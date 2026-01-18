Боротьба за Гренландію: Євросоюз скликає позачергову Раду

Президент Європейської ради Антоніу Кошта скликає позачергове засідання ЄС через напруженість навколо Гренландії.

Координація ЄС у відповідь на заяви США

За словами Кошти, консультації з державами-членами підтвердили важливість дотримання міжнародного права, територіальної цілісності та національного суверенітету. Також у фокусі – єдність у підтримці Данії та Гренландії, трансатлантичний інтерес до миру й безпеки в Арктиці, співпраця через НАТО та конструктивний діалог зі США.

"Враховуючи важливість останніх подій та з метою подальшої координації, я вирішив скликати позачергове засідання Європейської Ради найближчими днями", – йдеться у заяві Кошти.

Дата засідання глав держав та урядів ЄС наразі не визначена.

Європейські країни виступають єдиним фронтом

Європейські країни наголошують на непорушності принципів міжнародного права та готовності до діалогу на основі суверенітету та територіальної цілісності.

Спільну заяву підписали вісім європейських держав:

  •  Данія;
  • Фінляндія;
  • Франція;
  •  Німеччина;
  • Нідерланди;
  • Норвегія;
  •  Швеція;
  •  Велика Британія.

Підписанти висловили солідарність із Данією та народом Гренландії, підтвердили підтримку стабільності в Арктиці та зазначили, що заздалегідь узгоджені данські військові навчання мають виключно оборонний характер.

"Ми готові до діалогу, але він має ґрунтуватися на повазі до суверенітету та територіальної цілісності", – наголошується у заяві.

Вивід німецьких військових із Гренландії

Тим часом німецькі військові, які прибули до Гренландії 16 січня для розвідки перед навчаннями, залишають острів на тлі митних погроз США. Про це повідомляє Bild, інформує Цензор.НЕТ.

Речник оперативного командування уточнив, що 15 німецьких військових відлітають цивільним літаком до Копенгагена.

"Розвідка була виконана успішно, а результати будуть оцінені у Німеччині найближчими днями", – зазначив речник оперативного командування.

Мита для європейських країн

Президент США Дональд Трамп анонсував запровадження з 1 лютого мит проти низки європейських країн, які не згодні з його позицією щодо Гренландії.

За його словами, США нібито "багато років субсидували Данію, всі країни Європейського Союзу та інші, не стягуючи з них мит чи будь-яких інших форм винагороди".

За це, за словами глави Білого дому, Данія має нібито "віддячити" США та віддати контроль над островом Гренландія.

"Починаючи з 1 лютого 2026 року… Данія, Норвегія, Швеція, Франція, Німеччина, Велика Британія, Нідерланди та Фінляндія обкладатимуться митом у розмірі 10% на всі товари, що надходять у Сполучені Штати Америки", - заявив Трамп.

Президент США додав, що з 1 червня тариф буде збільшено до 25%. За словами Трампа, цей тариф діятиме, доки не буде досягнуто домовленості про повне придбання острова.

Топ коментарі
Доборолась європа...
Ворог тепер зробить все щоб Толерантним було не до оборони на нашому Фронті
18.01.2026 23:07 Відповісти
Знову лунатиме занепокоєння....цього разу для гренладців.
18.01.2026 23:06 Відповісти
18.01.2026 23:34 Відповісти
...рудий вже натякає, що Канада погано захищена від параші та китаю...
18.01.2026 23:35 Відповісти
18.01.2026 23:07 Відповісти
А чому, власне, Європа винна, що Трамп " хворий" ?
19.01.2026 00:17 Відповісти
еще при 1 победе ржавого было все понятно

с тех пор добавилась война в Украине и второй приход ржавого. пора бы уже проснуться и почесаться
19.01.2026 01:06 Відповісти
Демократи в Сенаті США пообіцяли представити законопроект про блокування нових мит проти країн Європи через Гренландію.
Зараз у республіканців 53 з 100 місць у Сенаті та 218 з 435 місць у Палаті представників.
Таким чином однопартійці Трампа контролюють обидві палати Конгресу США.

Однак незадоволення планами Трампа вже висловив і ряд політиків-республіканців.
18.01.2026 23:07 Відповісти
На жаль - скільки нулів не складай - результат все одно буде = 0
18.01.2026 23:07 Відповісти
Мабуть тепер будуть планувати відправити до Гренландії "об'єднаний контингент" з 50-и військових?
18.01.2026 23:08 Відповісти
18.01.2026 23:34 Відповісти
Орбана з Фіцо не забудьте запросити.
18.01.2026 23:40 Відповісти
Європа злізла з російської газової голки та підсіла на американську. І всі ми знаємо, хто диктує правила для наркоманів.
19.01.2026 02:00 Відповісти
Чого в списку нема поляків?
19.01.2026 02:19 Відповісти
Тому що немає угорців і словаків вони за мир а Данія хоче відкриває другий фронт проти Європи нащастя сподіваємося тільки торговий .
19.01.2026 06:20 Відповісти
Грландія потрібна рудому лише для легалізації агресії в світі, це все по плану
19.01.2026 06:17 Відповісти
Ну все, якщо ЄС скликає позачергову раду, то нічого Трамп не зробить
19.01.2026 08:11 Відповісти
Можна сразу коалицию озабоченных делать. Толку тянуть.
19.01.2026 09:25 Відповісти
 
 