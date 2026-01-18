ЄС планує зупинити торговельну угоду зі США через тарифні погрози Трампа, - Bloomberg

Європарламент

У Європейському парламенті заявляють, що торговельна угода між Євросоюзом та Сполученими Штатами фактично втратила шанси на реалізацію, тож процес її ратифікації можуть згорнути. Таке ставлення з’явилося після висловлювань президента США Дональда Трампа щодо можливого запровадження мит стосовно країн, які виступають проти купівлі Гренландії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.

Схвалення угоди неможливе

Президент Європейської народної партії (ЄНП), найбільшої політичної сили в Європарламенті, Манфред Вебер у суботу заявив, що схвалення торговельної угоди зі США наразі неможливе.

"ЄНП підтримує ідею торговельної угоди між ЄС і США, однак з огляду на погрози Дональда Трампа, пов’язані з Гренландією, її затвердження на цьому етапі є неможливим. Домовленості щодо зниження мит на американські товари мають бути поставлені на паузу", - зауважив Вебер.

Як зазначає Bloomberg, торговельна угода, якої президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн досягла з Трампом улітку 2025 року, вже частково реалізована, однак потребує остаточного затвердження Європарламентом.

Що передбачалося?

Угода передбачала запровадження Сполученими Штатами 15% мита на більшість товарів з Євросоюзу. У відповідь Брюссель брав на себе зобов’язання скасувати мита на американську промислову продукцію та окремі категорії аграрних товарів. Фон дер Ляєн погодилася на ці умови, прагнучи запобігти масштабному торговельному протистоянню між сторонами.

Водночас впливова група євродепутатів від початку критикувала угоду, називаючи її односторонньою і такою, що грає на користь Вашингтону. Невдоволення лише посилилося після того, як Штати, попри досягнуті в липні домовленості, запровадили 50% мита на сталь, алюміній та сотні інших товарів з ЄС.

Голова комітету Європарламенту з питань міжнародної торгівлі Бернд Ланге заявив, що роботу над імплементацією угоди необхідно призупинити доти, доки США не відмовляться від своїх погроз.

Крім того, Ланге закликав Євросоюз застосувати Інструмент протидії примусу (Anti-Coercion Instrument, ACI) - найпотужніший механізм ЄС для реагування на економічний тиск, який досі жодного разу не використовувався. Цей інструмент дозволяє запроваджувати дзеркальні мита, додаткові податки для технологічних компаній або обмежувати доступ до державних закупівель.

Також читайте: Каллас відреагувала на митні погрози Трампа: Суперечки між союзниками грають на користь РФ та Китаю

Наразі члени торговельного комітету Європарламенту вже провели попередні консультації та планують повернутися до обговорення питання найближчим часом. Тим часом євродепутат з Данії Пер Клаузен ініціював звернення до керівництва парламенту з вимогою призупинити дію угоди, зібравши під листом підписи тридцяти колег.

Трамп запроваджує нові мита проти Європи

  • Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп анонсував запровадження з 1 лютого мит проти низки європейських країн, які не згодні з його позицією щодо Гренландії.
  • Лідери ЄС та Великої Британії відреагували на наміри президента США Дональда Трампа запровадити мита на низку європейських держав через їхню позицію щодо Гренландії.

*****, сі та трамп тупо вирішили розписати пульку (планету) на трьох, зруйнувавши все напрацьоване після другої світової...
18.01.2026 08:04 Відповісти
гадаю, особливо давати не було чого... розслабили булки за останні десятиріччя "розрядки напруженості". а переводити на військові рейки економіку в тому світі значно важче, ніж у тоталітарному...
18.01.2026 08:34 Відповісти
Всі українці добре знають Трампа, особливо його погані сторони і зовсім не цікавляться, кого ж вони вибрали у 2019 році. Так, Трамп це дуже погано для України, але то справи США і його виборця. Там немає війни і не буде. А в нас війна, кожного дня ракети і шахеди падають на голови українців, немає світла і тепла.., а їм не такий Трамп. Не Трамп має забезпечувати нас зброєю, теплом, електроенергією, а вибраний у 2019 році президент Зеленський.
18.01.2026 08:54 Відповісти
*****, сі та трамп тупо вирішили розписати пульку (планету) на трьох, зруйнувавши все напрацьоване після другої світової...
18.01.2026 08:04 Відповісти
Європідари разом з байденом за 3 роки війни не захотіли надати Україні зброї в такій кількості шоб пуйло здувся..все тягли кота за яйця...
А тепер така ситуація шо європідари на шахматному столі буде поки продовжуватиметься війна в Україні а потім з ними ні пуйло ні Трамп і не розмовлятиме
18.01.2026 08:30 Відповісти
гадаю, особливо давати не було чого... розслабили булки за останні десятиріччя "розрядки напруженості". а переводити на військові рейки економіку в тому світі значно важче, ніж у тоталітарному...
18.01.2026 08:34 Відповісти
Ти в цю хрінь віриш шо небуло зброї?? літаки F-16 надали тільки з кінція 24 року..наступальну зброю по цей час майже не дають
18.01.2026 08:58 Відповісти
у Європи точно не було, навіть зараз не дуже, і бережуть для себе. якби не корупція на чолі з сонцеясним, може, й вичавили б трохи більше, але ненабагато. яку наступальну зброю нам могли б дати сша? підводні човни? так, ракети повітря-повітря великого радіусу дуже допомогли б в той час, але ж для цього потрібен був час, аби навчити наших пілотів на ф-ки. нині і вони до дупи. топори-томагавки? так запускати їх було б звідки, наземних платформ одиниці, а потрібні кораблі... могли би дати сотні пристарілих штурмовиків а-шок та купу вибухового причепу, аби заутюжити все, що бачать. але де взяти стільки пілотів, принаймні до повного виснаження ппо противника втрати були б катастрофічні... і таких але чимало. Війна це дуже трохи про витривалість, а більше - хто швидше адаптується, ставить державу раком і все направляє на вдосконалення та масштабування... Захід втратив час, він мав розкласти червоні прапорці ще тоді, коли принаймні шматували грузію, і припинити максимально всі економічні відносини, обкласти дієвими ембарго та інше. так, звісно, сі на ким нікуди не поділися б, простягнули руку, чи що там, допомоги. але захід мав згуртуватися (хоча б заради себе). натомість маємо, що маємо. ще й рудий скочив у візниці...
18.01.2026 09:21 Відповісти
В сша законсервовано понад 6000 танків..і ти думаєш для них немає ***********??звичайно є..
А Україні вони передали за 4 роки 31 танк...
Станом на січень 2026 року Сполучені Штати безпосередньо не передавали бойові одиниці F-16 зі свого власного авіапарку для використання у бойових діях.

18.01.2026 09:29 Відповісти
Наступальна зброя України - це асфальт. Не вірите? Подивіться чим займався Голобородько з 2019 року і по цей день. Літаки? Так і це він розвивав передавши на росію у 2020 році 188 двигунів на гелікоптери і літаки.
18.01.2026 09:24 Відповісти
а от дієвими санкціями могли б зачавити, але ж, як наш найвеличніший - "тоді я б втратив міліарди для доріг"...
18.01.2026 08:36 Відповісти
Якщо такі погані європейці і Байден, що не надали достатньо зброї Україні, то простой мальчік від наріду мав це виправити і наклепами своєї зброї, так? Сотні мільярдів доларів і народ йому дали, логістика працювала на Україну, то де тоді наша зброя за сім років правління Голобородька'? Чи знову всі винні, а Голобородько просто бубочка?
18.01.2026 08:50 Відповісти
Причому тут цей Поц??
18.01.2026 09:00 Відповісти
🤣🤣🤣Ми тут говорим про тарифи трампа і Європи .а Поц займається знищенням України і до тарифів не має відношення..
Але тобі недолуге видно смальцю в голові не вистачає це зрозуміти
18.01.2026 09:19 Відповісти
Ви мали на увазі Голобородька'? А при тому, що він 7 років Верховний головнокомандувач і згідно монобільшості в Раді має необмежені, а фактичні всі повноваження. Хто має турбуватися про захист України, наш Верховний чи європейці? Що там записано в Конституції?
18.01.2026 09:13 Відповісти
як при чому ? ))

стріляйте фламінгами стародубчику ))..шашликами, асфальтом, розмінованими Чонгарами....двушечками на маскву
18.01.2026 09:26 Відповісти
🤣🤣навіщо ліпити зелю до тарифів сша??чи ти цього довбня ліпиш до всього???
18.01.2026 09:34 Відповісти
а до чого тут ліпити зброю від ЄС та США , зеботе?
18.01.2026 09:36 Відповісти
повністю погоджуюсь

а треба просто три хороших снайпера,
щоб ці три королівства ліквідувати.
18.01.2026 10:53 Відповісти
18.01.2026 08:08 Відповісти
Хто це? Не впізнаю.
18.01.2026 12:06 Відповісти
Ви не знаєте Трампа . Трамп вас усіх продасть, купить і знову продасть.
18.01.2026 08:10 Відповісти
Всі українці добре знають Трампа, особливо його погані сторони і зовсім не цікавляться, кого ж вони вибрали у 2019 році. Так, Трамп це дуже погано для України, але то справи США і його виборця. Там немає війни і не буде. А в нас війна, кожного дня ракети і шахеди падають на голови українців, немає світла і тепла.., а їм не такий Трамп. Не Трамп має забезпечувати нас зброєю, теплом, електроенергією, а вибраний у 2019 році президент Зеленський.
18.01.2026 08:54 Відповісти
Ющ не кращий за інших нічим..
18.01.2026 09:12 Відповісти
В Україні було два проукраїнських президента, але на жаль вони не мали монобільшості в Раді. В Україні було і два найгірших президента і це зек янукович і Голобородько. Останній має такі повноваження, яких не мав навіть цар минулих століть.
Мені дуже цікаво послухати виправдання брехні про ''казнокрада'' Порошенко і коли ж він заснував ''партію регіонів''? Про це також махрова брехня. Не розповсюджуйте давно спростовані фейки.
Але якщо погана така партія регіонів, то чому сьогодні всі посадові особи від колишньої ''партії регіонів''? Приведу приклади офісу президента: єрмак, татаров, смірнов, демченко, шурма, подоляк... А якщо взяти уряд, то далеко йти не будемо, більшість президентства Голобородька' урядом керував менеджер ''регіонала'' Ахметова.
18.01.2026 09:21 Відповісти
Ну засновник чи співзасновник, але ключовою фігурою був
18.01.2026 11:05 Відповісти
Та ви хоч Вікіпедію подивитесь (українську, зрозуміло)!!!
Порох був у команді заснувальників зовсім іншої партії "Трудова солідарністьУкраїни"! А коли вона почала перетворюватися на "Партію регіонів", Порошенко негайно з неї вийшов, бо був незгодний з її новими принципами.

Я розумію, що повторювати за іншими вже готове - набагато простіше, ніж своє, бо це ж треба витрачати час та сили. Але ви таким чином берете участь у інформаційній війні. На боці ворога.
Не треба цього робити, будь ласка.
18.01.2026 12:16 Відповісти
Подивилась і притримуюсь своєї думки
18.01.2026 13:08 Відповісти
США і Європа можуть зчепитися не на життя а на смерть - бо до добра це не приведе - виграють тільки Китай і кацапи
18.01.2026 08:33 Відповісти
Через 2 дні після цього зчеплення Євросоюз розбіжиться ...шо буде правильним рішенням
18.01.2026 08:35 Відповісти
Може - але ж країни залишаться і мита теж - їх економіки просядуть а це ж головні наші спонсори
18.01.2026 08:43 Відповісти
То вони спонсори поки Україна воює,,а закінчиться війна об ЄС будуть ноги витирати шо пуйло шо Китай то трамп. тому шо з слабими завжди так поступають..а Європа показала себе не просто слабою а нікчемною
18.01.2026 08:50 Відповісти
Так - Європа не на висоті -але вони змушені допомагати і зараз і потім шоб путлєр не попер далі
18.01.2026 08:54 Відповісти
А путлєр хіба не пре далі??чи ми те шо відбувається в Україні виносимо за дужки??і та ж Європа є найбільшим покупцем кацапського газу та нафти
18.01.2026 09:07 Відповісти
Лізе - але не так як би йому хотілося - так - Європа закупила ресурсів в рашки на 280 млд а допомогли Україні на 180 млд
18.01.2026 09:26 Відповісти
Ну від трампопідарів взагалі допомоги нуль, тому я не розумію чому в тебе піна з рота виділяється тільки на ЄС з Байденом.
18.01.2026 12:54 Відповісти
Від вас щами пахне.
18.01.2026 08:44 Відповісти
🤣🤣то ти друже мою матню нюхаєш
18.01.2026 08:46 Відповісти
Досить вже європейцям догоджати Трампу, це малоосідчений жлоб в якого понад усе гроші ,для нього чужі такі поняття як: демократія ,світовий порядок,міжнародне право.
18.01.2026 08:51 Відповісти
🤣🤣🤣🤣Ви стоїте на самій нижчій ступені розвитку, - ви ще тільки формуюче, слабке в розумовому відношенні істота, всі ваші вчинки чисто звірині, і ви в присутності двох людей з університетською освітою дозволяєте собі з розв'язністю абсолютно нестерпної подавати якісь поради космічного масштабу і космічної ж глупості про те, як все поділити... А в той же час ви наковтались зубного порошку
18.01.2026 09:13 Відповісти
Послухай нікчемна істота не тобі виродку мені поради давати ,згинь прорашиський бот.
18.01.2026 09:25 Відповісти
В цю гру можна грати вдвох
18.01.2026 09:14 Відповісти
Европейцям треба провести в Данії влітку 2026 року відкритий чемпіонат(кубок) Гренландії по футболу з фіналом у Копенгагені.Там склад такий,що куди там трамп-ЧМ. А нобелевський комітет нагородить переможця турниру пам'ятной нобелевською відзнакою. Донні вдавиться.
18.01.2026 09:27 Відповісти
Трампло розвалить і ЄС і НАТО.
18.01.2026 09:38 Відповісти
він і ООН хоче розвалити . створює свою Раду миру,
де він буде царем
світ перетворюється на психіатричну клініку,
а головних хворих по палаті
потрібно просто присипити кулею.
18.01.2026 10:58 Відповісти
Ну рашка чина ООН не віддадуть!! Або одразу створять свою або заявлять що їхня структура єдина "легітимна " на землі))
18.01.2026 11:27 Відповісти
Терміново подаруйте Трампу Нобелівку з митних тарифів та айсберг 3х4 кілометри. Може заспокоїться...
18.01.2026 10:53 Відповісти
Айсберг та Епштейн... Всюди їні кадри "знову у всьому винуваті"))))
18.01.2026 11:26 Відповісти
Рік пройшов - нато веде економічні війни всередині себе, з колишніми союзниками. А що буде, якщо трумпа не покатають в Даллас або не щроблять кірмічмент
О, Справедливий! Врятуй цю країну Мрій, де нема ні президента ні дипломатії і взагалі непонятно, на що нарід надіється
18.01.2026 11:25 Відповісти
Цікаво, який ще подсрач потрібен Європі, щоб нарешті роздуплитись і замість висловлювати занепокоєння, починати розбудовувати свою безпеку самостійно.
18.01.2026 11:40 Відповісти
 
 