Боротьба за Гренландію: Євросоюз скликає позачергову Раду

Президент Європейської ради Антоніу Кошта скликає позачергове засідання ЄС через напруженість навколо Гренландії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві Кошти, поширеній у Брюсселі.

Координація ЄС у відповідь на заяви США

За словами Кошти, консультації з державами-членами підтвердили важливість дотримання міжнародного права, територіальної цілісності та національного суверенітету. Також у фокусі – єдність у підтримці Данії та Гренландії, трансатлантичний інтерес до миру й безпеки в Арктиці, співпраця через НАТО та конструктивний діалог зі США.

"Враховуючи важливість останніх подій та з метою подальшої координації, я вирішив скликати позачергове засідання Європейської Ради найближчими днями", – йдеться у заяві Кошти.

Дата засідання глав держав та урядів ЄС наразі не визначена.

Європейські країни виступають єдиним фронтом

Європейські країни наголошують на непорушності принципів міжнародного права та готовності до діалогу на основі суверенітету та територіальної цілісності.

Спільну заяву підписали вісім європейських держав:

Данія;

Фінляндія;

Франція;

Німеччина;

Нідерланди;

Норвегія;

Швеція;

Велика Британія.

Підписанти висловили солідарність із Данією та народом Гренландії, підтвердили підтримку стабільності в Арктиці та зазначили, що заздалегідь узгоджені данські військові навчання мають виключно оборонний характер.

"Ми готові до діалогу, але він має ґрунтуватися на повазі до суверенітету та територіальної цілісності", – наголошується у заяві.

Вивід німецьких військових із Гренландії

Тим часом німецькі військові, які прибули до Гренландії 16 січня для розвідки перед навчаннями, залишають острів на тлі митних погроз США. Про це повідомляє Bild, інформує Цензор.НЕТ.

Речник оперативного командування уточнив, що 15 німецьких військових відлітають цивільним літаком до Копенгагена.

"Розвідка була виконана успішно, а результати будуть оцінені у Німеччині найближчими днями", – зазначив речник оперативного командування.

Мита для європейських країн

Президент США Дональд Трамп анонсував запровадження з 1 лютого мит проти низки європейських країн, які не згодні з його позицією щодо Гренландії.

За його словами, США нібито "багато років субсидували Данію, всі країни Європейського Союзу та інші, не стягуючи з них мит чи будь-яких інших форм винагороди".

За це, за словами глави Білого дому, Данія має нібито "віддячити" США та віддати контроль над островом Гренландія.

"Починаючи з 1 лютого 2026 року… Данія, Норвегія, Швеція, Франція, Німеччина, Велика Британія, Нідерланди та Фінляндія обкладатимуться митом у розмірі 10% на всі товари, що надходять у Сполучені Штати Америки", - заявив Трамп.

Президент США додав, що з 1 червня тариф буде збільшено до 25%. За словами Трампа, цей тариф діятиме, доки не буде досягнуто домовленості про повне придбання острова.

