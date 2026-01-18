"Мы готовы к диалогу": Европа ответила Трампу по поводу Гренландии
На фоне заявлений президента США Дональда Трампа по поводу Гренландии ряд европейских государств выступил с общей позицией о нерушимости международных принципов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в совместном заявлении восьми европейских стран, обнародованном по итогам консультаций по ситуации вокруг Гренландии, пишет Укрінформ.
Суверенитет и территориальная целостность остаются базовыми принципами международного права. Дания, Финляндия, Франция, Германия, Нидерланды, Норвегия, Швеция и Великобритания подтвердили готовность к диалогу, но предостерегли от любых угроз.
Позиция европейских стран по Гренландии
Подписанты заявили о полной солидарности с Данией и народом Гренландии. Они подчеркнули, что как члены НАТО заинтересованы в стабильности и безопасности в Арктическом регионе, который рассматривают как общий трансатлантический интерес.
Отдельно в заявлении отмечено, что согласованные заранее датские военные учения в Арктике, проведенные вместе с союзниками, носят исключительно оборонительный характер и не представляют угрозы для других сторон.
Реакция на тарифные угрозы и заявления США
Европейские страны также обратили внимание на тарифные угрозы со стороны президента США. По их мнению, такая риторика вредит трансатлантическим отношениям и может привести к опасной эскалации.
"Мы готовы к диалогу, но он должен основываться на уважении суверенитета и территориальной целостности", - отмечается в совместном заявлении.
Мировые лидеры, в частности президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министры Великобритании, Швеции и Канады, а также председатель Европейского совета Антониу Кошта, публично поддержали Данию. Они заявили, что никакие угрозы или экономическое давление не изменят принципиальной позиции относительно будущего Гренландии.
- Напомним, президент США Дональд Трамп анонсировал введение с 1 февраля 10-процентных пошлин против ряда европейских стран, которые не согласны с его позицией по Гренландии. С 1 июня тариф будет увеличен до 25%. По словам Трампа, этот тариф будет действовать, пока не будет достигнута договоренность о полном приобретении ледяного острова.
Головне - яка загальна ситуація , в США , після 1-го року Трампа , а вона не гірша (а в дечому і краща) а ніж за Байдена
Зараз у республіканців 53 з 100 місць у Сенаті та 218 з 435 місць у Палаті представників.
Таким чином однопартійці Трампа контролюють обидві палати Конгресу США.
Однак незадоволення планами Трампа вже висловив і ряд політиків-республіканців.
Та не може один президент сша змінити курс країни...
Американці обирали президента для себе, а не щоб вести війни у світі...