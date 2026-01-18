РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10202 посетителя онлайн
Новости Контроль США над Гренландией Трамп хочет видеть Гренландию в США
2 401 39

"Мы готовы к диалогу": Европа ответила Трампу по поводу Гренландии

Лидеры Европы ответили на угрозы Трампа относительно

На фоне заявлений президента США Дональда Трампа по поводу Гренландии ряд европейских государств выступил с общей позицией о нерушимости международных принципов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в совместном заявлении восьми европейских стран, обнародованном по итогам консультаций по ситуации вокруг Гренландии, пишет Укрінформ. 

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Суверенитет и территориальная целостность остаются базовыми принципами международного права. Дания, Финляндия, Франция, Германия, Нидерланды, Норвегия, Швеция и Великобритания подтвердили готовность к диалогу, но предостерегли от любых угроз.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вторжение США в Гренландию станет подарком для Путина, - Санчес

Позиция европейских стран по Гренландии

Подписанты заявили о полной солидарности с Данией и народом Гренландии. Они подчеркнули, что как члены НАТО заинтересованы в стабильности и безопасности в Арктическом регионе, который рассматривают как общий трансатлантический интерес.

Отдельно в заявлении отмечено, что согласованные заранее датские военные учения в Арктике, проведенные вместе с союзниками, носят исключительно оборонительный характер и не представляют угрозы для других сторон.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Гренландия не продается": в Дании прошли протесты против угроз Трампа захватить остров. ФОТОрепортаж

Реакция на тарифные угрозы и заявления США

Европейские страны также обратили внимание на тарифные угрозы со стороны президента США. По их мнению, такая риторика вредит трансатлантическим отношениям и может привести к опасной эскалации.

"Мы готовы к диалогу, но он должен основываться на уважении суверенитета и территориальной целостности", - отмечается в совместном заявлении.

Мировые лидеры, в частности президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министры Великобритании, Швеции и Канады, а также председатель Европейского совета Антониу Кошта, публично поддержали Данию. Они заявили, что никакие угрозы или экономическое давление не изменят принципиальной позиции относительно будущего Гренландии.

Читайте также: Военные Германии досрочно покидают Гренландию, - Bild

  • Напомним, президент США Дональд Трамп анонсировал введение с 1 февраля 10-процентных пошлин против ряда европейских стран, которые не согласны с его позицией по Гренландии. С 1 июня тариф будет увеличен до 25%. По словам Трампа, этот тариф будет действовать, пока не будет достигнута договоренность о полном приобретении ледяного острова.

Читайте также: Дональд Трамп приказал Дании убираться из Гренландии

Автор: 

Гренландия (157) Европа (2260) США (28999) Трамп Дональд (7490)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
Потягнуть час до листопада. А потім Трампу, буде не до Гренландії, після виборів в Сенат
показать весь комментарий
18.01.2026 18:59 Ответить
+4
Ввімкнули задню чи 1-шу вперед , але понижену???
показать весь комментарий
18.01.2026 18:58 Ответить
+4
В Україні, все ще є інтернет. І все ще можна дізнаватися, яка ситуація в Штатах
показать весь комментарий
18.01.2026 19:09 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
🤣
показать весь комментарий
18.01.2026 18:58 Ответить
Ввімкнули задню чи 1-шу вперед , але понижену???
показать весь комментарий
18.01.2026 18:58 Ответить
.....
показать весь комментарий
18.01.2026 19:26 Ответить
Здайомсу!
показать весь комментарий
18.01.2026 18:59 Ответить
Потягнуть час до листопада. А потім Трампу, буде не до Гренландії, після виборів в Сенат
показать весь комментарий
18.01.2026 18:59 Ответить
Чогось з україни краще знають кого там оберуть в штатах ).
показать весь комментарий
18.01.2026 19:02 Ответить
В Україні, все ще є інтернет. І все ще можна дізнаватися, яка ситуація в Штатах
показать весь комментарий
18.01.2026 19:09 Ответить
Бензиг дешевшає, ввп росте, мігрантів вивозять. Трамп виконує якраз те шо і обяцяв виборцям.
показать весь комментарий
18.01.2026 19:21 Ответить
Трамп крутить поставками зброї, як циган сонцем. Американські зброярі в гніві, у них зриваються контракти, на мільярди долларів. А це одні з основних донорів, Республіканської партії. Яка програє вибори мерів, навіть в традиційних для себе штатах. Так що...
показать весь комментарий
18.01.2026 19:25 Ответить
Нічого там не зривається ...
Головне - яка загальна ситуація , в США , після 1-го року Трампа , а вона не гірша (а в дечому і краща) а ніж за Байдена
показать весь комментарий
18.01.2026 19:28 Ответить
Рейтинги жахливі
показать весь комментарий
18.01.2026 19:46 Ответить
Рейтинги від демократичних змі.
показать весь комментарий
18.01.2026 20:31 Ответить
А програли вибори мера, респи у Флориді, вперше за десятиліття, це теж з за рейтингів демократичних змі? А в інших містах?
показать весь комментарий
18.01.2026 20:38 Ответить
Точно мер Флориди?
показать весь комментарий
18.01.2026 20:42 Ответить
Маямі (штат Флорида)
показать весь комментарий
18.01.2026 20:46 Ответить
Програли і таке буває.Навіть в столиці Флориди,мер від демократів.Там виборців порівну практично.
показать весь комментарий
18.01.2026 20:48 Ответить
https://www.radiosvoboda.org/a/news-maiami-vybory-mer-demokrat/33618960.html
показать весь комментарий
18.01.2026 20:51 Ответить
Ну і що? Ну вимграла і що?На другий раз інші переможуть.
показать весь комментарий
18.01.2026 20:54 Ответить
В статті, є відповідь на ваше питання
показать весь комментарий
18.01.2026 21:01 Ответить
Кому крутить, європці у якої нема грошей. Там у самому США 1,5 трильйона тепер у бюджеті на військові потреби .
показать весь комментарий
18.01.2026 19:36 Ответить
Що кацапоїд, припікає? Ти ще не записався в м'ясний штурм?
показать весь комментарий
18.01.2026 19:20 Ответить
Російська мафія США вже не віддасть без крові.
показать весь комментарий
18.01.2026 19:02 Ответить
Європа має сказати - нє вапрос! ціна питання 1000 трильйонів доларів і острів ваш!
показать весь комментарий
18.01.2026 18:59 Ответить
З ким, з Красновим ?
показать весь комментарий
18.01.2026 19:01 Ответить
Демократи в Сенаті США пообіцяли представити законопроект про блокування нових мит проти країн Європи через Гренландію.
Зараз у республіканців 53 з 100 місць у Сенаті та 218 з 435 місць у Палаті представників.
Таким чином однопартійці Трампа контролюють обидві палати Конгресу США.

Однак незадоволення планами Трампа вже висловив і ряд політиків-республіканців.
показать весь комментарий
18.01.2026 19:01 Ответить
Це добре.
показать весь комментарий
18.01.2026 19:34 Ответить
На діалог надійся, а сам готов дубину.
показать весь комментарий
18.01.2026 19:03 Ответить
срать він хотів на ваш діалог
показать весь комментарий
18.01.2026 19:04 Ответить
В сша сильна система противаг...

Та не може один президент сша змінити курс країни...

Американці обирали президента для себе, а не щоб вести війни у світі...
показать весь комментарий
18.01.2026 19:07 Ответить
Нахер Пошлите трампа!он петух смокчащий у путинаХула!И ему некуда будет деваться!!!а и ещё мытая на тесла мильйон% сделайте!да вообще на весь автопром!!!да на всё!Ставьте дыбила на место!!!
показать весь комментарий
18.01.2026 19:11 Ответить
Діалог з шизоїдом? Ви ще не наговорились? І що з цього вийшло? Краще посилюйте безпеку Європи і чекайте виборів в сша коли рижого неонациста викинуть а краще посадять на довічне.
показать весь комментарий
18.01.2026 19:18 Ответить
Балаболи до бою готові! От тількі Трампу це до жопи, як і Путіну, він своїх тез не змінює. У нього як був Зелька дурним клоуном-унтерменшем, так і залишився. Хоч у костюм обрядився та вибачівся за атаку резиденції самого Путіна.
показать весь комментарий
18.01.2026 19:40 Ответить
показать весь комментарий
18.01.2026 19:41 Ответить
А тим часом з Придністров"ям все затихло...Пиз...боли
показать весь комментарий
18.01.2026 19:44 Ответить
Європейський подарунок за щоку Трампу вже в дорозі - рудий півень навіть дзьоба вже відкрив.
показать весь комментарий
18.01.2026 19:44 Ответить
та домовтеся уже по цьому острову для загального блага і безпеки цивілізації. і щоб кацапи менше хитали цю тему. а то той чмошнік дмітрієв дозволяє собі робити їдкі випади у сторону Європи по питанню Гренландії. натомість сцикливо мовчить на адресу Трампа за те, що той викинув Мадуру. ) такі заяви свідчать лише про те, що кацапи сцяться Трампа і хочуть примазатися до нього на його стороні у питанні Гренландії. забуваючи той факт, що американці з європейцями самі домовляться стосовно Гренландії без кацапів.
показать весь комментарий
18.01.2026 20:17 Ответить
Мудрі президенти приросатють територіями. А хтось тільки просирає.
показать весь комментарий
18.01.2026 20:30 Ответить
А що хтось думав,що Європа,в якій 100 тисяч військ США перебуває,буде воювати з цими самими США?
показать весь комментарий
18.01.2026 20:33 Ответить
 
 