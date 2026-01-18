"Ми готові до діалогу": Європа відповіла Трампу щодо Гренландії

Лідери Європи відповіли на погрози Трампа щодо

На тлі заяв президента США Дональда Трампа щодо Гренландії низка європейських держав виступила зі спільною позицією про непорушність міжнародних принципів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у спільній заяві восьми європейських країн, оприлюдненій за підсумками консультацій щодо ситуації навколо Гренландії, пише Укрінформ. 

Суверенітет і територіальна цілісність залишаються базовими засадами міжнародного права. Данія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Нідерланди, Норвегія, Швеція та Велика Британія підтвердили готовність до діалогу, але застерегли від будь-яких погроз.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вторгнення США у Гренландію стане подарунком для Путіна, - Санчес

Позиція європейських країн щодо Гренландії

Підписанти заявили про повну солідарність із Данією та народом Гренландії. Вони підкреслили, що як члени НАТО зацікавлені у стабільності та безпеці в Арктичному регіоні, який розглядають як спільний трансатлантичний інтерес.

Окремо в заяві зазначено, що узгоджені заздалегідь данські військові навчання в Арктиці, проведені разом із союзниками, мають виключно оборонний характер і не становлять загрози для інших сторін.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Гренландія не на продаж": у Данії відбулися протести проти погроз Трампа захопити острів. ФОТОрепортаж

Реакція на тарифні погрози та заяви США

Європейські країни також звернули увагу на тарифні погрози з боку президента США. На їхню думку, така риторика шкодить трансатлантичним відносинам і може призвести до небезпечної ескалації.

"Ми готові до діалогу, але він має ґрунтуватися на повазі до суверенітету та територіальної цілісності", — наголошується у спільній заяві.

Світові лідери, зокрема президент Франції Еммануель Макрон, прем’єр-міністри Великої Британії, Швеції та Канади, а також голова Європейської ради Антоніу Кошта, публічно підтримали Данію. Вони заявили, що жодні погрози чи економічний тиск не змінять принципової позиції щодо майбутнього Гренландії.

Також читайте: Німецькі військові достроково залишають Гренландію, - Bild

  • Нагадаємо, президент США Дональд Трамп анонсував запровадження з 1 лютого 10 відсоткових мит проти низки європейських країн, які не згодні з його позицією щодо Гренландії. З 1 червня тариф буде збільшено до 25%. За словами Трампа, цей тариф діятиме, доки не буде досягнуто домовленості про повне придбання крижаного острова.

Також читайте: Дональд Трамп наказав Данії забиратися з Гренландії

Потягнуть час до листопада. А потім Трампу, буде не до Гренландії, після виборів в Сенат
18.01.2026 18:59 Відповісти
В Україні, все ще є інтернет. І все ще можна дізнаватися, яка ситуація в Штатах
18.01.2026 19:09 Відповісти
Ввімкнули задню чи 1-шу вперед , але понижену???
18.01.2026 18:58 Відповісти
18.01.2026 18:58 Відповісти
18.01.2026 19:26 Відповісти
Здайомсу!
Чогось з україни краще знають кого там оберуть в штатах ).
Бензиг дешевшає, ввп росте, мігрантів вивозять. Трамп виконує якраз те шо і обяцяв виборцям.
Трамп крутить поставками зброї, як циган сонцем. Американські зброярі в гніві, у них зриваються контракти, на мільярди долларів. А це одні з основних донорів, Республіканської партії. Яка програє вибори мерів, навіть в традиційних для себе штатах. Так що...
Нічого там не зривається ...
Головне - яка загальна ситуація , в США , після 1-го року Трампа , а вона не гірша (а в дечому і краща) а ніж за Байдена
Рейтинги жахливі
Рейтинги від демократичних змі.
А програли вибори мера, респи у Флориді, вперше за десятиліття, це теж з за рейтингів демократичних змі? А в інших містах?
Точно мер Флориди?
Маямі (штат Флорида)
Програли і таке буває.Навіть в столиці Флориди,мер від демократів.Там виборців порівну практично.
https://www.radiosvoboda.org/a/news-maiami-vybory-mer-demokrat/33618960.html
Ну і що? Ну вимграла і що?На другий раз інші переможуть.
В статті, є відповідь на ваше питання
Радіосвобода зараз заангажовані,беруть гранти,від різних продемократичних фондів.
Вони просто повторили те, що і так усі знають, це не сенсація
Вони шще торам казали,що респубдіканці лише на кілька голосів більше набрали.в двох палатах,наче це ніщо.
Кому крутить, європці у якої нема грошей. Там у самому США 1,5 трильйона тепер у бюджеті на військові потреби .
Що кацапоїд, припікає? Ти ще не записався в м'ясний штурм?
Російська мафія США вже не віддасть без крові.
Європа має сказати - нє вапрос! ціна питання 1000 трильйонів доларів і острів ваш!
З ким, з Красновим ?
Демократи в Сенаті США пообіцяли представити законопроект про блокування нових мит проти країн Європи через Гренландію.
Зараз у республіканців 53 з 100 місць у Сенаті та 218 з 435 місць у Палаті представників.
Таким чином однопартійці Трампа контролюють обидві палати Конгресу США.

Однак незадоволення планами Трампа вже висловив і ряд політиків-республіканців.
Це добре.
На діалог надійся, а сам готов дубину.
срать він хотів на ваш діалог
В сша сильна система противаг...

Та не може один президент сша змінити курс країни...

Американці обирали президента для себе, а не щоб вести війни у світі...
Нахер Пошлите трампа!он петух смокчащий у путинаХула!И ему некуда будет деваться!!!а и ещё мытая на тесла мильйон% сделайте!да вообще на весь автопром!!!да на всё!Ставьте дыбила на место!!!
Діалог з шизоїдом? Ви ще не наговорились? І що з цього вийшло? Краще посилюйте безпеку Європи і чекайте виборів в сша коли рижого неонациста викинуть а краще посадять на довічне.
Балаболи до бою готові! От тількі Трампу це до жопи, як і Путіну, він своїх тез не змінює. У нього як був Зелька дурним клоуном-унтерменшем, так і залишився. Хоч у костюм обрядився та вибачівся за атаку резиденції самого Путіна.
А тим часом з Придністров"ям все затихло...Пиз...боли
Європейський подарунок за щоку Трампу вже в дорозі - рудий півень навіть дзьоба вже відкрив.
та домовтеся уже по цьому острову для загального блага і безпеки цивілізації. і щоб кацапи менше хитали цю тему. а то той чмошнік дмітрієв дозволяє собі робити їдкі випади у сторону Європи по питанню Гренландії. натомість сцикливо мовчить на адресу Трампа за те, що той викинув Мадуру. ) такі заяви свідчать лише про те, що кацапи сцяться Трампа і хочуть примазатися до нього на його стороні у питанні Гренландії. забуваючи той факт, що американці з європейцями самі домовляться стосовно Гренландії без кацапів.
Мудрі президенти приросатють територіями. А хтось тільки просирає.
А що хтось думав,що Європа,в якій 100 тисяч військ США перебуває,буде воювати з цими самими США?
Краснота наступает . Но получает по лбу Следующий раз краснота будет разлетиться по щелям. И все. Все будет Украина! Слава Украине!
Если бы немецкая армия не сбежала из Гренландии, может Европа бы не капитулировала так быстро.
