничивать доступ к государственным закупкам.

В настоящее время члены торгового комитета Европарламента уже провели предварительные консультации и планируют вернуться к обсуждению вопроса в ближайшее время. Между тем евродепутат из Дании Пер Клаузен инициировал обращение к руководству парламента с требованием приостановить действие соглашения, собрав под письмом подписи тридцати коллег.

Трамп вводит новые пошлины против Европы

Напомним, что президент США Дональд Трамп анонсировал введение с 1 февраля пошлин против ряда европейских стран, которые не согласны с его позицией по Гренландии.

Лидеры ЕС и Великобритании отреагировали на намерения президента США Дональда Трампа ввести пошлины на ряд европейских государств из-за их позиции по Гренландии.

