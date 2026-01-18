ЄС планує зупинити торговельну угоду зі США через тарифні погрози Трампа, - Bloomberg
У Європейському парламенті заявляють, що торговельна угода між Євросоюзом та Сполученими Штатами фактично втратила шанси на реалізацію, тож процес її ратифікації можуть згорнути. Таке ставлення з’явилося після висловлювань президента США Дональда Трампа щодо можливого запровадження мит стосовно країн, які виступають проти купівлі Гренландії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.
Схвалення угоди неможливе
Президент Європейської народної партії (ЄНП), найбільшої політичної сили в Європарламенті, Манфред Вебер у суботу заявив, що схвалення торговельної угоди зі США наразі неможливе.
"ЄНП підтримує ідею торговельної угоди між ЄС і США, однак з огляду на погрози Дональда Трампа, пов’язані з Гренландією, її затвердження на цьому етапі є неможливим. Домовленості щодо зниження мит на американські товари мають бути поставлені на паузу", - зауважив Вебер.
Як зазначає Bloomberg, торговельна угода, якої президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн досягла з Трампом улітку 2025 року, вже частково реалізована, однак потребує остаточного затвердження Європарламентом.
Що передбачалося?
Угода передбачала запровадження Сполученими Штатами 15% мита на більшість товарів з Євросоюзу. У відповідь Брюссель брав на себе зобов’язання скасувати мита на американську промислову продукцію та окремі категорії аграрних товарів. Фон дер Ляєн погодилася на ці умови, прагнучи запобігти масштабному торговельному протистоянню між сторонами.
Водночас впливова група євродепутатів від початку критикувала угоду, називаючи її односторонньою і такою, що грає на користь Вашингтону. Невдоволення лише посилилося після того, як Штати, попри досягнуті в липні домовленості, запровадили 50% мита на сталь, алюміній та сотні інших товарів з ЄС.
Голова комітету Європарламенту з питань міжнародної торгівлі Бернд Ланге заявив, що роботу над імплементацією угоди необхідно призупинити доти, доки США не відмовляться від своїх погроз.
Крім того, Ланге закликав Євросоюз застосувати Інструмент протидії примусу (Anti-Coercion Instrument, ACI) - найпотужніший механізм ЄС для реагування на економічний тиск, який досі жодного разу не використовувався. Цей інструмент дозволяє запроваджувати дзеркальні мита, додаткові податки для технологічних компаній або обмежувати доступ до державних закупівель.
Наразі члени торговельного комітету Європарламенту вже провели попередні консультації та планують повернутися до обговорення питання найближчим часом. Тим часом євродепутат з Данії Пер Клаузен ініціював звернення до керівництва парламенту з вимогою призупинити дію угоди, зібравши під листом підписи тридцяти колег.
Трамп запроваджує нові мита проти Європи
- Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп анонсував запровадження з 1 лютого мит проти низки європейських країн, які не згодні з його позицією щодо Гренландії.
- Лідери ЄС та Великої Британії відреагували на наміри президента США Дональда Трампа запровадити мита на низку європейських держав через їхню позицію щодо Гренландії.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
