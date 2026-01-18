"Ми готові до діалогу": Європа відповіла Трампу щодо Гренландії
На тлі заяв президента США Дональда Трампа щодо Гренландії низка європейських держав виступила зі спільною позицією про непорушність міжнародних принципів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у спільній заяві восьми європейських країн, оприлюдненій за підсумками консультацій щодо ситуації навколо Гренландії, пише Укрінформ.
Суверенітет і територіальна цілісність залишаються базовими засадами міжнародного права. Данія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Нідерланди, Норвегія, Швеція та Велика Британія підтвердили готовність до діалогу, але застерегли від будь-яких погроз.
Позиція європейських країн щодо Гренландії
Підписанти заявили про повну солідарність із Данією та народом Гренландії. Вони підкреслили, що як члени НАТО зацікавлені у стабільності та безпеці в Арктичному регіоні, який розглядають як спільний трансатлантичний інтерес.
Окремо в заяві зазначено, що узгоджені заздалегідь данські військові навчання в Арктиці, проведені разом із союзниками, мають виключно оборонний характер і не становлять загрози для інших сторін.
Реакція на тарифні погрози та заяви США
Європейські країни також звернули увагу на тарифні погрози з боку президента США. На їхню думку, така риторика шкодить трансатлантичним відносинам і може призвести до небезпечної ескалації.
"Ми готові до діалогу, але він має ґрунтуватися на повазі до суверенітету та територіальної цілісності", — наголошується у спільній заяві.
Світові лідери, зокрема президент Франції Еммануель Макрон, прем’єр-міністри Великої Британії, Швеції та Канади, а також голова Європейської ради Антоніу Кошта, публічно підтримали Данію. Вони заявили, що жодні погрози чи економічний тиск не змінять принципової позиції щодо майбутнього Гренландії.
- Нагадаємо, президент США Дональд Трамп анонсував запровадження з 1 лютого 10 відсоткових мит проти низки європейських країн, які не згодні з його позицією щодо Гренландії. З 1 червня тариф буде збільшено до 25%. За словами Трампа, цей тариф діятиме, доки не буде досягнуто домовленості про повне придбання крижаного острова.
Головне - яка загальна ситуація , в США , після 1-го року Трампа , а вона не гірша (а в дечому і краща) а ніж за Байдена
Зараз у республіканців 53 з 100 місць у Сенаті та 218 з 435 місць у Палаті представників.
Таким чином однопартійці Трампа контролюють обидві палати Конгресу США.
Однак незадоволення планами Трампа вже висловив і ряд політиків-республіканців.
Та не може один президент сша змінити курс країни...
Американці обирали президента для себе, а не щоб вести війни у світі...